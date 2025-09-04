Οι τοπικές αρχές της Ουάσινγκτον κατάθεσαν την Πέμπτη ι αγωγή εναντίον της ομοσπονδιακής κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ για την αποστολή στρατευμάτων της Εθνοφρουράς στην πρωτεύουσα, σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα της Περιφέρειας της Κολούμπια (Washington, D.C)

«Οι ένοπλοι στρατιώτες δεν πρέπει να αστυνομεύουν Αμερικανούς πολίτες σε αμερικανικό έδαφος», δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας της Ουάσιγκτον, Μπράιαν Σουάλμπ, σε μια ανάρτηση στο X.

«Η αναγκαστική στρατιωτική κατοχή της Περιφέρειας της Κολούμπια παραβιάζει την τοπική μας αυτονομία και τις βασικές ελευθερίες. Πρέπει να σταματήσει» τόνισε ο Σουάλμπ.

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επιχειρήσει να διευρύνει τον ρόλο του στρατού σε αμερικανικό έδαφος, κάτι που οι επικριτές του θεωρούν επικίνδυνη επέκταση της εκτελεστικής εξουσίας που θα μπορούσε να προκαλέσει εντάσεις μεταξύ του στρατού και των απλών πολιτών.

Τον περασμένο μήνα, ο έστειλε στρατεύματα της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον, δηλώνοντας ότι θα «αποκαταστήσουν το νόμο, την τάξη και τη δημόσια ασφάλεια».

Ο Τραμπ έθεσε επίσης το Αστυνομικό Τμήμα της πρωτεύουσας υπό τον άμεσο έλεγχο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.