Αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford: Έφτασε στα ανοιχτά του Ισραήλ (vid)

Το USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, πρόκειται να φτάσει σήμερα στις βόρειες ακτές του Ισραήλ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου να κατευθυνθεί στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο μιας μαζικής στρατιωτικής συγκέντρωσης, την ώρα που ζυγίζει το ενδεχόμενο ανάληψης στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν.

Το αεροπλανοφόρο αναχώρησε χθες από τη Σούδα μετά από στάση ανεφοδιασμού στη ναυτική βάση των ΗΠΑ και τώρα πλέει προς την περιοχή της Χάιφα.

The USS Gerald R. Ford arrives in Israel https://t.co/B3AC4kYZba — Reuters (@Reuters) February 27, 2026

Στο μεταξύ, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ διαψεύδει πρόσφατα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης για υδραυλική κρίση στο αεροπλανοφόρο.

«Τις τελευταίες εβδομάδες, δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τα συστήματα των πλοίων, συμπεριλαμβανομένης της υγιεινής.

Αξιωματούχοι του Ναυτικού δηλώνουν ότι τα συστήματα του Gerald R. Ford λειτουργούν εντός των αναμενόμενων παραμέτρων για ένα αεροπλανοφόρο κλάσης Ford με περισσότερα από 4.000 άτομα επιβιβασμένα. Κατά τη διάρκεια αυτής της ανάπτυξης, το σύστημα συλλογής, συγκράτησης και μεταφοράς κενού (VCHT) του Gerald R. Ford έχει επεξεργαστεί περισσότερα από έξι εκατομμύρια καζανάκια τουαλέτας.

Η ηγεσία του πλοίου αναφέρει ότι τα περιστατικά απόφραξης αντιμετωπίζονται άμεσα από εκπαιδευμένο προσωπικό ελέγχου ζημιών και μηχανικού, με ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας», αναφέρει το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ σε ανακοίνωσή του.«Σε ένα πλοίο αυτού του μεγέθους, με τόσους πολλούς ναυτικούς, θα προκύψουν φραγμοί», λέει ο πλοιάρχος David Skarosi, διοικητής του αεροπλανοφόρου. «Αυτό που έχει σημασία είναι το πόσο γρήγορα επιλύονται. Οι ομάδες συντήρησής μας ανταποκρίνονται άμεσα και το σύστημα συνεχίζει να λειτουργεί όπως έχει σχεδιαστεί, χωρίς καμία επίπτωση στην επιχειρησιακή ετοιμότητα ή στην ικανότητά μας να ανταποκριθούμε στην αποστολή μας. Ασχολούμαι καθημερινά με οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με την υγεία, την ευημερία και το ηθικό του πληρώματος».