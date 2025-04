Αμερικανική επιδρομή στο λιμάνι Ρας Ίσα της Υεμένης - Στόχος η οικονομική υποβάθμιση των Χούθι

Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν αεροπορική επίθεση την Πέμπτη στο λιμάνι που αποθηκεύονται καύσιμα Ρας Ίσα, στη δυτική Υεμένη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, υποστηρίζοντας ότι κατέστρεψαν το λιμάνι.

«Σήμερα, οι αμερικανικές δυνάμεις έδρασαν για να εξαλείψουν αυτήν την πηγή καυσίμων για τους τρομοκράτες Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν», αναφέρεται στην ανάρτηση, με την επισήμανση ότι ο στόχος της επίθεσης ήταν να πληγεί οικονομικά η οργάνωση και όχι ο λαός της Υεμένης.

Destruction of Houthi Controlled Ras Isa Fuel Port



The Houthis have continued to benefit economically and militarily from countries and companies that provide material support to a designated foreign terrorist organization. The Iran-backed Houthis use fuel to sustain their… pic.twitter.com/SRiELV4juk