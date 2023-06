Αίγυπτος: Αμμοθύελλα κάλυψε το Κάιρο - Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες (pics & vid)

Εξωπραγματικές εικόνες καταγράφηκαν την Πέμπτη στην Αίγυπτο όταν αμμοθύελλα σάρωσε ένα μεγάλο τμήμα της χώρας με τον απολογισμό να κάνει λόγο για έναν νεκρό και πέντε τραυματίες.

Βίντεο τόσο από το Κάιρο όσο και από τη Διώρυγα του Σουέζ αποτυπώνουν την ένταση του φαινομένου που προκάλεσε αποκόσμες εικόνες.

🔴Sand Storm in Cairo Egypt. Looks like a scene from 'The Mummy'. #Cairo #Egypt #climate pic.twitter.com/Oc3S52rfYk

Eνας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε διαφημιστική πινακίδα και έπεσε πάνω σε τέσσερα αυτοκίνητα στο κέντρο της πόλης.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα χθες Πέμπτη στη γέφυρα της 6ης Οκτωβρίου εν μέσω αμμοθύελλας που έπληξε αρκετές περιοχές της Αιγύπτου.

«Η αμμοθύελλα περιόρισε σημαντικά την ορατότητα σε ορισμένα σημεία. Οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο ήταν το Κάιρο, το Σουέζ, η Ισμαηλία και η χερσόνησος του Σινά», δήλωσε η Ιμάν Σάκερ, εκπρόσωπος της αιγυπτιακής μετεωρολογικής υπηρεσίας.

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κοινοποίησαν φωτογραφίες από διαφημιστικές πινακίδες που κατέρρευσαν σε μεγάλους δρόμους στο Νέο Κάιρο και στον δρόμο Σουέζ – Καΐρου.

Στη Διώρυγα του Σουέζ έκλεισαν δύο λιμάνια «λόγω των κακών καιρικών συνθηκών καθώς την αμμοθύελα «συνόδευαν» ισχυροί άνεμοι και μεγάλα κύματα.

There was a massive sandstorm in Egypt earlier today, this is what it looked like in Suez https://t.co/IywnzZeibn