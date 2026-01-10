Αμερικανικές επιθέσεις κατά του ISIS στη Συρία (vid)

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι πραγματοποίησε πολλαπλά πλήγματα στη Συρία, με στόχο την ένοπλη οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, στο πλαίσιο επιχείρησης που ξεκίνησε η Ουάσινγκτον τον Δεκέμβριο, μετά από επίθεση εναντίον αμερικανικού προσωπικού.

Συνασπισμός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ πραγματοποιεί τους τελευταίους μήνες αεροπορικά πλήγματα και χερσαίες επιχειρήσεις στη Συρία, στοχεύοντας υπόπτους του Ισλαμικού Κράτους, συχνά με τη συμμετοχή των συριακών δυνάμεων ασφαλείας.

«Τα σημερινά πλήγματα είχαν στόχο το ISIS σε ολόκληρη τη Συρία», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), προσθέτοντας ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν νωρίς το απόγευμα, ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ.

The US military has struck ISIS targets in Syria, a #US official tells Al Arabiya English. pic.twitter.com/qEuEINdpdv — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 10, 2026

Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται εάν υπήρξαν νεκροί από τα πλήγματα.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, οι επιθέσεις του Σαββάτου εντάσσονται σε επιχείρηση που ξεκίνησε τον προηγούμενο μήνα, μετά τη δολοφονία αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού στη Συρία από μαχητές του Ισλαμικού Κράτους. Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι στο περιστατικό της 13ης Δεκεμβρίου σκοτώθηκαν δύο Αμερικανοί στρατιώτες και ένας άμαχος διερμηνέας.

Περίπου 1.000 Αμερικανοί στρατιώτες παραμένουν στη Συρία.

Η κυβέρνηση της Συρίας ηγείται πλέον από πρώην αντάρτες που ανέτρεψαν τον πρώην πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ το 2024, μετά από έναν εμφύλιο πόλεμο 13 ετών, και περιλαμβάνει μέλη του πρώην παραρτήματος της Αλ Κάιντα στη Συρία, τα οποία αποσχίστηκαν από την οργάνωση και συγκρούστηκαν με το Ισλαμικό Κράτος.

Η Συρία συνεργάζεται με τον υπό την ηγεσία των ΗΠΑ συνασπισμό κατά του Ισλαμικού Κράτους, έχοντας καταλήξει σε συμφωνία στα τέλη του περασμένου έτους, όταν ο πρόεδρος Άχμεντ αλ-Σαράα επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο.

Νωρίτερα, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Συρία Τομ Μπάρακ, είχε δηλώσει ότι οι πρόσφατες συγκρούσεις μεταξύ κουρδικών και κυβερνητικών δυνάμεων στο Χαλέπι είναι «βαθιά ανησυχητικές» και θέτουν σε κίνδυνο τη συμφωνία ενσωμάτωσης του Μαρτίου 2025 μεταξύ των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων και της κυβέρνησης της Δαμασκού.

«Καλούμε όλα τα μέρη να επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση, να σταματήσουν αμέσως τις εχθροπραξίες και να επιστρέψουν στον διάλογο», δήλωσε ο Μπάρακ μετά τη συνάντηση που είχε με τον Σύρο πρόεδρο Άχμεντ αλ-Σαράα και τον υπουργό Εξωτερικών Ασάαντ αλ-Σαϊμπάνι.

Ο Μπάρακ πρόσθεσε ότι η ομάδα του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο είναι έτοιμη να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών για να προχωρήσουν στη διαδικασία της ενσωμάτωσης.