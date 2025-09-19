Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πραγματοποιήσει συνομιλίες με τα αραβικά κράτη του Κόλπου σχετικά με το ενδεχόμενο να αναλάβουν τη διοίκηση της Γάζας μόλις τελειώσει ο πόλεμος, δήλωσε την Παρασκευή στο Reuters ο Αμερικανός πρέσβης Μάικ Χάκαμπι.

Ο Χάκαμπι είπε ότι υπήρξαν συζητήσεις γύρω από μια προσωρινή δομή διακυβέρνησης που να περιλαμβάνει τα κράτη του Κόλπου, πιθανώς με τις ΗΠΑ να αναλαμβάνουν εποπτικό ρόλο, με την απόφαση για μόνιμη διευθέτηση να λαμβάνεται αργότερα.

«Είναι μια συζήτηση. Δεν είναι κάτι που έχει γίνει αποδεκτό από την κυβέρνηση, από το Ισραήλ, από κανέναν. Δεν γνωρίζω κάτι που να είναι έτοιμο προς υπογραφή», είπε.

Ο Χάκαμπι δεν είπε πότε έγιναν οι συνομιλίες ούτε ποια κράτη του Κόλπου συμμετείχαν. Τα κράτη του Κόλπου δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλια εκτός των κανονικών ωρών εργασίας.

Το Reuters ανέφερε τον Ιανουάριο ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν συζητήσει με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ τη συμμετοχή σε μια προσωρινή διοίκηση μετά τον πόλεμο που να περιλαμβάνει την Παλαιστινιακή Αρχή. Τον Μάιο, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ είχαν ξεχωριστά συζητήσει το ενδεχόμενο να ηγηθούν οι ίδιες μιας προσωρινής διοίκησης μετά τον πόλεμο.

Ο Χάκαμπι είπε ότι οι ΗΠΑ δεν θα συμμετάσχουν σε κανένα σχέδιο με την Παλαιστινιακή Αρχή αν συνεχίσει να καταβάλλει πληρωμές σε άτομα και οικογένειες που εμπλέκονται σε πράξεις που οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν τρομοκρατικές.

«Γιατί να προωθήσουμε κάτι που παραβιάζει τον δικό μας νόμο; Δεν πρόκειται ποτέ να το κάνουμε», είπε σε συνέντευξή του.

Ο Χάκαμπι είπε επίσης ότι ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ εργάζεται σε σχέδιο για τη μεταπολεμική Γάζα, αν και δεν γνωρίζει λεπτομέρειες. Ο Μπλερ συναντήθηκε με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον προηγούμενο μήνα. Το Ινστιτούτο Τόνι Μπλερ αρνήθηκε να σχολιάσει.

Όταν ρωτήθηκε ποιο μήνυμα μετέφερε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο για την επιχείρηση στην Πόλη της Γάζας κατά την επίσκεψή του στο Ισραήλ αυτή την εβδομάδα, ο Χάκαμπι είπε ότι οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν πως «το Ισραήλ πρέπει να κάνει ό,τι χρειάζεται για να απελευθερώσει τους ομήρους του και να τελειώσει τον πόλεμο».