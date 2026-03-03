Επιμέλεια Κώστας Στούπας

📊 🪖💣 Οι Αγορές «Δεν Νοιάζονται» για τους Πολέμους;

🌍 Οι αμερικανικές μετοχές κατέγραψαν ισχυρές αποδόσεις μετά από μεγάλους πολέμους: Σε βάθος δεκαετίας, Πόλεμος του Κόλπου +461%, Κορέα και Βιετνάμ +372%, Ιράκ +117%, ακόμη και μετά τον Β’ Παγκόσμιο +108%. Το μήνυμα είναι απλό: οι αγορές κοιτούν μπροστά.

📈 Ιστορικά, οι αγορές τείνουν να προεξοφλούν την αβεβαιότητα νωρίς και να ανακάμπτουν πριν τελειώσουν οι συγκρούσεις. Ο λόγος; Η κεφαλαιαγορά δεν τιμολογεί το παρόν, αλλά τα μελλοντικά κέρδη, την ανασυγκρότηση, τη δημοσιονομική τόνωση και την τεχνολογική επιτάχυνση.

⚖️ Όμως χρειάζεται προσοχή. Οι περισσότερες από αυτές τις περιόδους συνέπεσαν με:

Ισχυρή δημοσιονομική επέκταση

Νομισματική χαλάρωση

Δημογραφική και παραγωγική άνοδο

Χαμηλότερα αρχικά P/E από τα σημερινά

🧠 Το συμπέρασμα δεν είναι ότι «ο πόλεμος είναι καλός για τις μετοχές», αλλά ότι η μακροχρόνια ιδιοκτησία παραγωγικών περιουσιακών στοιχείων υπερισχύει της γεωπολιτικής αστάθειας.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Η κατανόηση ότι η αγορά λειτουργεί προεξοφλητικά βοηθά στη διαχείριση του φόβου

📌 Η αξιολόγηση των αποτιμήσεων πριν από μια κρίση έχει καθοριστική σημασία για τις μελλοντικές αποδόσεις

📌 Η διαφοροποίηση και η ρευστότητα προσφέρουν ευελιξία σε περιόδους γεωπολιτικής έντασης

📌 Η ιστορική ανάλυση προσφέρει πλαίσιο, όχι βεβαιότητα

🚨🔙🎯 Όπισθεν του Ταμπλό: MOH, ΕΛΠΕ, ΕΕΕ, ΕΥΡΩΒ, ΟΤΕ, ΠΕΙΡ…

⚔️🌍 Γενικευμένος Πόλεμος στη Μέση Ανατολή – Το Στρατιωτικό Success και το Πολιτικό Κενό

🧭 Η αρχική «στρατιωτική επιχείρηση» κατά του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξελίχθηκε σε ευρύ περιφερειακό πόλεμο, με εμπλοκή χωρών του Κόλπου και πλέον της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας. Η σύγκρουση έχει υπερβεί το διμερές πλαίσιο και αποκτά χαρακτηριστικά πολυεθνικής αναμέτρησης, με σαφή γεωπολιτική διαστρωμάτωση.

🔥 Παράλληλα ενεργοποιήθηκαν οι ιρανικοί πληρεξούσιοι, οι Χούθι και η Χεζμπολάχ, ενώ καταγράφηκαν πλήγματα ακόμη και σε βρετανικές βάσεις στην Κύπρο. Η Ελλάδα, στο πλαίσιο του Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος, ενισχύει στρατιωτικά την Κύπρο. Το μέτωπο πλέον είναι πολυεπίπεδο, υβριδικό και ασύμμετρο.

🎯 Σε στρατιωτικό επίπεδο, η ιρανική ηγεσία έχει δεχθεί καίριο πλήγμα. Οι επιχειρησιακοί στόχοι Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ ενδέχεται να επιτευχθούν. Ωστόσο, το πολιτικό σκέλος παραμένει θολό: δεν διαφαίνεται ποια μορφή θα λάβει η επόμενη ημέρα στο θεοκρατικό καθεστώς, ούτε αν θα υπάρξει ελεγχόμενη μετάβαση ή παρατεταμένη αποσταθεροποίηση.

📈 Τι θέλουν οι αγορές

Μια γρήγορη και καθαρή επικράτηση των δυτικών δυνάμεων θα γινόταν δεκτή με ανακούφιση. Ως «επικράτηση» νοούνται:

Εξουδετέρωση του Ιράν ως εστίας περιφερειακής ανάφλεξης (Χεζμπολάχ, Χούθι κ.λπ.)

Οριστική ακύρωση του πυρηνικού προγράμματος

Αλλαγή καθεστώτος με πιο προβλέψιμο και φιλοδυτικό προσανατολισμό

Ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να σημάνει ενεργειακή αναδιάταξη, περιορισμό της κινεζικής επιρροής και σημαντικές ευκαιρίες για δυτικές εταιρείες σε ανοικοδόμηση και υδρογονάνθρακες.

⚠️ Τι απεύχονται οι αγορές

Επικράτηση ή ανθεκτικότητα του Ιράν, με ενίσχυση του περιφερειακού του ρόλου

Ισχυρά πλήγματα σε δυτικές δυνάμεις που θα οδηγούσαν σε στρατηγική αναδίπλωση

Ολοκλήρωση πυρηνικού οπλοστασίου

Άμεση στρατιωτική εμπλοκή Κίνας ή Ρωσίας

Η αγορά δεν φοβάται τον πόλεμο εν εξελίξει. Φοβάται την αβεβαιότητα διάρκειας, την απώλεια ελέγχου και τη μετατροπή της κρίσης σε συστημικό γεωπολιτικό σοκ.

🪖📉 Πολεμικό Δελτίο Δευτέρας – Η Αγορά Τιμολογεί, Δεν Πανικοβάλλεται

🧭 Η αντίδραση των αγορών τη Δευτέρα ήταν προβλέψιμη και αναμενόμενη. Το πρώτο κύμα ρευστοποιήσεων χτύπησε τους πιο ευαίσθητους κλάδους στο γεωπολιτικό ρίσκο. Οι τραπεζικές μετοχές, μαζί με τις αεροπορικές και τις ταξιδιωτικές, ηγήθηκαν της πτώσης, καθώς οι επενδυτές έσπευσαν να μειώσουν έκθεση σε κυκλικούς τίτλους.

🏦 Ωστόσο, το βασικό σενάριο παραγωγής κερδών στο Χρηματιστήριο Αθηνών δεν έχει ανατραπεί. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις ότι θα διαταραχθεί η κερδοφορία των τραπεζών ή ότι θα τεθούν σε κίνδυνο τα payouts και οι διανομές. Η πίεση μοιάζει περισσότερο με τακτική απομόχλευση παρά με αλλαγή θεμελιωδών.

✈️ Οι αεροπορικές εταιρείες παραμένουν πιο ευάλωτες, καθώς συνδυάζουν αυξημένο κόστος καυσίμων και πιθανή επιβράδυνση ταξιδιωτικής ζήτησης.

🛢️ Στον αντίποδα, οι ΜΟΗ (Motor Oil) και ΕΛΠΕ (HELLENiQ Energy) εμφανίζονται ωφελημένες. Όπως αναφερόταν, τα αποθέματα σε χαμηλότερες τιμές σε συνδυασμό με την άνοδο του πετρελαίου δημιουργούν θετική λογιστική επίδραση στα περιθώρια.

⚡ Παράλληλα, οι εταιρείες ΑΠΕ ενισχύονται έμμεσα, καθώς η άνοδος της τιμής του φυσικού αερίου διαμορφώνει υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας — εφόσον δεν υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση που θα περιορίσει τα τιμολόγια.

Η αγορά, προς το παρόν, δείχνει να τιμολογεί τον κίνδυνο, όχι να προεξοφλεί ύφεση.

Μέχρι στιγμής ο πόλεμος μοιάζει με ευκαιρία...

ΜΟΗ: Νέο υψηλό χθες εν μέσω «σφαδασμών» των υπόλοιπων μετοχών…

ΠΕΙΡ: Ηγήθηκε χθες των απωλειών μεταξύ των μετοχών των συστημικών τραπεζών και γι’ αυτό αποκτά ενδιαφέρον…

🚀 ΟΤΕ: Ο ΟΤΕ επιβεβαίωσε το 2025 την κυριαρχία του στην αγορά ICT, καταγράφοντας εκρηκτική άνοδο 33,4% στα έσοδα από system solutions, τα οποία ανήλθαν σε €418,6 εκατ. Η Πληροφορική αποτελεί πλέον τη δραστηριότητα με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία ανάπτυξη του ομίλου.

🏛️ Με αιχμή τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF), ο όμιλος κυριάρχησε στα μεγάλα δημόσια projects, ενώ ενισχύει τη θέση του σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς όπως το European Patent Office, το NATO και ο United Nations.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Ο αναγνώστης οφείλει να διαχωρίζει το στρατιωτικό αποτέλεσμα από το πολιτικό τελικό ισοζύγιο, γιατί οι αγορές τιμολογούν το δεύτερο

📌 Η μεταβλητότητα στην ενέργεια και στα πολύτιμα μέταλλα λειτουργεί ως βαρόμετρο γεωπολιτικού ρίσκου και όχι απλώς ως τεχνική αντίδραση

📌 Σε περιόδους πολεμικής κλιμάκωσης, η διαχείριση ρίσκου και ρευστότητας αποκτά μεγαλύτερη σημασία από την πρόβλεψη κατεύθυνσης

📌 Οι αγορές συνήθως προεξοφλούν την επόμενη μέρα πριν αυτή διαμορφωθεί πολιτικά, γεγονός που απαιτεί ψυχραιμία και πειθαρχία

🧭📊 Μέση Ανατολή & Χρηματιστήριο Αθηνών – Ποιοι αντέχουν, ποιοι πιέζονται

🌍 Περιορισμένες παραμένουν προς το παρόν οι επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή για τις εισηγμένες του Χ.Α., σύμφωνα με την Axia – Alpha Finance. Ωστόσο, η διάρκεια και η πιθανή κλιμάκωση θα καθορίσουν τον τελικό αντίκτυπο στην αγορά.

🛡️ Σε πρώτη φάση, οι αναλυτές επισημαίνουν μετοχές με αμυντικά χαρακτηριστικά και περιορισμένη έκθεση: ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Jumbo, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Cenergy Holdings, ΑΔΜΗΕ και ΕΥΔΑΠ.

⛽ Στα διυλιστήρια, Motor Oil και HELLENiQ Energy, οι επιπτώσεις εκτιμώνται μεικτές βραχυπρόθεσμα, καθώς οι διακυμάνσεις στο πετρέλαιο μπορούν να ενισχύσουν περιθώρια αλλά και να αυξήσουν τη μεταβλητότητα.

✈️ Στον τουρισμό, οι Aegean Airlines, Autohellas και Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ενδέχεται να δεχθούν ήπια αρνητική επίδραση, λόγω ευαισθησίας στη γεωπολιτική αστάθεια.

🚢 Για τα λιμάνια, ο αντίκτυπος εκτιμάται περιορισμένος για Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς και Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης, καθώς οι αναδρομολογήσεις μέσω Ακρωτηρίου Καλής Ελπίδας έχουν ήδη απορροφήσει μέρος των διαταραχών.

🛍️ Τέλος, για τη Jumbo, η περιορισμένη έκθεση στο Ισραήλ δεν δημιουργεί ουσιώδη κίνδυνο στο βασικό σενάριο.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η διάρκεια και η ένταση της σύγκρουσης λειτουργούν ως βασικός καταλύτης για τις αποτιμήσεις

📌 Οι εταιρείες με σταθερές ταμειακές ροές και ρυθμιζόμενα έσοδα προσφέρουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε περιόδους αβεβαιότητας

📌 Ο κλάδος της ενέργειας ενσωματώνει διπλό ρίσκο και διπλή ευκαιρία, ανάλογα με την πορεία του πετρελαίου

📌 Ο τουρισμός παραμένει ευαίσθητος σε ψυχολογία και headlines, ακόμη και αν τα θεμελιώδη δεν αλλάζουν άμεσα

📌 Σε γεωπολιτικές κρίσεις, η διασπορά και η ρευστότητα αποκτούν αυξημένη σημασία για τη διαχείριση κινδύνου

🏦🏠💰 Διπλός ΕΝΦΙΑ για κλειστά ακίνητα τραπεζών – Κίνητρο ή πίεση;

📊 Νέα πραγματικότητα για τράπεζες και servicers.

Το Υπουργείο Οικονομικών ενεργοποιεί πλαίσιο που προβλέπει διπλασιασμό του ΕΝΦΙΑ για κατοικίες που παραμένουν κλειστές και ανήκουν σε πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers) ή συνδεδεμένες οντότητες.

🏘️ Η βασική προϋπόθεση αποφυγής της επιβάρυνσης:

Το ακίνητο πρέπει να έχει ενοικιαστεί για τουλάχιστον 6 μήνες μέσα στο 2025.

Εφόσον υπάρχει δηλωμένη μίσθωση στην ΑΑΔΕ, δεν επιβάλλεται προσαύξηση.

⚙️ Πώς λειτουργεί ο μηχανισμός:

Τα στοιχεία αντλούνται αυτόματα από τις δηλώσεις μίσθωσης.

Η προσαύξηση υπολογίζεται με την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ.

Αν προκύψουν μεταγενέστερα στοιχεία, γίνεται νέα εκκαθάριση και έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου.

🔄 Δυνατότητα διόρθωσης:

Σε περίπτωση εσφαλμένης επιβολής, προβλέπεται αίτηση επανελέγχου. Αν γίνει δεκτή, εκδίδεται νέα πράξη ΕΝΦΙΑ· αν απορριφθεί, εκδίδεται πράξη απόρριψης.

📌 Στρατηγική στόχευση:

Το μέτρο λειτουργεί ως πίεση για να διοχετευθούν περισσότερα ακίνητα στην αγορά μίσθωσης, περιορίζοντας το στοκ κλειστών κατοικιών που κρατούν τράπεζες μετά από πλειστηριασμούς.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Η κατανόηση των φορολογικών κινήτρων δείχνει πού ενδέχεται να αυξηθεί η προσφορά ακινήτων το επόμενο διάστημα

📌 Η αύξηση της προσφοράς ακινήτων μπορεί να πιέσει τις τιμές

📌 Η ανάλυση τέτοιων παρεμβάσεων βοηθά στην εκτίμηση της μεσοπρόθεσμης δυναμικής της αγοράς κατοικίας στην Ελλάδα

📦🌍 ΕΕΕ – Αμυντικό χαρτί σε γεωπολιτική καταιγίδα;

🌍 Η Coca-Cola HBC (ΕΕΕ) δεν έχει άμεση επιχειρησιακή έκθεση στην περιοχή της σύγκρουσης, γεγονός που την προστατεύει από διαταραχές εφοδιαστικής αλυσίδας ή φυσικές ζημιές. Ωστόσο, οι επιπτώσεις μπορούν να περάσουν έμμεσα μέσω μακροοικονομικών και νομισματικών καναλιών.

⛽ Σε πρώτο στάδιο, μια άνοδος του πετρελαίου αυξάνει το κόστος ενέργειας, μεταφορών και πρώτων υλών (αλουμίνιο, πλαστικό, logistics). Αν η επιβάρυνση δεν μετακυλιστεί έγκαιρα μέσω τιμολογιακής πολιτικής, τα περιθώρια EBITDA μπορεί να πιεστούν. Παράλληλα, ο υψηλότερος πληθωρισμός διαβρώνει το διαθέσιμο εισόδημα, επηρεάζοντας τη ζήτηση σε πιο ευαίσθητες αγορές.

🛡️ Από την άλλη, η ΕΕΕ διαθέτει γεωγραφική διαφοροποίηση, ισχυρό portfolio brands και αποδεδειγμένη ικανότητα price pass-through και βελτιστοποίησης μίγματος προϊόντων. Σε περιβάλλον αβεβαιότητας, τα καταναλωτικά βασικά αγαθά λειτουργούν συχνά ως αμυντικές επιλογές για τους επενδυτές.

📉 Αν η κρίση μείνει περιορισμένη, η επίδραση θα είναι κυρίως ψυχολογική. Αν όμως οδηγήσει σε ευρύτερη επιβράδυνση και αυξημένη νομισματική μεταβλητότητα, η πίεση μπορεί να ενταθεί.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η αποτίμηση χρειάζεται να εξετάζεται σε συνδυασμό με το ιστορικό resilience στα margins

📌 Η γεωγραφική διασπορά μειώνει τον κίνδυνο συγκέντρωσης αλλά δεν εξαλείφει τον νομισματικό κίνδυνο

📌 Σε περιβάλλον πληθωρισμού, οι εταιρείες με ισχυρή τιμολογιακή δύναμη διατηρούν συγκριτικό πλεονέκτημα

📌 Η διάρκεια της γεωπολιτικής έντασης αποτελεί τον βασικό παράγοντα διαφοροποίησης σεναρίων

🎯📊 ΟΠΑΠ 2025: Ρεκόρ Εσόδων, Ισχυρό Online Momentum & Γενναίες Διανομές

💰 Εξαιρετικά μεγέθη ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ για το 2025, με τα έσοδα προ εισφορών να διαμορφώνονται σε νέο ιστορικό υψηλό στα €2,407 δισ., επιβεβαιώνοντας τη δυναμική τόσο του online όσο και του retail δικτύου. Τα VLTs κατέγραψαν άνοδο 9,2%, ενώ το online καζίνο κινήθηκε με διψήφιο ρυθμό 16,2%, ενισχύοντας τη μετατόπιση προς το ψηφιακό κανάλι.

📈 Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €483,4 εκατ., οριακά χαμηλότερα (-0,5%) σε σχέση με το 2024, ωστόσο η μερισματική πολιτική παραμένει ιδιαίτερα γενναιόδωρη. Οι συνολικές διανομές του 2025 ανέρχονται σε €1,30/μετοχή, ενώ προβλέπεται επιπλέον €0,80/μετοχή μετά την ολοκλήρωση της συνένωσης με την Allwyn.

🎰 Ισχυρή ώθηση προήλθε από το ΤΖΟΚΕΡ, το KINO, αλλά και το iGaming, με τις online δραστηριότητες να συνεισφέρουν 32% του GGR, το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων τριμήνων. Ξεχώρισε και το PowerSpin με άνοδο 27%.

🔄 Η επιχειρηματική συνένωση με την Allwyn, που αναμένεται στο β’ τρίμηνο 2026, εκτιμάται ότι θα ξεκλειδώσει σημαντικές μεσοπρόθεσμες αξίες για τους μετόχους.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Ο επενδυτής παρατηρεί ότι η αύξηση του online μεριδίου στο 32% ενισχύει τη διαρθρωτική κερδοφορία

📌 Η σταθερότητα καθαρών κερδών σε συνδυασμό με υψηλές διανομές στηρίζει το yield story

📌 Η συνένωση με την Allwyn αξιολογείται κυρίως ως καταλύτης πολλαπλασιαστών και όχι μόνο ως εταιρική πράξη

📌 Η βιωσιμότητα των ρεκόρ εσόδων εξαρτάται από τη διατήρηση της δυναμικής σε iGaming και flagship παιχνίδια

🛢️🌍 Citi: Πετρέλαιο, Γεωπολιτικό Premium και Ανθεκτικότητα Αγορών

🔎 Σημαντικές οικονομικές και γεωπολιτικές επιπτώσεις βλέπουν οι αναλυτές της Citi από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Παρά την εξάλειψη του Αλί Χαμενεΐ, η πλήρης σταθεροποίηση της περιοχής εκτιμάται πως θα απαιτήσει χρόνο, με την ανθεκτικότητα του ιρανικού καθεστώτος να παραμένει αβέβαιος παράγοντας.

🛢️ Το πετρέλαιο αναμένεται βραχυπρόθεσμα άνω των 80 δολ., ακόμη και προς τα 90 δολάρια, ιδίως μετά τις εξελίξεις γύρω από το Στενό του Ορμούζ. Το κρίσιμο ερώτημα, όμως, δεν είναι μόνο το ύψος της τιμής, αλλά η διάρκεια του “γεωπολιτικού premium” που ενσωματώνεται στις αγορές.

📉 Ιστορικά, τα γεωπολιτικά σοκ προκαλούν απότομες αλλά βραχύβιες αυξήσεις στο πετρέλαιο, με τα risk assets να πιέζονται προσωρινά και να ανακάμπτουν μόλις σταθεροποιηθούν οι τιμές.

🟡 Ο χρυσός μπορεί να λειτουργήσει ως αντιστάθμιση κινδύνου, ενώ η επίδραση στο συνάλλαγμα εξαρτάται από τις ήδη υπάρχουσες τοποθετήσεις.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Η διάρκεια του γεωπολιτικού premium είναι σημαντικότερη από την αρχική ένταση της ανόδου

📌 Η παρακολούθηση του Στενού του Ορμούζ επηρεάζει άμεσα τη στρατηγική τοποθέτηση

📌 Η διαφοροποίηση με χρυσό λειτουργεί ως φυσική ασπίδα σε περιόδους έντασης

📌 Η ψυχραιμία απέναντι σε βραχυπρόθεσμα σοκ συνδέεται ιστορικά με καλύτερες αποδόσεις

⛽🌍 ΕΛΠΕ & Γεωπολιτικό Premium – Ανθεκτικότητα με Όρους

📈 Ανθεκτική εμφανίστηκε η μετοχή των ΕΛΠΕ στη δύσκολη συνεδρίαση της Δευτέρας, επιβεβαιώνοντας ότι σε φάσεις γεωπολιτικής έντασης η αγορά στρέφεται επιλεκτικά σε ενεργειακούς τίτλους. Μια κρίση στη Μέση Ανατολή οδηγεί σχεδόν αυτόματα σε άνοδο της τιμής του πετρελαίου και αυξημένη μεταβλητότητα – συνθήκες που βραχυπρόθεσμα μπορούν να ευνοήσουν μια εταιρεία διύλισης.

⛽ Τα ενισχυμένα διεθνή περιθώρια διύλισης και η αυξημένη εμπορική δραστηριότητα βελτιώνουν τη λειτουργική εικόνα. Με ισχυρή βιομηχανική βάση και διαφοροποιημένες ροές, ο Όμιλος μπορεί να κεφαλαιοποιήσει το “γεωπολιτικό premium”, εφόσον η άνοδος των τιμών παραμείνει ελεγχόμενη και δεν πληγεί η παγκόσμια ζήτηση.

⚖️ Ωστόσο, σε περίπτωση παρατεταμένης κρίσης και υπερβολικής εκτίναξης των τιμών, αυξάνεται ο κίνδυνος επιβράδυνσης της οικονομίας και κάμψης της κατανάλωσης καυσίμων. Τότε, τα υψηλά margins ενδέχεται να αντισταθμιστούν από πίεση στη ζήτηση και αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Η παρακολούθηση της διάρκειας του γεωπολιτικού premium μπορεί να βοηθήσει στην εκτίμηση της βιωσιμότητας της ανόδου

📌 Η αξιολόγηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης δίνει σαφέστερη εικόνα για τη βραχυπρόθεσμη κερδοφορία

📌 Η στάθμιση του ρίσκου ζήτησης και κεφαλαίου κίνησης επιτρέπει πιο ψύχραιμη αποτίμηση του σεναρίου

🏢Trastor: Κεφάλαια για Ανάπτυξη & Διεύρυνση Βάσης

🔹 Η Trastor ΑΕΕΑΠ δρομολογεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 150 εκατ. ευρώ, με διττό στόχο: αφενός την ενίσχυση της ρευστότητας για συνέχιση του επενδυτικού προγράμματος σε «πράσινα» γραφεία και logistics, αφετέρου τη διεύρυνση της ελεύθερης διασποράς στο 15%, όπως απαιτεί ο κανονισμός του ΧΑ.

🔹 Η αύξηση θα γίνει με παραίτηση δικαιώματος προτίμησης και ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς επενδυτές. Περίπου το 50% εκτιμάται ότι θα καλυφθεί από την Τράπεζα Πειραιώς, που σήμερα ελέγχει το 98,6%.

🔹 Παράλληλα, εξασφαλίστηκε ομολογιακό 95 εκατ. ευρώ από την Eurobank. Το χαρτοφυλάκιο ανήλθε στα 822,6 εκατ. ευρώ, με αιχμή το logistics hub 75.000 τ.μ. στον Ασπρόπυργο, μισθωμένο στον όμιλο Σκλαβενίτη.

🔹 Τα έσοδα μισθωμάτων το 2025 αυξήθηκαν 32,9% στα 40,6 εκατ. ευρώ, με EBITDA +40,4% στα 30,1 εκατ.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Η στρατηγική ενίσχυσης κεφαλαίων εντάσσεται σε φάση επιθετικής ανάπτυξης και αναβάθμισης χαρτοφυλακίου

📌 Η αύξηση free float μπορεί να λειτουργήσει θετικά για τη μετοχική εμπορευσιμότητα

📌 Η έμφαση σε logistics και «πράσινα» ακίνητα συνδέεται με διαρθρωτικές τάσεις της αγοράς

📌 Η μόχλευση και ο ρυθμός υλοποίησης επενδύσεων αποτελούν βασικούς δείκτες παρακολούθησης

🔥 EnerWave: Ο Νέος Πυλώνας Μετασχηματισμού της Helleniq Energy

📊 Η πλήρης ενοποίηση της EnerWave στον όμιλο της Helleniq Energy αλλάζει τα δεδομένα στον κλάδο ηλεκτρισμού και ΑΠΕ. Με χαρτοφυλάκιο 1,4 GW, παραγωγή 3,7 TWh και κεφάλαια €1 δισ., η εταιρεία αποκτά κρίσιμο μέγεθος και ρόλο integrated power player.

⚡ Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τις περικοπές ΑΠΕ, η ετήσια επίδοση δείχνει ανθεκτικότητα. Το pro forma EBITDA αυξήθηκε 27% στα €54 εκατ., με μοχλό την προμήθεια και την ενεργειακή διαχείριση.

🚀 Στόχος τα 1,5 GW έως το 2027, με έμφαση σε υβριδοποίηση, αποθήκευση και γεωγραφική επέκταση. Η EnerWave εξελίσσεται σε βασικό εργαλείο καθετοποίησης και σταθερής κερδοφορίας.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Η ανάλυση να εστιάζει στη βιωσιμότητα των EBITDA υπό συνθήκες curtailments

📌 Η σημασία της αποθήκευσης να αξιολογείται ως εργαλείο σταθεροποίησης ταμειακών ροών

📌 Η καθετοποίηση να εκτιμάται ως παράγοντας μείωσης μεταβλητότητας και ενίσχυσης αποτίμησης

🛢️🌍 Η σημασία της αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν

🔎 Η εικόνα αποτυπώνει μια ιστορική μετατόπιση στις ροές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο. Εκεί όπου κάποτε κυριαρχούσαν οι ΗΠΑ και η ΕΕ ως βασικοί εισαγωγείς, σήμερα δεσπόζει η Κίνα με μερίδιο που αγγίζει το 55–60% των εξαγωγών της περιοχής.

📉 Οι ΗΠΑ έχουν μειώσει δραστικά την εξάρτησή τους, κυρίως λόγω της επανάστασης του shale oil και της ενεργειακής τους αυτάρκειας. Η Ευρώπη επίσης περιορίζει τη συμμετοχή της, είτε μέσω διαφοροποίησης προμηθευτών είτε λόγω ενεργειακής μετάβασης.

🔴 Αντίθετα, η Κίνα εξελίσσεται σε κρίσιμο πελάτη των κρατών του Κόλπου. Σήμερα απορροφά περίπου 5,8 εκατ. βαρέλια ημερησίως, όταν οι ΗΠΑ βρίσκονται κάτω από 1 εκατ. και η ΕΕ γύρω στα 1,4 εκατ. βαρέλια.

⚖️ Αυτό δημιουργεί μια νέα γεωπολιτική εξίσωση:

Το Στενό του Ορμούζ δεν είναι πια “αμερικανική υπόθεση” στον ίδιο βαθμό. Είναι ζωτική αρτηρία κυρίως για την Ασία — και ειδικά για το Πεκίνο.

🚢 Σε περίπτωση κλιμάκωσης με το Ιράν, η Κίνα είναι ο μεγάλος εκτεθειμένος παίκτης. Η απειλή διακοπής ροών πλήττει περισσότερο την ασιατική βιομηχανική μηχανή παρά τη Δύση.

📊 Ταυτόχρονα, οι αγορές γνωρίζουν ότι:

Οι ΗΠΑ έχουν στρατηγικά αποθέματα και εγχώρια παραγωγή

Ο OPEC+ μπορεί να αυξήσει παραγωγή

Η παγκόσμια αγορά προεξοφλεί ότι οι διαταραχές θα είναι βραχυπρόθεσμες

🧭 Το πραγματικό turning point δεν είναι μόνο ενεργειακό. Είναι στρατηγικό βάρος ισχύος. Όποιος ελέγχει τη ροή προς την Ασία, επηρεάζει τον παγκόσμιο βιομηχανικό κύκλο.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Η εικόνα των ενεργειακών ροών βοηθά στην κατανόηση του ποιος έχει πραγματικά γεωπολιτικό ρίσκο και ποιος όχι

📌 Σε κάθε κρίση στον Περσικό Κόλπο, η προσοχή αξίζει να στρέφεται στο πώς αντιδρά η Κίνα και όχι μόνο η Ουάσινγκτον

📌 Οι αγορές συχνά τιμολογούν τον θόρυβο, αλλά η μακροπρόθεσμη τάση καθορίζεται από τις δομικές ενεργειακές μεταβολές

📌 Η κατανόηση των ροών εμπορίου προσφέρει πιο καθαρή εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των συγκρούσεων

🚀 MercadoLibre – Από $28 εκατ. σε $28,9 δισ.

📊 Το 2025 η MercadoLibre ($MELI) έκλεισε με έσοδα $28,9 δισ. Από μόλις $28,2 εκατ. το 2005. Μιλάμε για αύξηση +102.177% σε 20 χρόνια και CAGR που αγγίζει το 40%+. Αυτό δεν είναι απλώς ανάπτυξη· είναι εκθετική κυριαρχία.

🌎 Η εταιρεία δεν έγινε απλώς το “Amazon της Λατινικής Αμερικής”. Έχτισε ένα πλήρες οικοσύστημα: e-commerce, logistics, payments (Mercado Pago), credit. Δηλαδή δίκτυο. Και τα δίκτυα, όταν κλειδώσουν, δημιουργούν compounding.

📈 Τεχνικά, η μετοχή βρίσκεται σε μακροχρόνιο ανοδικό κανάλι. Το πρόσφατο breakout με retest στήριξης δείχνει θεσμική συσσώρευση. Η αγορά επιβραβεύει την κερδοφορία και την κλίμακα.

💡 Η ουσία; Δεν είναι απλώς revenue growth. Είναι operating leverage, fintech penetration και expanding margins σε υπο-τραπεζοποιημένες αγορές.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Η εκθετική ανάπτυξη αξίζει να αξιολογείται μαζί με τη διατηρησιμότητα των περιθωρίων

📌 Οι πλατφόρμες με ισχυρό οικοσύστημα τείνουν να δημιουργούν μακροχρόνιο compounding

📌 Η τεχνική εικόνα αποκτά μεγαλύτερη αξία όταν επιβεβαιώνεται από θεμελιώδη μεγέθη

📌 Η μακροχρόνια υπομονή συχνά ανταμείβει περισσότερο από τις βραχυπρόθεσμες κινήσεις

⚓🌊 Ολλανδική «Απόβαση» στα Ελληνικά Offshore – Τεχνογνωσία, Κεφάλαια και Στρατηγικές Συμπράξεις

🌬️ Η Ελλάδα μπορεί να βρίσκεται ακόμη σε θεσμική εκκρεμότητα για τα υπεράκτια αιολικά, όμως το επενδυτικό ραντάρ της Ευρώπης είναι ήδη στραμμένο στο Αιγαίο. Η παρουσία 14 ολλανδικών εταιρειών στην Αθήνα δεν είναι εθιμοτυπική. Είναι κίνηση προετοιμασίας.

🚢 Στην αποστολή συμμετέχουν βαριά ονόματα της offshore βιομηχανίας όπως η Boskalis, η Damen, η C-Job Naval Architects και η TWD, υπό τον συντονισμό του Holland Home for Wind Energy. Δεν πρόκειται για “τουριστική” αποστολή· πρόκειται για εταιρείες με βαθιά εμπειρία σε θαλάσσιες κατασκευές, foundations, logistics και installation vessels.

⚙️ Η Boskalis έχει ήδη παρουσία μέσω της SMIT Salvage, ενώ η C-Job Naval Architects διατηρεί γραφείο στην Αθήνα από το 2020. Υπάρχει δηλαδή υποδομή σχέσεων, όχι απλή διερεύνηση.

📊 Πριν την άφιξη, είχε προηγηθεί μελέτη για λογαριασμό του Holland Home for Wind Energy και της Netherlands Enterprise Agency, που χαρτογράφησε την ελληνική εφοδιαστική αλυσίδα. Το συμπέρασμα; Υπάρχουν κενά – αλλά και μεγάλες ευκαιρίες συμπράξεων.

🔋 Σε μια χώρα που χτίζει τον κλάδο από μηδενική βάση, η ολλανδική τεχνογνωσία μπορεί να λειτουργήσει ως επιταχυντής. Αν το θεσμικό πλαίσιο ξεκαθαρίσει, η Ελλάδα μπορεί να μετατραπεί από καθυστερημένο παίκτη σε περιφερειακό κόμβο offshore στην Ανατολική Μεσόγειο.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η προσοχή στρέφεται στις ελληνικές εταιρείες που μπορούν να μπουν στην εφοδιαστική αλυσίδα (λιμάνια, ναυπηγεία, μεταλλικές κατασκευές)

📌 Το κρίσιμο ρίσκο παραμένει το θεσμικό timing – χωρίς ΚΥΑ, οι επενδύσεις δεν «κλειδώνουν»

📌 Η συμμετοχή διεθνών ομίλων δείχνει ότι η αγορά βλέπει την Ελλάδα ως στρατηγικό ενεργειακό παίκτη, όχι απλώς ως περιφερειακό project

🛡️⚡ΑΔΜΗΕ: Ψηφιακή Ασπίδα 21,2 εκατ. ευρώ

🌍 Σε μια περίοδο γεωπολιτικής αστάθειας και αυξανόμενων υβριδικών απειλών, ο ΑΔΜΗΕ ενεργοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα 21,2 εκατ. ευρώ για την εγκατάσταση ολοκληρωμένων ψηφιακών συστημάτων ασφαλείας σε κρίσιμες υποδομές του Συστήματος Μεταφοράς έως το 2029.

🏗️ Το έργο καλύπτει Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης, υποσταθμούς και στρατηγικές ενεργειακές δομές σε όλη τη χώρα. Οι πρώτες εγκαταστάσεις προχωρούν σε Λάρυμνα, Άγιο Στέφανο, Ελευσίνα και Λάρισα, ενώ ακολουθούν κομβικά σημεία σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Δυτική Ελλάδα.

🔐 Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο Εφεδρικό Κέντρο Ελέγχου Συστήματος, ώστε να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία ακόμη και σε περίπτωση φυσικής καταστροφής ή κυβερνοεπίθεσης.

🌐 Οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία και η ατζέντα της Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου 2026 ανέδειξαν την ενεργειακή ασφάλεια ως ευρωπαϊκή προτεραιότητα.

Η Ελλάδα επενδύει στην ανθεκτικότητα του δικτύου, προστατεύοντας οικονομία και κοινωνία σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων κινδύνων.

⚡🌍 FARIA Renewables: Επιθετική Ανάπτυξη και Περιφερειακή Επέκταση στη ΝΑ Ευρώπη

🔋 Η FARIA Renewables εισέρχεται σε φάση επιθετικής ανάπτυξης για την περίοδο 2026–2027, με σαφή στόχο τον υπερδιπλασιασμό επενδεδυμένων κεφαλαίων και εγκατεστημένης ισχύος έως το 2028. Με χαρτοφυλάκιο άνω των 3.000 MW σε αιολικά, φωτοβολταϊκά και υβριδικά έργα, η εταιρεία έχει ήδη πάνω από 200 MW σε λειτουργία ή υπό κατασκευή, επενδύοντας περισσότερα από 200 εκατ. ευρώ.

🏗️ Αξιοποιώντας πλήρη τεχνογνωσία EPC, ανοίγει νέο κύκλο δραστηριότητας αναλαμβάνοντας και έργα τρίτων, ενώ προχωρά σε εξαγορές — πρόσφατα ενίσχυσε το χαρτοφυλάκιό της με 30,8 MW αιολικών πάρκων.

🔌 Κεντρικός πυλώνας αποτελεί η αποθήκευση ενέργειας. Το έργο μπαταριών 50 MW στην Ελασσόνα, με δίωρη αποθήκευση, λειτουργεί ως σημείο αναφοράς, μειώνοντας περικοπές ΑΠΕ και ενισχύοντας τη σταθερότητα δικτύου.

🏢 Με έδρα τη Θεσσαλονίκη και μετόχους τη FARIA Group και το γαλλικό fund Capenergie 5 της Omnes Capital, η εταιρεία φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε περιφερειακό ηγέτη της πράσινης μετάβασης στη ΝΑ Ευρώπη.

[email protected]