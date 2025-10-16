Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ απογειώθηκαν για να αναχαιτίσουν ένα ρωσικό κατασκοπευτικό αεροπλάνο, καθώς ο Βλαντιμίρ Πούτιν συνεχίζει να δοκιμάζει τις δυτικές άμυνες, σύμφωνα με την Daily Mail.

Τους τελευταίους μήνες έχει σημειωθεί σειρά παραβιάσεων του εναέριου χώρου και μυστηριώδη περιστατικά με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια, γεγονός που έχει τροφοδοτήσει ισχυρισμούς ότι η Ρωσία διεξάγει έναν υβριδικό πόλεμο, εξετάζοντας πώς αντιδρά η Δύση.

Τώρα, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι δύο μαχητικά αεροσκάφη F-35 stealth από το Σύστημα Συναγερμού Ταχείας Αντίδρασης απογειώθηκαν μετά την εμφάνιση ενός IL-20 COOT-A, το οποίο εθεάθη να πετά σε διεθνή εναέριο χώρο βόρεια του Φίνμαρκ της Νορβηγίας.

Το ρωσικό αεροσκάφος είναι τύπου ηλεκτρονικής αναγνώρισης και συλλογής πληροφοριών. Χρησιμοποιεί αισθητήρες και κεραίες για τη συλλογή σημάτων, την παρακολούθηση επικοινωνιών και τη διεξαγωγή επιτήρησης.

Σε δήλωση του ΝΑΤΟ στην πλατφόρμα Χ αναφέρεται: «Δύο F-35 από το Σύστημα Ταχείας Αντίδρασης (QRA) του ΝΑΤΟ στο Έβενες απογειώθηκαν χθες - η πρώτη ζωντανή αποστολή που διηύθυνε η νέα CAOC Bodø. Τα τζετ εντόπισαν ένα αεροσκάφος πληροφοριών IL-20 COOT-A που πετούσε σε διεθνή εναέριο χώρο βόρεια του Φίνμαρκ».

✈️ Two F-35s from NATO’s Quick Reaction Alert (QRA) at Evenes 🇳🇴 scrambled yesterday – the first live mission directed by the new CAOC Bodø.



The jets identified a 🇷🇺 IL-20 COOT-A intelligence aircraft flying in international airspace north of Finnmark 🇳🇴 pic.twitter.com/O6cuPzXC9q — NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) October 16, 2025

Το IL-20 COOT-A έχει χρησιμοποιηθεί σε αρκετές άλλες εισβολές σε δυτικές χώρες τους τελευταίους μήνες, χωρίς να χρησιμοποιεί καταγεγραμμένη διαδρομή πτήσης ή επαφή μέσω ασυρμάτου, ώστε να παραμένει μη ανιχνεύσιμο. Το ΝΑΤΟ δημιούργησε τον περασμένο μήνα την επιχείρηση αεράμυνας με την ονομασία Eastern Sentry, αφότου πολλά ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη παραβίασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο.

Πρόκειται για μία από τις τρεις επιχειρήσεις αεράμυνας κατά μήκος της ανατολικής πλευράς. Η δεύτερη διεξάγεται στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας και η τρίτη καλύπτει τα σύνορα της Πολωνίας με την Ουκρανία.