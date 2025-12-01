Η Airbus ανακάλυψε ένα πρόβλημα βιομηχανικής ποιότητας που επηρεάζει τα πάνελ της ατράκτου αρκετών δεκάδων αεροσκαφών των μοντέλων A320, ανέφεραν πηγές του κλάδου τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με το Reuters, το ελάττωμα παραγωγής καθυστερεί ορισμένες παραδόσεις, αλλά δεν υπάρχουν άμεσες ενδείξεις ότι έχει επηρεάσει αεροσκάφη που βρίσκονται σε υπηρεσία, ανέφεραν οι πηγές, ζητώντας να μην κατονομαστούν.

Η προέλευση του προβλήματος δεν μπόρεσε να προσδιοριστεί αμέσως.

Το πρόβλημα πάντως προέκυψε την ώρα που η Airbus εντείνει τις προσπάθειές της να επιτύχει τους απαιτητικούς στόχους παράδοσης για το έτος και ενώ είναι σε εξέλιξη η ανάκληση αεροσκαφών το Σαββατοκύριακο λόγω ενός σφάλματος λογισμικού.

Ορισμένες παραδόσεις έχουν ήδη επηρεαστεί

Ένα πρόσωπο με άμεση γνώση του θέματος ανέφερε ότι ορισμένες παραδόσεις έχουν ήδη επηρεαστεί, αλλά δεν υπάρχει άμεση επιβεβαίωση για το πόσες και για πόσο χρονικό διάστημα.

Πηγές του κλάδου ανέφεραν ότι η αεροπορική εταιρεία παρέδωσε 72 αεροσκάφη τον Νοέμβριο, λιγότερα από όσα είχαν προβλέψει πολλοί αναλυτές, με το συνολικό αριθμό για το έτος να ανέρχεται μέχρι στιγμής σε 657.

Ο στόχος της είναι «περίπου 820» παραδόσεις για το έτος, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να επιτύχει ρεκόρ απόδοσης με περισσότερες από 160 παραδόσεις αεροσκαφών τον Δεκέμβριο.

Το ρεκόρ για τον τελευταίο μήνα του έτους ήταν 138 το 2019.

Οι αναλυτές είναι διχασμένοι ως προς το αν η μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής αεροσκαφών στον κόσμο θα επιτύχει τους στόχους της για τις παραδόσεις, οι οποίοι καθορίζουν τα έσοδα και τις ταμειακές ροές, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες πληρώνουν μεγάλο μέρος της αξίας ενός αεροσκάφους κατά την παράδοση.

Η αναλύτρια της Jefferies, Chloe Lemarie, η οποία παρακολουθεί την παράδοση των αεροσκαφών και προβλέπει 71 παραδόσεις για τον Νοέμβριο, δήλωσε ότι η απόδοση του μήνα ήταν χαμηλότερη από την αναμενόμενη.

Ωστόσο, ο στόχος παραμένει εφικτός, καθώς η υποκείμενη παραγωγή αυξάνεται, πρόσθεσε σε σημείωμα προς τους επενδυτές που εκδόθηκε πριν γίνει γνωστό το αναφερόμενο πρόβλημα ποιότητας.

Ο ανεξάρτητος αναλυτής αεροπορίας Rob Morris δήλωσε ότι η Airbus μπορεί να φτάσει τις 800 παραδόσεις - κάτι που άλλοι θεωρούν ότι θα ήταν αρκετό για να διεκδικήσει τη νίκη με βάση τη διατύπωση της πρόβλεψής της - αλλά με κάποιο κίνδυνο το τελικό αποτέλεσμα να είναι «ελαφρώς χαμηλότερο».