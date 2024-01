Oι παίκτες στη Ν. Υόρκη, οι εξαφανισμένοι σορτάκηδες, το growth των τραπεζών, το upside του ΟΤΕ, το ταμείο της Eurobank, η μικρή κεφαλαιοποίηση και μια τουριστική επένδυση

Στη Νέα Υόρκη και πιο συγκεκριμένα στο roadshow της JP Morgan θα χτυπάει η καρδιά της ελληνικής αγοράς στις 25 Ιανουαρίου όπου 24 εταιρείες θα βρεθούν εκεί one to one με μερικά από τα μεγαλύτερα επενδυτικά κεφάλαια στον κόσμο.

Τα βαριά ονόματα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το ΤΑΙΠΕΔ και το ΤΧΣ θα βρεθούν στη Νέα Υόρκη με ήδη κλεισμένα μια σειρά από ραντεβού που ήδη όπως μαθαίνει η στήλη ο αριθμός τους είναι τριψήφιος. Στις μη εισηγμένες περιλαμβάνονται η CVC Greece, η Grivallia Hospitality, το Olympia Group του Πάνου Γερμανού και η PeopleCert του Βύρωνα Νικολαϊδη.

Στην εκδήλωση στην οποία αναμένεται να απευθύνει χαιρετισμό ο Έλληνας πρωθυπουργός δίνουν το παρών, μεταξύ άλλων, οι Aegean, Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Attica Bank, ΕΧΑΕ, Eurobank, και Τράπεζα Πειραιώς, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΙΝΤΡΑΚΑΤ, Helleniq Energy, Lamda Development, Μυτιληναίος, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΤΙΤΑΝ, ΤΧΣ και ΤΑΙΠΕΔ.

Στην εκδήλωση θα διεξαχθούν δύο πάνελ εκ των οποίων στο ένα θα συμμετέχουν οι επικεφαλής των ελληνικών τραπεζών και στο δεύτερο οι Γ. Περιστέρης, Ευ. Μυτιληναίος και Αλ. Εξάρχου.

Είδαν μειώσεις τιμών στόχων και χάρηκαν οι λιγοστοί και εξαφανισμένοι εδώ και μήνες από την αγορά «σορτάκηδες». Αυτοί που βλέπουν με άλλα λόγια ακριβές τις ελληνικές τράπεζες και αισθάνονται καλύτερα τώρα που είδαν έκθεση με μείωση τιμών. Λες και έπεσε «τσεκούρι» από τη JP Morgan, ή λες και κάποια στιγμή οι αναλυτές δεν θα άρχισαν να βάζουν στις εκτιμήσεις τους και μειώσεις επιτοκίων.

Ένα μεγάλο ποσοστό των κερδών των τραπεζών διεθνώς προέρχεται από τα επιτόκια των δανείων τα οποία αυξήθηκαν σημαντικά από τις αυξήσεις επιτοκίων της ΕΚΤ. Κάποια στιγμή όμως θα εξομαλυνθούν και το σημαντικό είναι να δούμε ποια τράπεζα θα πρωταγωνιστήσει στην ανεύρεση νέων πηγών εσόδων.

Mιας και ο λόγος είναι για την JP Morgan, ο οίκος μείωσε λίγο τις τιμές στόχους, όμως τα περιθώρια ανόδου παραμένουν σημαντικά. Για το 2024 περιμένει κέρδη ανά μετοχή 0,31 ευρώ για την Alpha Bank, 0,31 ευρώ για τη Eurobank, 1,19 ευρώ για την Εθνική και 0,81 ευρώ για την Πειραιώς, δηλαδή λίγο πάνω από τα κέρδη που περιμένει για τη χρήση 2023, άρα μία ακόμη καλή χρονιά.

Σημειώστε επίσης πως η Eurobank βγήκε χθες στις αγορές για ομόλογο (Tier 2) και σε λίγες ώρες μάζεψε 1,5 δισ. ευρώ, ενώ ζητούσε 300 εκατ. ευρώ. Το επιτόκιο μειώθηκε στο 6,375% με την αρχική τιμολόγηση να είναι 0,5% υψηλότερα και αρκετά χαμηλότερα από τις εκδόσεις που γίνονταν λίγα χρόνια πριν και είχαν επιτόκια 10%.

Αν μας ζητούσε κάποιος να αναφέρουμε μία μετοχή με μεγάλο περιθώριο ανόδου, που να είναι και «αδικημένη» από τη μέχρι σήμερα πορεία τις, σίγουρα μεταξύ αυτών των μετοχών θα ήταν και ο ΟΤΕ. Με τους αναλυτές να εντοπίζουν αξία σημαντικά υψηλότερη και με τη μετοχή να απέχει αρκετά από τα υψηλά που είχε γράψει σχεδόν 2 χρόνια πριν και συγκεκριμένα τα 18 ευρώ, δεν θα μπορούσε να μην είναι η μετοχή που έχει τα… φόντα να πρωταγωνιστήσει φέτος.

Προφανώς και η ένταση του ανταγωνισμού πιέζει κάπως τα μεγέθη, αλλά μάλλον έχει γίνει περισσότερη κουβέντα απ΄ όση θα έπρεπε. Με αφορμή πάλι την υποχώρηση τις μετοχής κάτω από τα 13 ευρώ και την προσέγγιση σημαντικής στήριξης, η μετοχή δεν μπορεί παρά να τραβήξει βλέμματα σοβαρών και μακροπρόθεσμων επενδυτών.

Ασφάλεια προσφέρει η εξαιρετική διάρθρωση του ισολογισμού, οι υψηλές ταμειακές ροές που αποφέρουν καλό μέρισμα αλλά και πρόσθετη επιβράβευση μέσα από αγορές ιδίων μετοχών που κάνει η εταιρεία και στη συνέχεια τις ακυρώνει.

Εκ των πλέον κερδισμένων από τη μικρή κεφαλαιοποίηση η μετοχή της Q&R και όσοι παρακολουθούν τόσο χαμηλά στον πίνακα των κεφαλαιοποιήσεων, αναζητούν το λόγο της ανόδου. Πολλά ακούγονται σε επίπεδο φημών, αλλά δεν μπορούμε ούτε να τα μεταφέρουμε, ούτε να τα υιοθετήσουμε. Και αυτό γιατί αν ρίξει κάποιος μια ματιά στα αποτελέσματα θα δει πως η εταιρεία έχει μικρό τζίρο, σημαντικά μικρότερο από την αποτίμηση των 23 εκατ. ευρώ και πενιχρά κέρδη. Τα περιορισμένα ίδια κεφάλαια και η απουσία ρευστότητας δεν δημιουργούν την εικόνα μίας εισηγμένης που θα μπορούσε να εκπλήξει με εξαγορές.

Πιθανότατα τα νέα έργα να της δώσουν περισσότερο τζίρο, αλλά και πάλι χρειάζεται αρκετά παραπάνω για να δικαιολογήσει την αποτίμηση. Στο παρελθόν οι βασικοί μέτοχοι πουλούσαν σημαντικό αριθμό μετοχών και σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα. Για να δούμε τι θα μπορούσε να δικαιολογήσει την άνοδο…

Τουριστική επένδυση συνολικού ύψους πάνω από 52 εκατ.ευρώ στη Σκιάθο εγκρίθηκε με τη διαδικασία fast track και με γνώμονα την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού, ένας τομέας που για το 2023 συνεισέφερε σημαντικά στο ΑΕΠ, με εκτιμώμενα έσοδα 21 δισ. ευρώ.

Η παραπάνω τουριστική επένδυση που προωθείται από τον επενδυτικό φορέα Elivi Hotels αφορά την κατασκευή ξενοδοχειακού συγκροτήματος πέντε αστέρων, συνολικής δυναμικότητας 534 κλινών σε δύο μισθωμένα οικόπεδα στην περιοχή Κουκουναριές Σκιάθου.

Το κόστος της επένδυσης θα καλυφθεί κατά 50% από ίδια κεφάλαια και κατά 50% από δανεισμό, ενώ όταν ολοκληρωθεί θα δημιουργήσει 187 νέες ετήσιες θέσεις εργασίας. Το συγκεκριμένο project θα συμπληρώσει την υφιστάμενη επένδυση της εταιρείας, δηλαδή το ξενοδοχείο Elivi Skiathos.

H ελληνική οικονομία θα πετύχει υψηλότερη ανάπτυξη από άλλες στην Ευρωζώνη το 2024, βοηθούμενη από τις επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά και από την αναβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας, εκτιμά ο ολλανδικός τραπεζικός όμιλος ING.

Προβλέπει ανάπτυξη 1,3% φέτος με τις προοπτικές να δείχνουν προς ανοδική αναθεώρηση καθώς η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας θα δράσει θετικά. Η Ελλάδα θα αξιοποιήσει τα κονδύλια του RRF και οι επενδύσεις θα υποβοηθηθούν από την αναμενόμενη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο δεύτερο εξάμηνο. Η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας θα καταστήσει την Ελλάδα πιο ελκυστική στις εισερχόμενες επενδύσεις, κάτι που προσθέτει ανοδικές προοπτικές στις προβλέψεις για το ΑΕΠ τη φετινή χρονιά.

Στην ηλεκτρονική έκδοση του αμερικανικού Barron’s ο αρθρογράφος Al Root ασχολήθηκε με ένα μεγάλο, κατά την άποψή του, μυστήριο. Την πολύ χαμηλή τιμή της μετοχής της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας Volkswagen (VOW3 XETRA για την προνομιούχο και VOW XETRA για την κοινή μετοχή). Ο Root υπενθυμίζει πως η εταιρεία είναι από τις μεγαλύτερες σε μέγεθος αυτοκινητοβιομηχανίες στον κόσμο, καθώς μέσα στο 2023 πούλησε περίπου 9,2 εκατομμύρια αυτοκίνητα ενώ η Ιαπωνική Toyota (7203 TOKYO) πούλησε σχεδόν 10 εκατομμύρια.

Συγκρίνοντας τη χρηματιστηριακή αξία των δύο μεγάλων επιχειρήσεων ο Root παρατηρεί πως παρά το παραπλήσιο μέγεθός τους η χρηματιστηριακή αξία της Volkswagen είναι κοντά στα 57 δισεκατομμύρια ευρώ δηλαδή περίπου 62 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ενώ αυτή της Toyota είναι κοντά στα 260 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (για ευκολία μας χρησιμοποιούμε τους δολαριακούς υπολογισμούς του αρθρογράφου). Μία τέτοια πρόχειρη σύγκριση είναι προφανές πως δεν είναι σωστό να αποτελέσει τη μόνη βάση εξαγωγής συμπερασμάτων.

Ο Root όμως αναφέρει και ορισμένα άλλα στοιχεία που κάνουν τη μετοχή της VW να φαίνεται ακόμα πιο φθηνή. Ένα από αυτά είναι το γεγονός πως η γερμανική βιομηχανία έχει στα βιβλία της μετρητά που υπερβαίνουν τον δανεισμό της κατά σχεδόν 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Ένα άλλο είναι πως το μερίδιο της VW στην Porsche (P911 XETRA), περίπου 75%, αξίζει περίπου 55 δισεκατομμύρια δολάρια. Κατά τον Al Root, αυτό σημαίνει πως, εντελώς θεωρητικά βέβαια, δεδομένης της αξίας των διαθεσίμων και των συμμετοχών της εταιρείας ο επενδυτής που αγοράζει τη μετοχή πληρώνει πολύ λιγότερα από την αξία της επιχείρησης.

Για να προσθέσουμε και εμείς πως το μερίδιο που κατέχει η εταιρεία στην εταιρεία Traton SE (8TRA XETRA), την εταιρεία φορτηγών που περιλαμβάνει μέσα της τις μάρκες MAN, Scania, Navistar αξίζει πάνω από 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι φανερό πως αυτή την εποχή η χρηματιστηριακή αγορά είναι πολύ δύσπιστη απέναντι στη γερμανική εταιρεία και τις προοπτικές της και διστάζει να πληρώσει για τη μετοχή της αυτό που δείχνουν οι εκθέσεις πολλών αναλυτών και οι υπολογισμοί των ειδικών δημοσιογράφων.

Αυτό είναι λοιπόν κατά τον Al Root το μυστήριο της εξευτελιστικά χαμηλής τιμής της μετοχής της Volkswagen (ο χαρακτηρισμός είναι απ’ ευθείας μετάφραση του τίτλου του άρθρου). Όπως όμως παραδέχεται ο ίδιος, με τη βοήθεια και του οικονομικού διευθυντή της αυτοκινητοβιομηχανίας, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τις μετοχές πολλών άλλων παραδοσιακών βιομηχανιών αυτοκινήτων στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, καθώς οι επενδυτές πιθανολογούν πως η πραγματοποιούμενη μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση θα μειώσει σημαντικά τα περιθώρια κέρδους τους.

Επίσης, όπως αναφέρει ο ίδιος ο αρθρογράφος, σημαντικά προβλήματα για τους επενδυτές αποτελούν η πολύπλοκη διοικητική δομή της εταιρείας και ο μεγάλος αριθμός από μάρκες αυτοκινήτων, η μεγάλη δύναμη των εργατικών συνδικάτων και το δικαίωμα άσκησης βέτο σε σημαντικά ζητήματα από τη μεριά του κρατιδίου της Κάτω Σαξονίας (τα τελευταία δύο αποτελούν δική μας προσθήκη).

Δεν είναι εύκολο να πούμε τι θα μπορούσε να αλλάξει την άποψη των αγορών για τις μεγάλες παλιές αυτοκινητοβιομηχανίες και ειδικότερα την – ίσως – πιο φθηνή από όλες. Όποιος επενδυτής διαθέτει αρκετή υπομονή θα μπορούσε να αγοράσει τη μετοχή και να περιμένει τη λύση του αινίγματος. Με βάση ό,τι ξέρουμε σήμερα δεν είναι πολύ πιθανόν να κινδυνεύσει με μεγάλες ζημιές.

