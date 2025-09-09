Ένα τσουβάλι λίρες, δεν φτάνει

Μην αυταπατάστε. Και 5,67 δισ. (αντί για 1,67 που έδωσε) να είχε μοιράσει ο πρωθυπουργός στην ΔΕΘ, πάλι επτάμισι στους δέκα Έλληνες θα φώναζαν ότι δεν είναι ευχαριστημένοι. Μην το ψάχνετε, ως λαός έχουμε ξαναμπεί στην φάση του ανικανοποίητου. Και ένα τσουβάλι λίρες να βγάλει ο Μητσοτάκης στο Σύνταγμα και ν’ αρχίσει να τις μοιράζει με την σέσουλα, πάλι θα τον καταγγείλουν διότι θα θέλουν δυο τσουβάλια. Βλέπω εγώ γύρω μου, δεν μου χρειάζονται δημοσκόποι για να καταλάβω προς τα που πάει το πράγμα.

Επανήλθαμε στο παλιό μας δόγμα (από τον καιρό της δανεικής ευμάρειας), «όσο πιο πολλά μου ‘δωσες, τόσο πιο πολλά μου χρωστάς». Θυμάστε πότε πρωτοκάηκε η Αθήνα; Το 2008, όταν ο Έλληνας ευημερούσε, το χρήμα έτρεχε απ’ τα μπατζάκια του και το βιοτικό μας επίπεδο σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη ήταν στο καλύτερο σημείο του μεταπολιτευτικά. Ε λοιπόν, κοντεύουμε να ξανάρθουμε στο 2008. Να βάλουμε πάλι μπουρλότο και «γαία πυρί μιχθήτω».

Να ενωθεί ο Φριπαλεστάιν με τον τσαντισμένο θρησκόληπτο, ο Τραμποπουτινικός με τον καναπεδάτο τουρκοφάγο, ο ζορισμένος να πληρώσει το ρεύμα με τον ενοχλημένο από τις τιμές των πεντάστερων resort, για να τα κάνουν μπάχαλο. Να βγουν μαζί στον δρόμο ο δημόσιος υπάλληλος που δεν θέλει αξιολόγηση με τον κτηνοτρόφο που δεν θέλει να του μετράνε τα πρόβατα, αυτός που θέλει να διώξουμε τους μετανάστες με κείνον που φωνάζει ότι δεν βρίσκει εργατικά χέρια και ο συφοριασμένος Τσιπρικός με τον παραγκωνισμένο Καραμανλικό, για να ρίξουν τον τρισκατάρατο. Έτοιμοι είναι.

Τα χουμε ξαναδεί αυτά, μόλις προ δεκαπενταετίας. Τότε τα είχαμε αντιμετωπίσει μ’ ένα «έλα μωρέ, σιγά», ώσπου τους είδαμε να βρίσκουν τρόπο πρώτα να εκθεμελιώσουν αυτό που υπήρχε κι ύστερα να αναρριχώνται ως τους αρμούς της εξουσίας. Κι αν σήμερα δεν διακρίνεται πολιτικό σχήμα που θα τραβήξει το τρένο του χάους ως το Μαξίμου, μην αμφιβάλετε ότι είναι ικανότατοι να πραγματοποιήσουν το πρώτο μέρος του σχεδίου. Να τα κάνουν μπάχαλο φέρνοντας πλήρη ακυβερνησία, «κι ύστερα βλέπουμε».

Εξάλλου «τι χειρότερο μπορούμε να πάθουμε;». Μη μου πείτε ότι δεν το ακούτε τουλάχιστον μια φορά την ημέρα από τους πιο διαφορετικούς ανθρώπους γύρω σας, που έχουν τα πιο αντιτιθέμενα συμφέροντα μεταξύ τους. Σ’ αυτό όμως συμφωνούν. Θέλετε μια συμβουλή; Όσοι έχετε τη δυνατότητα τώρα, αποταμιεύστε. Έρχονται δύσκολοι καιροί και θα σας χρειαστούν έστω και τα λίγα. Οι υπόλοιποι, «κουράγιο Έλληνες». Το θυμάστε;