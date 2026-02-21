Αμερικανοί Γερουσιαστές σε Χριστοδουλίδη: Είμαστε τυχεροί που είστε πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας αυτή την εποχή

Η περαιτέρω ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων Κύπρου–ΗΠΑ και ο καθοριστικός ρόλος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Νίκου Χριστοδουλίδη με ομάδα Αμερικανών Γερουσιαστών, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε την ισχυρή πολιτική βούληση για εμβάθυνση της συνεργασίας σε άμυνα, ασφάλεια και πολιτικό διάλογο, καθώς και τη σημασία των διατλαντικών δεσμών.

Από πλευράς τους, οι Γερουσιαστές τόνισαν τον ηγετικό ρόλο της Κύπρου στην περιοχή και τη σημασία της ως αξιόπιστου συμμάχου και φίλου των ΗΠΑ, εκφράζοντας τη βούληση για συνέχιση και περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων.