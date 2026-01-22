Ζελένσκι στο Νταβός: «Σχεδόν έτοιμα» τα έγγραφα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Επικριτικός προς την Ευρώπη εμφανίστηκε, κατά την ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έπειτα τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως η Γηραιά Ήπειρος πρέπει να γνωρίζει πώς να υπερασπιστεί τον εαυτό της, για να προσθέσει ότι «ένας χρόνος πέρασε και τίποτα δεν έχει αλλάξει».

Ενώ, παράλληλα, αποκάλυψε πως η διαδικασία σύνταξης των εγγράφων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, βρίσκεται στην τελική ευθεία, επισημαίνοντας ότι οι διαβουλεύσεις βρίσκονται πλέον σε προχωρημένο στάδιο.

Σκληρή κριτική στην Ευρώπη

Όπως είπε, κάθε νέα χρονιά φέρνει νέες προκλήσεις για την Ευρώπη, οι οποίες αποσπούν την προσοχή από τα μόνιμα και ουσιαστικά προβλήματα ασφάλειας, σύμφωνα με το Sky News.

«Η Ευρώπη αγαπά να συζητά για το μέλλον, αλλά αποφεύγει να αναλάβει δράση σήμερα, δράση που θα καθορίσει το είδος του μέλλοντος που θα έχουμε», τόνισε.

«Όλοι βλέπουμε ότι οι δυνάμεις που προσπαθούν να καταστρέψουν την Ευρώπη λειτουργούν ελεύθερα, ακόμη και εντός της Ευρώπης. Κάθε Βίκτορ που ζει από τα ευρωπαϊκά χρήματα ενώ προσπαθεί να πουλήσει τα ευρωπαϊκά συμφέροντα αξίζει ένα χαστούκι στο κεφάλι, και αν αισθάνεται άνετα στη Μόσχα, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφήσουμε τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να γίνουν σαν τη Μόσχα», υπογράμμισε σε άλλο σημείο ο Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι του λένε συχνά να μην αναφέρει τα πυραύλους Tomahawkστους Αμερικανούς «για να μην χαλάσει τη διάθεση», να μην αναφέρει τους πυραύλους Taurus ή να είναι προσεκτικός όταν μιλάει με την Τουρκία και την Ελλάδα.

«Στην Ευρώπη, υπάρχουν ατελείωτες εσωτερικές διαμάχες και πράγματα που μένουν ανείπωτα, τα οποία εμποδίζουν την Ευρώπη να ενωθεί και να μιλήσει με αρκετή ειλικρίνεια ώστε να βρει πραγματικές λύσεις. Και πολύ συχνά, οι Ευρωπαίοι στρέφονται ο ένας εναντίον του άλλου, ηγέτες, κόμματα, κινήματα και κοινότητες, αντί να ενωθούν για να σταματήσουν τη Ρωσία» είπε.

Πρόσθεσε δε, ότι η Ευρώπη «παραμένει ένα όμορφο αλλά κατακερματισμένο καλειδοσκόπιο μικρών και μεσαίων δυνάμεων». Ανέφερε ότι το πρόβλημα είναι η ευρωπαϊκή νοοτροπία, με τους ηγέτες να μην υπερασπίζονται πάντα τα πραγματικά ευρωπαϊκά συμφέροντα.

«Και η Ευρώπη εξακολουθεί να μοιάζει περισσότερο με γεωγραφία, ιστορία, παράδοση, και όχι με πραγματική πολιτική δύναμη, ούτε με μεγάλη δύναμη. Μερικοί Ευρωπαίοι είναι πραγματικά ισχυροί, είναι αλήθεια, αλλά πολλοί λένε ότι πρέπει να παραμείνουμε ισχυροί, και πάντα θέλουν κάποιος άλλος να τους πει για πόσο καιρό πρέπει να παραμείνουν ισχυροί, κατά προτίμηση μέχρι τις επόμενες εκλογές», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Τα έγγραφα για το σχέδιο ειρήνης είναι σχεδόν έτοιμα»

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε και στις συνομιλίες του με τον Ντόναλντ Τραμπ σήμερα το απόγευμα. Περιέγραψε τη συνάντηση ως καλή και «πολύ σημαντική» και ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο που βρήκε χρόνο για να συζητήσουν.

«Τα έγγραφα που αποσκοπούν στον τερματισμό αυτού του πολέμου είναι σχεδόν έτοιμα και αυτό έχει πραγματικά σημασία. Η Ουκρανία εργάζεται με πλήρη ειλικρίνεια και αποφασιστικότητα και αυτό φέρνει αποτελέσματα».

Ο Ουκρανός ηγέτης πρόσθεσε ότι «η Ρωσία πρέπει να είναι έτοιμη να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, να σταματήσει αυτή την επιθετικότητα»

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι ομάδες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας εργάζονται «σχεδόν καθημερινά» για την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στο τέλος των συγκρούσεων. Όπως τόνισε, η διαδικασία εξελίσσεται με εντατικούς ρυθμούς, γεγονός που –κατά τον ίδιο– αποτυπώνει τη βούληση των δύο πλευρών να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος.

Παρότι ο Ουκρανός πρόεδρος δεν έδωσε λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των υπό διαμόρφωση εγγράφων, η αναφορά του ότι είναι «σχεδόν έτοιμα» υποδηλώνει ότι οι συνομιλίες έχουν περάσει από το στάδιο των γενικών τοποθετήσεων σε πιο συγκεκριμένες προτάσεις, με την Ουάσινγκτον να διατηρεί κεντρικό ρόλο στις προσπάθειες διαμεσολάβησης.

Ζελένσκι: Αύριο θα πραγματοποιηθεί η «πρώτη τριμερής συνάντηση» με Ουκρανία, Ρωσία και ΗΠΑ

Απαντώντας σε μια άλλη ερώτηση στο Νταβός, ο Ζελένσκι λέει πως η πρώτη τριμερής συνάντηση μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας θα πραγματοποιηθεί Παρασκευή και Σάββατο.

«Ελπίζω τα Εμιράτα να το γνωρίζουν. Ναι, μερικές φορές έχουμε τέτοιες εκπλήξεις από την αμερικανική μας πλευρά.»

«Δεν μπορείτε να χτίσετε μια νέα παγκόσμια τάξη μόνο με λόγια»

Ο Ζελένσκι συνέχισε την ομιλία του λέγοντας στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι «χρειαζόμαστε κάτι για να αντικαταστήσουμε την παλιά παγκόσμια τάξη, αλλά πού είναι οι ηγέτες που είναι έτοιμοι να δράσουν», καθώς προειδοποιεί «δεν μπορείτε να χτίσετε μια νέα παγκόσμια τάξη μόνο με λόγια – οι πράξεις δημιουργούν πραγματική τάξη. Ας τελειώσουμε με αυτή την Ημέρα της Μαρμότας».

Ο Ουκρανός πρόεδρος παρομοίασε την καθημερινότητα στην Ουκρανία, υπό τη ρωσική επιθετικότητα, με την «Μέρα της Μαρμότας», σημειώνοντας ότι η χώρα του ζει την ίδια κατάσταση «επί εβδομάδες, μήνες και χρόνια», χωρίς ουσιαστικές αλλαγές.

Ειδικότερα, κατά την ομιλία του στο Νταβός, αναφερόμενος στη γνωστή αμερικανική ταινία, ο Ζελένσκι τόνισε ότι όλοι θυμούνται την ιστορία της αδιάκοπης επανάληψης, αλλά κανείς δεν θα ήθελε να ζει κάτι τέτοιο στην πραγματικότητα. «Κι όμως, αυτό ακριβώς συμβαίνει σε εμάς σήμερα: το ίδιο πράγμα επαναλαμβάνεται για εβδομάδες, μήνες και, φυσικά, για χρόνια», ανέφερε.

«Η Ευρώπη δεν λέει σχεδόν τίποτα. Η Αμερική δεν λέει τίποτα και ο Πούτιν κατασκευάζει πυραύλους. Βοηθάει με κάθε τρόπο την Ουκρανία, αλλά λέει "δεν θα ήταν φθηνότερο και ευκολότερο να αποκόψουμε τη Ρωσία από τα εξαρτήματα που χρειάζεται για την παραγωγή πυραύλων ή ακόμα και να καταστρέψουμε τα εργοστάσια που τα κατασκευάζουν;"».

ΕΕ δεν έχει καν σαφή άποψη για το «Συμβούλιο Ειρήνης»

Επίσης, ο Ζελένσκι αντιπαραβάλλει τη θέση της Ευρώπης με την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να δράσουν, λέγοντας ότι η ΕΕ δεν φαίνεται να έχει καν σαφή άποψη για το «Συμβούλιο Ειρήνης» των ΗΠΑ για τη Γάζα.

Αναφέρει επίσης τη χθεσινή συνομιλία του Ρούττε του ΝΑΤΟ με τον Τραμπ στη Γροιλανδία, προειδοποιώντας τους Ευρωπαίους ότι «τα πράγματα κινούνται πιο γρήγορα από εμάς, κινούνται πιο γρήγορα από την Ευρώπη».

«Δεν πρέπει να υποβαθμίζουμε τον εαυτό μας σε δευτερεύοντες ρόλους, όχι όταν έχουμε την ευκαιρία να γίνουμε μια μεγάλη δύναμη μαζί».

Σε ένα άλλο αιχμηρό σχόλιο, τόνισε: «Δεν πρέπει να δεχόμαστε ότι η Ευρώπη είναι απλώς μια σαλάτα από μικρές και μεσαίες δυνάμεις, καρυκευμένη με εχθρούς της Ευρώπης».

Τι είπε για τη Γροιλανδία

Παράλληλα, έκανε αναφορά και στη διεθνή συζήτηση γύρω από τη Γροιλανδία, σημειώνοντας ότι το ενδιαφέρον πολλών ηγετών έχει στραφεί εκεί, χωρίς να είναι σαφές πώς ακριβώς σκοπεύουν να διαχειριστούν την κατάσταση. «Είναι προφανές ότι αρκετοί απλώς περιμένουν να κοπάσει το ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών, ελπίζοντας ότι το ζήτημα θα ξεχαστεί», είπε.

«Κι αν δεν ξεχαστεί; Τι θα γίνει τότε;», είπε αφήνοντας αιχμές για την έλλειψη μακροπρόθεσμου σχεδιασμού.

Προειδοποίηση Ζελένσκι για Ρωσία

Στη συνέχεια, προειδοποίησε ότι η Ρωσία «προσπαθεί να παγώσει τους Ουκρανούς» σε θερμοκρασίες -20 βαθμών Κελσίου και λέει ότι, παρά τις κυρώσεις, συνεχίζει να λαμβάνει υποστήριξη από τους εταίρους της στην Ευρώπη, καθώς βρίσκει τρόπους να παρακάμψει τις κυρώσεις.

«Πολύς λόγος για τις διαμαρτυρίες στο Ιράν»

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε επίσης στο Ιράν, λέγοντας ότι «έγινε πολύς λόγος για τις διαμαρτυρίες εκεί, αλλά αυτές πνίγηκαν στο αίμα», καθώς «ο κόσμος δεν βοήθησε αρκετά τον ιρανικό λαό», αφού όλοι ήταν απασχολημένοι με τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

«Όταν οι πολιτικοί επέστρεψαν στη δουλειά τους και άρχισαν να διαμορφώνουν τη θέση τους, ο Αγιατολάχ είχε ήδη σκοτώσει χιλιάδες ανθρώπους. Και τι θα γίνει το Ιράν μετά από αυτή την αιματοχυσία; Αν το καθεστώς επιβιώσει, θα στείλει ένα σαφές μήνυμα σε κάθε τύραννο: σκότωσε αρκετούς ανθρώπους και θα παραμείνεις στην εξουσία».

Συνάντηση μίας ώρας Τραμπ - Ζελένσκι: «Είμαστε κοντά σε συμφωνία», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας συναντήθηκε με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, ενώ έπειτα από την ομιλία του στο Νταβός, απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, δήλωσε ότι «η συνάντηση ήταν πολύ σημαντική, χρειαζόμαστε μια ''βάρκα'', ελπίζω ότι αυτή είναι η ''βάρκα'', αυτό είναι το πλοίο προς την ειρήνη».

«Πρέπει να υπερασπιστώ τα συμφέροντα της χώρας μου, γι' αυτό και ο διάλογος ίσως δεν είναι απλός, αλλά ήταν σήμερα, ήταν θετικός», πρόσθεσε.

Μετά το πέρας της συνάντησης, που κράτησε μία ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η συνάντησή του με τον Ζελένσκι ήταν «πολύ καλή» και ότι το μήνυμά του προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να τελειώσει.

⚡ President Zelenskyy has arrived at the World Economic Forum in Davos.



He is expected to meet with US President Trump. pic.twitter.com/9utRmim77z — UNITED24 Media (@United24media) January 22, 2026

Υπενθυμίζεται ότι, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «έχουμε σήμερα συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν», αναφερόμενος πιθανότατα στη συνάντηση που θα γίνει σήμερα στη Μόσχα ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο και τον απεσταλμένου του Αμερικανού προέδρου Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Συγκεκριμένα, καθώς έβγαινε από την αίθουσα στο Νταβός όπου ανακοίνωσε την ίδρυση του «Συμβουλίου της Ειρήνης», ο Τραμπ πέρασε μπροστά από δημοσιογράφους που του έκαναν ερωτήσεις.

Σημείωσε επίσης ότι θα συναντήσει σε λίγη ώρα τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκφράζοντας την πεποίθηση πως «νομίζω ότι βρίσκονται κοντά» (σ.σ. στη συμφωνία ειρήνης).

«Σήμερα, όπως γνωρίζετε, σήμερα, ο πρόεδρος [Ζελένσκι] και εγώ θα το συζητήσουμε. Συναντιόμαστε με τον πρόεδρο Πούτιν σήμερα ή αύριο και έτσι έρχονται άνθρωποι και νομίζω ότι κλείνουν. Πολλοί άνθρωποι σκοτώνονται. Πρέπει να το κάνουμε», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Νωρίτερα, η ουκρανική προεδρία ανακοίνωσε ότι η συνάντηση του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός θα πραγματοποιηθεί στις 13.00 τοπική ώρα (14.00 ώρα Ελλάδος).

«Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έφθασε στην Ελβετία για να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και να συναντήσει τον πρόεδρο Τραμπ», ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της ουκρανικής προεδρίας Σέρχι Νικιφόροφ προσθέτοντας ότι η συνάντηση θα γίνει στις 13.00 τοπική ώρα και στην συνέχεια ο πρόεδρος της Ουκρανίας θα εκφωνήσει ομιλία που είναι προγραμματισμένη για τις 14.30 τοπική ώρα (15.30 ώρα Ελλάδος).

Πρωτύτερα, ο απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι έχει σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος» στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία και ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν πλέον περιοριστεί σε ένα τελευταίο ζήτημα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διεξαγάγει συνομιλίες με τη Ρωσία, ξεχωριστά με το Κίεβο και με Ευρωπαίους ηγέτες, για διάφορα προσχέδια σχεδίου τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία, παρά τις επανειλημμένες δεσμεύσεις του Τραμπ ότι θα ολοκληρωθεί.

«Αν και οι δύο πλευρές θέλουν να λύσουν αυτό το πρόβλημα, θα το βρούμε», δήλωσε ο Γουίτκοφ σε ακροατήριο στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, προσθέτοντας: «Νομίζω ότι έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε δηλώσει μία ημέρα νωρίτερα στο φόρουμ ότι οι ηγέτες της Ρωσίας και της Ουκρανίας θα ήταν «ηλίθιοι» αν δεν συνεργάζονταν για να καταλήξουν σε συμφωνία.

Ο Γουίτκοφ ανέφερε ότι θα μεταβεί στη Μόσχα αργότερα μέσα στην ημέρα. Μίλησε σε μια αυτοσχέδια εμφάνιση κατά τη διάρκεια πρωινής συνάντησης για το μέλλον της Ουκρανίας, με ομιλητές όπως ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, και ο Φινλανδός πρόεδρος, Αλεξάντερ Στουμπ.

Στη συνέχεια οι Αμερικανοί διαπραγματευτές θα πάνε στο Αμπού Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου θα συνεχιστούν οι συνομιλίες σε επίπεδο ομάδων εργασίας «στρατιωτικοί προς στρατιωτικούς», διευκρίνισε ο Γουίτκοφ. Από την πλευρά του ο Τραμπ πρόκειται να έχει σήμερα συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Νταβός.