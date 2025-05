Αιματηρή επίθεση έξω από εβραϊκό μουσείο στις ΗΠΑ - Νεκροί δύο υπάλληλοι της ισραηλινής πρεσβείας (vid)

Δύο εργαζόμενοι της ισραηλινής διπλωματικής αντιπροσωπείας στην αμερικανική πρωτεύουσα έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση η οποία διαπράχθηκε κοντά σε εβραϊκό μουσείο στην Ουάσιγκτον.

Ισραηλινός διπλωμάτης έκανε λόγο για πράξη «αντισημιτικής τρομοκρατίας».

Σύμφωνα με ανάρτηση της υπουργού Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, Κρίστι Νόεμ, στην πλατφόρμα Χ, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα από τις τοπικές αρχές για το περιστατικό. «Θα οδηγήσουμε αυτόν τον διεστραμμένο δράστη στη δικαιοσύνη» τονίζει χαρακτηριστικά η Αμερικανίδα υπουργός.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο υπάλληλοι της Ισραηλινής Πρεσβείας δέχτηκαν πυροβολισμούς σε κοντινή απόσταση από το μουσείο, όπου ήταν σε εξέλιξη μια εκδήλωση. Η πρεσβεία του Ισραήλ έχει ήδη θέσει σε λειτουργία συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Εκπρόσωπός της διευκρίνισε πως ο πρέσβης του Ισραήλ δεν είχε καμία εμπλοκή και απουσίαζε από το σημείο την ώρα του συμβάντος.

🚨 Two Israeli embassy staff were shot dead outside the Capital Jewish Museum in DC. The killer shouted “Free Palestine” during the attack. This wasn’t protest. This was hate-fueled terrorism—on U.S. soil. Let that sink in. pic.twitter.com/anV8RE20J9

Η Γενική Εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών, Παμ Μπόντι, ανακοίνωσε μέσω της ίδιας πλατφόρμας ότι επισκέφθηκε το σημείο μαζί με την προσωρινή Εισαγγελέα της Ουάσιγκτον, Τζανίν Πίρο, στον απόηχο του ένοπλου επεισοδίου έξω από το Εβραϊκό Μουσείο. Το εν λόγω μουσείο, το οποίο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το τοπικό γραφείο του FBI στην αμερικανική πρωτεύουσα, είναι αφιερωμένο, σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπό του, στην προβολή της εβραϊκής πολιτισμικής κληρονομιάς στην περιοχή.

«Δεν υπάρχει αυτήν την ώρα απειλή για τη δημόσια ασφάλεια», ήταν η ενημέρωση που εξέδωσε το Περιφερειακό Γραφείο του FBI στην Ουάσιγκτον μέσω των κοινωνικών δικτύων, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη συμμετοχή του στην έρευνα.

