Αϊτή: Συμμορία ενόπλων δολοφόνησε τουλάχιστον 70 ανθρώπους (pics&vid)

Ένοπλοι, μέλη της συμμορίας Γκραν Γκριφ, σκότωσαν τουλάχιστον 70 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και τρία βρέφη, καθώς περνούσαν από μια πόλη της Αϊτής γαζώνοντας τους κατοίκους με αυτόματα όπλα, ανέφερε ένας εκπρόσωπος του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Τουλάχιστον 3.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν λόγω της επίθεσης αυτής.

«Είμαστε τρομοκρατημένοι από τις επιθέσεις της Πέμπτης στην πόλη Πον-Σοντέ της επαρχίας Αρτιμπονίτ της Αϊτής», ανέφερε ο εκπρόσωπος Θαμίν Αλ-Χιτάν.

Άλλοι 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά από την επίθεση που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης. Μεταξύ αυτών είναι και δύο μέλη της συμμορίας που αντάλλαξαν πυρά με Αϊτινούς αστυνομικούς. Η συμμορία φέρεται ότι πυρπόλησε 45 σπίτια και 34 οχήματα, αναγκάζοντας τους κατοίκους να φύγουν.

«Αυτό το απεχθές έγκλημα εναντίον ανυπεράσπιστων γυναικών, ανδρών και παιδιών δεν είναι μόνο επίθεση εναντίον των θυμάτων αλλά και εναντίον όλου του αϊτινού έθνους», κατήγγειλε ο πρωθυπουργός Γκάρι Κονίλ. «Οι δυνάμεις ασφαλείας, υποστηριζόμενες από τους διεθνείς εταίρους μας, εντείνουν τις παρεμβάσεις τους», πρόσθεσε στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Aujourd'hui, une fois de plus, une fois de trop, nous faisons face à la lâcheté la plus absolue. Une attaque brutale, sans raison, a frappé des citoyens innocents à Pont Sondé. Ce crime odieux, perpétré contre des femmes, des hommes, et des enfants sans défense, n'est pas…