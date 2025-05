Οι αγορές δεν κρατάνε αιχμαλώτους…

Επιμέλεια Κώστας Στούπας

Μούδιασε η αγορά… και κάποιοι έμειναν με το χέρι σηκωμένο

Μια μέρα μετά τη «νίκη της κόντρας», το Χρηματιστήριο Αθηνών έπαθε… αναστολή. Η προχθεσινή άνοδος, κόντρα στο διεθνές κλίμα, άναψε φαντασιώσεις – και κάποιοι πίστεψαν πως είχαν μείνει ουρές από εντολές-μαμούθ για να επωφεληθούν εκ νέου. Την πάτησαν. Το μοτίβο «μπουκιά και στο στόμα» δεν τους βγήκε αυτή τη φορά.

Παρά ταύτα, το κλίμα παραμένει συγκρατημένα αισιόδοξο. Ακόμη κι αν ο Ιούνιος –κατά τη νέα μόδα της ανάλυσης μετ’ ευφημισμών– δεν σπάσει το ρεκόρ των 8 συνεχόμενων κερδοφόρων μηνών, η γενική εικόνα δεν αλλάζει. Εκτός βέβαια κι αν η χρηματιστηριακή σοφία του “sell in May and go away” (όπως λέμε και στην εύανδρο Ήπειρο…) αποδειχθεί φέτος προφητική.

Η στήλη, ωστόσο, εκτιμά πως μια μικρή ανάσα ή ακόμα και μια ελεγχόμενη διόρθωση θα λειτουργήσει ως αναγκαία ψύξη πριν από ένα θερμό –πολύ θερμό– καλοκαίρι. Το σενάριο παραμένει bullish, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι το διεθνές κλίμα συνεχίσει να πλέει σε ουδέτερα ή ήπια αρνητικά νερά.

Γιατί αν κάτι στραβώσει έξω, τότε θα δείτε πώς λειτουργεί το σύστημα των συγκοινωνούντων δοχείων: Στο κραχ δεν υπάρχουν ήρωες – όλοι πουλάνε τα πάντα παντού. Και τότε, μικρές ρηχές αγορές σαν τη δική μας δεν έχουν καν την πολυτέλεια της προσευχής. Εκτελούνται στα έξι μέτρα χωρίς δικαστήριο.



Αν, πάλι, η Wall Street συνεχίσει για νέα υψηλά, η απόσυρση ρευστότητας από τις περιφέρειες είναι θέμα χρόνου. Τα λεφτά επιστρέφουν στον «καπιταλιστικό μητροπολιτικό ναό», και οι υπόλοιποι περιμένουν τη σειρά τους – κάπου μεταξύ διόρθωσης και υπομονής.

Η ουδέτερη τροχιά είναι το καλύτερο σενάριο: συνεχής αναζήτηση ευκαιριών και διατήρηση του ελληνικού χρηματιστηριακού… «Βιετνάμ» στον χάρτη των περιφερειακών παικτών.



Το βασικό σενάριο παραμένει σταθερό: ζούμε έναν από τους πιο δυναμικούς ανοδικούς κύκλους των τελευταίων 100 ετών. Το φινάλε του όμως –να είστε σίγουροι– θα είναι ιστορικό. Και καταστροφικό.

Το κραχ είναι αναπόφευκτο. Το μόνο που αγνοούμε είναι αν έρχεται σε 3 εβδομάδες, 3 μήνες ή 3 χρόνια, όπως ισχυρίζονται οι πιο αισιόδοξοι contrarians (δηλαδή οι απαισιόδοξοι με κουστούμι).

Η λογική του κύκλου είναι αμείλικτη: Μετά την άνοδο, η πτώση. Κατά τη διάρκεια ενός κραχ, όλοι φοβούνται – αλλά μόνο τότε έρχεται πραγματική ευκαιρία. Ίσως όχι για τους πολλούς.



Τα σημειωματάκια της ημέρας:

ΕΛΧΑ +3,25%: Αντιστάθηκε στην κακοκαιρία όπως και τα υπόλοιπα «Στασινόχαρτα». Για τρίτη φορά δοκίμασε τα 2,40 ευρώ. Το σίριαλ με τους αμερικανικούς δασμούς στις ευρωπαϊκές εξαγωγές θα κρίνει αν θα γράψει… happy end ή ακόμα ένα rerun.



CENER +0,52%: Μικρό ριμπάουντ μετά το άδειασμα της προηγούμενης μέρας. Η στήλη έγραψε ήδη μία εξήγηση, αλλά ακούστηκε και δεύτερη: η βαριά φορολόγηση των μερισμάτων στην έδρα της εταιρείας. Μερικοί ίσως έκαναν cash out εγκαίρως και τώρα περιμένουν σαν τα κοράκια…



ΒΙΟΣΚ +14,67%: Φήμες για πώληση ακινήτων στο Βόλο και επενδύσεις στην ελληνική αμυντική βιομηχανία συνεχίζουν να ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Επίσημα, τίποτα ακόμη. Ανεπίσημα, ακούγονται... βροντές.



ΟΤΕ 0,00%: Έγινε ο νέος ΕΕΕ – το απόλυτο ασφαλές λιμάνι όταν όλα καίγονται. Στις αρνητικές συνεδριάσεις, ο ΟΤΕ δεν κουνιέται. Ούτε καν από περιέργεια.

Eurobank(ΕΥΡΩΒ): Έντονο ήταν το ενδιαφέρον για το «πράσινο» ομόλογο της Eurobank, το οποίο φτάνει τα 500 εκατ. ευρώ, αποδεικνύοντας την ισχυρή εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας προς την πιστοληπτική ικανότητα του Ομίλου.

Η έκδοση προσέλκυσε εντολές από διεθνείς επενδυτές υψηλής ποιότητας και υπερκαλύφθηκε σχεδόν 8 φορές, έχοντας συγκεντρώσει εντολές από 227 διαφορετικούς επενδυτές. Ως αποτέλεσμα, η τελική απόδοση των τίτλων διαμορφώθηκε στο 6,625%, σημαντικά μειωμένη από το αρχικό guidance του 7,25% (κατά 62,5 μονάδες βάσης).

Η ημερομηνία διακανονισμού της έκδοσης έχει οριστεί για τις 4 Ιουνίου 2025, ενώ οι τίτλοι θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη δευτερεύουσα αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου. Οι τίτλοι δεν έχουν ημερομηνία λήξης, ωστόσο προβλέπεται δυνατότητα ανάκλησης στην ονομαστική τους αξία από τις 4 Ιουνίου 2031 και μετά, σε κάθε ημερομηνία πληρωμής κουπονιού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον καταγράφηκε από διεθνείς επενδυτές, με τη συμμετοχή ξένων κεφαλαίων να αντιστοιχεί στο 89% του βιβλίου προσφορών. Τη μερίδα του λέοντος κατείχαν επενδυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία (33%), τη Γαλλία (28%) και την Ιταλία (7%). Κατά προφίλ επενδυτή, το 68% της έκδοσης κατανεμήθηκε σε Asset Managers, το 17% σε τράπεζες και private banks, ενώ hedge funds απορρόφησαν το 12%.

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ(ΕΛΧΑ): Σε υψηλά 16 μηνών αναρριχήθηκε χθες η μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, συμπαρασύροντας και τη «μαμά» Viohalco. Κοινή παραδοχή των εμπλεκόμενων στην αγορά, ότι και οι δύο έχουν υποαποδόσει από την αρχή του έτους και τα θεμελιώδη υποστηρίζουν υψηλότερη αποτίμηση.

Η εταιρεία έχει καταφέρει να μειώσει τον καθαρό δανεισμό της και άρα και τους τόκους που επιβαρύνεται και παράλληλα να πετύχει καλύτερες πωλήσεις και κέρδη. Στο πρώτο τρίμηνο είχε καθαρά κέρδη 40,3 εκατ. ευρώ από 13 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Η χρονιά παρά τις προκλήσεις πάει αρκετά καλά και αν συνεχίσει με ανάλογους ρυθμούς η αποτίμηση θα είναι αρκετά φθηνή σε όρους P/E. Επιπλέον, τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται στα 1,06 δισ. ευρώ με την αποτίμηση στα 900 εκατ. ευρώ. Από όποια σκοπιά και να το δει κάποιος επενδυτής είναι αρκετά φθηνή. Επίσης η Viohalco αν αθροίσει κάποιος την αξία των αποτιμήσεων των εταιρειών του ομίλου που είναι εισηγμένες στο ΧΑ (Noval, Cenergy, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ), η αποτίμησή της είναι μικρότερη σημαντικά από τις αξίες αυτές.

Σημειώστε πως η Cenergy είχε εξαιρετικά αποτελέσματα και έχει ισχυρές προοπτικές λόγω των έργων που αναμένονται.

ΟΠΑΠ: Σε καλό δρόμο ώστε να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει βρίσκεται ο ΟΠΑΠ, με τη διοίκηση να σημειώνει στην τηλεδιάσκεψη, πως είναι πεπεισμένη ότι θα πετύχει μονοψήφια αύξηση εσόδων προ εισφορών και περιθώριο EBITDA περίπου 35%.

Ο Jan Karas, διευθύνων σύμβουλος, ανέφερε χθες στους αναλυτές πως η πορεία του διαδικτυακού στοιχήματος πάει από το καλό στο καλύτερο αλλά και τα καταστήματα επίσης με τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει βελτιώνουν την απόδοσή τους. Στόχος της διοίκησης είναι να συνεχίσει να επενδύει προκειμένου να βελτιώσει την εμπειρία του πελάτη.

Επιπλέον η διοίκηση επανέλαβε τη δέσμευση για διανομή μερίσματος πάνω από 1 ευρώ το χρόνο, ενώ είπε πως για τους διαγωνισμούς που λήγουν στο μέλλον ότι θέλει να λάβει μέρος και να συνεχίσει να προσφέρει αυτή τις υπηρεσίες (π.χ. Ελληνικά Λαχεία).

Τεχνική Ολυμπιακή: Δεν μπορούμε να πούμε πως μας έπεισαν αυτά που ακούσαμε από τη διοίκηση της Τεχνικής Ολυμπιακής. Ναι έχει υψηλά μετρητά και αξιόλογες επενδύσεις, αλλά ο μέτοχος δεν έχει λάβει κάτι εδώ και χρόνια.

Είπε η διοίκηση πως θέλει να διαγράψει τις συσσωρευμένες ζημιές και είναι σε συνεννόηση με τους ορκωτούς για να γίνουν αυτά που πρέπει και εκτιμά πως θα μπορέσει να δώσει κάτι στους μετόχους.

Από την άλλη οι ενημερώσεις των αναλυτών πρέπει να έχουν και μία μελλοντική πρόβλεψη. Να δίνονται κάποιες εκτιμήσεις και να μην αναλύονται πολύ γενικά οι δραστηριότητες και οι επενδύσεις.

Τρέχει πολλές επενδύσεις στα ακίνητα με βασικότερο τα Πηγαδάκια Βούλας, που είναι project 25 εκατ. ευρώ και έχει λάβει έγκριση χρηματοδότησης. Από την άλλη περιμένει πως σύντομα θα τελειώσουν και οι εκκρεμότητες με την πώληση του Πόρτο Καρράς, αφού υπάρχει συνάντηση την επόμενη εβδομάδα για να συζητηθούν 2-3 θέματα που μένουν.

Προειδοποίηση για Τουρκία: Το καλύτερο carry trade του κόσμου απειλείται σοβαρά από την πολιτική της κεντρικής τράπεζας της Τουρκίας να αφήσει τη λίρα να διολισθήσει, προειδοποιεί η Goldman Sachs.

H νομισματική αρχή της Τουρκίας επιτρέπει στη λίρα να υποτιμηθεί έναντι του δολαρίου με ταχύτερο ρυθμό από ο,τι συνήθως, πιθανώς για να περιορίσει τις εισροές ζεστού χρήματος και για να ικανοποιήσει τα παράπονα των εξαγωγέων οτι το νόμισμα είναι υπερτιμημένο.



Η σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, δημοφιλούς υποψήφιου για την προεδρία, έπληξε τη λίρα και επιδείνωσε τις προοπτικές για τον πληθωρισμό, αναγκάζοντας την κεντρική τράπεζα να αντιστρέψει τον κύκλο επιτοκιακών μειώσεων που είχε ξεκινήσει τον Δεκέμβριο.



Ο ρυθμός πτώσης της λίρας σήμερα δεν συνάδει με τον στόχο της κεντρικής τράπεζας να φρενάρει τον πληθωρισμό από το 38% τον Απρίλιο στο 24% μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς και στο 12% το 2026.



Τα δύο τελευταία χρόνια τα υψηλά επιτόκια και η σχετικά σθεναρή επίδοση της λίρας λαμβάνοντας υπόψη τον πληθωρισμό είχε σαν αποτέλεσμα σημαντικές εισροές κεφαλαίων για carry trades, δηλαδή την επενδυτική στρατηγική του να δανείζεσαι σε νόμισμα χαμηλών επιτοκίων για να επενδύσεις σε νόμισμα που πληρώνει υψηλότερα επιτόκια.

Αυτό όμως περιέπλεξε τη διαχείριση ρευστότητας της κεντρικής τράπεζας καθώς χρησιμοποίησε τις εισροές αυτές για να χτίσει τα αποθεματικά της, επιτρέποντας έτσι ενέσεις δισεκατομμυρίων λιρών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η κεντρική τράπεζα σε κάποιο σημείο αντιμετώπισε υπερπροσφoρά πάνω από ένα τρισ. λιρών, ρίσκο για την νομισματική της στάση.

HP (HPQ): Η μετοχή της HP ξεκίνησε χθες με απώλειες διψήφιου ποσοστού καθώς μια μέρα νωρίτερα μετά το κλείσιμο η διοίκηση προειδοποίησε για μείωση κερδών λόγω των δασμών.

Στα τιμολογήσεις που λαμβάνουν μετά το κλείσιμο της αγοράς η τιμή της μετοχής σημείωσε απώλειες περί το 17%.

Η μεγαλύτερη επένδυση απανθρακοποίησης: Η μεγαλύτερη επένδυση απανθρακοποίησης στη βαριά βιομηχανία της Ελλάδας και μία από τις πιο εμβληματικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Μηλάκι Αλιβερίου Ευβοίας από τον όμιλο Ηρακλή είναι γεγονός.

Ο όμιλος βάζει πλώρη για τον μετασχηματισμό του εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου στην περιοχή σε εγκατάσταση μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα (αναμένεται να μειώσει κατά 80% τις εκπομπές CO₂ του εργοστασίου).

Η στρατηγική επένδυση είναι συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ ενώ χαρακτηρίστηκε από τον πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη ως ένα καινοτόμο έργο που θα αποτελέσει παράδειγμα για την εγχώρια και διεθνή βαριά οικονομία.

Η μονάδα θα δεσμεύει περίπου 1 εκατ. τόνους CO₂ ετησίως, οι οποίοι θα μεταφέρονται για αποθήκευση στις υποθαλάσσιες εγκαταστάσεις του Πρίνου, όπου οι υποδομές είναι κατάλληλες. Κατά τη φάση της κατασκευής προβλέπεται να δημιουργηθούν έως και 1.000 θέσεις εργασίας, ενώ στη φάση της λειτουργίας θα προκύψουν τουλάχιστον 100 μόνιμες θέσεις.

UBS: Ψήφο εμπιστοσύνης δίνει η UBS στην ελληνική οικονομία, η οποία συνεχίζει την πορεία της προς τη σταθεροποίηση και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς της.

H εικόνα της UBS για την Ελλάδα, είναι ιδιαίτερα θετική, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της για την περίοδο 2024–2026, προβλέποντας μάλιστα ότι η χώρα μας θα εμφανίσει υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης (2,6% για φέτος και 2,3% για το 2026).

Στο δημοσιονομικό μέτωπο, η UBS περιμένει δημοσιονομικό έλλειμμα στο 0,6% του ΑΕΠ φέτος και στο 0,8% το 2026. Το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται στο 2,6% και στο 2,5% του ΑΕΠ αντίστοιχα, επιτρέποντας τη μείωση του χρέους στο 146% του ΑΕΠ για το 2025 και στο 140% το 2026.

Σταθερή αποκλιμάκωση προβλέπει και για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα, για τον οποίο εκτιμά ότι θα μειωθεί σταδιακά, από 2,7% το 2024, σε 2% το 2025 και το 2026 – σε ευθυγράμμιση με τον στόχο της ΕΚΤ για σταθερότητα τιμών.

Πρόκειται για επίπεδα χαμηλότερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία (2,5%, 2,1%, 1,7%) και η Ισπανία (3,2%, 2,6%, 2,3%).

Put/Call Ratio (PCR): Αν ψάχνετε για σημάδια που προμηνύουν την αναστροφή μια ανοδικής αγοράς να προσέχετε τον λόγο μεταξύ των συμβολαίων πώλησης και αγοράς συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (options) στη Walla Street. Κάθε φορά που η μπλε γραμμή στο διάγραμμα βυθίζεται στα χαμηλά οι πιθανότητες μας αναστροφής πολλαπλασιάζονται.

Το Put/Call Ratio (PCR) είναι ένας δείκτης που χρησιμοποιείται στις αγορές παραγώγων (όπως τα options) για να μετρήσει τη σχετική δραστηριότητα των συμβολαίων πώλησης (puts) έναντι των συμβολαίων αγοράς (calls).

Morgan Stanley: Διόλου αισιόδοξη είναι η Morgan Stanley για την παγκόσμια οικονομία, σχολιάζοντας σε έκθεσή της ότι η αβεβαιότητα από την αύξηση των δασμών προμηνύει δύσκολες μέρες.

Η αμερικανική πολιτική των ΗΠΑ φαίνεται να έχει προβληματίσει τον οίκο, ο οποίος αναμένει μειωμένους ρυθμούς ανάπτυξης της διεθνούς οικονομίας όχι μόνο στο δ’ τρίμηνο του έτους, αλλά και για το 2026.

Ειδικότερα, βλέπει ότι αν οι ΗΠΑ δεν άρουν πλήρως τους δασμούς, ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης θα κυμανθεί στο 2,9% το 2025 (2,5% στο δ' τρίμηνο σε σχέση με το αντίστοιχο του προηγούμενου έτους) και 2,8% το 2026, έναντι 3,3% το 2024.

Παρόμοιο τοπίο αναμένει στις ΗΠΑ και για τον πληθωρισμό, ενώ για τις υπόλοιπες χώρες παγκοσμίως εκτιμά ότι θα υποχωρήσει. Μείωση της ζήτησης, νομισματικές ανατιμήσεις και πτώση των τιμών του πετρελαίου θα παίξουν καθοριστικό ρόλο για τη μείωση των τιμών καταναλωτή, σύμφωνα με τους αναλυτές του οίκου.

*Αποποίηση Ευθύνης: Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δε θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.