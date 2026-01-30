Άδ. Γεωργιάδης: Προτείνω στην Κωνσταντοπούλου να κατέβει υποψήφια με την Καρυστιανού για να είναι στην επόμενη Βουλή

«Το ότι 23:50 το βράδυ, η κυρία πρόεδρος δεν είχε να κάνει τίποτα καλύτερο από παρά να ασχοληθεί με την δική μου μήνυση, με τιμά ιδιαιτέρως», ανέφερε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του στα social media, απαντώτας στην μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Όπως αποκάλυψε ο υπουργός Υγείας, η κ. Κωνστανοπούλου «κατέθεσε εις βάρος μου μήνυση με υπόμνημα 39 σελίδων για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμηση για όσα της είπα στη Βουλή στις 29 Οκτωβρίου. Είναι η ομιλία μου που την αποκάλεσα απαίσια γυναίκα, μεταξύ πολλών άλλων».

«Αντιλαμβάνομαι τον τρόμο που σας έχει προκαλέσει το κόμμα Καρυστιανού γιατί είναι προφανές ότι όταν θα αρχίσει να μετριέται δημοσκοπικά θα εξαφανίσει και την Πλεύση Ελευθερίας και εσάς προσωπικά», σχολίασε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

«Από δω και μπρος δεν θα σας κάνω την χάρη να σας απαντώ, θα απαντώ μόνο στην αρχηγό σας κυρία Καρυστιανού στην οποία και προτείνω να προσέλθετε ως υποψήφια βουλευτής για να είστε και εσείς στην επόμενη Βουλή. Καλή Επιτυχία κυρία Κωνσταντοπούλου!», καταλήγει ο Άδ. Γεωργιάδης στην ανάρτησή του.

Πριν από λίγο πληροφορήθηκα ότι χθες στις 23:50 (δηλαδή 10’ πριν από τα μεσάνυχτα) η Πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» @ZoeKonstant προσήλθε στο ΑΤ Εξαρχείων και κατέθεσε μήνυση εναντίον μου, με υπόμνημα 39 σελίδων, για όσα της είπα στις 29/10/2025…ήταν η ομιλία μου που εκτός… pic.twitter.com/1n8jOwMjIa — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 30, 2026

Η ομιλία Γεωργιάδη στη Βουλή

Η ομιλία Γεωργιάδη στη Βουλή είχε πραγματοποιηθεί στα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου, όταν ο υπουργός Υγείας πήρε τον λόγο επί προσωπικού να απαντήσει στα σχόλια της κυρίας Κωνσταντοπούλου η οποία τον είχε αποκαλέσει υμνητή του Γκέμπελς, αρνητή της γενοκτονίας των Εβραίων, φασίστα κ.α.

Ο κ. Γεωργιάδης αποκάλεσε την Ζωή Κωνσταντοπούλου «απαίσιο πλάσμα», «πιο υστερική ύπαρξη» και «την πιο κακιά γυναίκα».

«Βλέπω την κ. Κωνσταντοπούλου να αποχωρεί από την αίθουσα. Σε μένα πάντα φεύγει γιατί δεν της χαρίζομαι. Αν με ξαναπεί θαυμαστή του Γκέμπελς θα της κάνω μήνυση» είπε αρχικά για να προσθέσει: «Η Κωνσταντοπούλου κυριολεκτικά βιάζει το Κοινοβούλιο. Είναι ό,τι χειρότερο πέρασε ποτέ. Την ημέρα που έχασε το αξίωμα της Προέδρου της Βουλής, έξω οι υπάλληλοι της Βουλής με μουσική χόρευαν γιατί γλίτωσαν από την τύραννο».