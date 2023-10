Αλ Σίσι από διώρυγα του Σουέζ: Επιδιώκουμε διπλωματική λύση στο Μεσανατολικό

Σε μια ιδιαίτερα συμβολική κίνηση προχώρησε σήμερα Τετάρτη (25/10) ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, που έκανε επιθεώρηση στην 4η Τεθωρακισμένη Μεραρχία της 3ης Στρατιάς στο Σουέζ, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του Αχμέντ Φαχμί.

Ο Αλ Σίσι επιθεώρησε στρατιωτικά αεροπλάνα, τανκς και άλλο στρατιωτικό εξοπλισμό στη Χερσόνησο του Σινά, σε απόσταση περίπου 215 χιλιομέτρων από τα σύνορα της Αιγύπτου με τη Λωρίδα της Γάζας.

Όπως δήλωσε μάλιστα στο στράτευμα, η στρατιωτική άσκηση είχε στόχο να υπενθυμίσει τον πόλεμο του 1973 κατά του Ισραήλ.

Η επιθεώρηση έγινε εν μέσω διαμάχης που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό για το κατά πόσο είναι ασφαλής η χερσόνησος του Σινά, λόγω του πολέμου του Ισραήλ με τη Χαμάς.

«Το Κάιρο διαδραματίζει πολύ θετικό ρόλο»

Κατά την παρουσία του στο Σουέζ ο αλ Σίσι τόνισε ότι το Κάιρο διαδραματίζει πολύ θετικό ρόλο στην αποκλιμάκωση της κρίσης στη Γάζα.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο ρόλος του στρατού είναι να διασφαλίζει τα αιγυπτιακά σύνορα και ως εκ τούτου, υπό το φως και των γεγονότων, θα πρέπει «να χρησιμοποιούμε τις δυνατότητές μας με σύνεση», ενώ προέταξε την ανάγκη διπλωματικής λύσης για το Παλαιστινιακό.

