Το αμερικανικό think tank που λειτουργούσε ως «πράκτορας» της Κίνας

Ποινή κάθειρξης δεκαετιών «αναμένει» τον καταζητούμενο πρώην επικεφαλής εδρεύοντος στις ΗΠΑ think-tank, ο οποίος κατηγορείται από την αμερικανική Δικαιοσύνη ότι ενεργούσε υπέρ των συμφερόντων της Κίνας δίχως να έχει εγγραφεί ως όφειλε διά του νόμου ως αντιπρόσωπος ξένου εντολέα.

Στο κατηγορητήριο της εισαγγελίας του Μανχάταν εις βάρος του Αμερικανο-Ισραηλινού Γκαλ Λουφτ περιλαμβάνεται και απόπειρα μεσολάβησης για την πώληση όπλων και ιρανικού πετρελαίου.

Ο Γκαλ Λουφτ «συναίνεσε να ‘στρατολογήσει’ και να καταβάλλει μυστικές πληρωμές» σε πρώην αξιωματούχο των ΗΠΑ προκειμένου να υποστηρίξει δημόσια ορισμένες θέσεις και πολιτικές της Κίνας, αναφέρουν οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς. Ο 57χρονος φέρεται να προσπάθησε να μεσολαβήσει σε πωλήσεις όπλων που αφορούσαν πελάτες στην Κίνα, τη Λιβύη, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Κένυα.

Οι εισαγγελείς δεν κατονόμασαν τον αξιωματούχο, ανέφεραν όμως ότι εργαζόταν ως σύμβουλος του τέως προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ο Γκαλ Λουφτ κατηγορείται ότι πίεσε τον αξιωματούχο να υποστηρίξει ευνοϊκές για το Πεκίνο πολιτικές. Μεταξύ άλλων, ο ιδρυτής της «δεξαμενής σκέψης» συνέτασσε και δηλώσεις στο «όνομα» του αξιωματούχου που δημοσιεύτηκαν σε κινεζική εφημερίδα και «εστάλησαν» και σε αμερικανικά πανεπιστήμια.

Σε λογαριασμό στο Twitter που φέρει το όνομα του κατηγορούμενου, και έχει 15.000 ακολούθους, είχε εμφανιστεί μία ανάρτηση στις 18 Φεβρουαρίου που ανέφερε ότι ο Γκαλ Λουφτ συνελήφθη στην Κύπρο κατόπιν «πολιτικά υποκινούμενου εντάλματος που εκδόθηκε από τις ΗΠΑ». Στην ίδια ανάρτηση αρνούνταν ότι είναι έμπορος όπλων. Μία ημέρα πριν την ανάρτηση, στις 17 Φεβρουαρίου, είχε τραπεί σε φυγή αφότου αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος με καταβολή εγγύησης εν αναμονή της έκδοσης.

Για την ομοσπονδιακή Δικαιοσύνη των ΗΠΑ ο Γκαλ Λουφτ θεωρείται φυγάς. Ουδέποτε είχε δηλώσει ότι ενεργούσε ως αντιπρόσωπος ξένου εντολέα, στην προκειμένη για την προώθηση των κινεζικών συμφερόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο κατηγορούμενος είναι ιδρυτής του Ινστιτούτου για την Ανάλυση της Παγκόσμιας Ασφάλειας (Ιnstitute for the Analysis of Global Security), που εδρεύει εκτός της πολιτείας της Ουάσινγκτον, και «αυτοχαρακτηρίζεται» ως δεξαμενή σκέψης με πεδίο ανάλυσης την ενέργεια και την ασφάλεια των ΗΠΑ. Ιδρύθηκε από τον Λουφτ και στο δικτυακό του think-tank αναφέρεται και το όνομα του πρώην διευθυντή της CIA, Τζέιμς Γούλζι, ως συμβούλου, σύμφωνα με το BBC.

Οι εισαγγελείς του Μανχάταν τον κατηγορούν επίσης για απόπειρα μεσολάβησης για πωλήσεις όπλων χωρίς να διαθέτει σχετική άδεια. Φέρεται ότι εργάστηκε για να βοηθήσει κινεζικές εταιρείες να πουλήσουν εκτοξευτές αντιαρματικών πυραύλων, εκτοξευτές χειροβομβίδων και βλήματα όλμων στη Λιβύη. Επίσης, φέρεται να προσπάθησε να πουλήσει «βόμβες και ρουκέτες» στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και drones στην Κένυα.

Βάσει του κατηγορητηρίου, επιχείρησε να παρακάμψει και τις κυρώσεις των ΗΠΑ όσον αφορά το ιρανικό πετρέλαιο, λέγοντας σε συνεργάτη του να πει ότι το πετρέλαιο προερχόταν από τη Βραζιλία. Εφόσον κριθεί ένοχος βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινή κάθειρξης δεκαετιών.

Το think-tank δεν έχει ανταποκριθεί σε αιτήματα διεθνών ειδησεογραφικών μέσων για σχόλιο αναφορικά με την υπόθεση.