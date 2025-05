Δολοφονία Ισραηλινών διπλωματών στην Ουάσινγκτον: Με ακροαριστερό υπόβαθρο ο δράστης

Δύο μέλη της ισραηλινής διπλωματικής αποστολής στην Ουάσιγκτον δολοφονήθηκαν από τα πυρά του 30χρονου Αμερικανού Ελάιας Ροντρίγκεζ, τα ξημερώματα, ενώ συμμετείχαν σε εκδήλωση στο Εβραϊκό Μουσείο.

Ο Ροντρίγκεζ, μόνιμος κάτοικος Σικάγο, φέρεται να είχε στήσει ενέδρα έξω από τον χώρο της εκδήλωσης, καθώς είχε θεαθεί να περιφέρεται στην περιοχή λίγο πριν ξεσπάσει το αιματηρό επεισόδιο.

Συνελήφθη επί τόπου, χωρίς να επιχειρήσει να διαφύγει ή να αντισταθεί, ενώ σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες φώναξε «λευτεριά στην Παλαιστίνη» την ώρα της σύλληψής του.

Πληροφορίες από τις αμερικανικές αρχές αναφέρουν ότι ο Ροντρίγκεζ φέρεται να είναι ενεργό στέλεχος του ακροαριστερού «Κόμματος για τον Σοσιαλισμό και την Απελευθέρωση» και έχει συμμετάσχει επανειλημμένα σε κινητοποιήσεις και «ακτιβιστικές» δράσεις.

• Born in Chicago

• BA from University of Illinois

• Oral History Researcher at The HistoryMakers

• Focuses on biographies of accomplished leaders in the African American community

• Belongs to the “party for socialism and liberation

Ο Ταλ Ναΐμ Κοέν, εκπρόσωπος της ισραηλινής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον, δήλωσε ότι τα δύο μέλη του προσωπικού της πρεσβείας πυροβολήθηκαν «από κοντινή απόσταση» ενώ ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ είπε ότι τα θύματα των πυροβολισμών ήταν ένα νεαρό αρραβωνιασμένο ζευγάρι.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με τις αμερικανικές αρχές για το συμβάν.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο διαβεβαίωσε πως οι αρχές θα «καταδιώξουν» τους υπεύθυνους της επίθεσης.

«Επρόκειτο για ξεδιάντροπη ενέργεια άνανδρης αντισημιτικής βίας. Μη γελιέστε: Θα βρούμε τους υπεύθυνους και θα τους οδηγήσουμε ενώπιον της δικαιοσύνης», ανέφερε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στο X.