Αλ. Βούτσιτς: Στρατηγικής σημασίας εταίρος η Τουρκία

Στρατηγικής σημασίας εταίρο χαρακτήρισε την Τουρκία ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς μετά τη συνάντηση που είχε στην 'Αγκυρα με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο πρόεδρος της Σερβίας πραγματοποιεί μονοήμερη επίσκεψη στην Τουρκία.

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς εξήρε τον γεωπολιτικό ρόλο της Τουρκίας στην παγκόσμια σκηνή εκτιμώντας ότι «αποτελεί όχι μόνο περιφερειακή αλλά παγκόσμια δύναμη». Χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την πρωτοβουλία του Ερντογάν για την αποκαλούμενη "Βαλκανική Πλατφόρμα Ειρήνης" και επιβεβαίωσε την συμμετοχή της Σερβίας.

Κατά τις συνομιλίες των δύο προέδρων εξετάστηκαν οικονομικά θέματα και διαπιστώθηκε ότι είναι εφικτός ο στόχος της αύξησης των εμπορικών συναλλαγών σε δύο χρόνια από τα 3 δισεκ. ευρώ που ανέρχονται σήμερα στα 5 δισεκ. ευρώ.

Συζητήθηκε επίσης και η στρατιωτική συνεργασία των δύο χωρών κυρίως στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και της παραγωγής οπλικών συστημάτων.

'Αγνωστο παραμένει αν στην ατζέντα της συνάντησης βρέθηκε και ο εξοπλισμός των ενόπλων δυνάμεων του Κοσόβου από την Τουρκία κάτι που πρόσφατα προκάλεσε τριγμούς στις σχέσεις των δύο χωρών. Τον Οκτώβριο του 2025 το Κόσοβο παρέλαβε τουρκικά ντρόουν και αντιαρματικούς πυραύλους, κάτι που εξόργισε τον Βούτσιτς ο οποίος, τότε, μίλησε για νεοοθωμανική συμπεριφορά. Σήμερα μετά τη συνάντησή του με τον Ερντογάν δήλωσε ότι «οι σχέσεις των δύο χωρών επανήλθαν στο σωστό δρόμο».

Ο Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ότι τον ερχόμενο Μάιο θα επισκεφτεί στην Σερβία και εκτός από το Βελιγράδι θα μεταβεί και την επαρχία του Σαντάκ στη νότια Σερβία, όπου η πλειονότητα του πληθυσμού είναι Βόσνιοι-Μουσουλμάνοι.