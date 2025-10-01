Αγωγή εισαγγελέα Ν.Υόρκης κατά υπ. Εσωτερικής Ασφάλειας για το «πάγωμα» χρηματοδότησης στη ΜΤΑ

Η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, κατέθεσε την Τρίτη αγωγή και έκτακτη αίτηση για την έκδοση προσωρινής περιοριστικής εντολής κατά της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νοέμ, και του υπουργείου, κατηγορώντας τους για παράνομη παρακράτηση σχεδόν 34 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε ζητήσει η Μητροπολιτική Αρχή Μεταφορών (MTA) της πολιτείας.

Η MTA είναι η κρατική υπηρεσία που διαχειρίζεται το μετρό και τα λεωφορεία της Νέας Υόρκης, καθώς και τις σιδηροδρομικές γραμμές που εξυπηρετούν τα κοντινά προάστια.

Στην αγωγή που κατατέθηκε αργά την Τρίτη στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, η Τζέιμς ζητά την έκδοση έκτακτης διαταγής μέχρι τα μεσάνυχτα για τη διασφάλιση της χρηματοδότησης της MTA.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα του Reuters για σχόλιο.

«Το DHS μείωσε σήμερα τη χρηματοδότηση της Νέας Υόρκης από σχεδόν 34 εκατομμύρια δολάρια σε μηδέν – μια παράνομη απόφαση», ανέφερε το γραφείο Τύπου της σε δήλωση, προσθέτοντας ότι η Τζέιμς δεν ζητά την εκταμίευση των χρημάτων απόψε, αλλά μόνο τη διατήρηση των κονδυλίων ενώ τα δικαστήρια επιλύουν την υπόθεση.

Η κίνηση αυτή, σύμφωνα με την Τζέιμς, θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια εκατομμυρίων κατοίκων της Νέας Υόρκης.

«Ζητώ από το δικαστήριο να λάβει μέτρα πριν από τα μεσάνυχτα, ώστε να αποτραπεί η εξαφάνιση αυτών των κονδυλίων και να διασφαλιστεί ότι οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης δεν θα τεθούν σε κίνδυνο από τα πολιτικά παιχνίδια αυτής της κυβέρνησης», δήλωσε η Τζέιμς.

Τον περασμένο μήνα, το υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ενδέχεται να παρακρατήσει έως και το 25% της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης για τη MTA, εάν ο οργανισμός δεν βελτιώσει την ασφάλεια των εργαζομένων στη συντήρηση των γραμμών του μετρό.