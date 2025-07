Θα προκάνουμε τις 3.000 μονάδες;

Επιμέλεια Κώστας Στούπας

Bitcoin: Ο Ζορό με laptop αντί για σπαθί

Χθες λέγαμε πως οι ανοδικοί κύκλοι ξεκινούν με την αποκατάσταση των τιμών με βάση τα θεμελιώδη. Και όταν το περιβάλλον το επιτρέπει, εξελίσσονται σε φούσκες – με όχημα τα αφηγήματα.

Το ισχυρότερο αφήγημα της τελευταίας δεκαετίας έχει όνομα: Bitcoin.

Στο κενό εμπιστοσύνης που άφησαν πίσω τους οι χρεοκοπημένες τράπεζες, τα bailouts και ο νομισματικός πειραματισμός, εμφανίστηκε ένας άγνωστος. Ο Satoshi Nakamoto. Με μανδύα ανωνυμίας και ένα κρυπτογραφικό ευαγγέλιο. Σαν άλλος Ζορό, σημάδεψε το σύστημα με τη δική του υπογραφή:

“Chancellor on brink of second bailout for banks.”



Το Bitcoin δεν ήταν απλώς ψηφιακό νόμισμα. Ήταν ιδεολογία. Μια μορφή αντίστασης στον κρατισμό, τον πληθωρισμό, την κεντρική εξουσία. Μια ιστορία για τον απλό άνθρωπο που γίνεται τραπεζίτης του εαυτού του.



Δεν χρειάζεται κανείς να καταλαβαίνει mining ή blockchain. Αρκεί να πιστεύει πως συμμετέχει σε μια επανάσταση. Κι αυτό, για τις αγορές, είναι αρκετό.



Έτσι μια κρυπτο-ιδιοτροπία έγινε φρενίτιδα. Όχι από λογική. Από αφήγηση. Ο Nakamoto δεν έφτιαξε απλώς έναν αλγόριθμο. Έδωσε στην αγορά τον ήρωα που ζητούσε. Έναν Ζορό με laptop αντί για σπαθί.



Και στις αγορές, η πίστη στον ήρωα ανεβάζει τις τιμές πιο γρήγορα από οποιοδήποτε μοντέλο.

Η επιστροφή του Ζορό; Ή απλώς Wall Street με μανδύα;

Το αφήγημα όμως δεν έμεινε στα υπόγεια των περιθωριακών φανατικών. Πέρασε στους διαδρόμους της Wall Street. Οι θεσμικοί, που κάποτε το λοιδορούσαν, τώρα ζητούν ETF για να το «πακετάρουν» και να το πουλήσουν σε συνταξιούχους και ασφαλιστικά ταμεία.

Το Bitcoin έγινε καινοτομία με γραβάτα. Ο Ζορό της αρχής μοιάζει να μετατρέπεται σε τραπεζίτη – αυτό που ορκίστηκε να πολεμήσει.

Ο κύκλος των αφηγημάτων κλείνει πάντα με εμπορευματοποίηση. Και τότε ή αλλάζει δέρμα ή τελειώνει. Το ερώτημα είναι:

Έχουμε μπροστά μας το νέο χρυσό του 21ου αιώνα ή τη μεγαλύτερη cult φούσκα του αιώνα;

Ή, πιο απλά:

Ο Ζορό επιστρέφει ή τον πήρε η BlackRock και τον έκανε ETF;

Αγορά: Τράπεζες, Μυτιληναίος και το ελληνικό χαρτομάνι

Η αιχμή του δόρατος παραμένει αμετάβλητη: τράπεζες και Μυτιληναίος. Όταν κάνουν το 60% του τζίρου σε μια συνεδρίαση, το μήνυμα είναι καθαρό: η αγορά κινείται με τους ξένους, οι οποίοι αγοράζουν μεγάλους, ρευστούς τίτλους — και όχι υποσχέσεις.

Χθες, 15 μετοχές έγραψαν νέα υψηλά έτους, οι 10 από τον FTSE 25. Το pattern επαναλαμβάνεται: οι κύκλοι στο Χ.Α. κορυφώνονται όταν ακόμα και οι πιο ανυποψίαστοι ανακαλύψουν ότι υπάρχει χρηματιστήριο, και όταν τα «ελληνόχαρτα» ξεφαντώνουν.



Η κίνηση έχει επιταχυνθεί. Το momentum είναι ανοδικό. Το πρόβλημα —όπως πάντα— δεν βρίσκεται εντός, αλλά εκτός συνόρων.

Οι αγορές έχουν προεξοφλήσει ό,τι πιο θετικό γίνεται:

Επιτόκια που πέφτουν.

Γεωπολιτικό background που παραμένει ελεγχόμενο.

Πολιτική σταθερότητα που (υποτίθεται) διαρκεί.

Αλλά υπάρχουν ρωγμές:

Ο πληθωρισμός δεν έχει φύγει. Είναι απλώς ήσυχος.

Πολιτικά ρίσκα συσσωρεύονται (εγχώρια και διεθνή).

Η γεωοικονομική ένταση (Κίνα, Ρωσία, LNG, εμπορικοί δασμοί) δεν θέλει πολύ για να γίνει αφορμή.

Συμπέρασμα;

Αν το επιτρέψει η διεθνής κατάσταση οι 3.000 δεν είναι απίθανες.

Το ράλι συνεχίζεται — αλλά με stop loss.

Όσοι αγνοούν τον κίνδυνο, συνήθως τον ανακαλύπτουν τελευταίοι.

Το δυνατότερο trade είναι κόντρα στην ψευδαίσθηση ασφάλειας.

Πέντε σενάρια για «ξαφνικό ξύπνημα» στις αγορές

Η Deutsche Bank προειδοποιεί: το πάρτι μπορεί να τελειώσει απότομα. Οι αγορές μοιάζουν αλώβητες, αλλά πέντε παράγοντες καραδοκούν:

Δασμοί – φάση Β’: Η επιστροφή των εμπορικών φραγμών από 1η Αυγούστου (τύπου Trump) μπορεί να αιφνιδιάσει.

Πληθωρισμός-μπουμέρανγκ: Οι δασμοί φέρνουν αυξήσεις τιμών. Αν ο πληθωρισμός δείξει δόντια, η Fed θα παγώσει τις μειώσεις επιτοκίων.

Απογοητευτικά μακροοικονομικά: 2-3 αρνητικά prints σε ΑΕΠ ή απασχόληση φτάνουν για να γκρεμίσουν τη διάθεση.

Δημοσιονομικοί και πολιτικοί τριγμοί: Χρέος ΗΠΑ, Ιταλία, Γαλλία + πολιτική αστάθεια = εκρηκτικό μείγμα.

Γεωπολιτικό σοκ στο πετρέλαιο: Αν περάσει ξανά τα $100, το φάντασμα του στασιμοπληθωρισμού επιστρέφει.

Εποπτεία τραπεζών: Διαρκής έλεγχος

Η ΕΚΤ περνά σε καθεστώς διαρκούς εποπτείας με νέα μεθοδολογία από το 2026. Οι εποπτικές παρεμβάσεις δεν θα περιμένουν ετήσιες αξιολογήσεις, αλλά θα γίνονται σε πραγματικό χρόνο. Εργαλεία όπως υποχρεωτική αύξηση κεφαλαίου, περιορισμός μερισμάτων, και τεχνητή νοημοσύνη στη διαχείριση ρίσκου, ανεβάζουν τον πήχη για τις ευρωπαϊκές τράπεζες.



Το μήνυμα είναι σαφές: όχι άλλη καθυστέρηση στην ενίσχυση κεφαλαίων και στην αναδιάρθρωση ρίσκου. Οι "αδύναμοι κρίκοι" δεν θα έχουν χρόνο να κρυφτούν πίσω από τη διαδικασία.

ΑΛΦΑ: Άνοδος +3% χθες, πάνω από +100% από την αρχή του έτους. Η μετοχή συνεχίζει το ξέφρενο ράλι και δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί: το αφήγημα της Unicredit παραμένει δεσπόζον στο ταμπλό και στα μυαλά των επενδυτών.

Μίξη υψηλής κερδοφορίας, επιθετικών buybacks, σαφούς στρατηγικής και μπόλικης ιταλικής αυτοπεποίθησης. Το story ταιριάζει τέλεια στη σημερινή ψυχολογία: όρεξη για τράπεζες, μερισματική απόδοση, κυνισμός απέναντι στα κρατικά ρίσκα.

Όσο το trade Unicredit–Ιταλία λειτουργεί, η αγορά θα το παίζει.

Cenergy(CENER): Η αναβολή των δασμών έδωσε ανάσα στα εξαγωγικά «χαρτιά» – κι αυτό το συγκεκριμένο την αξιοποίησε πλήρως. Χθες +4%, και μόλις +5% από την αρχή του χρόνου, πράγμα που δείχνει ότι το χαρτί ξυπνά τώρα.



Η εταιρεία, πέρα από τα εξαιρετικά Q1 αποτελέσματα (πωλήσεις +23%, EBITDA +39%, καθαρά κέρδη +74%), τρέχει και επένδυση στις ΗΠΑ, ενισχύοντας τη διεθνή της παρουσία. Αλλά το πιο κρίσιμο στοιχείο είναι το τεχνικό: έσπασε την ισχυρή αντίσταση των €10, που είχε κρατήσει για μήνες.



Το momentum αλλάζει. Και το χαρτί παύει να είναι παραγνωρισμένο.

Όσο δεν επανέρχονται οι εμπορικοί πόλεμοι, έχει περιθώριο – και στήριξη.

Optima Bank: 1 γίνεται 3 – και το trade συνεχίζεται

Σήμερα οι μετοχές της Optima Bank θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στις δωρεάν μετοχές. Η τιμή θα προσαρμοστεί και θα είναι το 1/3 από το χθεσινό κλείσιμο. Πιο αναλυτικά, χθες έκλεισε στα 22,30 ευρώ, άρα σήμερα ξεκινάει από τα 7,43 ευρώ. Πριν από κάτι λιγότερο από 2 χρόνια είχε περάσει το κατώφλι του Χρηματιστηρίου Αθηνών με τιμή 7,20 ευρώ. Λίγο πιο πάνω θα γράφει σήμερα η τιμή, αλλά οι μέτοχοι θα λάβουν άλλες δύο δωρεάν. Τρομερή κίνηση, τρομερή πορεία και κάποιοι χρηματιστές πιστεύουν πως η ανοδική κίνηση δεν έχει τελειώσει!

ΔΕΗ: Όταν το story αποδίδει

Η μετοχή της ΔΕΗ ήταν μεταξύ αυτών επίσης των μετοχών που ξεχώρισαν χθες. Μετά από καιρό έγραψε νέα πολυετή υψηλά και δείχνει πως θέλει να δοκιμάσει πιο δίκαιες τιμές. Αρκετές φορές έχουμε γράψει στη στήλη, πως ένας βασικός λόγος για να ανέβει μία μετοχή, είναι να υπάρχει story και όραμα από τη διοίκηση και κυρίως να φέρνει αυτά που υπόσχεται. Εδώ η διοίκηση του Γιώργου Στάσση, CEO του ομίλου, φέρνει όσα υπόσχεται με βασικότερο, την απολιγνιτοποίηση, την επιστροφή σε κέρδη και διανομές μερισμάτων και την ισχυροποίηση του ισολογισμού.

AVAX: Από placement σε επιτάχυνση

Η AVAX, μετά το placement στα 2 ευρώ, έδειξε πως ήρθε για να μείνει στο νέο της επίπεδο. Στο Q1, παρουσίασε:

Τζίρο +23%

Καθαρά κέρδη +47% (στα €11,9 εκατ.)

Ανεκτέλεστο €3 δισ.

Η αποτίμηση (326 εκατ.) και τα προσδοκώμενα EPS 0,35 το 2025 (από 0,20 το 2024) δείχνουν πως παίζει με discount σε σχέση με άλλους κατασκευαστές, ενώ τα EBITDA ενισχύονται σταθερά.

Η μετοχή έχει ήδη γράψει +40% από την αρχή του έτους, αλλά αν οι προβλέψεις επαληθευτούν, υπάρχει κι άλλο καύσιμο στο ρεζερβουάρ.

BlackRock: Προτιμά τα ευρωπαϊκά ομόλογα – βλέπει επανάκαμψη

Η BlackRock αλλάζει πλεύση και στρέφεται προς την ευρωζώνη, λόγω καλύτερου risk/reward στα κρατικά και εταιρικά ομόλογα. Οι αποδόσεις στις Ιταλία και Ισπανία θεωρούνται ελκυστικές, τη στιγμή που στις ΗΠΑ, ο πληθωρισμός και το έλλειμμα παρατείνουν τον πονοκέφαλο. Τα Treasuries «έφαγαν» μέρος από τα κέρδη Ιουνίου λόγω ισχυρών στοιχείων απασχόλησης.



Η BlackRock λέει εμμέσως: "buy Europe on yield, avoid US on policy noise".

Berenberg: Οι δασμοί είναι (προς το παρόν) θόρυβος

Η Berenberg βλέπει τις ανακοινώσεις Trump για νέους δασμούς όχι ως βεβαιότητα σύγκρουσης, αλλά ως διαπραγματευτικό χαρτί. Το αφήγημα: ο Τραμπ θα απειλήσει, αλλά θα προχωρήσει σε συμφωνίες για να φανεί ισχυρός. Ο πληθωρισμός θα ανέβει (3,4% στο τέλος του 2025), αλλά όχι τόσο ώστε να εκτροχιάσει την οικονομία.



Προβλέπει στασιμότητα στο Q3 2025, αλλά ανάκαμψη στο Q4, με την Ευρώπη να βρίσκει ρυθμό – εφόσον δεν έχουμε... άλλα απρόοπτα.

Μετοχή: «Η αγορά ακούει, αλλά δεν έχει πειστεί ακόμη...»

Χθες γράφαμε ότι «η αγορά ακούει, αλλά δεν έχει πειστεί ακόμη». Κάποιος αναγνώστης ενοχλήθηκε και απαίτησε εξηγήσεις. Ευχαρίστως.

Η αγορά ακούει όταν υπάρχει κινητικότητα, διαρροές, υποσχέσεις. Όμως δεν πείθεται όταν το αφήγημα είναι πιο περίπλοκο από όσο αντέχει η υπομονή της. Παράδειγμα: μια εταιρεία έχει ακίνητο περασμένο στον ισολογισμό για 30 εκατ. ευρώ. Ωραία. Μόνο που το ακίνητο είναι υποθηκευμένο για τα μισά. Και αν πουληθεί φθηνότερα από τη λογιστική του αξία, θα γράψει λογιστική ζημιά που μπορεί να εξανεμίσει την καθαρή θέση.

Άρα, αυτό που φαίνεται σαν περιουσιακό πλεονέκτημα είναι παγίδα ισολογισμού.

Η αγορά το ξέρει. Το «ακούει». Αλλά περιμένει να δει σχέδιο εξόδου.

Ο Μερτς λέει όχι στην τραπεζική ένωση

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, συνεχίζοντας την γερμανική σχολή οικονομικού μονισμού, απέρριψε ρητά την ιδέα ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασφάλισης καταθέσεων. Κατά τον ίδιο, δεν υπάρχει λόγος να αναμειχθούν «εύρυθμα λειτουργικά εθνικά συστήματα ευθύνης» – δηλαδή το γερμανικό, που περισσεύει σε πλεονάσματα αλλά όχι σε αλληλεγγύη.



Η τοποθέτηση Μερτς δεν είναι απλώς τεχνική. Είναι πολιτική και ιδεολογική οπισθοδρόμηση, που παγώνει για ακόμη μια φορά την τρίτη και πιο κρίσιμη φάση της Τραπεζικής Ένωσης. Χωρίς κοινή εγγύηση καταθέσεων, η ΕΕ παραμένει ένα ημιτελές κατασκεύασμα – ένα ευρώ χωρίς ομπρέλα όταν βρέχει.



Και την ίδια στιγμή, ο τραπεζικός χάρτης της Ευρώπης αλλάζει:

Η Deutsche Bank έχει μαζέψει τα πανιά της. Οι γαλλικές τράπεζες έχουν πλέον τους μεγαλύτερους ισολογισμούς στην ΕΕ. Η Société Générale ξεπέρασε τη Deutsche, και η Santander της Ιβηρικής τρέχει μπροστά. Η τραπεζική ισχύς μετατοπίζεται από το Ρήνο στη Σηκουάνα και τον Τάγο – και η Γερμανία φαίνεται να κοιτάζει περισσότερο πίσω παρά μπροστά.



Σε αυτό το πλαίσιο, η άρνηση για τραπεζική ένωση μοιάζει περισσότερο με φόβο απώλειας ελέγχου, παρά με ρεαλιστική πολιτική επιλογή. Η ερώτηση δεν είναι αν θα γίνει η τραπεζική ένωση. Είναι ποιοι θα γράψουν τους κανόνες, όταν τελικά γίνει.

BioAtla (BCAB): επενδυτική ευκαιρία ή κλινική αυταπάτη;



Η BioAtla, είναι αμερικανική εταιρεία βιοτεχνολογίας που αναπτύσσει στοχευμένες αντικαρκινικές θεραπείες, με έμφαση σε συζευγμένα αντισώματα-φαρμακομόρια (Antibody-Drug Conjugates – ADCs) και μονοκλωνικά αντισώματα, τα οποία ενεργοποιούνται επιλεκτικά μόνο στο μικροπεριβάλλον του όγκου.

Η εταιρεία βασίζεται στην πλατφόρμα Conditionally Active Biologic (CAB), μια καινοτόμο τεχνολογία που στοχεύει στη βελτίωση της εκλεκτικότητας και αποτελεσματικότητας των φαρμάκων της έναντι των καρκινικών κυττάρων, μειώνοντας παράλληλα την τοξικότητα στους υγιείς ιστούς.



Κύριο υποψήφιο φάρμακό της είναι το Ozuriftamab Vedotin (Oz-V) για HPV+ πλακώδες καρκίνωμα κεφαλής και τραχήλου, ενώ διαθέτει και άλλους υποψήφιους θεραπευτικούς παράγοντες σε στάδιο κλινικής ανάπτυξης για διάφορους τύπους όγκων.



Η BioAtla πρόσφατα ανακοίνωσε θετικά αποτελέσματα Φάσης 2 για το Ozuriftamab Vedotin σε ασθενείς με HPV+ καρκίνωμα κεφαλής-τραχήλου. ORR στο 45%, DCR 100%, και σημαντική βελτίωση έναντι των καθιερωμένων θεραπειών. Το χαρτί όμως διαπραγματεύεται στα $0,41 με κεφαλαιοποίηση κάτω των $24 εκατ., ενώ η διοίκηση έλαβε προειδοποίηση διαγραφής από το Nasdaq.

Ο ισολογισμός παραμένει υγιής (ρευστότητα 2,35x, ταμείο $32,4 εκατ.) αλλά το ταμείο αρκεί οριακά στο 2026. Το Fast Track της FDA και πιθανές συνεργασίες ίσως φέρουν κάποια ανάσα, όμως η ώρα της αλήθειας πλησιάζει.

Η JMP δίνει τιμή-στόχο $1, αλλά ο επενδυτής πρέπει να δει πέρα από το αφήγημα και να σταθμίσει: επενδυτική ευκαιρία ή κλινική αυταπάτη;

ΔΕΠΑ-Gazprom: Συμβιβασμός στο παραπέντε – αποφεύγεται ο εκβιασμός του LNG

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας και η Gazprom τα βρήκαν στο παρά πέντε, λίγο πριν την ετυμηγορία του Διαιτητικού Δικαστηρίου της Σιγκαπούρης. Η ρωσική πλευρά ζητούσε 440 εκατ. ευρώ για τις ρήτρες «take or pay» των ετών 2022-2023, αλλά τελικά ήρθε εξωδικαστική συμφωνία, με τη σφραγίδα της ελληνικής κυβέρνησης.



Το deal διασφαλίζει προμήθειες έως το 2026, με αναθεωρημένη, πιο ανταγωνιστική τιμολόγηση. Η αγορά το διάβασε σωστά: αποφεύγονται νέες αυξήσεις τιμών, ενώ η χώρα αποφεύγει το σενάριο εισαγωγής ακριβότερου LNG εν μέσω γεωπολιτικής αναταραχής. Η ΔΕΠΑ, αν και αισιόδοξη για απόφαση υπέρ της, επέλεξε τον ρεαλισμό — και ίσως έκανε το σωστό.

Ηλεκτρικό Καλώδιο: Το παιχνίδι επιστρέφει στις Βρυξέλλες



Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου (Great Sea Interconnector) επανέρχεται στο τραπέζι των Βρυξελλών. Η Κομισιόν δείχνει να «ξυπνά» με τηλεδιάσκεψη, ενώ οι υπουργοί Ενέργειας θα πιέσουν στις 15 Ιουλίου για ουσιαστική στήριξη.



Η ΡΑΕΚ ενέκρινε 25 εκατ. ευρώ για να συνεχιστεί η πληρωμή της Nexans, κρατώντας το έργο «ζωντανό». Ο ΑΔΜΗΕ, όμως, έχει ήδη κάψει 300 εκατ. ευρώ και δηλώνει αδυναμία συνέχισης χωρίς νέα ρυθμιστικά σήματα. Αν δεν υπάρξει πολιτική λύση, έρχεται πάγωμα εργασιών.



Ταυτόχρονα, η ExxonMobil ανακοίνωσε νέα ανακάλυψη φυσικού αερίου στο κυπριακό Οικόπεδο 10. Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν πως το ενεργειακό παιχνίδι της Ανατολικής Μεσογείου δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς σταθερότητα, ρευστότητα και γεωστρατηγική βούληση.

