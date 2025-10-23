Αγγλία: Οι ειδικεύομενοι γιατροί απεργούν τον Νοέμβριο - Στο επικεντρο η εργασιακή ανασφάλεια και η μείωση μισθών

Οι ειδικευόμενοι γιατροί στην Αγγλία θα κατέβουν σε απεργία τον επόμενο μήνα, δήλωσε το συνδικάτο τους την Πέμπτη, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των απεργιακών κινητοποιήσεων για την εργασιακή ανασφάλεια και τη μείωση των μισθών.

Η απεργία, η οποία θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 14 και 19 Νοεμβρίου, έρχεται μετά από αποτυχημένες συνομιλίες με την κυβέρνηση για την εκπόνηση αυτού που ο Βρετανικός Ιατρικός Σύλλογος χαρακτήρισε ως «αξιόπιστο σχέδιο» για την αντιμετώπιση της ανεργίας μεταξύ των νεο-εισερχόμενων γιατρών και της πολυετούς μείωσης των μισθών σε πραγματικούς όρους.

«Δεν θέλαμε να φτάσουμε μέχρι εδώ», δήλωσε ο Τζακ Φλέτσερ, πρόεδρος της επιτροπής ειδικευόμενων ιατρών του BMA. «Αυτή είναι μια κατάσταση που δεν μπορεί να συνεχιστεί».

Η δράση του Νοεμβρίου έρχεται μετά από μια πενθήμερη απεργία τον Ιούλιο, όταν οι ειδικευόμενοι γιατροί διαμαρτυρήθηκαν για την άρνηση της κυβέρνησης να βελτιώσει μια προσφορά μισθού 5,4%.

Το BMA επιδιώκει αύξηση 29% για την επαναφορά των μισθών στα επίπεδα του 2008, υποστηρίζοντας ότι οι μισοί από τους δευτεροετείς γιατρούς δυσκολεύονται τώρα να βρουν δουλειά παρά τις εκτεταμένες ελλείψεις προσωπικού.