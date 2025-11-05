Αμερικανικά ΜΜΕ: Οι Καλιφορνέζοι ψήφισαν υπέρ ενός νέου εκλογικού χάρτη ως απάντηση στον Τραμπ

Οι κάτοικοι της Καλιφόρνιας ενέκριναν χθες, Τρίτη, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ένα κείμενο με στόχο την αναδιαμόρφωση του εκλογικού τους χάρτη υπέρ των δημοκρατικών, οι οποίοι επιδιώκουν να αντισταθμίσουν αυτό που έκαναν οι ρεπουμπλικανοί στο Τέξας υπό την πίεση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να διατηρήσει και να ενισχύσει τη μικρή ρεπουμπλικανική πλειοψηφία που διαθέτει στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις κρίσιμης σημασίας βουλευτικές εκλογές των μέσων της προεδρικής θητείας, που θα διεξαχθούν σε ένα χρόνο.

Για το σκοπό αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ πέτυχε τον Αύγουστο να αναδιαμορφώσει η πολύ ρεπουμπλικανική πολιτεία του Τέξας τις εκλογικές περιφέρειές της ώστε να στείλει την ερχόμενη χρονιά πέντε επιπλέον ρεπουμπλικανούς βουλευτές στο Κογκρέσο.

Σε απάντηση, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ και οι σύμμαχοί του έθεσαν σε δημοψήφισμα ένα κείμενο με στόχο να δοθούν πέντε επιπλέον έδρες στους δημοκρατικούς σ' αυτή τη σε μεγάλο βαθμό δημοκρατική πολιτεία.

Εγκρίνοντας το κείμενο αυτό, οι Καλιφορνέζοι «έστειλαν ένα ισχυρό μήνυμα» στον «λιγότερο δημοφιλή πρόεδρο στην ιστορία», δήλωσε εκφράζοντας την ικανοποίησή του ο κυβερνήτης, ο οποίος ενισχύει τη θέση του ως εθνική φυσιογνωμία της δημοκρατικής αντιπολίτευσης.

Καταγγέλλοντας τους ελιγμούς των ρεπουμπλικανών στο Τέξας, ο Γκάβιν Νιούσομ αναρωτήθηκε: «Γιατί (ο Ντόναλντ Τραμπ) προσπαθεί να στήσει τις εκλογές των μέσων της θητείας πριν καν μπει στην κάλπη το παραμικρό ψηφοδέλτιο;»

Στις ΗΠΑ, οι εκλογικές περιφέρειες πρέπει κατ' αρχήν να αναδιαμορφώνονται έπειτα από την εθνική απογραφή που πραγματοποιείται κάθε δέκα χρόνια, ώστε θεωρητικά ο εκλογικός χάρτης να αντανακλά τον πληθυσμό που ζει εκεί.

Όμως οι κομματικές αναδιαμορφώσεις του εκλογικού χάρτη είναι κάτι συνηθισμένο και επιτρέπουν, μέσω ακραία περίπλοκων χαρτών, να απομονώνονται ομάδες ψηφοφόρων και να υπερεκπροσωπούνται άλλες.

Στην Καλιφόρνια, ο πρώην κυβερνήτης Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ είχε βάλει τέλος σ' αυτή την πρακτική και ο εκλογικός χάρτης είχε ανατεθεί σε μια ανεξάρτητη επιτροπή.

Συγκεκριμένα, η «πρόταση 50», που εγκρίθηκε χθες από τους Καλιφορνέζους, θα δώσει και πάλι στους αιρετούς την εξουσία να αναδιαμορφώνουν τις εκλογικές περιφέρειες.

Το διακύβευμα είναι σημαντικό σε εθνική κλίμακα ένα χρόνο πριν από τις εκλογές των μέσων της προεδρικής θητείας, με τις κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες να παίζονται για λίγες έδρες.

Αν οι δημοκρατικοί ανακτήσουν τον έλεγχο στη Βουλή των Αντιπροσώπων στην Ουάσινγκτον με τις εκλογές του 2026, θα έχουν το πεδίο ελεύθερο για να σχηματίσουν κοινοβουλευτικές ερευνητικές επιτροπές και να δηλητηριάσουν το τέλος της δεύτερης θητείας του Τραμπ.

Χθες οι δημοκρατικοί είδαν επίσης τον σοσιαλιστή Ζόραν Μαμντάνι να εκλέγεται δήμαρχος της Νέας Υόρκης και δύο δημοκρατικούς να γίνονται κυβερνήτες της Βιρτζίνια και του Νιού Τζέρσεϊ.