Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά το τέλος των συνομιλιών με το Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε στην 64η επέτειο της συμφωνίας εργασίας μεταξύ της Τουρκίας και της τότε Δυτικής Γερμανίας λέγοντας χαρακτηριστικά: «Με βαλίτσες στο χέρι και νοσταλγία στην καρδιά τους, οι αδελφοί και οι αδελφές μας, με πληθυσμό σχεδόν 3,5 εκατομμυρίων, έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη της Γερμανίας», όπως αναφέρει η DW.

Οι δυσκολίες στην προμήθεια προϊόντων αμυντικής βιομηχανίας

Οι εξαιρετικές εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Γερμανίας είπε, συνεχίζονται σε θετική πορεία. Η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Τουρκίας στην Ευρώπη. Λόγω των μεταβαλλόμενων συνθηκών ασφαλείας στην Ευρώπη, πρέπει να αφήσουμε πίσω μας τις δυσκολίες του παρελθόντος στην προμήθεια προϊόντων αμυντικής βιομηχανίας και να επικεντρωθούμε σε κοινά έργα, είπε ο Τούρκος πρόεδρος ο οποίος χαιρέτισε τα θετικά βήματα που έκανε πρόσφατα η Γερμανία σχετικά με το Eurofighter.

Ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι και οι δυο πλευρές μπορούν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους, ζήτησε την σύμπραξη στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και αναφέρθηκε στο ζήτημα της Γάζας, τονίζοντας ότι «όλοι πρέπει να συμβάλλουν για την ανοικοδόμηση της περιοχής».

Η διμερής συνεργασία απαραίτητη για την ευρωπαϊκή ασφάλεια

Ο Ερντογάν αναφέρθηκε στη Συρία λέγοντας ότι στους 11 μήνες μετά την επανάσταση υπό την ηγεσία του Προέδρου Σάαρα, η Συρία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο προς τη διαρκή ειρήνη, την ηρεμία και την οικονομική ανάπτυξη. Πιστεύουμε ότι αυτή η διαδικασία θα επιταχυνθεί περαιτέρω με την άρση των κυρώσεων, είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

Για τον πόλεμο Ουκρανίας - Ρωσίας είπε ότι είναι σημαντικό «να συνεχίσουμε τις διπλωματικές προσπάθειες για μια δίκαιη και διαρκή επίλυση του πολέμου. Η τουρκο-γερμανική συνεργασία, με τα ισχυρά θεμέλιά της και το πολυεπίπεδο δίκτυο σχέσεών της, είναι απαραίτητη για την ασφάλεια της Ευρώπης και των γειτονικών μας περιοχών. Με αυτή την κατανόηση, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τη Γερμανία το επόμενο διάστημα».