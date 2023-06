Air Defender 2023: Σε εξέλιξη η μεγαλύτερη αεροπορική άσκηση στην ιστορία του ΝΑΤΟ

Η μεγαλύτερη αεροπορική άσκηση στην ιστορία του ΝΑΤΟ, η «Air Defender 2023», πραγματοποιείται στον εναέριο χώρο της Γερμανίας από τις 12 έως τις 24 Ιουνίου, με τη συμμετοχή 25 κρατών-μελών της Συμμαχίας, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην ικανότητα άμεσης αντίδρασης και κυρίως στην περίπτωση ενεργοποίησης του Άρθρου 5, για συλλογική αντίδραση σε περίπτωση επίθεσης εναντίον συμμαχικού εδάφους. Ανά διαστήματα κατά τη διάρκεια της άσκησης αναμένονται σοβαρά προβλήματα στις εμπορικές πτήσεις από και προς τα γερμανικά αεροδρόμια.

Germany 🇩🇪 kicks off largest multinational air force deployment in #NATO history



10,000 personnel and more than 250 aircraft from Allied and Partner nations will participate in collective defence training exercise #AirDefender23#AD23



Find out more: https://t.co/hNH1skvVdj pic.twitter.com/7kRnyNGmU4