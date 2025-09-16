«Η Ελλάδα αντιμετωπίζει πολύ καλά το θέμα της έλλειψης φαρμάκων» σημείωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά τις δηλώσεις του προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας που διεξάγεται στην Κοπεγχάγη.

Arrival and doorstep by @AdonisGeorgiadi, Minister of Health of #Greece, at the informal meeting of #Health Ministers taking place on 16 September 2025 in #Copenhagen.https://t.co/E6rhTc1LHv — EU Council Newsroom (@EUCouncilTVNews) September 16, 2025

«Σήμερα στο Συμβούλιο υπουργών της ΕΕ θα μιλήσουμε κυρίως για τρία θέματα: Πρώτον, για τη δυνατότητα της ΕΕ να προσελκύσει κλινικές μελέτες, στη βιοτεχνολογία και γενικά στη φαρμακοβιομηχανία. Μπορεί να το κάνει αυτό η ΕΕ και να φύγει από το τέλμα.

Επίσης, θα μιλήσουμε για τις μεγάλες ελλείψεις φαρμάκων που πολλοί στην Ελλάδα νομίζουν πως είναι ελληνικό φαινόμενο αλλά είναι πανευρωπαϊκό και πολύ σοβαρό. Η Ελλάδα πάει καλά στο θέμα αυτό γιατί με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση ξέρουμε τι συνταγογραφείται.

Όμως, και το τρίτο θέμα είναι πολύ σημαντικό και πρόκειται για τη μικροβιακή αντοχή που αποτελεί μεγάλο πρόβλημα παρά τη μεγάλη πρόοδο των τελευταίων ετών», τόνισε χαρακτηριστικά..