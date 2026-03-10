Οι ΗΠΑ έχουν υποκλέψει κρυπτογραφημένες επικοινωνίες, οι οποίες πιστεύεται ότι προέρχονται από το Ιράν και μπορεί να χρησιμεύσουν ως «επιχειρησιακό έναυσμα» για «αδρανείς πόρους» εκτός της χώρας, σύμφωνα με προειδοποίηση της κυβέρνησης που εστάλη στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, όπως μετέδωσε το ABC News.

Η προειδοποίηση, την οποία εξέτασε το ABC News, αναφέρει «προκαταρκτική ανάλυση σημάτων» μιας μετάδοσης «πιθανώς ιρανικής προέλευσης», η οποία μεταδόθηκε σε πολλές χώρες λίγο μετά τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Ο Χαμενεΐ, ανώτατος ηγέτης του Ιράν, σκοτώθηκε σε επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

Η υποκλαπείσα μετάδοση ήταν κωδικοποιημένη και φαινόταν να προορίζεται για «παράνομους παραλήπτες» που κατέχουν το κλειδί κρυπτογράφησης - ένα είδος μηνύματος που μεταδίδει οδηγίες σε «μυστικούς πράκτορες ή κρυφά μέσα» χωρίς τη χρήση του διαδικτύου ή των δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

Είναι πιθανό οι μεταδόσεις να «σκοπεύουν στην ενεργοποίηση ή την παροχή οδηγιών σε προκαθορισμένα αδρανή περιουσιακά στοιχεία που λειτουργούν εκτός της χώρας προέλευσης», αναφέρει οι ΗΠΑ.

«Ενώ το ακριβές περιεχόμενο αυτών των μεταδόσεων δεν μπορεί προς το παρόν να προσδιοριστεί, η ξαφνική εμφάνιση ενός νέου σταθμού με χαρακτηριστικά διεθνούς αναμετάδοσης δικαιολογεί αυξημένη επίγνωση της κατάστασης», σημειώνεται στην προειδοποίηση των Αρχών.

Παρά το γεγονός ότι η προειδοποίηση αναφέρει προσεκτικά πως «δεν υπάρχει καμία επιχειρησιακή απειλή που να συνδέεται με μια συγκεκριμένη τοποθεσία», δίνει εντολή στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου να αυξήσουν την παρακολούθηση ύποπτης δραστηριότητας στις ραδιοσυχνότητες.

Εάν το περιεχόμενο της προειδοποίησης αποδειχθεί αληθές, θα επιβεβαιώσει τους φόβους που εξέφρασαν οι αξιωματούχοι επιβολής του νόμου μετά το χτύπημα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, ότι οι αδρανείς πυρήνες που έχουν αναπτυχθεί σε όλη τη Δύση θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για αντίποινα, καταλήγει το ABC News.

Διαβάστε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή