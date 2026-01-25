Αλβανία: Συγκρούσεις σε αντικυβερνητική διαμαρτυρία στα Τίρανα (pics&vid)

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στα Τίρανα, όταν συγκρούσεις ξέσπασαν ανάμεσα σε δυνάμεις της αστυνομίας και διαδηλωτές της αντιπολίτευσης, οι οποίοι κατηγορούν τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό Έντι Ράμα για εκτεταμένη διαφθορά και ζητούν την παραίτησή του.

Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν μπροστά από το κεντρικό κυβερνητικό κτίριο, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του ηγέτη της αντιπολίτευσης και πρώην πρωθυπουργού Σαλί Μπερίσα.

Anti-government protest in Tirana, Albania. People fed up with corrupt and autocratic government of Edi Rama! pic.twitter.com/x4A4ix9JXm — Ilda Zhulali (@ildazhulali) January 24, 2026

Απευθυνόμενος στο πλήθος, ο πρόεδρος του δεξιού Δημοκρατικού Κόμματος κάλεσε σε «ενότητα για την ανατροπή της κυβέρνησης» και ζήτησε τον σχηματισμό τεχνικής κυβέρνησης, με αποστολή τη διεξαγωγή πρόωρων, ελεύθερων και δίκαιων εκλογών. Μετά το πέρας των ομιλιών, η ένταση κλιμακώθηκε όταν ομάδες διαδηλωτών επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις με πέτρες και βόμβες μολότοφ.

Η αστυνομία απάντησε κάνοντας χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού για να διαλύσει το πλήθος. Νέα επεισόδια σημειώθηκαν όταν διαδηλωτές κατευθύνθηκαν προς το κτίριο του κοινοβουλίου, επιχειρώντας να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον δέκα αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ ο Σαλί Μπερίσα έκανε λόγο για 25 συλλήψεις διαδηλωτών.

«Αυτό είναι το τελευταίο χιλιόμετρο προς το τέλος του καθεστώτος του Έντι Ράμα», δήλωσε αργότερα έξω από τα γραφεία του κόμματός του, διαμηνύοντας ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν. Η πολιτική αντιπαράθεση στην Αλβανία παραμένει ιδιαίτερα οξυμένη, με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να ανταλλάσσουν σφοδρές κατηγορίες για διαφθορά και διασυνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα.

Ο ίδιος ο Μπερίσα βρίσκεται στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης για φερόμενες παράνομες αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων σε συνεργάτες του, κατηγορίες που απορρίπτει κατηγορηματικά.

Παράλληλα, τον Νοέμβριο, δικαστήριο διαφθοράς έθεσε σε διαθεσιμότητα την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Υποδομών και Ενέργειας, Μπελίντα Μπαλούκου, για την εμπλοκή της, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, σε υπόθεση παράνομων συμβάσεων. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, ενώ το Συνταγματικό Δικαστήριο ανέστειλε προσωρινά την απόφαση, εν αναμονή της τελικής ετυμηγορίας.

Το ζήτημα της διαφθοράς εξακολουθεί να βαραίνει το πολιτικό σκηνικό της χώρας και θεωρείται βασικό εμπόδιο στην ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας.

Τα τελευταία χρόνια έχουν συλληφθεί ή κατηγορηθεί αρκετά υψηλόβαθμα στελέχη, μεταξύ των οποίων ο δήμαρχος Τιράνων Έριον Βελιάι, δύο πρώην υπουργοί, καθώς και ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος Ιλίρ Μέτα, ενισχύοντας το κλίμα πολιτικής αστάθειας.