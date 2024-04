Αμερικανικά και βρετανικά ΜΜΕ: Το Ισραήλ χτύπησε το Ιράν - Οι ΗΠΑ είχαν ενημερωθεί

Σε αντίθεση με την Τεχεράνη που αρνείται την επίθεση του Τελ Αβίβ στο Ιράν κάνοντας λόγο για τρεις απλές εκρήξεις και κατάρριψη drone στην επαρχία Ισφαχάν, Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαιώνουν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας το Ισραήλ εξαπέλυσε πυρά κατά του Ιράν, δίχως να περιγράφουν πώς έγινε αυτό.

Τα ειδησεογραφικά ΜΜΕ BBC, CNN και Guardian επικαλούνται Αμερικανούς αξιωματούχους που επιβεβαιώνουν το χτύπημα, το δε Guardian σημειώνει ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε προειδοποιηθεί πως η επίθεση θα γίνει μέσα στις επόμενες 24 έως 48 ώρες. Μάλιστα, Ισραηλινοί είχαν διαβεβαιώσει τους Αμερικανούς ομολόγους τους ότι δεν θα στοχοθετηθούν οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Τα αμερικανικά δίκτυα ABC News, CBS και CNN, αναφέρθηκαν σε ισραηλινή επιχείρηση για την οποία είχε ενημερωθεί η αμερικανική κυβέρνηση. Το NBC διευκρίνισε πως δεν υπήρξε αμερικανική συμμετοχή.

Από πλευράς του, ο Λευκός Οίκος δεν έχει σχολιάσει ως τώρα, αρκέστηκε μόνο στην απάντηση «δεν έχουμε τίποτε να πούμε αυτή τη στιγμή».

Όπως σημειώνει το BBC, το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim του Ιράν, το οποίο βρίσκεται κοντά στο Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), δημοσίευσε ένα βίντεο με λεζάντα που αναφέρει: «Ο πυρηνικός σταθμός του Ισφαχάν είναι απολύτως ασφαλής».

