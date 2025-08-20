Αγορές ομολόγων άνω των 100 εκατ. δολαρίων από τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της θητείας του

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει αγοράσει εταιρικά, κρατικά και δημοτικά ομόλογα αξίας άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τις οικονομικές δηλώσεις του που δημοσιοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα.

Τα έγγραφα, που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο την Τρίτη, δείχνουν ότι ο Ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος πρόεδρος πραγματοποίησε περισσότερες από 600 χρηματοοικονομικές αγορές από τις 21 Ιανουαρίου, την ημέρα μετά την ορκωμοσία του για δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Reuters.

Η κατάθεση της 12ης Αυγούστου από το Γραφείο Ηθικής της Κυβέρνησης των ΗΠΑ δεν παραθέτει ακριβή ποσά για καθεμία από τις αγορές, αλλά μόνο ευρείες κλίμακες.

Σε αυτές περιλαμβάνονται εταιρικά ομόλογα των Citigroup, Morgan Stanley και Wells Fargo, καθώς και των Meta, Qualcomm, Home Depot, T-Mobile USA και UnitedHealth Group.

Άλλες αγορές χρέους περιλαμβάνουν διάφορα ομόλογα που εκδόθηκαν από πόλεις, πολιτείες, κομητείες και σχολικές περιφέρειες, καθώς και από εταιρείες φυσικού αερίου και άλλους εκδότες.

Οι τοποθετήσεις καλύπτουν τομείς που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τις πολιτικές μεταβολές της κυβέρνησής του.

Σημειώνεται πως ο Τραμπ -επιχειρηματίας που έγινε πολιτικός- δήλωσε στο παρελθόν ότι έχει τοποθετήσει τις εταιρείες του σε ένα καταπίστευμα που διαχειρίζονται τα παιδιά του.

Η ετήσια δήλωση περιουσιακών στοιχείων που κατέθεσε τον Ιούνιο έδειξε ότι τα εισοδήματα από διάφορες πηγές εξακολουθούν τελικά να καταλήγουν στον ίδιο τον πρόεδρο — κάτι που έχει οδηγήσει σε κατηγορίες για σύγκρουση συμφερόντων.