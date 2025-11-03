Επιμέλεια Κώστας Στούπας

✈️ Όσοι παίζουν αεροπλανάκι θα χάσουν



💬 Η καλύτερη πληροφορία είναι η σωστή σκέψη. Όχι το χαρτάκι με τον “σίγουρο ψίθυρο”, ούτε το μήνυμα που «ξέφυγε» από τα γραφεία ενός fund. Γιατί; Διότι η πληροφορία είναι σαν το αεροπλανάκι — ωραίο παιχνίδι για όσους κάθονται μπροστά, αλλά καταστροφικό για όσους επιβιβάζονται τελευταίοι.

💸 Οι πιλότοι και οι αεροσυνοδοί (οι μυημένοι) πετάνε πάντα πρώτοι. Οι επιβάτες ανεβαίνουν γιατί κάποιος τους είπε πως «το αεροπλάνο πάει ψηλά». Μόλις στερέψουν τα καύσιμα —δηλαδή οι νέοι επιβάτες— το σχήμα διαλύεται. Οι πρώτοι κατεβαίνουν με γεμάτες τσέπες, οι τελευταίοι μένουν με το εισιτήριο στο χέρι.

🧩 Αντί να κυνηγάτε πληροφορίες, μπείτε στο μυαλό εκείνων που τις φτιάχνουν. Σκεφτείτε σαν πολιτικός, τραπεζίτης, επιχειρηματίας ή κερδοσκόπος. Τι θα κάνατε εσείς για να τραβήξετε «επιβάτες» στη μετοχή σας; Πότε θα δίνατε το hint; Και πότε θα πουλούσατε;

🪙 Η πληροφορία, ακόμα κι αν κάποτε έχει αξία, τη χάνει τη στιγμή που δημοσιεύεται. Είναι σαν τα εισιτήρια με 90% έκπτωση: τα δίνουν γιατί το αεροπλάνο φεύγει μισοάδειο. Όποιος μπει τότε, μπαίνει απλώς για τη βόλτα.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Οι πληροφορίες δεν αγοράζονται — αποκρυπτογραφούνται.

📌 Όταν όλοι μιλούν για μια μετοχή, το ταξίδι έχει ήδη φτάσει στον προορισμό.

📌 Μάθε να σκέφτεσαι ποιος ωφελείται από την πληροφορία που διαρρέει.

📌 Οι πραγματικοί «παίκτες» δεν περιμένουν νέα· τα δημιουργούν.

📌 Στο Χρηματιστήριο, η σωστή σκέψη αξίζει περισσότερο από χίλιες “αποκλειστικές”.

🚨🔙🎯 Όπισθεν (του Ταμπλό) ολοταχώς: όταν μια εταιρεία δεν σέβεται τον επενδυτή, το discount είναι... διαχρονικό

🟢 ΛΑΜΨΑ (+13,60%)

Χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα, με το 80% της μετοχής «κλειδωμένο» σε λίγα χέρια. Παρά την αύξηση εσόδων στο α’ εξάμηνο, τα EBITDA και τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν λόγω αυξημένων λειτουργικών εξόδων (προσωπικό, παροχές, κόστος πωληθέντων). Η αγορά τιμολογεί asset value + τουριστικό cycle, όχι τόσο την κερδοφορία.

💧 ΒΙΟΣΚ (+11,58%)

Η συζήτηση για τα μέτρα κατά της λειψυδρίας ξανάφερε στο προσκήνιο την Unibios, που έχει τοποθετηθεί σε έναν κλάδο με διαρθρωτική ανάπτυξη. Το story: νερό → scarcity → λύσεις τεχνολογίας → premium multiples.

📦 ΓΕΒΚΑ (+9,38%)

Μετά το -50% του 2024, η μετοχή ανακτά χαμένο έδαφος. Η αγορά προεξοφλεί βελτίωση το 2025, αλλά τα 2,10€ αποτελούν σοβαρή τεχνική αντίσταση – χρειάζεται ισχυρός όγκος για breakout.

🔩 ΜΕΒΑ (+9,09%)

Η νέα επένδυση + η προσδοκία συμμετοχής σε εξοπλιστικά προγράμματα έχουν «σηκώσει» το χαρτί. Το narrative: μεταλλουργία + άμυνα = rerating.

📝 CPI – Παγκόσμια πρωτοτυπία

Ανακοίνωσε πρώτα τα αποτελέσματα και μετά… το οικονομικό ημερολόγιο. Δεν αλλάζει κάτι ουσιαστικά, απλώς αποτυπώνει το πώς αντιλαμβάνεται η εταιρία το investor relations στο ΧΑ.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Προσοχή σε μετοχές χαμηλής ρευστότητας

📌 Οι θεματικές (νερό, άμυνα, τουρισμός) τραβούν κεφάλαια, αλλά χρειάζονται πράξεις, όχι μόνο αφήγημα.

📌 Στα turnaround stories (ΓΕΒΚΑ) η επιβεβαίωση έρχεται από τα τρίμηνα, όχι από το ταμπλό.

📌 IR κουλτούρα: όταν μια εταιρεία δεν σέβεται τον επενδυτή, το discount είναι... διαχρονικό.

🧍🧨 🎯 Μυτιληναίος: Οι υποτιμητές δεν έχουν πει την τελευταία λέξη

🔥 Διαβάζω στα παρασκήνια πως ο Μυτιληναίος συνάντησε τον Λάτση και τη Μ. Λάτση — χωριστά, γιατί δεν μιλιούνται — για να τους πείσει να του εκχωρήσουν τον έλεγχο των ΕΛΠΕ. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Ποια η σημασία; Η είδηση δεν είναι στις συναντήσεις, αλλά στο ταμπλό.

📉 Μετά την είσοδο της μετοχής του Ομίλου σε μια σοβαρή αγορά όπως του Λονδίνου, η μετοχή βρέθηκε ξαφνικά στο έλεος πιέσεων. Για να κρατηθεί το κύρος, χρειάστηκε να πωληθεί όπως-όπως συμμετοχή στα ΕΛΠΕ με discount 7%. Το μήνυμα αυτό είναι θετικό ή αρνητικό;

🧍Όταν ο βασικός μέτοχος αγοράζει το μήνυμα που θέλει να εκπέμψει είναι θετικό. Αφού αγοράζω σε αυτή την τιμή εγώ που ξέρω την εταιρεία από μέσα καλύτερα από το καθένα, εμπιστευτείτε και εσείς...

👠Η Μάργκαρετ Θάτσερ, έλεγε όμως πως μια Κυρία δεν χρειάζεται να διατυμπανίζει δεξιά και αριστερά πως είναι Κυρία, αν είναι Κυρία...

🔍 Στην περίπτωση μια εισηγμένης η δυναμική των ταμειακών ροών και των προσδοκιών αρκούν να αποδείξουν την ελκυστικότητα ή μη μιας μετοχής.

🎯 Τι πραγματικά συμβαίνει

Μια ερμηνεία για το τι ακριβώς συμβαίνει είναι η εξής: Στις 5 Νοεμβρίου η μετοχή θα βγει από τον MSCI των αναδυόμενων αγορών. Αυτό σημαίνει πως τα fund που επενδύουν στις αναδυόμενες αγορές θα πουλήσουν τις μετοχές.

Όταν γίνει αυτό θα έχει πολλούς πωλητές στις 25/11 που θα είναι η ημέρα εφαρμογής των αλλαγών του δείκτη. Υπό κανονικές συνθήκες τα fund που επενδύουν στις ανεπτυγμένες θα πρέπει να εισέλθουν.

📉 Η έξοδος από τον MSCI EM στις 25/11 θα δημιουργήσει αναγκαστικές πωλήσεις από παθητικά funds. Αυτό σημαίνει supply shock.

📈 Η είσοδος στα Developed indices (FTSE UK, MSCI World κ.λπ.) δεν γίνεται αυτόματα και δεν έχει το ίδιο βάρος. Άρα υπάρχει ασύμμετρο timing:

οι πωλητές έχουν ημερομηνία

οι αγοραστές όχι

💡 Εκεί ακριβώς πατάει το short trade: παίζει τη μεταβατική ασυμμετρία. Όχι τη θεμελιώδη αξία.

Ποιος κερδίζει; Όποιος ξέρει να εκμεταλλεύεται το forced flow.

🧨 Αν όμως ο βασικός μέτοχος αγοράζει μέσα στη διόρθωση, στέλνει σήμα: «δεν με νοιάζει το ταμπλό βραχυπρόθεσμα, ξέρω τι έρχεται μετά».

Είναι φυσιολογικό πως μέσα στην αναταραχή η αγορά αρχίζει να ψάχνει ρωγμές στο αφήγημα.

➡️ Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι «discount 7% = κακό;» αλλά:

ποιος χρηματοδοτεί ποιον και με ποιο σκοπό;

Η μετοχή της MTLN την Παρασκευή έκλεισε στα 44 Ευρώ +3,29% και 384 χιλ. τεμάχια αξίας 16,8 εκατ. Ο μέσος όρος του τελευταίου μήνα ήταν 332 χιλ. τεμάχια ημερησίως.

Τα ΕΛΠΕ έκλεισαν στα 7,64 με απώλειες -5,68 % και τεμάχια

Τα ΕΛΠΕ έχουν κεφαλαιοποίηση περί τα 2,3 δισ. Ευρώ άρα το 3,5% ισοδυναμεί με 70-80 εκατ.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Τα index flows δεν είναι «λεπτομέρεια»∙ είναι το trade

📌 Όταν βλέπετε discount placement, ρωτήστε: ποιος χρειάζεται ρευστότητα και γιατί

📌 Τα short δεν πολεμούν το business model∙ κυνηγούν το liquidity gap

📌 Οι υποτιμητές δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη, με τις επιδεικτικές αγορές ο Μυτιληναίος προσπαθεί να τους αποθαρρύνει

🏦 💶 🏦 Eurobank: Η Τράπεζα-πρότυπο του κλάδου με RoTE ~16% και μπαράζ αναβαθμίσεων

📊 Με ένα γ’ τρίμηνο που ξεπέρασε τις εκτιμήσεις, η Eurobank επιβεβαιώνει τη θέση της ως «leader» του ελληνικού τραπεζικού χώρου. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 347 εκατ. ευρώ, με RoTE 15,8% στο τρίμηνο και 16,2% στο εννεάμηνο, διατηρώντας την απόδοση στα υψηλότερα επίπεδα της αγοράς.

💰 Το NII στα 632 εκατ. ευρώ παρέμεινε σταθερό, ενώ οι προμήθειες αυξήθηκαν +24% και τα AUM +32%, αποτυπώνοντας το πολυδιάστατο επιχειρηματικό μοντέλο. Ο δείκτης CET1 15,5% και ο στόχος διανομής 50–60% των κερδών για το 2025 ενισχύουν τη μερισματική προοπτική.

🏦 Οι διεθνείς οίκοι ευθυγραμμίζονται θετικά:

UBS (S. Potgieter): Buy, TP 4,10 € , RoTE ~16%.

(S. Potgieter): Buy, TP , RoTE ~16%. J.P. Morgan (M. Sevim): Overweight, TP 4,10 € , με δείκτες NIM 2,46% , C/I 37,5%, CoR 63 μ.β.

(M. Sevim): Overweight, TP , με δείκτες , Jefferies (Αλ. Δημητρίου): Buy, TP 4,15 € , αναδεικνύοντας την προστιθέμενη αξία της Eurolife (+5% στα EPS).

(Αλ. Δημητρίου): Buy, TP , αναδεικνύοντας την προστιθέμενη αξία της (+5% στα EPS). AXIA Ventures (Κ. Ζούζουλας): Buy, TP 3,70 € , εστιάζει στα λειτουργικά 316 εκατ. € .

(Κ. Ζούζουλας): Buy, TP , εστιάζει στα λειτουργικά . NBG Securities (Β. Καρναπάτης): τονίζει ισορροπημένη διεθνή έκθεση και RoTBV ~16%.

🚀 Συνολικά, η Eurobank προβάλλει ως η πιο ώριμη και προβλέψιμη τράπεζα της αγοράς — με χαμηλό NPE (2,8%), υψηλή κερδοφορία και περιθώριο ανόδου 15–20% ως το 2026.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η σταθερή αποδοτικότητα (>15%) σε περιβάλλον μείωσης επιτοκίων δείχνει ανθεκτικότητα επιχειρηματικού μοντέλου.

📌 Το χαμηλό CoR και η αύξηση προμηθειών προεξοφλούν διατηρήσιμη κερδοφορία χωρίς πίεση από το NII.

📌 Με CET1 >15% και payout έως 60%, η μετοχή αποκτά χαρακτηριστικά «core holding» για μακροπρόθεσμους επενδυτές.

📌 Η Eurolife λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής αξίας — ενισχύει τόσο τα EPS όσο και τη διαφοροποίηση ροών.

🏠 🏖️ 🏠 Airbnb Boom 2025: Ρεκόρ σε προσφορά και ανθεκτική πληρότητα

📊 Με διαδοχικά ρεκόρ και συνεχή άνοδο καταγράφεται το 2025 για τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ. Η ζήτηση παραμένει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ενώ η αγορά δείχνει να εδραιώνεται ως μόνιμος πυλώνας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

🏠 Το α’ τρίμηνο του 2025 ξεκίνησε δυναμικά με 213 χιλ. καταλύματα τον Ιανουάριο (+23 χιλ. σε σχέση με το 2024). Η άνοδος συνεχίστηκε στο β’ τρίμηνο, με 242 χιλ. τον Ιούνιο, αυξημένα κατά +17 χιλ. από πέρυσι. Το γ’ τρίμηνο κορυφώθηκε σε 247 χιλ. τον Αύγουστο, νέο ιστορικό υψηλό (+14 χιλ. έναντι του 2024).

📈 Ακόμη και τον Σεπτέμβριο, όπου η σεζόν παραδοσιακά υποχωρεί, τα διαθέσιμα καταλύματα παρέμειναν 245 χιλ. (+13 χιλ.), ενώ η πληρότητα σταθεροποιήθηκε στο 45%, ίδιο επίπεδο με το 2024.

✨ Η ανθεκτικότητα αυτή δείχνει πως η ζήτηση παραμένει ισχυρή πέρα από την αιχμή του καλοκαιριού, εδραιώνοντας τη βραχυχρόνια μίσθωση ως σταθερό δομικό στοιχείο του ελληνικού τουρισμού.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η σταθερή πληρότητα με αυξημένη προσφορά δείχνει ωρίμανση αγοράς – όχι κορεσμό.

📌 Αναμένονται πιέσεις στις τιμές ενοικίασης σε δημοφιλείς περιοχές, λόγω υπερπροσφοράς.

📌 Οι επενδυτές πρέπει να στοχεύουν σε ποιοτικά καταλύματα και παραθεριστικούς προορισμούς με επιμήκυνση σεζόν.

📌 Οι τοπικές αρχές πιθανόν να εντείνουν ρυθμιστικές παρεμβάσεις για εξισορρόπηση με τη μόνιμη κατοικία.

💰 🏦 💰 Πειραιώς: Απόδοση, Επέκταση και Ψηφιακή Επιθετικότητα

💰 Η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να εκπλήσσει θετικά, παρουσιάζοντας EPS €0,62 και ανοδική αναθεώρηση του στόχου για το 2025 άνω των €0,80. Παράλληλα, ανακοίνωσε ενδιάμεση διανομή €100 εκατ. μέσω buyback τον Νοέμβριο, ενώ η συνολική διανομή για το 2025 αναμένεται να υπερβεί τα €500 εκατ. — αποδίδοντας μερισματική απόδοση ~6%.

📈 Η πιστωτική επέκταση έφθασε τα €3 δισ. (+9% ετησίως), με αναθεώρηση του στόχου σε >€3,5 δισ., καθώς η ζήτηση για στεγαστικά στην Ελλάδα επιταχύνεται. Το NII σταθεροποιείται, ενώ τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν +5% YoY, δείχνοντας υγιή διαφοροποίηση.

🏗️ Η τράπεζα ενισχύει τη θέση της στα syndicated loans, διατηρώντας ανταγωνιστική τιμολόγηση — με τη μείωση των περιθωρίων να αντισταθμίζεται από όγκους.

📱 Σε επίπεδο ψηφιακής στρατηγικής, η SNAPPI πέτυχε 30.000 συνδρομητές μέσα σε έναν μόλις μήνα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική διείσδυση στο νέο ψηφιακό οικοσύστημα. Το επικαιροποιημένο πλάνο, που θα ενσωματώνει και τα οφέλη από την Εθνική Ασφαλιστική, θα παρουσιαστεί στο δ’ τρίμηνο, με προβλεπόμενη συνεισφορά €60–70 εκατ. στα προ-φόρων κέρδη το 2026.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η μερισματική απόδοση 6% την καθιστά ελκυστική για εισοδηματικούς επενδυτές.

📌 Η σταθεροποίηση του NII υποδηλώνει ωρίμανση κύκλου, άρα το growth pivot μεταφέρεται στις προμήθειες και στα ψηφιακά έσοδα.

📌 Παρακολουθήστε στενά το Q4 update: η ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής μπορεί να αυξήσει τον πολλαπλασιαστή αποτίμησης.

📌 Ο συνδυασμός buyback + dividend δημιουργεί “total yield” πάνω από 8%, ενισχύοντας τη στρατηγική επιστροφής κεφαλαίου.

🧱🎯 🧱 BriQ Properties: Ήρεμη δύναμη – σταθερή αξία

🧱 Η BriQ βρίσκεται πλέον σε φάση ωρίμανσης και επιθετικής αλλά συνετής ανάπτυξης, αποδεικνύοντας ότι δεν είναι «μικρή ΑΕΕΑΠ», αλλά δομημένος παίκτης με στρατηγική.

🏢 54 ακίνητα / €283 εκατ. αξία – και παρότι πούλησε 3 μη στρατηγικά assets, η συνολική αξία ΔΕΝ μειώθηκε. Αντίθετα, κατέγραψε υπεραξίες €4 εκατ. 👉 απόδειξη ενεργής και όχι παθητικής διαχείρισης.

📈 Εκτόξευση μεγεθών 2025 9M:

Έσοδα μισθωμάτων +46% → €16,4 εκατ.

→ €16,4 εκατ. Προσαρμοσμένα EBITDA +40% → €13,3 εκατ.

→ €13,3 εκατ. Προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων +65% → €9,1 εκατ.

→ €9,1 εκατ. Καθαρά κέρδη +80% → €8,3 εκατ.

→ €8,3 εκατ. FFO +66% → €7,8 εκατ. 💰 (όχι λογιστικές υπεραξίες – πραγματικό cash flow)

🏦 Ισολογισμός υποδειγματικός:

Δανεισμός: €122,5 εκατ.

Net LTV: 40,7% (επίπεδο… σχολικού βιβλίου για ΑΕΕΑΠ)

40,7% (επίπεδο… σχολικού βιβλίου για ΑΕΕΑΠ) Ίδια κεφάλαια: €161,5 εκατ. (+5,9%)

NAV ανά μετοχή: €3,51

Dividend yield: 5,3% καθαρό

Μετοχή σε ~17% discount από NAV → ελκυστική αποτίμηση

🔄 Η συγχώνευση με ICI ήδη αποδίδει: μεγαλύτερη κλίμακα, συνέργειες, καλύτερη μόχλευση κεφαλαίων.

📌 Συνολική εικόνα:

👉 Σαφής στρατηγική (logistics, nuevas γραφεία, ενεργές πωλήσεις/επανεπενδύσεις)

👉 Χαμηλός δανεισμός – υψηλό cash flow – μερίσματα

👉 Εταιρική διακυβέρνηση χωρίς θορύβους

👉 Συντηρητικό ρίσκο / θετική ορατότητα

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Το discount ~17% σε σχέση με την καθαρή αξία δίνει περιθώριο ανόδου εφόσον συνεχιστεί η αύξηση των ταμειακών ροών.

📌 Με δείκτη καθαρού δανεισμού στο 40%, η εταιρεία έχει «χώρο» να επεκταθεί χωρίς ανάγκη για αύξηση κεφαλαίου.

📌 Το επενδυτικό αφήγημα στηρίζεται σε πραγματικά ενοίκια και ροές μετρητών, όχι σε θεωρητικές υπεραξίες.

📌 Κομβικό για την επόμενη φάση θα είναι η απόδοση των logistics επενδύσεων και η αναπροσαρμογή μισθωμάτων.

💶 ⚙️ 🤝 Η ΔΕΣΦΑ βάζει την Ελλάδα στην καρδιά του Κάθετου Διαδρόμου

🌍 Ένα έργο–ορόσημο που αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη των Βαλκανίων εγκαινιάζεται στις 4 Νοεμβρίου: ο νέος Σταθμός Συμπίεσης Φυσικού Αερίου του ΔΕΣΦΑ στην Κομοτηνή. Κατασκευασμένος σε χρόνο–ρεκόρ, ενισχύει θεαματικά τις ροές προς Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία και Ουκρανία, μετατρέποντας τη Θράκη σε στρατηγικό κόμβο του Κάθετου Διαδρόμου και της ευρωπαϊκής πολιτικής διαφοροποίησης πηγών.

🤝 Η γεωπολιτική σημασία του έργου αποτυπώνεται στη συμμετοχή υψηλών κυβερνητικών αντιπροσωπειών από όλες τις χώρες του Διαδρόμου, που θα επισημοποιήσουν τη νέα θέση της Ελλάδας ως «ασπίδας» ενεργειακής ασφάλειας στη ΝΑ Ευρώπη.

💶 Ο ΔΕΣΦΑ επένδυσε 134 εκατ. ευρώ για τον σταθμό, ενώ το συνολικό ενεργειακό αποτύπωμα στη Θράκη αναμένεται να υπερβεί τα 0,5 δισ. ευρώ, με επερχόμενα έργα 334 εκατ. ευρώ (όπως ο αγωγός Καρπερής–Κομοτηνή) να αναβαθμίζουν περαιτέρω τη διασυνδεσιμότητα της περιοχής.

⚡ Τεχνολογικά, η εγκατάσταση είναι πρωτοποριακή: ο πρώτος ηλεκτροκίνητος σταθμός συμπίεσης στην Ελλάδα, μηδενικών εκπομπών, hydrogen-ready και πλήρως συμβατός με την πράσινη μετάβαση. Η επιλογή ηλεκτροκίνησης συνδέεται με την αυξανόμενη συμμετοχή των ΑΠΕ στο δίκτυο, μειώνοντας ταυτόχρονα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

🚀 Με τη λειτουργία του, η χώρα αποκτά πρόσθετη εξαγωγική ικανότητα, μεγαλύτερη ευελιξία ροών και ανταγωνιστικότερες τιμές, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη στρατηγική της ενεργειακής αυτάρκειας.

➡️ Η Κομοτηνή γίνεται έτσι το σημείο όπου η ευρωπαϊκή διασύνδεση συναντά την τεχνολογία του μέλλοντος.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Παρακολούθησε τον ρυθμό υλοποίησης του αγωγού Καρπερής–Κομοτηνή· είναι κρίσιμος για τον επόμενο κρίκο του Κάθετου Διαδρόμου.

📌 Ο ηλεκτροκίνητος σχεδιασμός δείχνει τη στροφή του ΔΕΣΦΑ προς υβριδικά δίκτυα φυσικού αερίου-υδρογόνου — στοιχείο-κλειδί για επενδυτές ενεργειακών υποδομών.

📌 Η γεωπολιτική διάσταση (ροές προς Ουκρανία) δίνει στην Ελλάδα προβάδισμα ως περιφερειακό “energy stabilizer”.

📌 Η Θράκη εξελίσσεται σε νέα ενεργειακή πύλη της Ευρώπης — αξίζει προσοχής σε επίπεδο τοπικών cluster και δευτερογενών επενδύσεων.

🎣 🎣 Το Διάγραμμα του Ξιφία

🌊 Η κόντρα κίνηση της Metlen στη συνεδρίαση της Παρασκευής θύμιζε τον τρόπο που ψαρεύεται ο ξιφίας: έντονη ανοδική εκτόνωση, μικρές παύσεις για “ανάσες”, και στη συνέχεια νέα επίθεση προς τα πάνω. Έτσι, η αγορά δεν δίνει δεύτερη ευκαιρία για χαμηλότερες τοποθετήσεις, ενώ όσοι επιμένουν σε αρνητικό σενάριο αρχίζουν να πιέζονται.

⚙️ Ο ξιφίας, γνωστός για τη δύναμη και την ταχύτητά του, απαιτεί τεχνική, υπομονή και στιβαρό εξοπλισμό. Κάθε τράβηγμα του καλαμιού πρέπει να συνδυάζεται με παύση — όχι για ξεκούραση, αλλά για κατοχύρωση του κερδισμένου εδάφους. Έτσι ακριβώς συμπεριφέρεται και η μετοχή: προχωρά βήμα-βήμα, χωρίς υπερβολές, αλλά και χωρίς υποχώρηση.

📈 Το φινάλε του “ψαρέματος” ίσως έρθει με την ανακοίνωση της τακτικής αναθεώρησης των δεικτών MSCI το βράδυ της Τετάρτης — μια στιγμή που θα δείξει αν το μεγάλο ψάρι βγήκε τελικά από τα βαθιά νερά.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Παρακολούθησε τους όγκους συναλλαγών — αν παραμένουν ισχυροί στις “παύσεις”, η ανοδική κίνηση είναι γνήσια.

📌 Η είσοδος στον MSCI μπορεί να λειτουργήσει ως “τελικό τράβηγμα” του καλαμιού πριν τη σταθεροποίηση.

📌 Οι βραχυπρόθεσμοι πωλητές κινδυνεύουν να “καούν” από τη συχνότητα και ταχύτητα των αντιδράσεων.

🏭 🧼 🏭 Παπουτσάνης: Η ήσυχη δύναμη της ελληνικής βιομηχανίας

🟢 Η Παπουτσάνης συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παραδείγματα ελληνικής βιομηχανικής εταιρείας που έχει καταφέρει να μετασχηματιστεί σε έναν σύγχρονο, εξωστρεφή και κερδοφόρο οργανισμό. Τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2025 το επιβεβαιώνουν: ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε +23% στα 61 εκατ. ευρώ, με τις εξαγωγές να αγγίζουν το 54% των συνολικών πωλήσεων.

📈 Η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από τα επώνυμα προϊόντα (+29%) και τις παραγωγές τρίτων (+41%). Το επιχειρηματικό μοντέλο στηρίζεται σε τέσσερις ισχυρούς άξονες: επώνυμα προϊόντα, ξενοδοχειακά είδη, παραγωγή για τρίτους και βιομηχανικές σαπωνομάζες – με προφανή στόχο τη διαφοροποίηση και την ανθεκτικότητα.

💰 Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν 22% στα 4,8 εκατ. ευρώ, ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε στα 8,5 εκατ. ευρώ (+4,4%). Η πιο συγκρατημένη αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας εξηγείται από τις αυξημένες δαπάνες marketing (+29%), που στηρίζουν νέα λανσαρίσματα – ειδικά στην οικιακή φροντίδα, όπου η εταιρεία μπαίνει επιθετικά.

🌍 Η στρατηγική εξωστρέφειας αποδίδει: τα ξενοδοχειακά προϊόντα καταγράφουν διψήφια αύξηση, το brand ενισχύει παρουσία σε διεθνείς αγορές και ο στόχος για 100 εκατ. ευρώ τζίρο έως το 2028 δείχνει ρεαλιστικός, με όχημα νέα brands, συνεργασίες και αναβαθμισμένες παραγωγικές υποδομές.

🏭 Η Παπουτσάνης δεν κάνει θόρυβο, αλλά χτίζει αξία με συνέπεια και πειθαρχία. Ένα ιστορικό brand που ξαναγράφει το αφήγημά του στη σύγχρονη βιομηχανική σκηνή – παραδειγματικά.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η αύξηση στο marketing δεν είναι «κόστος», αλλά επένδυση σε brand equity.

📌 Η διαφοροποίηση εσόδων προστατεύει από κυκλικότητα αγοράς.

📌 Η εξωστρέφεια είναι στρατηγική, όχι συγκυριακή επιλογή.

📌 Εταιρείες με σταδιακή, χωρίς φανφάρες ανάπτυξη συχνά προσφέρουν σταθερή μακροπρόθεσμη αξία.

⚡🌩️⚡ ΑΔΜΗΕ: Κίνδυνος για την ευστάθεια του Συστήματος από ανεξέλεγκτα cut-offs ΑΠΕ

⚡ Ο ΑΔΜΗΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα συνεχή «σβησίματα» μονάδων ΑΠΕ, που λαμβάνουν χώρα τις ώρες υπερπαραγωγής προκειμένου να αποτραπούν μηδενικές ή αρνητικές τιμές στην αγορά. Σε επιστολή του προέδρου και CEO Μάνου Μανουσάκη, ο Διαχειριστής προειδοποιεί πως οι απότομες μεταβολές ισχύος δημιουργούν σοβαρές ανισορροπίες και μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να οδηγήσουν ακόμη και σε γενικευμένο μπλακ άουτ.

🌞 Αναφορά γίνεται στο ιβηρικό συμβάν της 28ης Απριλίου 2025, όπου η ταυτόχρονη μεταβολή παραγωγής από φωτοβολταϊκά οδήγησε σε κρίση ευστάθειας. Παρόμοια φαινόμενα εντοπίστηκαν και στην Ελλάδα την άνοιξη–καλοκαίρι του 2025, όταν παραγωγοί ΑΠΕ προχώρησαν σε αυτόβουλους περιορισμούς χιλιάδων MW εκτός κεντρικού ελέγχου, ύστερα από οδηγίες ΦοΣΕ.

🚨 Οι ακαριαίες αυτές αλλαγές, εντός δευτερολέπτων, προσομοιάζουν πολλαπλή αστοχία στο δίκτυο, δυσχεραίνοντας τον προγραμματισμό, αυξάνοντας την ανάγκη για εφεδρείες και δημιουργώντας σπατάλη υδάτων.

🔧 Ο ΑΔΜΗΕ εισηγείται:

Αυτοματοποιημένο curtailment με ελάχιστο χρόνο μεταβολής,

με ελάχιστο χρόνο μεταβολής, Υποχρεωτική δεκάλεπτη ράμπα για αλλαγές έγχυσης,

για αλλαγές έγχυσης, 7,5 λεπτά ράμπας για μονάδες ταχείας απόκρισης (ΑΠΕ, αποθήκευση, demand response),

για μονάδες ταχείας απόκρισης (ΑΠΕ, αποθήκευση, demand response), Εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων διαλειτουργικών με το EMS,

διαλειτουργικών με το EMS, Τροποποιήσεις στους Κώδικες ώστε οι μεταβολές να γίνονται εντός ελεγχόμενων ρυθμών,

ώστε οι μεταβολές να γίνονται εντός ελεγχόμενων ρυθμών, Ανάθεση “τελευταίου καταφυγίου” σε ΦΟΣΕ με πλήρη τηλεέλεγχο μέσω διαγωνισμού.

🌍 Το μήνυμα είναι σαφές: Περισσότερες ΑΠΕ ναι — αλλά με ρυθμό, συντονισμό και διαφάνεια.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η αυξανόμενη διείσδυση ΑΠΕ απαιτεί αναβάθμιση σε real-time data και predictive analytics.

📌 Οι “ράμπες” παραγωγής είναι το νέο «πλαφόν» ευστάθειας: κρίσιμο για αποφυγή blackout.

📌 Η επόμενη πρόκληση θα είναι η ενσωμάτωση αποθήκευσης και ευέλικτων φορτίων σε έναν ενιαίο μηχανισμό ισορροπίας.

📌 Ο ρόλος του ΑΔΜΗΕ μετατρέπεται σταδιακά από “διαχειριστή ροών” σε αρχιτέκτονα συστημικής σταθερότητας.

🛬 ✈️ 🛬 ΑΙΑ: Επιστροφή στην «κανονικότητα» των αποδόσεων

🛬 Πριν το άνοιγμα της συνεδρίασης της Δευτέρας, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου 2025. Η αγορά δεν αναμένει εκπλήξεις, καθώς η διοίκηση έχει ήδη δώσει καθοδήγηση για καθαρά κέρδη περί τα €200 εκατ. (-15% ετησίως) στο σύνολο του έτους.

📉 Οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις βλέπουν καθαρά κέρδη ~€84 εκατ. για το τρίμηνο, έναντι €98 εκατ. το 2024, αντικατοπτρίζοντας τη σταδιακή επιβράδυνση της επιβατικής κίνησης και την προσαρμογή στο ρυθμιστικό πλαίσιο που περιορίζει την απόδοση κεφαλαίων στο 15%.

🛫 Παρά τη μείωση, ο ΑΙΑ παραμένει σε εξαιρετικά ισχυρή θέση, με υψηλή ρευστότητα, σταθερή εμπορική δραστηριότητα και περιορισμένο λειτουργικό κόστος — δείκτες που προετοιμάζουν το έδαφος για σταθερή μερισματική πολιτική και ελεγχόμενη μετάβαση σε πιο ώριμη φάση ανάπτυξης.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η σταθεροποίηση του RoE κοντά στο 15% σηματοδοτεί το «ταβάνι» της ρυθμιστικής κερδοφορίας.

📌 Οι αποτιμήσεις θα αρχίσουν να αντικατοπτρίζουν περισσότερο τα μελλοντικά μερίσματα παρά τους ρυθμούς ανάπτυξης.

📌 Προσοχή στο Q4: οι τάσεις επιβατικής κίνησης του φθινοπώρου θα κρίνουν αν η πτώση των κερδών είναι παροδική ή διαρθρωτική.

💡 🧩 💡 CPI 2025: Από τον διανομέα στον πάροχο λύσεων

📉 Η χρονιά δεν χαρίστηκε στην CPI: τα έσοδα υποχώρησαν -7,3% στα €18,8 εκατ., πιεσμένα κυρίως από την αγορά hardware, όπου τα εταιρικά budgets «πάγωσαν». Το EBITDA υποχώρησε στα €365 χιλ., ενώ τα καθαρά αποτελέσματα πέρασαν σε ζημιές περίπου €460 χιλ..

🔧 Όμως εδώ δεν έχουμε ιστορία ύφεσης, αλλά μετασχηματισμού. Ο Άρης Παπαθάνος μίλησε ανοιχτά για «χρονιά εταιρικού reset», και αυτό αποτυπώθηκε σε βαθιές κινήσεις: ανασχεδιασμός εμπορικού, αναδόμηση supply chain, αλλαγή εσωτερικών ροών, στροφή στο recurring μοντέλο.

📈 Το πιο ουσιαστικό metric: οι υπηρεσίες ανεβαίνουν στο 27% των εσόδων (από 24%). Το νούμερο μοιάζει μικρό, αλλά η κατεύθυνση είναι ξεκάθαρη: η CPI απομακρύνεται από το μοντέλο «πουλώ κουτιά» και πλησιάζει τη λογική SLA / managed solutions / digital workplace.

🧩 Η ζημιογόνος χρήση, λοιπόν, λειτουργεί σαν «κόστος επανεκκίνησης» και όχι σαν ένδειξη αδυναμίας. Με νέες συνεργασίες από την άνοιξη του 2025, μείωση εξάρτησης από αναλώσιμα και πιο ισορροπημένο product mix, το turnaround narrative είναι πιστευτό.

🎯 Αν η διοίκηση διατηρήσει τον ρυθμό στα εταιρικά έργα και αυξήσει το recurring κομμάτι, τότε η επιστροφή σε κερδοφορία το 2026 είναι ρεαλιστική – και με πιο υγιή βάση.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Παρακολούθηση ποσοστού υπηρεσιών στα έσοδα — είναι ο βασικός δείκτης μετάβασης.

📌 Σημασία στο backlog έργων: αν ενισχύεται, η ανάκαμψη «κλειδώνει».

📌 Προσοχή στα λειτουργικά έξοδα: αν μείνουν ελεγχόμενα, η κερδοφορία γυρίζει πιο γρήγορα.

📌 Η ανάκαμψη θα κριθεί από recurring revenues, όχι από one-off deals.

🔥⛽ Από το Κρεμλίνο στην Αλεξανδρούπολη: Η νέα ενεργειακή ρότα της Σερβίας

🌍 Η Σερβία εισέρχεται σε φάση ενεργειακής «απεξάρτησης» από τη Ρωσία, επιταχύνοντας –μαζί με τη Βόρεια Μακεδονία– τον σχεδιασμό ενός νέου αγωγού φυσικού αερίου που θα τη συνδέει απευθείας με το ελληνικό σύστημα και τις υποδομές LNG της Αλεξανδρούπολης. Η πίεση χρόνου είναι εμφανής, καθώς από το 2026 παύουν οι ροές ρωσικού αερίου μέσω χωρών-μελών της Ε.Ε., βάσει της απόφασης για πλήρη διακοπή μεταφοράς προς τρίτες χώρες.

⚙️ Το project προβλέπει αγωγό περίπου 70 χλμ., που θα ενώνει τα δίκτυα Σκοπίων και Βελιγραδίου, με έναρξη λειτουργίας το 2027. Το έργο έχει ήδη «κλειδώσει» σε επίπεδο μνημονίου συνεργασίας, ενώ οι δύο υπουργοί Ενέργειας χάραξαν αυτή την εβδομάδα τον οδικό χάρτη υλοποίησης.

⛽ Κεντρικός κρίκος στην αλυσίδα είναι η Ελλάδα: μέσω των υποδομών της (FSRU Αλεξανδρούπολης, IGB, GSI), θα διοχετεύεται LNG αμερικανικής προέλευσης προς τη Σερβία, μέσω της Βόρειας Μακεδονίας. Παράλληλα, ο αγωγός Ελλάδας–Βόρειας Μακεδονίας (υπό υλοποίηση) θα επιτρέπει για πρώτη φορά ροές από νότο προς βορρά.

🏗️ Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο στρατηγικό πλέγμα του Κάθετου Διαδρόμου που εκτείνεται έως την Ουκρανία, εδραιώνοντας την Ελλάδα ως περιφερειακό ενεργειακό κόμβο με αυξανόμενη επιρροή στα Δυτικά Βαλκάνια. Για τη Σερβία, σημαίνει ενεργειακή ασφάλεια, διαφοροποίηση πηγών και πιθανή μείωση κόστους.

➡️ Συμβολισμός: ένα ακόμη κομμάτι του ενεργειακού παζλ της νοτιοανατολικής Ευρώπης μπαίνει στη θέση του – με την Αλεξανδρούπολη να αναδεικνύεται σε πύλη ανεξαρτησίας από το ρωσικό φυσικό αέριο.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Παρακολούθησε τις εξελίξεις για τον αγωγό Ελλάδας–Βόρειας Μακεδονίας, καθώς αποτελεί τον «πρόδρομο» της σερβικής διασύνδεσης.

📌 Η FSRU Αλεξανδρούπολης αποκτά στρατηγικό ρόλο στις εξαγωγές LNG — κρίσιμο για επενδυτικά funds ενέργειας.

📌 Η νέα δομή δημιουργεί περιθώριο για εμπορικές συμφωνίες και PPAs με τιμές βάσης spot LNG, κάτι που μπορεί να πιέσει τις ρωσικές συμβάσεις.

📌 Αν επιβεβαιωθούν τα χρονοδιαγράμματα 2026–2027, η Σερβία μετατρέπεται από πελάτη της Gazprom σε πελάτη του ελληνικού ενεργειακού διαδρόμου.

[email protected]

*Αποποίηση Ευθύνης: Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δε θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.