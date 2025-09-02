Επιμέλεια Κώστας Στούπας

💨🔥🌋 Πόση αλήθεια κρύβεται πίσω από τον καπνό;

Τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες κυκλοφορεί έντονα μια φήμη περί επικείμενης εξαγοράς-«μαμούθ» μεταξύ δύο μεγάλων και στρατηγικής σημασίας εισηγμένων. Δεν γνωρίζω αν πέρα από τον καπνό υπάρχει και φωτιά ικανή να «μαγειρέψει» το deal.

Θυμάμαι, όμως, πως κοντά σε κορυφές χρηματιστηριακών κύκλων κυοφορούνται συνήθως μεγάλες εξαγορές. Άλλοτε τελεσφορούν, άλλοτε ξεφουσκώνουν, κι άλλοτε δεν είναι παρά καλοστημένες διαπραγματεύσεις για να συντηρηθεί το ενδιαφέρον του κοινού και οι αποτιμήσεις.

Η σημερινή υφέρπουσα φημολογία μού θυμίζει ένα περιστατικό πριν από 26 χρόνια, το φθινόπωρο του «ένδοξου» 1999, όταν ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε στις 6.400 μονάδες. Μετά την πρώτη διόρθωση, η αγορά αναζωπυρώθηκε με αιχμή όχι τα blue chips αλλά τα δεύτερα χαρτιά. Τότε κυκλοφορούσε έντονα η φήμη ότι ένας δημοφιλής στον μικροεπενδυτή όμιλος κλωστοϋφαντουργίας ετοίμαζε μια εξαγορά-σεισμό.

Τις φήμες εκείνες τις περιέγραψα στη στήλη «Καγκελάριος» που υπέγραφα τότε. Όταν η μετοχή, αφού εκτοξεύτηκε, άρχισε να βαραίνει από τη βαρύτητα, τηλεφώνησα στον επιχειρηματία. «Έχουν βάση αυτά που ακούγονται;» τον ρώτησα. Μου απάντησε: «Έχουν, αλλά τίποτα δεν έχει κλείσει, γι’ αυτό ούτε να επιβεβαιώσω ούτε να διαψεύσω μπορώ». Του είπα πως ο τρόπος που μιλά αφήνει περιθώρια να θεωρηθεί διασπορά φημών χωρίς να υπάρχει τίποτα...

«Κλείσε το τηλέφωνο» μου είπε. «Σε λίγο θα σε καλέσω ξανά». Πράγματι, σε μια ώρα με ενημέρωσε πως σε πέντε ώρες υπήρχε μια πτήση για Μιλάνο στο οποίο ο ίδιος βρίσκονταν. Ένα εισιτήριο έφτασε στο γραφείο μου και το ίδιο βράδυ βρισκόμουν στην Ιταλία. Την επόμενη μέρα παρακολούθησα μαζί με την ελληνική ομάδα διαπραγματεύσεων τη συνάντηση με γνωστή ιταλική εταιρεία με πασίγνωστο brand. Το σχέδιο της εξαγοράς –μετρητά και μετοχές– είχε εκπονήσει ένας νεαρός τότε αναλυτής, που αργότερα έφτασε σε κορυφαίες θέσεις σε τράπεζες Ελλάδας και Ελβετίας.

Το deal, κεφαλαιοποίησης άνω του 1 τρισ. δραχμών, θα ήταν κολοσσιαίο για τα δεδομένα της εποχής. Πείστηκα και έγραψα ότι «οι φήμες έχουν βάση».

Μερικές εβδομάδες αργότερα η αγορά πήρες την κατηφόρα και οι διαπραγματεύσεις πάγωσαν. Λίγους μήνες μετά η φούσκα του Nasdaq παρέσυρε τα πάντα.

Μετά από 2-3 χρόνια η ιταλική εταιρεία πέρασε πρώτα σε Αμερικανούς, μετά σε Νοτιοκορεάτες, ενώ ο ελληνικός όμιλος χρεοκόπησε.

➡️ Συμβουλές Black Box

📌 Μην επενδύετε μόνο με οδηγό τις φήμες.

📌 Οι μεγάλες εξαγορές εμφανίζονται συνήθως κοντά στις κορυφές των κύκλων.

📌 Αν η αγορά ήδη «τρέχει», οι φήμες συχνά λειτουργούν ως τελευταίο καύσιμο πριν τη διόρθωση.

📌 Όσα deals δεν κλείνουν γρήγορα, συχνά παγώνουν για χρόνια.

📌 Ο επενδυτής χρειάζεται υπομονή, όχι ενθουσιασμό – τα καλύτερα κέρδη γίνονται όταν οι άλλοι έχουν κουραστεί, όχι όταν διψούν για ειδήσεις.

🏗️🏦 Η Ελλάδα στο ραντάρ: Δύο ειδήσεις, ένα μήνυμα

Υπάρχουν εν εξελίξει δυο ειδήσεις που η στήλη θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικές:

Από το Ελληνικό, το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη με περισσότερα από 40 εργοτάξια σε πλήρη εξέλιξη, μέχρι τις τράπεζες και τη στρατηγική συμμαχία της Alpha Bank με την UniCredit, το σήμα είναι σαφές: η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στον χάρτη των διεθνών επενδυτών.

Η LAMDA Development, με τη συνεργασία της με τον όμιλο ION, χτίζει προοπτική για την Αθήνα ως κόμβο τεχνολογίας. Η UniCredit, με την εμπιστοσύνη που δείχνει στην Alpha Bank, αναβαθμίζει το status της χώρας στον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό χώρο.

Το κοινό νήμα είναι η εμπιστοσύνη: σε εταιρείες που αποδεικνύουν ότι μπορούν, σε μια οικονομία που ανακάμπτει, σε προοπτικές που ξεπερνούν τα σύνορα. Όταν η εμπιστοσύνη αποτυπώνεται σε έργα, εργοτάξια και κεφάλαια, τότε δεν μιλάμε για υποσχέσεις αλλά για το σκληρό νόμισμα της αγοράς.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Παρακολούθηση ρυθμού υλοποίησης έργων στο Ελληνικό και πρώτων προπωλήσεων.

📌 Στενή παρατήρηση της συμμετοχής UniCredit στην Alpha Bank – ορόσημο το 30%.

🎰 ΟΠΑΠ: Ήπιες απώλειες, αλλά σε 16ετή υψηλά

Με απώλειες 2,5% έκλεισε τον Αύγουστο ο ΟΠΑΠ, παραμένοντας όμως για 5ο συνεχόμενο μήνα σε υψηλά 16ετίας. Την Τετάρτη, μετά το κλείσιμο, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα β’ τριμήνου.

📌 Η αγορά περιμένει θετική μεταβολή στα βασικά μεγέθη.

📌 Πιθανό προμέρισμα τουλάχιστον 0,55€ (2,8% απόδοση).

⚠️ Προσοχή: τα αυξημένα έσοδα περιλαμβάνουν και έκτακτα από την ΟΠΑΠ Κύπρου (~15 εκ. ευρώ).

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η μετοχή παραμένει αμυντική επιλογή...

✈️ Aegean (ΑΡΑΙΓ): Στοίχημα στην ισοτιμία και τον τουρισμό

Από τα 11€ του Ιουλίου, εκτινάχθηκε στα 15€ στα τέλη Αυγούστου (ιστορικό υψηλό), για να κλείσει στα 14,08€.

📌 Αφήγημα: ισχυρός τουρισμός + χαμηλά καύσιμα + ισοτιμία ευρώ-δολαρίου.

📌 Μερισματική πολιτική έχει επιστρέψει από το 2023.

➡️ Το μέρισμα Μαΐου (χρήση 2024) πλησίασε το 6%.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η μετοχή «τρέχει» μπροστά από τα αποτελέσματα. Προσοχή στη διόρθωση μετά την ανακοίνωση. Καλή για traders, όχι για αργοπορημένους.

📦 Intertech (INTET): Μικρή κεφαλαιοποίηση, μεγάλη κίνηση

Η ΓΣ μάλλον αδιάφορη (συζήτηση για μη διανομή μερίσματος).

➡️Η μετοχή όμως τρέχει: +38% στο 2025, με δυνατή αντίδραση από το 1€.

➡️ Επόμενος στόχος: 2-2,10€ (+25%).

⚠️ Προσοχή στη χαμηλή εμπορευσιμότητα – εύκολα εγκλωβίζει.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Μικρές κεφαλαιοποιήσεις δίνουν μεγάλες αποδόσεις αλλά και μεγάλες παγίδες. Μην κυνηγάτε την κίνηση με μεγάλα ποσά.

🏦 🏦 Euroxx: Ράλι στις ελληνικές τράπεζες

Οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν το εντυπωσιακό τους σερί, με +67% από την αρχή του έτους – ξεπερνώντας τόσο τον ευρωπαϊκό δείκτη SX7E (+53%) όσο και τον Γενικό Δείκτη (+38%).

Euroxx Analysis

P/E 2027: 7,1x → 15-20% discount έναντι Ευρώπης

Credit growth: ~10% ετησίως

Μερίσματα: αναμένονται ακόμη γενναιότερα

Σύσταση: Overweight σε όλες τις συστημικές

🎯 Νέες τιμές-στόχοι (Euroxx)

🟦 ΕΤΕ: 16 € (upside +35%)

🟦 Eurobank: 4,7 € (upside +50%) 👉 Top Pick

🟦 Πειραιώς: 9,2 € (upside +39%)

🟦 Alpha Bank: 4,2 € (upside +24%)

Drivers ανόδου

Καλύτερα αποτελέσματα & υψηλότερα EPS

Χαμηλότερο κεφαλαιακό κόστος

Ισχυρά θεμελιώδη → δυνατότητα premium αποτίμησης

2025 πιο «επίπεδο» λόγω επιτοκίων, αλλά 2026+ ισχυρή ανάκαμψη με δάνεια, προμήθειες & χαμηλό CoR

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌Οι τράπεζες παραμένουν value play με ισχυρό growth story.

📌 Η Eurobank διαθέτει για μεγαλύτερο upside.

📌 Προσοχή στο 2025: χαμηλότερα επιτόκια = πιο ήπια κερδοφορία.

🚀 Σενάριο Evercore: Από τις 6.250 στις 9.000 μονάδες – ή στις 5.000 αν στραβώσει

Oι μετοχές στη Wall Street ενδέχεται να συνεχίσουν το ράλι τους με άνοδο έως και 20% μέχρι το τέλος του 2026, σύμφωνα με τους strategists της Evercore ISI. Ο οίκος βλέπει τον S&P500 να αγγίζει τις 7.750 μονάδες, με κινητήριο δύναμη τον ενθουσιασμό γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη που ενισχύει τόσο τις τιμές των μετοχών όσο και τους χρηματιστηριακούς πολλαπλασιαστές (P/E).

Με βάση το κλείσιμο της Παρασκευής, ο στόχος αυτός συνεπάγεται νέα άνοδο +20%, μετά το ήδη φετινό ράλι του 10%. Πρόκειται για τον υψηλότερο στόχο που έχει τεθεί μέχρι στιγμής από την επενδυτική κοινότητα. Οι διψήφιοι ρυθμοί αύξησης κερδοφορίας του β΄ τριμήνου, παρά την αβεβαιότητα των νέων δασμών Τραμπ, δείχνουν πώς η τεχνολογική επανάσταση αψηφά τις κλασικές προσδοκίες.

Οι μετοχές των Nvidia, Meta και Microsoft έχουν ήδη σημειώσει +20% από την αρχή του έτους, δίνοντας «καύσιμο» στο αφήγημα. Το bullish σενάριο της Evercore φτάνει ακόμη πιο ψηλά: 9.000 μονάδες μέσα στο 2027 αν η ευφορία συνεχιστεί. Αντίθετα, στο δυσμενές σενάριο, ο δείκτης μπορεί να υποχωρήσει στις 5.000 μονάδες, αν ο πληθωρισμός παραμείνει πεισματικά υψηλός και η οικονομική ανάπτυξη επιβραδυνθεί.

Για το 2025 πάντως, ο οίκος παραμένει πιο συγκρατημένος: εκτιμά τον S&P500 στις 6.250 μονάδες, δηλαδή ελαφρώς χαμηλότερα από το κλείσιμο της Παρασκευής (6.460) και από τον μέσο όρο στόχων της Wall Street (6.370).

➡️ Συμβουλές Black Box

📌 Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει το παιχνίδι, αλλά ακόμη και οι μεγαλύτερες επαναστάσεις περνούν από κύματα υπερβολής και διόρθωσης.

📌 Οι πολλαπλασιαστές P/E έχουν ήδη «τεντωθεί»· προσοχή σε πιθανή αποσυμπίεση.

⚡️ Ρεύμα & Πολιτική Τιμολόγηση: Το μήνυμα Μητσοτάκη



Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα προς τις εταιρείες προμήθειας ρεύματος: οι μειώσεις στις χονδρικές τιμές πρέπει να περάσουν στη λιανική.

🔹 Η συγκυρία:

Πτώση διεθνών τιμών φυσικού αερίου.

Ενίσχυση LNG από ΗΠΑ.

Μεγαλύτερη συμμετοχή ΑΠΕ.

🔹 Το πρόβλημα:

Η «ψαλίδα» χονδρικής–λιανικής παραμένει, με τους καταναλωτές να μην βλέπουν ακόμη ουσιαστικό όφελος στους λογαριασμούς.

🔹 Τα σενάρια της κυβέρνησης αν οι πάροχοι δεν μειώσουν:

Αυξημένοι έλεγχοι από ΡΑΑΕΥ και Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Πιθανές αλλαγές στη διοίκηση ΡΑΑΕΥ.

Ακόμη και πλαφόν στις τιμές (με ρίσκο υπερρύθμισης).

🔹 Η θέση των εταιρειών:

Η τιμολόγηση δεν εξαρτάται μόνο από τη χονδρική, αλλά και από στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου, κόστη αγοράς δικαιωμάτων ρύπων, χρηματοοικονομικές επιλογές.

🔹 Η συνέχεια:

Το ζήτημα θα τεθεί εκ νέου στη ΔΕΘ, με το ενεργειακό κόστος να μένει κεντρικό πεδίο πολιτικής πίεσης.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Καταναλωτές: Παρακολουθήστε στενά τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου.

📌 Κυβέρνηση: Προσοχή στην ισορροπία μεταξύ ελέγχου & υπερρύθμισης.

📌 Πάροχοι: Διαφάνεια στην κοστολόγηση για να αποφευχθούν σκληρές παρεμβάσεις.

📌 Αγορά: Αν η διεθνής αποκλιμάκωση συνεχιστεί, πιέσεις για χαμηλότερες λιανικές θα ενταθούν.

📌Μέτοχοι: Το νου σας σε πιθανή μείωση των περιθωρίων κέρδους.

🏗️ ΚΑΡΕΛ: Το “διαμάντι” που δεν βρίσκει αγοραστές

Για 5η φορά στην τετραετία σταμάτησε στα 350€.

📌 Συστηματική απορρόφηση με μεγάλους όγκους στο 2025.

📌 Θέμα: περιορισμένη εμπορευσιμότητα.

💡 Οικονομικά στοιχεία από τα καλύτερα στο ΧΑ – ακόμα και στα 500€ δεν θα θεωρούνταν «ακριβός».

➡️ Συμβουλές Black Box: Αξιόπιστη εταιρεία αλλά με τίτλο «παγιδευμένο» σε εμπορευσιμότητα. Κατάλληλη για υπομονετικούς μακροπρόθεσμους.

Γαλλική ακυβερνησία και ελληνικά ομόλογα

Το αφήγημα της πολιτικής αβεβαιότητας στη Γαλλία ανεβάζει τις αποδόσεις στην Ευρωζώνη.

📌 Το 30ετές ελληνικό (λήξη 2054, κουπόνι 4,125%) ανέβηκε στο 4,36% (96% της ονομαστικής).

📌 Παρά την άνοδο, το spread του 10ετούς Ελλάδας-Γερμανίας είναι κάτω από 80 μ.β., σε προ μνημονίων επίπεδα.

📌 Έφτασε και στις 60 μ.β. – επίπεδα 2008.

➡️ Συμβουλές Black Box: Το ελληνικό αξιόχρεο παραμένει σταθερό. Οι κινήσεις είναι περισσότερο γεωπολιτικές παρά ελληνικές. Ευκαιρίες για όσους χτίζουν θέση σταθερού εισοδήματος.

📊🌍 Αισιοδοξία για τις ευρωπαϊκές μετοχές εν μέσω διεθνών προκλήσεων

Goldman Sachs

🎯 Στόχος 560 μονάδες για τον Stoxx 600 (+2% ως τέλος 2025).

🔹 Ελκυστικές αποτιμήσεις.

🔹 Βελτίωση προοπτικών ανάπτυξης.

🔹 Διαφοροποίηση από ΗΠΑ λόγω αδυναμίας δολαρίου & υπερσυγκέντρωσης tech.

🔹 Προοπτική +5% στο επόμενο 12μηνο.

JPMorgan – Μίσλαβ Ματέικα

⏳ «Πλησιάζει η ώρα για αγορές».

🌏 Μοχλός: ανάκαμψη Κίνας (μέταλλα, αυτοκινητοβιομηχανία, πολυτέλεια).

📈 Πιθανή υπεραπόδοση ευρωζώνης έναντι ΗΠΑ βραχυπρόθεσμα.

⚠️ Κίνδυνοι: αμερικανική αγορά εργασίας – πολιτική αβεβαιότητα Γαλλίας.

Τρέχουσα εικόνα

📊 Stoxx 600 +8,7% από αρχή έτους, υπολείπεται του S&P 500.

🚧 Δασμοί ΗΠΑ & αδύναμα εταιρικά αποτελέσματα εμπόδισαν νέα ρεκόρ.

🇫🇷 CAC 40 πιεσμένος λόγω ψήφου εμπιστοσύνης Μπαϊρού.

Bloomberg survey

📋 17 στρατηγικοί βλέπουν τον Stoxx 600 στις 556 μονάδες τέλη 2025.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου προς ευρωπαϊκές μετοχές με χαμηλές αποτιμήσεις.

📌 Προσοχή σε γεωπολιτικούς κινδύνους (Γαλλία, δασμοί ΗΠΑ).

📌 Στρατηγική υπομονής: η Κίνα μπορεί να λειτουργήσει ως game changer για εξαγωγείς & luxury brands.

📌 Διαχείριση ρίσκου: πιθανή διόρθωση στις ΗΠΑ μπορεί να ενισχύσει το rotation προς Ευρώπη.

Wall Street: Νέο υψηλό και ανησυχίες για «φούσκα ΑΙ»



Ο S&P 500 κινείται σε νέα ιστορικά υψηλά, αλλά η άνοδος συνοδεύεται από σκιές. Η Wall Street Journal προειδοποιεί πως οι αμερικανικές μετοχές είναι ακριβότερες ακόμη και σε σχέση με την εποχή της «dot com» φούσκας.

🔹 Αποτιμήσεις-ρεκόρ

Ο δείκτης διαπραγματεύεται στις 3,23 φορές τις πωλήσεις – ιστορικό υψηλό.

Ο P/E βρίσκεται στο 22,5, πολύ πάνω από τον μέσο όρο 16,8.

🔹 Κυριαρχία Big Tech

Οι 10 μεγαλύτερες εταιρείες καλύπτουν το 39,5% της συνολικής αξίας του δείκτη.

Εννέα από αυτές ξεπερνούν σε κεφαλαιοποίηση το $1 τρισ.

Nvidia, Microsoft και οι υπόλοιπες «Magnificent Seven» οδηγούν την αγορά, αλλά η υπερσυγκέντρωση ενέχει κινδύνους.

🔹 Ευπάθεια σε σοκ

Τον Απρίλιο, οι πωλήσεις λόγω του εμπορικού πολέμου του Τραμπ αποκάλυψαν πόσο εύθραυστη είναι η δομή του δείκτη όταν χτυπηθούν οι «μεγάλοι».

🔹 Όχι όλα φούσκα

Αν ο δείκτης είχε ίση στάθμιση, θα βρισκόταν στις 1,76 φορές τις πωλήσεις, κοντά στον ιστορικό μέσο όρο (1,43).

Όπως σημειώνει ο Mark Giambrone της Barrow Hanley, υπάρχουν ακόμα ευκαιρίες πέρα από τα τεχνολογικά μεγαθήρια – αλλά η δικαιολόγηση των αποτιμήσεών τους γίνεται ολοένα πιο δύσκολη.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Μην κυνηγάτε μόνο τα AI-mega caps – δείτε και value ευκαιρίες.

📌 Υπερσυγκέντρωση = αυξημένος κίνδυνος σε κάθε σοκ.

📌 Οι πολλαπλασιαστές δείχνουν ακριβές αγορές, προσοχή στις προσδοκίες.

📌 Υπομονή και διαφοροποίηση αντί για FOMO.

📈🏭 Βιομηχανία σε άνοδο: PMI στο 54,5 μονάδες

Ο ελληνικός μεταποιητικός τομέας κατέγραψε ισχυρή ανάκαμψη τον Αύγουστο, με τον Δείκτη Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) της S&P Global να ανεβαίνει στις 54,5 μονάδες από 51,7 τον Ιούλιο – η καλύτερη επίδοση από τον Μάρτιο.

🔹 Ζήτηση & Παραγωγή

Η άνοδος τροφοδοτήθηκε από τη συνεχιζόμενη αύξηση νέων παραγγελιών, κυρίως στην εγχώρια αγορά. Η παραγωγή έφτασε σε πεντάμηνο ρεκόρ, ενώ ενισχύθηκε και η απασχόληση, με τον ταχύτερο ρυθμό δημιουργίας θέσεων τριμήνου.



🔹 Εξαγωγές & Εφοδιαστική αλυσίδα

Αντίθετα, οι εξαγωγές μειώθηκαν με τον εντονότερο ρυθμό από τον Δεκέμβριο 2022. Προβλήματα στις μεταφορές και τα τελωνεία προκάλεσαν καθυστερήσεις και μείωση αποθεμάτων, αν και οι επιχειρήσεις διατήρησαν στρατηγικά αποθέματα ασφαλείας.

🔹 Κόστη & Τιμές

Η αύξηση τιμών πρώτων υλών επιβάρυνε τα κόστη, αλλά με τον χαμηλότερο ρυθμό από τον Φεβρουάριο. Παράλληλα, οι εταιρείες πέρασαν αυξήσεις στις τελικές τιμές, με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Μάρτιο.

🔹 Κλίμα & Προοπτικές

Παρά τις προκλήσεις, το κλίμα παραμένει θετικό: οι επιχειρήσεις προσδοκούν περαιτέρω ζήτηση, αν και με πιο συγκρατημένη αισιοδοξία έναντι ιστορικών επιπέδων.

🔋🌍 Κοπεγχάγη: Οδικός χάρτης πράσινης ενέργειας



Στις 4–5 Σεπτεμβρίου οι υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ συναντώνται στην Κοπεγχάγη, σε μια κρίσιμη στιγμή για την ασφάλεια εφοδιασμού, την απεξάρτηση από τη Ρωσία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Παρών και ο Έλληνας υπουργός Σταύρος Παπασταύρου.

Πυλώνες Δανικής Προεδρίας

📌 Ασφαλής Ευρώπη με διαφοροποίηση πηγών.

📌 Πράσινη, ανταγωνιστική Ευρώπη με καθαρές τεχνολογίες.

📆 Πρόγραμμα

Επισκέψεις σε έργα καθαρής ενέργειας & κοινό δείπνο.

Στρογγυλές τράπεζες για υποδομές και μετάβαση μετά το 2030.

🎤 Κλειδιά

Κεντρικές τοποθετήσεις αναμένονται από τον Δανό υπουργό Κλίματος και Ενέργειας Lars Aagaard, τη διευθύντρια Ενέργειας EMEA της Google, Maud Texier, καθώς και ειδικούς που θα σκιαγραφήσουν το ενεργειακό σύστημα της ΕΕ μετά το 2030.

Στόχος της συνάντησης είναι να ενισχυθεί η συνεργασία των κρατών-μελών και να διαμορφωθεί κοινή στρατηγική για μια Ευρώπη ενεργειακά ανεξάρτητη, βιώσιμη και ανταγωνιστική στη νέα πράσινη εποχή.

➡️ Στόχος: Κοινή στρατηγική

[email protected]

*Αποποίηση Ευθύνης: Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δε θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.