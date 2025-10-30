Αντιπαράθεση Μερτς - Ερντογάν για Γάζα και ΕΕ: Η Τουρκία δεν πληροί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης - Έχουμε δικά μας

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν, επέκρινε τη Γερμανία για αυτό που χαρακτήρισε ως άγνοιά της απέναντι στη «γενοκτονία» και τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς την Πέμπτη.

Η ανοιχτή δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ των δύο συμμάχων του ΝΑΤΟ σημειώθηκε κατά την πρώτη επίσκεψη του Μερτς στην Τουρκία από τότε που ανέλαβε καθήκοντα.

Ο Μερτς δήλωσε ότι η κυβέρνησή του στήριξε το Ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και ότι, κατά την άποψή του, το Ισραήλ ασκεί το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα.

«Θα αρκούσε μία μόνο απόφαση για να αποφευχθούν αμέτρητα περιττά θύματα. Η Χαμάς θα έπρεπε να είχε απελευθερώσει νωρίτερα τους ομήρους και να είχε καταθέσει τα όπλα», είπε, προσθέτοντας ότι ελπίζει πως ο πόλεμος πλησιάζει στο τέλος του με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που μεσολάβησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και υποστήριξε η Τουρκία.

Ερντογάν: Το Ισραήλ επιδίωξε καταστολή μέσω γενοκτονίας

Ο Ερντογάν, ένας από τους πιο έντονους επικριτές της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα και βασικός μεσολαβητής στις συνομιλίες για την εκεχειρία, δήλωσε ότι δεν μπορούσε να συμφωνήσει με τον Μερτς.

«Η Χαμάς δεν έχει βόμβες ή πυρηνικά όπλα, αλλά το Ισραήλ έχει όλα αυτά και τα χρησιμοποιεί για να πλήξει τη Γάζα, όπως έκανε και χθες το βράδυ με εκείνους τους βομβαρδισμούς», είπε ο Ερντογάν.

«Εσείς, ως Γερμανία, δεν τα βλέπετε αυτά; Δεν τα παρακολουθείτε; Εκτός από τους βομβαρδισμούς, το (Ισραήλ) επιδιώκει εδώ και καιρό να καταστείλει τη Γάζα μέσω λιμού και γενοκτονίας», πρόσθεσε.

Μια έρευνα του ΟΗΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία στη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι οι δολοφονίες, η πολιορκία και η καταστροφή πραγματοποιήθηκαν με πρόθεση την εξόντωση της παλαιστινιακής ζωής στον θύλακα. Πολλές ισραηλινές και διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα.

Το Ισραήλ απορρίπτει τις κατηγορίες περί γενοκτονίας ως πολιτικά υποκινούμενες και υποστηρίζει ότι η στρατιωτική του εκστρατεία στοχεύει τη Χαμάς και όχι τον άμαχο πληθυσμό της Γάζας, επιμένοντας ότι λαμβάνει μέτρα για την αποφυγή απωλειών μεταξύ αμάχων.

Ο Μερτς έχει επίσης επικρίνει τις ισραηλινές ενέργειες στη Γάζα και φέτος η Γερμανία ανέστειλε τις εξαγωγές στρατιωτικού εξοπλισμού προς το Ισραήλ, επικαλούμενη την επιδεινούμενη ανθρωπιστική κρίση.

Ωστόσο, έχει αποφύγει να στηρίξει τις κατηγορίες για γενοκτονία, υποστηρίζοντας ότι η κριτική προς το Ισραήλ δεν πρέπει να γίνεται πρόσχημα για τον αντισημιτισμό.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι εξακολουθεί να πιστεύει πως η Γερμανία και η Τουρκία μπορούν να συνεργαστούν για την καταπολέμηση του λιμού, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Επισήμανε, επίσης, τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των δύο συμμάχων του ΝΑΤΟ σε κοινά αμυντικά προγράμματα και επανέλαβε την επιθυμία της Άγκυρας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Από την πλευρά του, ο Μερτς δήλωσε ότι θεωρεί την Τουρκία στενό εταίρο της ΕΕ και ότι επιθυμεί την ανάπτυξη των διμερών οικονομικών σχέσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στους τομείς των μεταφορών και της μετανάστευσης.

O Ερντογάν χαιρετίζει τις εξελίξεις για τα Eurofighter - Ανησυχία Μερτς για τη δικαιοσύνη στην Τουρκία

Υπενθυμίζεται ότι μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά το τέλος των συνομιλιών με το Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε στην 64η επέτειο της συμφωνίας εργασίας μεταξύ της Τουρκίας και της τότε Δυτικής Γερμανίας λέγοντας χαρακτηριστικά: «Με βαλίτσες στο χέρι και νοσταλγία στην καρδιά τους, οι αδελφοί και οι αδελφές μας, με πληθυσμό σχεδόν 3,5 εκατ., έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη της Γερμανίας», όπως αναφέρει η DW.



Οι εξαιρετικές εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Γερμανίας είπε, συνεχίζονται σε θετική πορεία. Η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Τουρκίας στην Ευρώπη. Λόγω των μεταβαλλόμενων συνθηκών ασφαλείας στην Ευρώπη, πρέπει να αφήσουμε πίσω μας τις δυσκολίες του παρελθόντος στην προμήθεια προϊόντων αμυντικής βιομηχανίας και να επικεντρωθούμε σε κοινά έργα, είπε ο Τούρκος πρόεδρος ο οποίος χαιρέτισε τα θετικά βήματα που έκανε πρόσφατα η Γερμανία σχετικά με το Eurofighter.

Ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι και οι δυο πλευρές μπορούν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους, ζήτησε την σύμπραξη στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και αναφέρθηκε στο ζήτημα της Γάζας, τονίζοντας ότι «όλοι πρέπει να συμβάλλουν για την ανοικοδόμηση της περιοχής».