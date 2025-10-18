Αλλαγή στάσης από την Αυστρία: Θα εγκρίνει το νέο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας

Η Αυστρία δήλωσε το Σάββατο ότι θα συμφωνήσει με το νέο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, σε μια μεταστροφή της προηγούμενης στάσης της που άρει ένα βασικό εμπόδιο πριν από την ψηφοφορία στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ πρόκειται να συγκληθούν τη Δευτέρα στο Λουξεμβούργο,όπου και ελπίζουν να ολοκληρώσουν το 19ο πακέτο κυρώσεων του μπλοκ κατά της Μόσχας για την εισβολή της στην Ουκρανία.

Το Reuters ανέφερε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η έγκριση του πακέτου είχε βρεθεί σε αδιέξοδο επειδή η Αυστρία απαιτούσε από την ΕΕ να αποδεσμεύσει ορισμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ώστε να αποζημιωθεί η αυστριακή Raiffeisen Bank International (RBIV.VI) για τις ποινές που επέβαλε η Ρωσία.

Αλλά άλλες κυβερνήσεις της ΕΕ δεν θα συμφωνούσαν. Το πακέτο χρειάζεται ομόφωνη υποστήριξη από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ.

«Η Αυστρία υποστηρίζει τη συνεχιζόμενη πίεση στη Ρωσία και θα εγκρίνει το 19ο πακέτο κυρώσεων τη Δευτέρα», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας σε δήλωση.

Το πακέτο κυρώσεων περιλαμβάνει μια σειρά ενεργειακών και χρηματοοικονομικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης μιας απαγόρευσης στο ρωσικό υγροποιημένο φυσικό αέριο από την 1η Ιανουαρίου 2027, φέρνοντας την ημερομηνία νωρίτερα από την 1η Ιανουαρίου 2028.

Η Σλοβακία έχει επίσης εκφράσει επιφυλάξεις σχετικά με αυτό, αλλά τέσσερις διπλωμάτες της ΕΕ είπαν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμενόταν να εκδώσει μια επιστολή τη Δευτέρα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες της Σλοβακίας.