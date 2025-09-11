Άγρια επίθεση κατά Εβραίων τουριστών στη Βενετία: Τους πέταξαν γυάλινο μπουκάλι και χαστούκισαν άνδρα

Άγρια επίθεση δέχθηκε ένα ζευγάρι Εβραίων τουριστών, ένας Αμερικανός και μια Ισραηλινή, από δέκα άτομα σε κεντρική περιοχή της Βενετίας.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για ένα ζευγάρι ορθόδοξων Εβραίων που έγινε στόχος επίθεσης από δέκα νεαρούς βορειοαφρικανικής καταγωγής, που φώναζαν «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε ένα περίπτερο στη Strada Nuova, κοντά στη Santa Fosca, όταν οι επιτιθέμενοι παρατήρησαν την παραδοσιακή ενδυμασία των ορθόδοξων Εβραίων.

Το ζευγάρι, αφού δέχθηκε ύβρεις και χειρονομίες, επιχείρησε να απομακρυνθεί, ωστόσο το περικύκλωσαν. Τότε, ένας εκ των δραστών απείλησε ότι θα άφηνε το ροτβάιλερ να τους επιτεθεί, ενώ ένας 31χρονος χαστούκισε τον άνδρα, προσποιούμενος ότι ήθελε να του δώσει το χέρι, αναφέρει η La Stampa

Ένας εκ των δραστών πέταξε ένα γυάλινο μπουκάλι προς το ζευγάρι και, αφού έσπασε στο έδαφος, τραυμάτισε τη γυναίκα στον αστράγαλο.

Η ιταλική αστυνομία και η εισαγγελία της Βενετίας πραγματοποίησαν έρευνα και οι δράστες κατηγορούνται για πρόκληση σωματικής βλάβης και απειλές.