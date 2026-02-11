Αιχμές Νετανιάχου κατά Σιν Μπετ και IDF: Δεν ενημερώθηκα ποτέ για την επίθεση της Χαμάς, την υποτιμούσαν

Το δημοσίευμα του ισραηλινού ειδησεογραφικού μέσο Ynet, σύμφωνα με τα οποίο το σχέδιο «Τείχη της Ιεριχούς» (Jericho Walls) της Χαμάς είχε τεθεί υπόψη τόσο του Μπενιαμίν Νετανιάχου όσο και των υπηρεσιών ασφαλείας Σιν Μπετ και Μοσάντ, απάντησε σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Νετανιάχου χαρακτήρισε το δημοσίευμα «fake news», υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε είχε ενημερωθεί για το συγκεκριμένο σχέδιο. Παράλληλα, απέδωσε ευθύνες στη Σιν Μπετ και στη Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών (Αμάν), αφήνοντας σαφείς αιχμές για σοβαρή υποτίμηση των δυνατοτήτων και των προθέσεων της Χαμάς.

Η ανάρτηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού

«Τα fake news δεν σταματούν. Το ένα ψέμα διαδέχεται το άλλο κατά του πρωθυπουργού Νετανιάχου. Το τελευταίο είναι ότι ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για το σχέδιο "Τείχος της Ιεριχούς". Αυτό δεν συνέβη. Ο πρωθυπουργός ουδέποτε ενημερώθηκε για το σχέδιο «Τείχος της Ιεριχούς», το οποίο καταρτίστηκε από τη Χαμάς μόλις το 2021 και δεν έφτασε ποτέ στον πρωθυπουργό. Εκείνο στο οποίο εκτέθηκε ο πρωθυπουργός ήταν μια γενική ιδέα επιδρομής, που παρουσιάστηκε από τη Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών το 2018 και υποβαθμίστηκε ήδη τότε, και στη συνέχεια επανειλημμένα, από όλους τους αρμόδιους φορείς ασφαλείας, μέχρι και τέσσερις μόλις ημέρες πριν από τις 7 Οκτωβρίου.

Όπως προκύπτει από τα έγγραφα που επισυνάφθηκαν, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου ενημέρωσε τον Ελεγκτή του Κράτους για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε διαχρονικά το ενδεχόμενο επιδρομής από τη Γάζα. Όποιος διαβάσει την αναλυτική απάντηση που υπέβαλε ο πρωθυπουργός στον Ελεγκτή καταλαβαίνει αμέσως ότι δεν είναι αυτός που παραποιεί την αλήθεια, αλλά εκείνοι που διαστρεβλώνουν τα γεγονότα για να τον πλήξουν.

Το 2016 ο πρωθυπουργός, μαζί με τους υπουργούς Στάινιτς και Λίμπερμαν, έθεσε τον φόβο για σενάριο επιδρομής. Όταν οι αρμόδιοι φορείς ασφαλείας είπαν στον πρωθυπουργό ότι το υπέργειο εμπόδιο ήταν αρκετά ισχυρό και ότι ο πραγματικός κίνδυνος ήταν επιδρομή μέσω των σηράγγων, ο πρωθυπουργός ηγήθηκε της κατασκευής του υπόγειου φράγματος που απέκοψε τις σήραγγες.

Το 2017 ο πρωθυπουργός ενημέρωσε δημοσίως την Επιτροπή Κρατικού Ελέγχου για τον κίνδυνο επιδρομής. Το 2018 η Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών διένειμε έγγραφο που παρουσίαζε την υπέργεια επιδρομή ως αρχική ιδέα, σημειώνοντας ότι «η συνολική ενεργοποίησή της δεν είναι πιθανή».

Το 2019 η Υπηρεσία επανέλαβε την εκτίμηση ότι η ιδέα δεν είχε υιοθετηθεί από τη Χαμάς και ότι «η συνολική ενεργοποίησή της δεν είναι πιθανή». Το 2021, αμέσως μετά την επιχείρηση «Φύλακας των Τειχών», οι υπηρεσίες πληροφοριών έκριναν ότι η Χαμάς απέτυχε στις προσπάθειες επιδρομής κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και ότι «το γεγονός αυτό οδήγησε σε απώλεια εμπιστοσύνης (της Χαμάς) στην ικανότητα επιδρομής».

Την ίδια ακριβώς περίοδο, είχε ήδη φτάσει στην Υπηρεσία σαφής πληροφορία για την ύπαρξη του σχεδίου «Τείχη της Ιεριχούς», συμπεριλαμβανομένης της έναρξης εκπαιδεύσεων για την υλοποίησή του, όμως η πληροφορία αυτή δεν διαβιβάστηκε στον πρωθυπουργό - και αυτό δεν αμφισβητείται.

Τον Φεβρουάριο του 2023 η Σιν Μπετ έκρινε ότι «η Χαμάς εξακολουθεί να υποφέρει από την έλλειψη αποτελεσματικής επιχειρησιακής απάντησης στο ισραηλινό εμπόδιο στα σύνορα της Λωρίδας… με τρόπο που μειώνει την ικανότητά της να υλοποιήσει επιδρομή». Στις 3 Οκτωβρίου 2023, τέσσερις ημέρες πριν από τις 7 Οκτωβρίου, η Αμάν εκτίμησε ότι «από την "Προστατευτική Αιχμή" και την "Φύλακας των Τειχών" η Χαμάς δεν έχει δημιουργήσει πραγματική εναλλακτική λύση στο υπόγειο δίκτυο».