Το στοίχημα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην Κρήτη, ο Στάσσης στο Νταβός, το ΔΝΤ για τις τράπεζες, οι επιπτώσεις των δασμών Τραμπ, tips για Orilina, Real Cons και ΕΚΤΕΡ

Στον «κλειστό κύκλο» του Νταβός ο Γιώργος Στάσσης

Στο χιονισμένο Νταβός προσγειώθηκε ο Γιώργος Στάσσης με αφορμή το φετινό World Economic Forum, στο οποίο αναμένεται να εμφανιστεί ο επικεφαλής της ΔΕΗ, σε συνέχεια της πρόσκλησής του από τους διοργανωτές.

Ο κ. Στάσσης θα έχει επαφές αλλά και συμμετοχή σε κάποιο από τα πολλά πάνελ του «κλειστού κύκλου» που διοργανώνονται στο πλαίσιο του φετινού 56ου World Economic Forum.

Η πρόσκληση προς τον CEO της ΔΕΗ δεν είναι καθόλου τυχαία. Ο όμιλος έχει πλέον περιφερειακό αποτύπωμα στη ΝΑ Ευρώπη, ο Στάσσης κάθεται στη θέση του αντιπροέδρου της Eurelectric και η εταιρεία διατηρεί ανοιχτά κανάλια με hyperscalers για το πολυσυζητημένο mega data center.

H ατζέντα περιλαμβάνει συνεχείς κατ’ ιδίαν επαφές, όχι μόνο για τον ρόλο του ομίλου στη ΝΑ Ευρώπη, αλλά κυρίως για τη νέα εποχή, τον μετασχηματισμό των utilities και τις διατλαντικές προκλήσεις που φέρνει η σύζευξη ενέργειας και τεχνολογίας.

Να σημειωθεί πως, πέρα από τον Τιτάνα και τον Όμιλο Antenna, η ΔΕΗ είναι η τρίτη -και μοναδική μαζί τους- ελληνική εταιρεία με θεσμική παρουσία στη λίστα συμμετεχόντων του WEF.

Με βασικό επίσημο θέμα το «Πνεύμα του Διαλόγου», όπως το ονομάζει το WEF, στο Νταβός θα πέσουν στο τραπέζι οι παγκόσμιες προκλήσεις. Οι ανάγκες για «διάλογο και η συνεργασία δημόσιου – ιδιωτικού τομέα, με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών που είναι απαραίτητες για την πρόοδο.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αντίστροφη μέτρηση για την παραχώρηση ΒΟΑΚ Χανιά – Ηράκλειο

Στην τελική στροφή πριν από την εκκίνηση βρίσκεται πλέον η παραχώρηση του πιο κρίσιμου τμήματος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης. Το κομμάτι Χανιά–Ηράκλειο, η «ραχοκοκαλιά» του ΒΟΑΚ, περνά και επισήμως σε φάση υλοποίησης, με τη σκυτάλη να έχει περάσει στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η 35ετής σύμβαση παραχώρησης έχει κλειδώσει θεσμικά και, σύμφωνα με πληροφορίες, η επίσημη έναρξη τοποθετείται στις 4 Φεβρουαρίου, χωρίς να αποκλείεται να επισπευσθεί. Άλλωστε, στο πεδίο τα πρώτα μηχανήματα έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους, με πρόδρομες εργασίες στις παρακάμψεις Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου, στέλνοντας το μήνυμα ότι το έργο δεν μένει στα χαρτιά.

Πρόκειται για επένδυση-μαμούθ, ύψους 1,75 δισ. ευρώ, που αφορά το μεγαλύτερο και πιο απαιτητικό τμήμα του ΒΟΑΚ, μήκους 157 χιλιομέτρων. Το "πακέτο" του ΒΟΑΚ περιλαμβάνει και την επέκταση έως τον Κίσσαμο, μέσω δικαιώματος προαίρεσης 30 χιλιομέτρων, που θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο το αποτύπωμα του έργου στη δυτική Κρήτη.

Ο νέος αυτοκινητόδρομος φιλοδοξεί να αλλάξει τον οδικό χάρτη του νησιού: δεκάδες κόμβοι, σήραγγες και γέφυρες, σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας και πενταετής κατασκευαστικός ορίζοντας. Σε μια διαδρομή με βαρύ ιστορικό τροχαίων, ο ΒΟΑΚ καλείται να γίνει όχι απλώς δρόμος ταχείας κυκλοφορίας, αλλά έργο ζωής για την Κρήτη.

ΕΚΤΕΡ: Σε υψηλά 25 ετών

Η ΕΚΤΕΡ υπέγραψε τη σύμβαση για τα Marina Residences by Kengo Kuma στο Ελληνικό, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία που ξεκίνησε τον Οκτώβριο με τις πρόδρομες εργασίες των 600.000 ευρώ.

Το οικιστικό συγκρότημα 20 πολυτελών κατοικιών θα αποπερατωθεί εντός του 2027 και ανεβάζει το ανεκτέλεστο στα 144 εκατ. ευρώ (από 123 εκατ. τον Σεπτέμβριο και 109 εκατ. τον Ιούνιο).

Η μετοχή κινείται σε υψηλά 25ετίας, ερχόμενη από την απαξίωση τιμών κάτω του ενός ευρώ, μόλις 2 ρόνια νωρίτερα.

Η κεφαλαιοποίηση των 100 εκατ. είναι χαμηλή για εταιρεία με ανεκτέλεστο 144 εκατ. και EBITDA margin 16,9%.

Το ποιοτικό story έχει ήδη τιμολογηθεί εν μέρει, αλλά όχι πλήρως.

Η μετάβαση στα premium ιδιωτικά έργα (Six Senses Porto Heli 26,5 εκατ., Marina Residences, πολυτελείς κατοικίες Πάρου-Μήλου) αλλάζει το προφίλ.

Από εργολάβο δημοσίων έργων σε trusted partner brand-name επενδύσεων. Το πτυχίο 7ης τάξης που διεκδικεί ανοίγει τον δρόμο για έργα άνω των 45 εκατ.

Οι καταλύτες είναι ορατοί: παραδόσεις το Α' εξάμηνο 2026, νέα έργα από το upgraded πτυχίο, πιθανή ένταξη σε premium projects του Ελληνικού. Η επόμενη κίνηση της μετοχής εξαρτάται από το timing του πτυχίου και τον ρυθμό ανακοινώσεων. Ίσως στα 5€ προεξοφλεί πλήρως το τρέχον story, ενώ και η ανθεκτικότητα στη «δύσκολη» χθεσινή συνεδρίαση λέει πολλά.

Orilina: Με το βλέμμα στο Ελληνικό

Στο ίδιο μοτίβο, και η ORILINA, που υπέγραψε τη σύμβαση γενικής εργολαβίας με την ΕΚΤΕΡ για τα Marina Residences by Kengo Kuma στο Ελληνικό.

Η κίνηση κλείνει τον κύκλο από τις πρόδρομες εργασίες στην πλήρη εκτέλεση. Παράλληλα, η εταιρεία μετατρέπει τα 13 ιδιωτικά συμφωνητικά προκαταβολής σε οριστικά συμβόλαια πώλησης.

Αυτό είναι το νούμερο που μετράει: 13 από 20 κατοικίες ήδη δεσμευμένες πριν καν ξεκινήσει η κατασκευή. Η ταμειακή ροή εξασφαλισμένη και το construction risk μεταφέρεται στον εργολάβο.

Η Orilina έχει ήδη πουλήσει το 65% του project σε ιδιώτες που πλήρωσαν προκαταβολές για delivery 2027.

Το Marina Residences είναι μέρος της ευρύτερης επένδυσης 70 εκατ. στη Μαρίνα του Ελληνικού, που περιλαμβάνει και private club. Η υπογραφή Kengo Kuma (του αρχιτέκτονα που έκανε το Εθνικό Στάδιο του Τόκιο) προσθέτει κύρος. Η τοποθεσία δίπλα στο Marina Galleria και η θέα θάλασσας δικαιολογούν τις τιμολογήσεις.

Για τους μετόχους της Orilina, το project δείχνει execution capacity σε high-end residential. Η ΑΕΕΑΠ μετατρέπεται από holder ακινήτων σε developer πολυτελών κατοικιών. Το επόμενο ερώτημα είναι το pipeline: αν η εταιρεία μπορεί να επαναλάβει το μοντέλο σε άλλες prime τοποθεσίες του Ελληνικού ή αλλού, η αποτίμηση θα ακολουθήσει. Προς το παρόν, το Marina Residences αποδεικνύει ότι η ζήτηση για ultra-premium υπάρχει και πληρώνει προκαταβολικά.

Πάντως, η αμυντική μετοχή στο ταμπλό παραμένει αδύναμη. Από την περιοχή του ενός ευρώ όταν και πρωτοξεκίνησε, πιέστηκε έως και τα 0,74€, και μόλις το τελευταίο τρίμηνο έχει δημιουργήσει μια βάση, πιθανόν προεξοφλητικά από τις παραπάνω εξελίξεις. Η πρόσφατη απομείωση από τα 0,88€ δίνει μια ευκαιρία επανατοποθέτησης, με την επόμενη βάση στα 0,78€.

Real Consulting: Σε φάση αναδιοργάνωσης

Η Real Consulting απέκτησε επιπλέον 2% της Smart UX Development έναντι 260 χιλ. ευρώ, φτάνοντας την συμμετοχή στο 97%.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο εξασκεί το call option που υπέγραψε τον Ιούλιο 2025, όταν απέκτησε το αρχικό 95%. Κάτι που δείχνει επιπλέον εμπιστοσύνη: η Real πλήρωσε για να κλείσει σχεδόν ολόκληρη την εταιρεία έξι μήνες μετά την είσοδο.

Η Smart UX δεν είναι απλή εταιρεία λογισμικού. Ειδικεύεται στο SAP S/4HANA για εταιρείες ενέργειας και κοινής ωφέλειας.

Στη Ρουμανία και τα Βαλκάνια, ο κλάδος βρίσκεται σε φάση ψηφιακής αναδιοργάνωσης: απελευθέρωση αγορών, έξυπνοι μετρητές, διαχείριση ανανεώσιμων πηγών, εναρμόνιση με ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Τα έργα αυτά είναι μεγάλα, διαρκούν χρόνια και επαναλαμβάνονται.

Η στρατηγική της Real είναι ξεκάθαρη: από γενικός συνεργάτης SAP να γίνει εξειδικευμένος παίκτης σε κάθετες αγορές.

Ο τομέας κοινής ωφέλειας έχει υψηλά εμπόδια εισόδου (πολυπλοκότητα, ρυθμιστική γνώση, αποδεδειγμένη εμπειρία) και επαναλαμβανόμενα έσοδα από συντήρηση και αναβαθμίσεις. Η Smart UX φέρνει πελάτες, τεχνογνωσία και βάση στο Βουκουρέστι για περαιτέρω επέκταση στην περιοχή.

Για τη μετοχή, η κατοχή 97% σημαίνει πλήρη ενσωμάτωση των εσόδων στα αποτελέσματα. Το ζήτημα είναι το μέγεθος: αν η Smart UX συνεισφέρει ουσιαστικά στον κύκλο εργασιών, η κίνηση μετράει. Αν όχι, είναι στρατηγική τοποθέτηση για μελλοντική ανάπτυξη. Τα επόμενα αποτελέσματα θα δώσουν την απάντηση.

Πάντως, η REALCONS είναι μια από τις πιο στιβαρές μετοχές στο ΧΑ. Εμφανίζει εξαιρετική ανθεκτικότητα, αποδεικνύοντας και τη μετοχική της βάση, ενώ κινείται σταθερά ανοδικά, διαπραγματευόμενη σε ιστορικά υψηλά.

Βασική πηγή ενέργειας για τα Βαλκάνια η Ελλάδα

Σε βασική ενεργειακή «πηγή» των Βαλκανίων αναδεικνύεται η Ελλάδα, καθώς το ηλεκτρικό της σύστημα περνά σε καθαρά εξαγωγική τροχιά. Από τις πρώτες ημέρες του 2026, το ισοζύγιο ρεύματος «γράφει» μόνιμα θετικό, με την εγχώρια παραγωγή να καλύπτει όχι μόνο τις εσωτερικές ανάγκες, αλλά και τη ζήτηση των χωρών βόρεια των συνόρων.

Τα στοιχεία από το ψηφιακό εργαλείο της ΡΑΑΕΥ δείχνουν ότι από τις 3 Ιανουαρίου και μετά, το ελληνικό σύστημα εξάγει ηλεκτρική ενέργεια σε 24ωρη βάση. Η συγκυρία δεν είναι τυχαία. Οι παρατεταμένες χαμηλές θερμοκρασίες στα Βαλκάνια έχουν εκτοξεύσει την κατανάλωση, την ώρα που η ελληνική χονδρεμπορική τιμή παραμένει αισθητά χαμηλότερη από τις όμορες αγορές.

Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε έντονες ροές ρεύματος προς Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία και Αυστρία, με τις διαφορές τιμών να διευρύνονται και, σε αρκετές περιπτώσεις, τις αγορές να αποσυνδέονται μεταξύ τους. Είναι ενδεικτικό ότι στα μέσα Ιανουαρίου η Ελλάδα κινούνταν κάτω από τα 100 ευρώ/MWh, όταν οι βαλκανικές αγορές ξεπερνούσαν σταθερά τα 140 ευρώ.

Ακόμη και το σύντομο κύμα ψύχους στο εσωτερικό δεν ανέκοψε τη δυναμική. Οι ισχυροί άνεμοι κράτησαν ψηλά τη συμμετοχή των αιολικών, συγκρατώντας τις τιμές και επιτρέποντας τις πρώτες μηδενικές τιμές της χρονιάς. Τις τελευταίες ημέρες, με την άπνοια να περιορίζει τις ΑΠΕ, τη σκυτάλη έχουν πάρει οι θερμικές μονάδες, ώστε οι εξαγωγές να συνεχιστούν απρόσκοπτα.

Μετά το 2025 και τη χρονιά-ρεκόρ με οκταπλασιασμό των εξαγωγών, και το 2026 ξεκινά με την Ελλάδα σε ρόλο ενεργειακού παίκτη πρώτης γραμμής στην περιοχή.

Επιπλέον, το επόμενο διάστημα θα έχουμε στους σταθμούς της Ρεβυθούσας και της Αλεξανδρούπολης, συνεχείς αφίξεις δεξαμενόπλοιων φορτωμένων με αμερικανικό LNG, με βασικό αποδέκτη τις αγορές των Βαλκανίων. Η κινητικότητα αυτή επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα έχει ήδη εξελιχθεί σε κομβικό σημείο τροφοδοσίας, καλύπτοντας σημαντικό μέρος των αναγκών των γειτονικών χωρών σε υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Δασμοί Τραμπ: Ψυχραιμία συστήνουν διεθνείς οίκοι

Πολιτικές και όχι οικονομικές θα είναι οι επιπτώσεις από την επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ σε οκτώ χώρες της Ευρωζώνης.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα που εξάγεται από τις αναλύσεις πέντε μεγάλων οικονομικών οίκων της Goldman Sachs, της BofA, της Deutsche Bank, της Capital Economics και της Berenberg Bank.

H Goldman Sachs θεωρεί αρκετά αβέβαιη την εφαρμογή των δασμών. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν δασμό 10% στις εισαγωγές από τις παραπάνω χώρες από την 1η Φεβρουαρίου. Σχεδιάζει, δε, να αυξήσει αυτόν τον δασμό στο 25% την 1η Ιουνίου και να διατηρήσει τον δασμό μέχρι οι ΗΠΑ να καταλήξουν σε συμφωνία για την αγορά της Γροιλανδίας.

Συνολικά, οι επηρεαζόμενες εξαγωγές θα αξίζουν 1-1,5% του ΑΕΠ για την Eυρωζώνη και 1-2% του ΑΕΠ για το Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με την Bank of America το κόστος του νέου συνόλου δασμών είναι επίσης πιθανό να είναι μικρό για τις εμπλεκόμενες χώρες της ΕΕ ενώ επικρατεί ασάφεια σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του.

Η Deutsche Bank βλέπει πως υπάρχει πιθανότητα πλέον η ΕΕ να χρησιμοποιήσει ως όπλο τα αμερικάνικα assets που κατέχει. Οι ευρωπαϊκές χώρες κατέχουν 8 τρισεκατομμύρια δολάρια σε αμερικανικά ομόλογα και μετοχές, σχεδόν διπλάσια απ' ό,τι ο υπόλοιπος κόσμος μαζί.

Οι πολιτικές επιπτώσεις θα ήταν πολύ μεγαλύτερες από τις οικονομικές, τονίζει η Capital Economics. Οποιαδήποτε προσπάθεια των ΗΠΑ να καταλάβουν τη Γροιλανδία με τη βία ή να εξαναγκάσουν τη Δανία να παραχωρήσει το έδαφος θα προκαλούσε ρήξη στις διατλαντικές σχέσεις και θα προκαλούσε ενδεχομένως ανεπανόρθωτη ζημιά στο ΝΑΤΟ.

ΔΝΤ: Ικανοποίηση για τις τράπεζες

Υψηλός βαθμός ικανοποίησης τόσο για τη συνολική πορεία του εγχώριου τραπεζικού κλάδου όσο και για την ποιότητα της εποπτείας και του θεσμικού πλαισίου που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, αποτυπώθηκε στον δεύτερο γύρο επαφών του κλιμακίου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Αθήνα, ο οποίος περιελάμβανε διαδοχικές συναντήσεις με τον επόπτη και άλλους ελληνικούς θεσμούς.

Βασικό αντικείμενο των συναντήσεων ήταν ολοκλήρωση της αξιολόγησης των ελληνικών θεσμών ως προς την ικανότητά τους να διασφαλίζουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, σε συνέχεια των συναντήσεων που είχαν πραγματοποιηθεί στις αρχές Οκτωβρίου 2025. Η διαδικασία εντάχθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Αξιολόγησης του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (FSAP).

Έμφαση δόθηκε στο πρόγραμμα «Ηρακλής», στην ποιότητα του ενεργητικού των πιστωτικών ιδρυμάτων, στη σύνθεση και εξέλιξη των δανειακών χαρτοφυλακίων καθώς και στις προοπτικές της πιστωτικής επέκτασης το επόμενο διάστημα.

Εμπορικός πόλεμος: Οι εκτιμήσεις των strategists

Η απειλή του προέδρου Τράμπ να επιβάλλει δασμούς σε χώρες που αντιτίθενται στα σχέδιά του για την απόκτηση της Γροιλανδίας αναστατώνει τόσο τις αγορές όσο και τους συμμάχους των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τους strategists επενδυτικών τραπεζών όπως η JPMorgan και η Barclays, οι νέες απειλές του Τραμπ για επιβολή δασμών αποτελούν μόνο βραχυπρόθεσμο κίνδυνο για τις ευρωπαϊκές μετοχές καθώς οι ευρύτερες πρροπτικές των εταιρικών κερδών παραμένουν ισχυρές. Παρότι η κλιμάκωση των εντάσεων μπορεί να προκαλέσει κατοχύρωση κερδών στις μετοχές της περιοχής, δεν αναμένεται μεγαλύτερο sell off δεδομένων των προβλέψεων για ανθεκτική παγκόσμια ανάπτυξη και χαμηλότερα επιτόκια στις ΗΠΑ.

«Τα πρωτοσέλιδα μπορεί να αποτελέσουν μια δικαιολογία για μείωση της έκθεσης σε ρίσκο και να βαρύνουν το κλίμα για λίγο, ωστόσο, πιστεύουμε ότι το θεμελιώδες υπόβαθρο είναι εποικοδομητικό για τις μετοχές και αναμένουμε θετικά εταιρικά αποτελέσματα» αναφέρει η JPMorgan. H αντίδραση στην ευρωπαϊκή αγορά δεν έδειχνε πανικό τη Δευτέρα. Ο πανευρωπαικός δείκτης STOXX 600 έχανε γύρω στο 1%.

Στην Barclays εκτιμούν ότι οι κλάδοι που είναι εκτεθειμένοι στο εμπόριο όπως οι αυτοκινητοβιομηχανίες και οι παραγωγοί ειδών πολυτελείας καθώς και οι τράπεζες και οι εταιρείες εξόρυξης είναι ευάλωτοι σε κατοχύρωση κερδών και ανατιμολόγηση του πριμ κινδύνου στο άμεσο μέλλον. Ωστόσο, η νοοτροπία TACO (Trump Always Chickens Out), δηλαδή οτι ο Τραμπ πάντα κάνει πίσω στο τέλος, μπορεί να αποτρέψει μια επανάληψη του sell off που ακολούθησε την Ημέρα Απελευθέρωσης πέρυσι τον Απρίλιο, όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε το μπαράζ δασμών, ταράσσοντας τις αγορές. Αν δεν υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση, η όποια διόρθωση θα μπορούσε τελικά να προσφέρει μια καλή ευκαιρία για αγορές μεσοπρόθεσμα.

* Αποποίηση Ευθύνης: Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δε θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.