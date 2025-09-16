Αδ. Γεωργιάδης: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει πολύ καλά το θέμα της έλλειψης φαρμάκων
Συμβούλιο Υπουργών Υγείας

Αδ. Γεωργιάδης: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει πολύ καλά το θέμα της έλλειψης φαρμάκων

16/09/2025 • 13:32
«Η Ελλάδα αντιμετωπίζει πολύ καλά το θέμα της έλλειψης φαρμάκων» σημείωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά τις δηλώσεις του προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας που διεξάγεται στην Κοπεγχάγη. 

«Σήμερα στο Συμβούλιο υπουργών της ΕΕ θα μιλήσουμε κυρίως για τρία θέματα: Πρώτον, για τη δυνατότητα της ΕΕ να προσελκύσει κλινικές μελέτες, στη βιοτεχνολογία και γενικά στη φαρμακοβιομηχανία. Μπορεί να το κάνει αυτό η ΕΕ και να φύγει από το τέλμα.

Επίσης, θα μιλήσουμε για τις μεγάλες ελλείψεις φαρμάκων που πολλοί στην Ελλάδα νομίζουν πως είναι ελληνικό φαινόμενο αλλά είναι πανευρωπαϊκό και πολύ σοβαρό. Η Ελλάδα πάει καλά στο θέμα αυτό γιατί με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση ξέρουμε τι συνταγογραφείται.

Όμως, και το τρίτο θέμα είναι πολύ σημαντικό και πρόκειται για τη μικροβιακή αντοχή που αποτελεί μεγάλο πρόβλημα παρά τη μεγάλη πρόοδο των τελευταίων ετών», τόνισε χαρακτηριστικά..

