🐑💤 🐺Όταν οι επενδυτές μεθοκοπούν, οι λύκοι ακονίζουν τα δόντια τους

🚨🚨🚨Το χειρότερο σενάριο…



Γνωρίζω καλά πως όταν γράφεις για πιθανές αρνητικές εξελίξεις τη στιγμή που οι δείκτες σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, μοιάζει σαν να μοιράζεις κόλλυβα σε βάφτιση ή γάμο.

👖Δουλειά όμως του καλού χρηματιστηριακού αναλυτή είναι να ενθαρρύνει στις μαύρες μέρες και να συνιστά ψυχραιμία και «πεντελόνιασμα» κερδών στις καλές.



Η πρόσφατη παρέλαση στο Πεκίνο, σε συνδυασμό με τις ρωσικές παραβιάσεις στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, μπορεί να κρύβουν πιο περίπλοκες εξελίξεις:



👉 Πρόκειται για απλή προβολή ισχύος ή για κομμάτι ενός ευρύτερου σχεδίου;

👉 Οι δυτικοί αξιωματούχοι φοβούνται ότι ο Σι θα ζητήσει από τον Πούτιν να «δέσει» το ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, ακόμη και με θερμό επεισόδιο, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την Ταϊβάν.



Τι θα σήμαινε μια ταυτόχρονη αντιπαράθεση σε Ανατολική Ευρώπη & Ταϊβάν;

1️⃣ Καθημερινή ζωή

Ενέργεια & καύσιμα: νέο ράλι τιμών σε ρεύμα, αέριο και βενζίνη – déjà vu 2022.

Τρόφιμα: διαταραχές σε σιτηρά, λιπάσματα, αγροτικά → άνοδος κόστους ζωής.

Ασφάλεια: κυβερνοεπιθέσεις, προσφυγικές ροές, στρατιωτική κινητοποίηση → ψυχολογική πίεση.

2️⃣ Οικονομία

Πληθωρισμός: νέο κύμα τιμών σε ενέργεια & πρώτες ύλες.

Ανάπτυξη: ΕΕ & Κίνα σε ύφεση· οι ΗΠΑ ίσως βραχυπρόθεσμα επωφεληθούν.

Διεθνές εμπόριο: το 60% του παγκόσμιου εμπορίου περνά από τα στενά Ταϊβάν–Νότιας Κίνας. Κρίση = μπλοκάρισμα αλυσίδων παραγωγής.

3️⃣ Αγορές

Μετοχές: απότομη διόρθωση σε Ευρώπη & Ασία, πιθανή μετατόπιση κεφαλαίων στη Wall Street.

Ομόλογα: ισχυρό δολάριο, πτώση yields στα Treasuries· διεύρυνση spreads Ευρώπης.

Εμπορεύματα:

Πετρέλαιο & αέριο: εκτόξευση.

Χρυσός & ασήμι: άνοδος ως αντιστάθμισμα.

Χαλκός & σπάνιες γαίες: άνοδος λόγω άμυνας & τεχνολογίας.

Τεχνολογία: σοκ παραγωγής chips (TSMC = ~60% παγκόσμιας παραγωγής). Κρίση σε αυτοκίνητα, ηλεκτρονικά, άμυνα.

Συμπέρασμα:

Μια διπλή αντιπαράθεση θα συνδύαζε το ενεργειακό σοκ του 2022 με ένα νέο «σοκ chips».

Αποτέλεσμα: πληθωρισμός + ύφεση + ανασφάλεια.



➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Μετοχές: Μερική κατοχύρωση κερδών, ενίσχυση μετρητών, προσοχή σε Ευρώπη & Ασία.

📌 Ενέργεια: Διατήρηση θέσεων σε πετρέλαιο 🛢️ και φυσικό αέριο 🔥 ως αντιστάθμισμα.

📌 Πολύτιμα μέταλλα: Ενίσχυση θέσεων σε χρυσό 🟡 και ασήμι ⚪ για ασφάλεια.

📌 Τεχνολογία: Προσοχή στην εξάρτηση από chips 🖥️ (TSMC, αυτοκινητοβιομηχανία, ηλεκτρονικά).

📌 Ομόλογα/Δολάριο: ΗΠΑ = καταφύγιο. Επενδυτική στροφή σε Treasuries 📉 και ισχυρό USD 💵.

📌 Ευρώπη: Μεγαλύτερη έκθεση σε κίνδυνο (spreads, πληθωρισμός, ύφεση) ⚠️.





🐂🚀🐻 Οι θεσμικοί γίνονται πιο bullish



Το διάγραμμα της Goldman Sachs δείχνει μια εντυπωσιακή απόκλιση μεταξύ SPX (μπλε γραμμή) και Funding Spreads (κόκκινη γραμμή) τους τελευταίους μήνες.

➡️ Τι βλέπουμε:

Από τον Φεβρουάριο 2024 έως τις αρχές 2025, οι καμπύλες κινούνταν με σχετική συσχέτιση: όταν ανέβαιναν τα spreads, υπήρχε πίεση στον S&P 500, και αντίστροφα.

Στις αρχές του 2025 παρατηρήθηκε πτώση του SPX και τα spreads υποχώρησαν, δείχνοντας ουδέτερη τοποθέτηση.

Από τον Απρίλιο–Ιούλιο 2025, όμως, έχουμε μια τεράστια διάσταση: το SPX εκτοξεύτηκε προς τις 6.600 μονάδες, ενώ τα funding spreads επίσης πήραν την ανηφόρα, φτάνοντας σε επίπεδα 140 bps – τα υψηλότερα της περιόδου.

➡️ Τι σημαίνει:

Τα αυξημένα spreads σηματοδοτούν ότι οι επαγγελματίες επενδυτές χρησιμοποιούν μοχλευμένες θέσεις (leverage) για να στηρίξουν το ράλι. Δεν πρόκειται απλά για οργανική ζήτηση.

Αυτό συνήθως δείχνει συγκέντρωση ρίσκου: οι αγορές ανεβαίνουν χάρη στη ρευστότητα και το positioning, όχι σε θεμελιώδη.

Ιστορικά, τέτοιες αποκλίσεις (SPX + spreads) συχνά προηγούνται διορθώσεων ή τουλάχιστον αυξημένης μεταβλητότητας.

➡️ Συμπέρασμα:

Η εικόνα φωνάζει πως το ράλι του S&P 500 στηρίζεται σε «δανεική δύναμη» και σε υπερβολική τοποθέτηση επαγγελματιών. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βίαιη απομόχλευση (de-leveraging) αν κάτι πάει στραβά (επιτόκια, γεωπολιτικό σοκ, μακροοικονομικά δεδομένα).



➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η εκτίναξη των spreads δείχνει ότι το ράλι στηρίζεται σε μόχλευση θεσμικών – προσοχή σε ενδεχόμενο απότομο deleveraging.

📌 Παρά τη βελτίωση του κλίματος, τα spreads είναι ακόμα κάτω από τα περσινά υψηλά, άρα υπάρχει «χώρος» πριν φτάσουμε σε υπερβολή.

📌 Οι μειώσεις επιτοκίων της Fed λειτουργούν ως καταλύτης, αλλά η εξάρτηση από τη ρευστότητα κάνει την αγορά πιο ευάλωτη σε ανατροπές.

📌 Κατάλληλη περίοδος για μερικό κλείδωμα κερδών και επιλεκτικές long τοποθετήσεις, όχι για ανεξέλεγκτο ρίσκο.







✈️ ✈️ 📈 Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ): UBS ανεβάζει στόχο

Η UBS αυξάνει την τιμή–στόχο για τη μετοχή του ΔΑΑ στα 11 ευρώ (από 10,40 €), αποδίδοντας ένα upside ~9% και επαναλαμβάνει τη σύσταση «buy».

💡 Βασικά σημεία της έκθεσης:

Ο ΔΑΑ συνεχίζει να διαπραγματεύεται με discount έναντι ευρωπαϊκών αεροδρομίων, παρά τις υψηλές προοπτικές ανάπτυξης.

Προβλέπεται EBITDA CAGR ~6% για 2025-2028, στηριγμένο στην αυξανόμενη κίνηση.

Η Aegean Airlines (44% της χωρητικότητας) σχεδιάζει αύξηση στόλου στο 140% των επιπέδων 2024 έως το 2029, ενισχύοντας τη ζήτηση.

Προβλέπεται μερισματική απόδοση ~6,5% μεσοπρόθεσμα και ROCE ~15%, παρά επενδύσεις ύψους €1,2 δισ. (2025-2029).

📊 Εκτιμήσεις UBS για 2025:

Έσοδα: 667 εκατ. €

EBITDA: 407 εκατ. €

Καθαρά κέρδη: 205 εκατ. €

EPS: 0,66 €

DPS: 0,66 € (καθαρή απόδοση ~6,5%)

Καθαρό χρέος: 646 εκατ. €

➡️ Το 2026 προβλέπεται ήπια άνοδος EBITDA στα 417 εκατ. € και σταθεροποίηση κερδοφορίας.

📌 Συμπέρασμα Black Box:

Ο ΔΑΑ προσφέρει σπάνιο συνδυασμό:

Αναπτυξιακή ορατότητα (EBITDA +6% CAGR)

Υψηλή μερισματική απόδοση (~6,5%)

Σταθερή θέση σε στρατηγικό κόμβο (Ελλάδα–ΝΑ Ευρώπη)

Ελκυστική αποτίμηση με discount έναντι peers

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η μετοχή παραμένει ελκυστική long-term επιλογή για όσους αναζητούν σταθερές ροές μερισμάτων.

📌 Το discount έναντι άλλων ευρωπαϊκών αεροδρομίων προσφέρει περιθώριο αποτίμησης.

📌 Παρακολούθηση της πορείας της Aegean, που αποτελεί μοχλό ανάπτυξης για τον ΔΑΑ.



🏦🏦🏦Τραπεζικές μετοχές: Μαγνητίζουν το χρήμα

Δεν πέρασε απαρατήρητη η χθεσινή δυναμική των 4 συστημικών τραπεζών, οι οποίες μάζεψαν πάνω από το 53% του τζίρου της αγοράς, σε μια συνεδρίαση που κατά τα άλλα χαρακτηρίστηκε από αδιαφορία λόγω των αμερικανικών ρεκόρ.

📌 Τι τροφοδοτεί το story;

Αναβαθμίσεις & στόχοι: Οι χρηματιστηριακές ανεβάζουν τιμές-στόχους και συστήνουν “αύξηση θέσεων”, προσελκύοντας νέο χρήμα από θεσμικούς και ιδιώτες που ακολουθούν τις εκθέσεις.

Re-rating: Η αγορά ποντάρει σε καλύτερες αποτιμήσεις καθώς η σταθερότητα του κλάδου εμπεδώνεται.

Momentum / ψυχολογία: Η ανοδική τάση τροφοδοτεί τον εαυτό της· κάθε νέα άνοδος φέρνει επιπλέον αγοραστές που δεν θέλουν να μείνουν εκτός.

📈 Τεχνική διάσταση

Η πολυετής αδράνεια των τραπεζών δημιουργεί την αίσθηση ότι “ήρθε η ώρα τους”. Με τα κεφαλαιακά buffers υψηλά, τα NPEs χαμηλά και την κερδοφορία σταθερά βελτιωμένη, οι επενδυτές βλέπουν έναν κλάδο που μπορεί να μπει ξανά στο επίκεντρο.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Οι 4 συστημικές τράπεζες παραμένουν το επίκεντρο της ελληνικής αγοράς, συγκεντρώνοντας τεράστιο τζίρο· το momentum τους μπορεί να τραβήξει ανοδικά τον Γενικό Δείκτη.

📌 Οι αναβαθμίσεις τιμών-στόχων και οι ισχυρές εκθέσεις λειτουργούν ως καύσιμο για νέο ράλι· ωστόσο, οι αποτιμήσεις πλησιάζουν πλέον τα ευρωπαϊκά standards.

📌 Η ψυχολογία παίζει μεγάλο ρόλο· η είσοδος “φρέσκων” κεφαλαίων μπορεί να δώσει ώθηση, αλλά η αντιστροφή τάσης θα είναι επίσης απότομη.

📌 Παρακολουθήστε P/BV και μερισματικές αποδόσεις· είναι οι δύο δείκτες που θα καθορίσουν αν το re-rating έχει ακόμη χώρο.

📌 Στρατηγική: βραχυπρόθεσμα μπορεί να αποδώσει το momentum trading, μακροπρόθεσμα χρειάζεται επιλεκτική τοποθέτηση σε τράπεζες με ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση και διανομή μερίσματος.



📊 📊 Διαγραμματική Εικόνα Τραπεζικού δείκτη...



Ο τραπεζικός δείκτης (ΔΤΡ) βρίσκεται στις 2.223 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο +1,71% στη χθεσινή συνεδρίαση.

🔹 Τεχνική εικόνα

Μετά το ισχυρό ράλι από τα μέσα του 2024, ο δείκτης έχει υπερδιπλασιαστεί σε λιγότερο από 18 μήνες, σπάζοντας διαδοχικές αντιστάσεις.

Το τελευταίο διάστημα εμφανίζει πλάγια κίνηση / διόρθωση από τα υψηλά, γύρω στις 2.350 μονάδες, με προσπάθεια σταθεροποίησης κοντά στις 2.200.

Ο RSI(14) βρίσκεται στο 52, σε ουδέτερη ζώνη: ούτε υπεραγορασμένο ούτε υπερπουλημένο. Αυτό δείχνει ισορροπία δυνάμεων και πιθανή φάση συσσώρευσης.

🔹 Κρίσιμα επίπεδα

Στήριξη: 2.150 – 2.100 μονάδες (αν χαθούν, ανοίγει ο δρόμος για 1.950).

Αντίσταση: 2.300 – 2.350 μονάδες (τα πρόσφατα υψηλά, διάσπαση θα σηματοδοτήσει νέα ανοδική κίνηση).

🔹 Συμπεράσματα

Το ισχυρό ανοδικό trend παραμένει, αλλά η αγορά “παίρνει ανάσες” μετά την εκρηκτική κίνηση.

Η δυναμική ενισχύεται από τα fundamentals (κερδοφορία, μερίσματα, re-rating), αλλά τεχνικά ο δείκτης χρειάζεται σταθεροποίηση πριν δοκιμάσει νέα υψηλά.

Ουδέτερος RSI σημαίνει πως υπάρχει διαθέσιμο “καύσιμο” για συνέχεια του ράλι, αν οι επενδυτές ξαναβάλουν κεφάλαια στον κλάδο.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Βραχυπρόθεσμα: Κίνηση σε εύρος 2.150–2.350 μονάδων, ιδανική για trading.

📌 Μεσοπρόθεσμα: Μόνο διάσπαση πάνω από τις 2.350 μονάδες δίνει νέο ισχυρό ανοδικό σήμα.

📌 Μακροπρόθεσμα: Η τάση παραμένει σαφώς ανοδική· οι διορθώσεις πιθανόν να αποτελούν ευκαιρία εισόδου.







🎯 🚀 CREDIA: Η νέα «αγαπημένη» των θεσμικών επενδυτών

📈 Η μετοχή της CREDIA παραμένει το απόλυτο success story του 2025, με +129% από την αρχή του έτους και ισχυρή αντίσταση στις διορθώσεις της αγοράς. Το «χτίσιμο» θέσεων στη ζώνη των 1,50€ δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται για συγκυριακή κίνηση αλλά για θεσμικό ενδιαφέρον με βάθος.

🏦 Η στρατηγική της διοίκησης επιβεβαιώνεται ξανά με το deal της HSBC Μάλτας. Η εξαγορά του 70,03% έναντι 286 εκατ. ευρώ ανοίγει δρόμο για περαιτέρω ενοποίηση και ενίσχυση του διεθνούς αποτυπώματος. Ένα χαρτί που μέχρι πρότινος ήταν «περιφερειακό», μετατρέπεται σε καθαρό growth story.

🚀 Στο ταμπλό, η τεχνική εικόνα δείχνει επόμενους στόχους προς τα 2,20€, με ενδιάμεσες αντιστάσεις στα 1,80–1,85€. Η ανθεκτικότητα στα πτωτικά σκέλη αποτελεί το μεγαλύτερο όπλο της μετοχής.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Οι long μπορούν να «τρέξουν» με trailing stop κάτω από τα 1,45€.

📌 Οι βραχυπρόθεσμοι traders παρακολουθούν αντίδραση στη ζώνη 1,80–1,85€.

📌 Επόμενο μεγάλο ορόσημο: η ενσωμάτωση της HSBC Μάλτας στα μεγέθη του ομίλου.





🏗️ 💶 💶 ΓΕΚΤΕΡΝΑ: Νέο ομόλογο με επιτόκιο 3,2%–3,5%

📈 Η ΓΕΚΤΕΡΝΑ βγαίνει στην αγορά με νέο ομόλογο, εύρους επιτοκίου 3,2% – 3,5%, με Δημόσια Προσφορά που ξεκινά σήμερα και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη. Τα ομόλογα θα εισαχθούν στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του ΧΑ στην κατηγορία Σταθερού Εισοδήματος.

🏗️ Η εταιρεία, με ισχυρή παρουσία σε ενέργεια, παραχωρήσεις και κατασκευές, έχει αποδείξει ότι διαθέτει αντοχή και σταθερή αναπτυξιακή στρατηγική. Η μετοχή της βρίσκεται σε υψηλά 25ετίας, με μια από τις πιο σταθερές και ουσιαστικές ανοδικές τροχιές.

💶 Το επιτόκιο, ακόμη και στο κατώτατο 3,2%, είναι ελκυστικό, ειδικά αν συγκριθεί με τις τρέχουσες αποδόσεις κρατικών τίτλων ή με άλλα εταιρικά ομόλογα στο ΧΑ. Η διάρκεια τριετίας, με το δεδομένο μακροοικονομικό περιβάλλον, καθιστά την πρόταση ακόμη πιο ελκυστική.

🏦 Στο μακροοικονομικό μέτωπο, η ΕΚΤ δύσκολα θα ανατρέψει τη σημερινή πτωτική πορεία των επιτοκίων ή θα επιστρέψει σε σκληρή ποσοτική σύσφιξη, ενώ από πλευράς ΓΕΚΤΕΡΝΑ, η πιθανότητα πιστωτικού γεγονότος σε αυτόν τον χρονικό ορίζοντα θεωρείται πολύ χαμηλή.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Το επιτόκιο κινείται σε πολύ ικανοποιητικό εύρος για 3ετή επένδυση.

📌 Η ΓΕΚΤΕΡΝΑ έχει ισχυρό story ανάπτυξης και αξιοπιστίας στην αγορά.

📌 Για συντηρητικά χαρτοφυλάκια, το ομόλογο μπορεί να λειτουργήσει ως “μαξιλάρι” σταθερού εισοδήματος.

📌 Για πιο επιθετικούς επενδυτές, η μετοχή συνεχίζει να προσφέρει μεγαλύτερη προοπτική κέρδους, με το ανάλογο ρίσκο.



🎰🚀 ΙΝΤΡΑΛΟΤ: Από το survival στο scale-up με Bally’s

Κέρδη πάνω από 6% χθες για τη μετοχή με 4,5 εκατ. συναλλαγές και αξία συναλλαγών που πλησιάζει τα 6 εκατ. πενταπλάσια από ότι συνήθως.

Η αγορά φαίνεται να ενθουσιάζεται γύρω από δηλώσεις που αφορούν το μέγεθος της μελλοντικής εταιρείας αν και όποτε προκύψει μετά τις περίπλοκες εξαγορές συγχωνεύσεις και αυξήσεις.

Η Ιντραλότ εξαγοράζει το International Interactive της Bally’s (iGaming σε UK & Ισπανία) με αξία συναλλαγής ~€2,7 δισ..

Αντάλλαγμα: €1,53 δισ. μετρητά + €1,136 δισ. σε νέες μετοχές Ιντραλότ (873,7 εκατ. μετοχές στα €1,30).

Μετά το deal η Bally’s γίνεται βασικός μέτοχος της Ιντραλότ.

Το τυρί το βλέπουμε, σημασία έχει να καταλάβουμε αν υπάρχει παγίδα...

📈 Τεχνική εικόνα

Breakout πάνω από 1,25€.

RSI 76 → υπεραγορασμένη ζώνη, πιθανή βραχυπρόθεσμη διόρθωση.

Στηρίξεις: 1,10–1,15€, Αντιστάσεις: 1,45–1,55€.

Μακροπρόθεσμος σχηματισμός ανατετραμμένης κεφαλής και ώμων...

⚠️ Ρίσκα

Ρυθμιστικές εγκρίσεις UK/Ισπανία.

Εκτέλεση διαδικασίας integration → Ενσωμάτωση ή Ενοποίηση και Compliance → Συμμόρφωσης

Νέα μόχλευση λόγω μετρητού σκέλους.

Η Ιντραλότ δεν είναι πια «survival story»· μετατρέπεται σε μέγεθος με παγκόσμιο αποτύπωμα. Αν το deal κλείσει, η αγορά μπορεί να δει αποτιμήσεις 1,50–2,00€ σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Προσοχή σε βραχυπρόθεσμες διορθώσεις λόγω RSI.

📌 Παρακολούθηση εγκρίσεων & χρονοδιαγράμματος.







🏦 💶 💶 BOCHGR: Το «κρυφό χαρτί» για τους κυνηγούς μερισμάτων



Η Τράπεζα Κύπρου (BOCHGR) χθες διαπραγματεύτηκε χωρίς το ενδιάμεσο μέρισμα των 0,20€. Αν και εκ πρώτης όψεως η απόδοση (2,6%) φαίνεται μέτρια, στην πραγματικότητα η εικόνα είναι πολύ πιο θετική:

Η κίνηση αυτή αποτελεί μόνο τμήμα του συνολικού ετήσιου μερίσματος που θα μοιράσει η τράπεζα, ενώ η διοίκηση έχει ήδη δεσμευθεί για αύξηση του payout ratio στο 75%. Υπενθυμίζεται πως τον Μάιο η BOCHGR είχε μοιράσει 0,48€, που με βάση την τιμή τότε αντιστοιχούσε σε 7,4% μερισματική απόδοση – και μάλιστα με τη μετοχή σε ιστορικά υψηλά.

Με βάση τις προβλέψεις, τα κέρδη επόμενης χρήσης δύσκολα θα υποχωρήσουν και μάλλον έχουν προοπτική αύξησης. Έτσι, η μετοχή προσφέρει μια εικόνα «μερισματικού παραδείσου» για τους επενδυτές.

📊 Στα τεχνικά: η μετοχή παραμένει κοντά στα ιστορικά υψηλά της, με τη ζώνη στήριξης των 7,40€ να έχει δοκιμαστεί και επιβεβαιωθεί τέσσερις φορές μέσα στον Σεπτέμβριο.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Για τους επενδυτές που κυνηγούν μερίσματα, η BOCHGR ξεχωρίζει στο ΧΑ.

📌 Το επίπεδο 7,40€ λειτουργεί ως «stop» για βραχυπρόθεσμους.

📌 Αν τα κέρδη 2025 κινηθούν ανοδικά, το συνολικό μέρισμα μπορεί να φέρει απόδοση άνω του 10%.



🔋 ⚡📦Βιοκαρπετ: Νέα επένδυση στην αποθήκευση ενέργειας



Σε μια ακόμη στρατηγική κίνηση στον τομέα της ενέργειας προχωρά ο όμιλος Βιοκαρπέτ, μετά την πρόσφατη έγκριση από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων για εγκατάσταση μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στη Λάρισα.

🏭 Η νέα επένδυση αφορά σταθμό στη θέση εκτός ορίων οικισμού Αργυρόμυλου, με δυνατότητα έγχυσης και απορρόφησης 25 MW, μέσω συσσωρευτών συνολικής χωρητικότητας 60,5 MWh. Το έργο θα υποστηριχθεί από τραπεζική χρηματοδότηση και εντάσσεται σε ένα ολοένα και πιο δυναμικό χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ του ομίλου.

🏭 Ήδη, τα τελευταία χρόνια η Βιοκαρπέτ και η θυγατρική της Exalco έχουν επενδύσει σε σειρά φωτοβολταϊκών σταθμών. Το 2024 ολοκληρώθηκε έργο Net Metering ισχύος 2,5 MW, ενώ το 2025 τέθηκαν σε λειτουργία νέες εγκαταστάσεις 4 MW και 8 MW αντίστοιχα. Με την ολοκλήρωση όλων των έργων, η συνολική ισχύς ΑΠΕ του ομίλου θα ανέλθει στα 35 MW, μειώνοντας το ενεργειακό κόστος και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

🏭 Τι σημαίνει:

Παρά τις πιέσεις του 2024 (πτώση ενοποιημένου τζίρου -2,1% και EBITDA -30% λόγω μεταλλουργίας), ο τομέας ενέργειας εμφανίζει αυξημένα έσοδα και κερδοφορία. Η αποθήκευση αποτελεί κρίσιμο βήμα, καθώς επιτρέπει αξιοποίηση πλεονάζουσας παραγωγής και ενίσχυση της σταθερότητας του συστήματος.

📈 Συμπέρασμα:

Η Βιοκαρπέτ διαφοροποιεί το επιχειρηματικό της μοντέλο, μειώνει το ενεργειακό κόστος και «χτίζει» μελλοντικά έσοδα σε έναν κλάδο με υψηλά περιθώρια ανάπτυξης. Ωστόσο, το βάρος της μεταλλουργίας παραμένει πρόκληση, ενώ η ενεργειακή δραστηριότητα γίνεται όλο και πιο στρατηγική για τον όμιλο.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η αποθήκευση ενέργειας είναι το κλειδί της μετάβασης στις ΑΠΕ· η Βιοκαρπέτ τοποθετείται έγκαιρα.

📌 Τα οικονομικά του 2024 δείχνουν αδυναμία στη μεταλλουργία – οι επενδυτές πρέπει να παρακολουθούν την ισορροπία κλάδων.

📌 Το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ στα 35 MW προσφέρει μακροπρόθεσμη ασπίδα σε κόστος ενέργειας και περιβαλλοντικές υποχρεώσεις.

📌 Δυνητική μελλοντική υπεραξία αν η εταιρεία επιλέξει να «σπάσει» τον ενεργειακό βραχίονα σε ξεχωριστή θυγατρική.





☀️ ⚡️ 🌬️ Αρνητικές τιμές στην αγορά ρεύματος κάνουν την εμφάνισή τους ξανά και ξανά



🌬️☀️ Οι ισχυροί άνεμοι και η έντονη ηλιοφάνεια εκτόξευσαν την παραγωγή ΑΠΕ, οδηγώντας σε αρνητικές τιμές ρεύματος – φαινόμενο που πλέον εμφανίζεται όλο και συχνότερα.



📉 Από 13/9 και μετά, οι τιμές πέφτουν κάτω από το μηδέν, με ρεκόρ τα -14,79 €/MWh στις 21/9. Ωστόσο, η μέση τιμή Σεπτεμβρίου παραμένει υψηλότερη από τον Αύγουστο, κάτι που θα πιέσει τα κυμαινόμενα τιμολόγια τον Οκτώβριο.

📊 Δεδομένα:

Μέση τιμή 1–20/9: 90,53 €/MWh (+23,8% σε σχέση με Αύγουστο)

Χθεσινή τιμή: 76,30 €/MWh, έναντι 34,04 €/MWh την περασμένη Κυριακή

🏭 Το ΥΠΕΝ ετοιμάζει νέο πλαίσιο για δικαιότερες περικοπές. Όμως οι μικροί παραγωγοί χωρίς αποθήκευση ή hedging παραμένουν εκτεθειμένοι, ενώ η αγορά οδεύει σε συγκέντρωση γύρω.

🔻 Χαμένοι

🔴 Μικροί παραγωγοί ΑΠΕ χωρίς αποθήκευση

🔴 Προμηθευτές με περιορισμένα εργαλεία αντιστάθμισης

🔴 Καταναλωτές με κυμαινόμενα τιμολόγια (αναμένεται ακριβότερος Οκτώβριος)

🔺 Κερδισμένοι

🟢 Μεγάλοι όμιλοι ενέργειας με χαρτοφυλάκια & ευελιξία

🟢 Εταιρίες αποθήκευσης (μπαταρίες, αντλησιοταμίευση, υδρογόνο)

🟢 Traders με μηχανισμούς hedging και arbitrage



➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η αποθήκευση είναι το «χρυσό κλειδί» στις αγορές με υψηλή μεταβλητότητα.

📌 Οι μικροί παραγωγοί χρειάζονται στρατηγικές συμμαχίες ή risk management.

📌 Ο καταναλωτής πρέπει να αξιολογήσει αν τον συμφέρει σταθερό τιμολόγιο.



🛢️🛢️ 🔥 Chevron: Γεωτρήσεις στην Κρήτη σε 2-3 χρόνια



Ο υπουργός Ενέργειας Στ. Παπασταύρου επιβεβαίωσε ότι η Chevron δεσμεύεται για γεωτρήσεις νότια της Κρήτης εντός 2-3 ετών. Πρόκειται για κίνηση που αναβαθμίζει γεωπολιτικά τη χώρα και ενισχύει τα κυριαρχικά δικαιώματα.

⏳ Το χρονοδιάγραμμα:

3 χρόνια για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με μέγεθος και ποιότητα κοιτασμάτων.

5-8 χρόνια για πιθανή παραγωγή.

Οι σεισμικές έρευνες είναι θετικές, αλλά μόνο οι γεωτρήσεις θα επιβεβαιώσουν την πραγματικότητα.

🌍 Η είσοδος της Chevron στα blocks Κρήτης–Πελοποννήσου:

Αναβαθμίζει την Ελλάδα ως ενεργειακό κόμβο Αν. Μεσογείου.

Ενισχύει κυριαρχικά δικαιώματα έναντι Τουρκίας.

Διευρύνει τη διπλωματική στήριξη από την Ουάσιγκτον.

💡 Ο CEO της ΕΔΕΥΕΠ, Αρ. Στεφάτος, τονίζει ότι μόνο με υπομονή και επενδύσεις θα φανεί η προοπτική. Παράλληλα, ανοίγει δρόμος για συνεργασίες, όπως το project Ελλάδα–Αίγυπτος για CCS και πιθανές νέες παραχωρήσεις.

📈 Για την αγορά: Η συμμετοχή της Chevron είναι ψήφος εμπιστοσύνης στη σταθερότητα της ελληνικής αγοράς, παρά το υψηλό ρίσκο (deepwater drilling, διεθνείς τιμές).

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Μακροπρόθεσμο story – δεν αλλάζει άμεσα τις αποτιμήσεις.

📌 Παρακολουθούμε HelleniQ Energy (ELPE) & Energean.

📌 Η γεωπολιτική διάσταση ενισχύει τη θέση της Ελλάδας στην ΕΕ.

📌 Δίνεται χρόνος στη χώρα για ενεργειακή μετάβαση με ορίζοντα δεκαετίας.





🏨 🏨 🏨 Premia Properties: Επέκταση στον τουριστικό χάρτη με 180 εκατ. ευρώ

Η Premia Properties έχει ήδη επενδύσει περί τα 180 εκατ. ευρώ σε ξενοδοχειακά ακίνητα, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της στροφή στον τουρισμό και την ανάπτυξη hospitality χαρτοφυλακίου.

🌍 Πιο πρόσφατα, ανακοίνωσε την εξαγορά του Sunwing στην Gran Canaria έναντι 64 εκατ. ευρώ. Η μονάδα διαθέτει 252 δωμάτια, κατηγορίας 4 αστέρων, και περνά από τα χέρια της Hoteles Sunwing S.A.U. (θυγατρικής του Nordic Leisure Travel Group – NLTG) στην Premia.

🤝 Η σχέση με τον NLTG δεν είναι τυχαία. Ο σκανδιναβικός όμιλος κατέχει 7,27% της Premia και αποτελεί στρατηγικό μισθωτή/διαχειριστή των ξενοδοχείων που αποκτά η ελληνική εταιρεία. Το μοντέλο είναι sale & leaseback, εξασφαλίζοντας σταθερές αποδόσεις.

🏖️ Στην Ελλάδα, η Premia έχει ήδη αποκτήσει το Sunwing Kallithea Beach στη Ρόδο και το Sunwing Makrigialos & Ocean Beach στην Κρήτη (2024, συνολικό τίμημα 112,5 εκατ. ευρώ). Μάλιστα, στην Καλλιθέα της Ρόδου σχεδιάζεται ολόκληρη νέα τουριστική ανάπτυξη σε όμορη έκταση.

📈 Η είσοδος της Premia στον τουριστικό real estate τοποθετεί την εταιρεία στο σταυροδρόμι σταθερών μισθώσεων και μεγάλων αποδόσεων από έναν κλάδο που ευνοείται από τη συνεχιζόμενη άνοδο του ελληνικού και μεσογειακού τουρισμού.



➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η στρατηγική συνεργασία με την NLTG μειώνει το ρίσκο (μακροχρόνιες μισθώσεις) και ενισχύει την προβλεψιμότητα cash flows.

📌 Η γεωγραφική διαφοροποίηση (Ελλάδα – Ισπανία) προσφέρει hedging σε εποχικότητα και πολιτικούς κινδύνους.

📌 Η Premia χτίζει σταδιακά ένα REIT “hospitality hub” που μπορεί να τραβήξει θεσμικά κεφάλαια.

📌 Ο τουριστικός real estate κύκλος βρίσκεται σε ανοδική φάση· οι τιμές/αποτιμήσεις ενδέχεται να ακολουθήσουν.





📱 TikTok: Deal made in USA



Μια dream team επιχειρηματιών με τους Λάχλαν Μέρντοχ (FOX Corp), Λάρι Έλισον (Oracle) και Μάικλ Ντελ (Dell Inc.) ετοιμάζεται να «σώσει» το TikTok στις ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε τηλεοπτική του εμφάνιση στο Fox News, επιβεβαίωσε το σχέδιο και άφησε να εννοηθεί ότι και ο Ρούπερτ Μέρντοχ μπορεί να μπει στο σχήμα.

🤝 Το deal ΗΠΑ–Κίνας προβλέπει:

Οι Αμερικανοί επενδυτές θα ελέγχουν 6 από τις 7 θέσεις του Δ.Σ.

Ο αλγόριθμος θα παραμένει στις ΗΠΑ, υπό αμερικανική επίβλεψη.

Η Oracle θα παίξει ρόλο «ασφαλιστή δεδομένων», συνεργαζόμενη με την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την προστασία.

🌐 Η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί μέσα στις επόμενες ημέρες, αποτρέποντας το ban στην πιο δημοφιλή εφαρμογή των νέων.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Οι κινήσεις Μέρντοχ–Έλισον–Ντελ δείχνουν πως η σύγκλιση Media–Tech–AI είναι η νέα υπερ-τάση.

📌 Η Oracle ενισχύει ρόλο σε cloud & security, μετατρέποντας το TikTok σε γεωπολιτικό asset.

📌 Οι επενδύσεις σε Big Tech δεν είναι μόνο θέμα καινοτομίας αλλά και στρατηγικής ασφάλειας.

📌 Η υπόθεση TikTok υπενθυμίζει ότι η πολιτική εξουσία μπορεί να δημιουργήσει ή να καταστρέψει αξίες δισεκατομμυρίων σε μια νύχτα.



💶 📉 💶 Στουρνάρας για μισθούς, παραγωγικότητα και δημόσιο χρέος

🪙 Ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας, ξεκαθάρισε πως η αύξηση μισθών προϋποθέτει αύξηση παραγωγικότητας. Διαφορετικά, όπως είπε, «αν αύριο αυξήσουμε 30% τον μισθό, θα χρεοκοπήσουμε».

📊 Η Ελλάδα πέτυχε σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ το χρόνο, κάτι που θεωρεί ως τη μεγαλύτερη επιτυχία της οικονομικής πορείας.

💶 Η πρόοδος στα έσοδα δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο: ένα μέρος μπορεί να επιστρέψει στους πολίτες, κυρίως μέσω αναδιανομής του φόρου εισοδήματος, η οποία –σύμφωνα με τον ίδιο– είναι πιο αποτελεσματική από μια γενικευμένη μείωση ΦΠΑ.

🏗️ Η χώρα έχει σημειώσει αύξηση 60% στις επενδύσεις από το 2019, με τα 4/5 αυτών να είναι παραγωγικές. Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις είναι το «κλειδί» για την αύξηση της παραγωγικότητας και τη σύγκλιση των μισθών με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

📉 Για τον πληθωρισμό: το 2025 προβλέπεται στο 3,1%, με αποκλιμάκωση στο 2,6% το 2026 και 2,4% το 2027. Η κορύφωση οφειλόταν σε παγκόσμιες αναταράξεις μετά την πανδημία και τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά πλέον η τάση είναι πτωτική.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Οι μισθολογικές αυξήσεις χωρίς παραγωγικότητα οδηγούν σε νέα ελλείμματα.

📌 Το «κλειδί» για ανάπτυξη: μεταρρυθμίσεις, επενδύσεις και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

