Αλλαγές στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια από 1η Σεπτεμβρίου - Οι νέοι κανονισμοί

Αλλαγές έρχονται στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια από 1 Σεπτέμβρη όσον αφορά την Ασφάλεια των Αερομεταφορών, καθώς απαγορεύτηκε ουσιαστικά η χρήση των σαρωτών νέας γενιάς στα αεροδρόμια της ΕΕ, καθώς και της Ισλανδίας, της Ελβετίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας.

Αφορμή αποτέλεσε μια τεχνική έκθεση για αεροδρόμιο της Ιταλίας, και συγκεκριμένα το Φιουμιτσίνο της Ρώμης.

Στο εν λόγω αεροδρόμιο είχε εγκατασταθεί, από τις αρχές του 2023, το σύγχρονο σύστημα σκάνερ C3 standard Explosive Detection System, το οποίο επιτρέπει στο προσωπικό ασφαλείας να ελέγχει το περιεχόμενο των χειραποσκευών- και κυρίως τα υγρά και τις ηλεκτρονικές συσκευές– χωρίς περιορισμό στην ποσότητα και χωρίς οι επιβάτες να χρειάζεται να τα βγάλουν από τις τσάντες τους και να τα τοποθετήσουν στον ιμάντα του σκάνερ.

«Τα νέα μηχανήματα, τα οποία χρησιμοποιούν σαρωτές ακτίνων Χ, είναι ικανά να παράγουν τρισδιάστατες ογκομετρικές εικόνες υψηλής ανάλυσης με αυτόματη ανίχνευση δυνητικά επικίνδυνων ουσιών» ανέφερε η σχετική ανακοίνωση της διοίκησης του Φιουμιτσίνο.

Το νέο σύστημα πέρασε από δοκιμαστική περίοδο στο αεροδρόμιο της Ρώμης, εγκαινιάστηκε καταρχάς για τους τακτικούς επιβάτες και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε όλα τα σημεία ελέγχου. Οι επιβάτες περνούν χωρίς να αδειάζουν τις χειραποσκευές τους, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο αναμονής και βοηθώντας το αεροδρόμιο να ανταποκριθεί στην υψηλή κίνηση του φετινού καλοκαιριού. Επίσης, μπορούν να έχουν στην καμπίνα του αεροσκάφους υγρά άνω των 100 ml.

Όμως, από την 1η Σεπτεμβρίου, το σύστημα αυτό θα καταργηθεί.

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το λογισμικό των νέων σκάνερ «δεν μπορεί να εγγυηθεί την αξιοπιστία του για δοχεία με περιεχόμενο υγρών άνω των 330 ml.»

Με βάση αυτή την έκθεση, η Ε. Επιτροπή επιβάλλει, από την 1η Σεπτεμβρίου, αλλαγή στον Κανονισμό της ΕΕ για την Ασφάλεια των Αερομεταφορών, απαγορεύοντας ουσιαστικά τη χρήση των σαρωτών νέας γενιάς στα αεροδρόμια της ΕΕ, καθώς και της Ισλανδίας, της Ελβετίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας.

Η απόφαση της Κομισιόν προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από το Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων Ευρώπης (ACI Europe), που εκπροσωπεί πάνω από 500 αεροδρόμια σε 46 ευρωπαϊκές χώρες. Τα νέας γενιάς σκάνερ έχουν ήδη εγκατασταθεί σε αρκετά αεροδρόμια της Ευρώπης σε Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Σουηδία, Λιθουανία και Μάλτα.

Κοστίζουν οκτώ φορές περισσότερο από τα συμβατικά σκάνερ με ακτίνες Χ και το κόστος συντήρησής τους είναι τέσσερις φορές υψηλότερο. Τώρα, όμως, τα αεροδρόμια πρέπει να τα αποσύρουν, «μέχρι νεωτέρας».

«Ο νέος κανονισμός σημαίνει ότι τα αεροδρόμια που έχουν ήδη επενδύσει σε σαρωτές C3 για να βελτιώσουν την εμπειρία των επιβατών και τη λειτουργική τους αποδοτικότητα τιμωρούνται σε μεγάλο βαθμό» αναφέρει η ανακοίνωση του ACI Europe.

