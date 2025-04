Άκμαν - Μπράνσον: Στα πρόθυρα «οικονομικού πυρηνικού χειμώνα» η Αμερική λόγω δασμών - «Κολοσσιαίο λάθος»

Οι δισεκατομμυριούχοι Μπιλ Άκμαν και Ρίτσαρντ Μπράνσον προειδοποίησαν ότι η Αμερική βρίσκεται στα πρόθυρα ενός «οικονομικού πυρηνικού χειμώνα» λόγω των δασμών, τους οποίους χαρακτήρισαν «κολοσσιαίο λάθος».

Συγκεκριμένα, ο δισεκατομμυριούχος υποστηρικτής του Τραμπ, Μπιλ Άκμαν, είπε ότι η Αμερική βρίσκεται στα πρόθυρα ενός «οικονομικού πυρηνικού χειμώνα» λόγω των δασμών, ενώ ο δισεκατομμυριούχος Ρίτσαρντ Μπράνσον προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ «θα αντιμετωπίσουν την καταστροφή για τα επόμενα χρόνια» εάν η κυβέρνηση Τραμπ δεν «αλλάξει αμέσως πορεία» όσον αφορά τις δασμολογικές πολιτικές της.

«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ μπορεί ακόμα να αλλάξει τα πράγματα, αλλά πρέπει να δράσει τις επόμενες ώρες», έγραψε ο συνιδρυτής της Virgin Group στο X.

(1/4) The ongoing market response to last week’s US tariff announcement was both predictable and preventable. Even if you agree with the premise of these tariffs, every reasonable effort should be made to give US companies sufficient time to adapt.