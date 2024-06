Άγκυρα: Πλημμύρες εξαιτίας ισχυρής καταιγίδας (pics&vid)

Την πρωτεύουσα της Τουρκίας, Άγκυρα, έπληξε το απόγευμα του Σαββάτου, ισχυρή νεροποντή, με αποτέλεσμα πολλοί δρόμοι να μετατραπούν σε λίμνη, η κυκλοφορία στους δρόμους της πόλης να διακοπεί επί ώρες και να πλημμυρίσουν σπίτια και καταστήματα.

Αρκετά δρομολόγια του μετρό διεκόπησαν εξαιτίας των υδάτων που πλημμύρισαν ορισμένους σταθμούς. Δρόμοι καλύφθηκαν πλήρως με νερά, εγκλωβισμένα αυτοκίνητα στους πλημμυρισμένους δρόμους γέμισαν με νερό και σε αρκετές περιπτώσεις απομακρύνθηκαν με γερανούς και ανυψωτικά μηχανήματα.

Η βροχόπτωση ήταν ιδιαίτερα έντονη στην περιοχή Σιντζάν.



Φωτογραφίες και βίντεο από τις πλημμύρες:





Ankara in Turkey this afternoon....🌊🚗 pic.twitter.com/8jaTJv0BRC

Heavy floods on the street after extreme rains in Ankara, Turkey 🇹🇷 (08.06.2024)



