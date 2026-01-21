Ο παγκόσμιος παίκτης στα τυχερά παιχνίδια, οι χρυσές αποδόσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το παρασκήνιο για το καλώδιο Ελλάδας- Κύπρου, η Masdar επεκτείνεται, το χαστούκι στις ευρωαγορές και το νέο deal στις ΑΠΕ

ΟΠΑΠ- Allwyn: Ο νέος παγκόσμιος παίκτης των Τυχερών Παιχνιδιών

Η Allwyn και ο ΟΠΑΠ προχωρούν οριστικά τη συνένωσή τους, δημιουργώντας έναν παγκόσμιο γίγαντα στα τυχερά παιχνίδια. Τα Διοικητικά Συμβούλια αποφάσισαν να άρουν την αίρεση του 5% , δηλώνοντας ότι η συνένωση θα προχωρήσει ανεξάρτητα από το ποσοστό μετόχων που θα ασκήσουν το δικαίωμα εξόδου. Αυτό δείχνει απόλυτη πεποίθηση στα στρατηγικά και οικονομικά οφέλη της συναλλαγής. Η ενοποιημένη εταιρεία θα πληρώσει έως €955 εκατ. για την εξαγορά των μετοχών με δικαίωμα εξόδου, συν το μέρισμα €0,80 για τις υπόλοιπες μετοχές, πιθανότατα μέσω συνδυασμού δανεισμού και ταμειακών ροών.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το α' εξάμηνο 2026, δημιουργώντας τη δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως. Η νέα οντότητα θα έχει παρουσία σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική, θα παραμείνει στους δείκτες MSCI και FTSE αναδυόμενων αγορών, και σχεδιάζει διπλή εισαγωγή σε άλλο διεθνές χρηματιστήριο για ενίσχυση ρευστότητας και αναγνωρισιμότητας.

Για τους μετόχους που ασκούν το δικαίωμα εξόδου, οι μετοχές τους θα παγώσουν και δεν θα λάβουν το μέρισμα €0,80. Η καταβολή θα γίνει εντός ενός μηνός από την ολοκλήρωση της διασυνοριακής μετατροπής.

Το free float αναμένεται να πέσει στο ~30%, ωστόσο η προγραμματισμένη διπλή εισαγωγή σε διεθνές χρηματιστήριο θα ενισχύσει τη ρευστότητα χωρίς ανάγκη άμεσου placement. Η μετοχή φαίνεται να έχει προοπτική να αγγίξει τα €21-23 σε 12 μήνες, κυρίως από τις συνέργειες και την ανάπτυξη της συνενωμένης οντότητας.

ΓΕΚΤΕΡΝΑ: Ψήφος εμπιστοσύνης από τους επενδυτές

Η μετοχή είναι πρώτη σε απόδοση από τον 25άρη, μέχρι στιγμής, για το 2026. Μπροστά και από τις πολύ πιο επιθετικές τραπεζικές μετοχές, έστω και οριακά, καθώς κερδίζει 19,12% έναντι 18,37% της ΠΕΙΡ και 14,45% της ΕΥΡΩΒ, με τις λοιπές να ακολουθούν με μεγάλη απόσταση.

Πέραν από την απόδοση, που πραγματικά εντυπωσιάζει, μεγαλύτερη αξία έχει η ποιότητα της ανόδου.

Κι όποιος την παρακολουθεί στο ταμπλό, θα έχει παρατηρήσει την εξαιρετικά συμπαγή συμπεριφορά, με μικρές διορθώσεις και μεγάλο βαθμό απορρόφησης των -λίγων-πωλήσεων.

Και φυσικά, οι πωλητές θα είναι λίγοι, μιας και ουσιαστικά ..δεν υπάρχει λόγος αποεπένδυσης από έναν τέτοιο τίτλο, παρόλο που διαπραγματεύεται σε υψηλά 25ετίας.

Το υψηλό ανεκτέλεστο έργο δίνει ορατότητα για τουλάχιστον 2-3 χρήσεις, το θετικό ταμείο εμπνέει εμπιστοσύνη, ενώ και η στροφή σε παραχωρήσεις και η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στα συνολικά έσοδα μεταφράζεται θετικά.

Εξάλλου, ο Όμιλος ανακοίνωσε ενθαρρυντικά στοιχεία κίνησης για το δίκτυο αυτοκινητοδρόμων της το 2025. Η Αττική Οδός σημείωσε αύξηση 4,6%, ενώ ξεχωρίζει η Κεντρική Οδός με εντυπωσιακή άνοδο 12,5%. Η πιο συγκρατημένη επίδοση της Νέας Οδού στο 1,7% οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις αγροτικές κινητοποιήσεις που επηρέασαν την κυκλοφορία τον τελευταίο μήνα του έτους.

Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν τη σταθερή ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας και της κινητικότητας στην Ελλάδα.

Για τους επενδυτές, οι προβλέψιμες ταμειακές ροές από τις παραχωρήσεις αυτοκινητοδρόμων αποτελούν σημαντικό πυλώνα σταθερότητας στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας. Η επίδοση ενισχύει την προοπτική διατήρησης της μερισματικής απόδοσης και υποστηρίζει τη μετοχή σε μακροπρόθεσμη βάση.

Masdar: Με όχημα την Τέρνα Ενεργειακή επεκτείνεται στα Βαλκάνια

Δεν σταματά η κινητικότητα για την Masdar, η οποία εξαγόρασε πέρυσι την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και με όχημα αυτήν προχωρά σε επέκταση στην ευρύτερη αγορά των Βαλκανίων.

Η Ελλάδα καθώς και η περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης εντάσσονται στον ευρύτερο ευρωπαϊκό σχεδιασμό της εταιρείας του Aμπου Ντάμπι, που έχει αναδειχθεί σε παγκόσμιο ηγέτη της πράσινης μετάβασης. Σημειώνεται ότι δραστηριοποιείται σε 40 χώρες με ένα τεχνολογικά και γεωγραφικά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ 65 GW, που καλύπτουν τα δύο τρίτα του στόχου της εταιρείας για 100 GW το 2030. Μέχρι σήμερα έχει επενδύσει 45 δισ. δολ., ενώ άλλα 30-35 δισ. δολ. θα επενδύσει σε ΑΠΕ αυτή τη δεκαετία, αξιολογώντας ευκαιρίες σε κάθε γωνιά του πλανήτη και κάθε τεχνολογία.

Η εξαγορά της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής αποτελεί μέρος της στρατηγικής της εταιρείας των ΗΑΕ για την ενίσχυση του αποτυπώματός της στην Ευρώπη, μια αγορά που βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων της.

GSI: Στον «πάγο» οι μελέτες, στο παρασκήνιο οι πιέσεις

Χαμηλές στροφές, και αρκετή αβεβαιότητα, χαρακτηρίζουν το τελευταίο διάστημα την πορεία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου. Παρά τις διαβεβαιώσεις των προηγούμενων μηνών για τη στρατηγική και οικονομική του σημασία, το project μοιάζει να έχει κολλήσει σε ένα κρίσιμο σημείο: την παράδοση των τεχνικοοικονομικών μελετών από την κυπριακή πλευρά.

Οι μελέτες αυτές θεωρούνται «κλειδί» για την προσέλκυση επενδυτών και είχαν τεθεί στο τραπέζι ήδη από τον περασμένο Νοέμβριο, κατά τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης. Παρά τις τότε προσδοκίες για γρήγορες εξελίξεις, μέχρι σήμερα επικρατεί σιγή ασυρμάτου.

Η Λευκωσία, πάντως, επιχειρεί να κρατήσει χαμηλά τους τόνους. Ο νέος υπουργός Ενέργειας της Κύπρου, Μιχάλης Δαμιανός, έχει ξεκαθαρίσει δημόσια ότι το έργο δεν κινδυνεύει, επιμένοντας στη κοινή γραμμή Αθήνας–Λευκωσίας, συνέχεια της στάσης του προκατόχου του.

Το παρασκήνιο, ωστόσο, «φούντωσε» μετά από δημοσίευμα που εμπλέκει τη Nexans και τον ΑΔΜΗΕ, με αναφορές σε πιέσεις για χρονοδιαγράμματα και αποζημιώσεις. Πηγές του Διαχειριστή απορρίπτουν κατηγορηματικά τα σενάρια αυτά, τονίζοντας ότι το κατασκευασμένο καλώδιο ανήκει στον φορέα υλοποίησης.

Στο μεταξύ, το ενδιαφέρον επενδυτών, όπως αυτό της κρατικής αναπτυξιακής τράπεζας των ΗΠΑ, DFC, αλλά και από ευρωπαίους «μνηστήρες» παραμένει ενεργό, αλλά οι τελικές αποφάσεις εξαρτώνται από δύο κρίσιμους παράγοντες: το κόστος που έχει ήδη «γραφτεί» και την άρση των ρυθμιστικών εμποδίων.

Σε κάθε περίπτωση, ο ΑΔΜΗΕ δεν περιορίζει τη δραστηριότητά του αποκλειστικά στο πολυσυζητημένο έργο της διασύνδεσης, αλλά «τρέχει» παράλληλα το δεύτερο καλώδιο προς την Ιταλία, όπως και τα μεγάλα εσωτερικά projects που ενώνουν το ηπειρωτικό σύστημα με τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Citigroup: Υποβαθμίζει τις ευρωπαϊκές μετοχές

Για πρώτη φορά εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο η Citigroup υποβαθμίζει τις ευρωπαϊκές μετοχές λόγω της επιδείνωσης των σχέσεων ανάμεσα στις Βρυξέλλες και την Ουάσιγκτον μετά την πίεση του προέδρου Τραμπ να αποκτήσουν οι ΗΠΑ την Γροιλανδία. «Η τελευταία κλιμάκωση στις διατλαντικές εντάσεις πλήττει το επενδυτικό επιχείρημα για τις ευρωπαϊκές μετοχές βραχυπρόθεσμα καθώς και τις προοπτικές κερδοφορίας για τις επιχειρήσεις της Γηραιάς Ηπείρου» σύμφωνα με έκθεση της επενδυτικής τράπεζας. Η Citigroup υποβαθμίζει την Ευρώπη σε «neutral», με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές σημείωσαν υπεραπόδοση έναντι των αμερικανικών την περυσινή χρονιά αλλά έχασαν έδαφος τη Δευτέρα και Τρίτη μετά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι σχεδιάζει νέους δασμούς κατά των χωρών που υποστηρίζουν τη Γροιλανδία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει ενδεχόμενο πακέτο δασμών ύψους $108 δισ. επί των εισαγωγών από τις ΗΠΑ ως αντίποινα στην κίνηση του Τραμπ. Η όποια αντίδραση βέβαια μπορεί να αποδειχτεί βραχύβια μέχρις ότου ξεκαθαρίσει το τοπίο με τις απειλές για νέους δασμούς. Η νοοτροπία του TACO trade (Trump Always Chickens Out) μπορεί να αποτρέψει επανάληψη του σφοδρού sell off που ακολούθησε την Ημέρα Απελευθέρωσης πέρυσι τον Απρίλιο, όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε τους αυξημένους δασμούς.

Η Citigroup βλέπει καλύτερα προφίλ απόδοσης-ρίσκου στις αναδυόμενες αγορές και την Ιαπωνία. Πάντως, όπως αναφέρει σε έκθεση της, «οι στόχοι μας εξακολουθούν να δείχνουν άνοδο για τον πανευρωπαϊκό δείκτη STOXX 600 μέχρι το τέλος του 2026, αλλά σήμερα βλέπουμε πιο ελκυστικά προφίλ απόδοσης-ρίσκου αλλού». H Iαπωνία έχει αντικαταστήσει την Ευρώπη με σύσταση «overweight» στην παγκόσμια κατανομή της Citigroup.

Principia: Κλείνει το deal, ανοίγει νέα πίστα στις ΑΠΕ

Στην τελική ευθεία μπαίνει μία από τις πιο ηχηρές συμφωνίες των τελευταίων μηνών στην αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Principia Energy ετοιμάζεται να ανακοινώσει το closing της εξαγοράς χαρτοφυλακίου αιολικών έργων από την EDP Renewables, κίνηση που ενισχύει θεαματικά το αποτύπωμά της στον κλάδο.

Το πακέτο αφορά τέσσερα αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 150 MW, με εξασφαλισμένα έσοδα μέσω Συμβάσεων Αντιστάθμισης Διαφοράς (CfD) διάρκειας 20 ετών. Με την προσθήκη αυτή, η εγκατεστημένη ισχύς της Principia ανεβαίνει στα 727 MW, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της για γρήγορη κλιμάκωση και σταθερές ταμειακές ροές. Στον «πυρήνα» του χαρτοφυλακίου παραμένει και το εμβληματικό αιολικό σύμπλεγμα του Καφηρέα, με περισσότερες από 70 ανεμογεννήτριες και ισχύ που ξεπερνά τα 167 MW.

Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει δυναμικά στην αποθήκευση ενέργειας. Η μονάδα «Θεμέλιο», ισχύος 49 MW και χωρητικότητας άνω των 127 MWh, βρίσκεται ένα βήμα πριν την εμπορική λειτουργία, προσφέροντας κρίσιμη ευελιξία στο σύστημα. Στο ίδιο πλάνο εντάσσονται και νέα φωτοβολταϊκά έργα, μετά την εξαγορά της Dispatch Renewable Energy και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για σταθμό 30 MW στη Δυτική Μακεδονία.

Υπενθυμίζεται ότι η Principia «γεννήθηκε» το 2024 από τον μετασχηματισμό της Enel Green Power Hellas, με κοινή μετοχική βάση την Enel SpA και τη Macquarie Asset Management. Η εταιρεία πατά γκάζι σε αιολικά, αποθήκευση και φωτοβολταϊκά, διεκδικώντας ρόλο πρωταγωνιστή στη νέα ενεργειακή εποχή.

Ζήτημα ημερών το φθηνό πράσινο ρεύμα στα ευάλωτα νοικοκυριά

Στην αφετηρία μπαίνει, σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόγραμμα «Απόλλων», ανοίγοντας έναν νέο δρόμο για φθηνότερο ρεύμα στους πιο ευάλωτους καταναλωτές. Η εκκίνηση της πρώτης φάσης, έρχεται, όπως μαθαίνουμε, τα επόμενα εικοσιτετράωρα καθώς η ΡΑΑΕΥ αναμένεται εντός της εβδομάδας να προκηρύξει τους δύο διαγωνισμούς για νέα έργα ΑΠΕ που θα στηρίξουν το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο Α.

Μετά από απανωτές ζυμώσεις, το επιτελείο του ΥΠΕΝ, προχωρά το εγχείρημα που θα βάλει ουσιαστικό «κόφτη» στο ενεργειακό κόστος για τα νοικοκυριά που πλήττονται περισσότερο από τις αυξήσεις.

Για πρώτη φορά η παραγωγή πράσινης ενέργειας «κουμπώνει» απευθείας με τις τελικές τιμές ρεύματος και όχι μόνο έμμεσα μέσω της χονδρεμπορικής αγοράς, με τις ΑΠΕ να μετατρέπονται από εργαλείο εξισορρόπησης της αγοράς σε μηχανισμό κοινωνικής πολιτικής.

* Αποποίηση Ευθύνης: Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δε θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.