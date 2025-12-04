Επιμέλεια Κώστας Στούπας

🟥 Ο κυνηγός, τα ψίχουλα και τα... funds

🟦 Η στήλη –όπως θα γνωρίζετε– αποφεύγει την «εσωτερική πληροφόρηση» όπως ο διάβολος το λιβάνι. Πιστεύει πως η καλύτερη πληροφορία δεν είναι το «άκουσα», αλλά η σωστή σκέψη. Υπό αυτή την έννοια, μια από τις πιο ύπουλες κατηγορίες «πληροφοριών» είναι οι φήμες για τις κινήσεις ξένων funds στο Χ.Α.

🟦 Διαβάζουμε συχνά ότι η τάδε ή η δείνα μετοχή «ανεβαίνει επειδή αγοράζει το τάδε fund». Πρόκειται για αφήγημα που θυμίζει την ιστορία με τον κυνηγό και τα περιστέρια: εμφανίζεται στην Πλατεία Συντάγματος, αφήνει στην άκρη το δίκανο και αρχίζει να σκορπά ψίχουλα. Πρώτα πλησιάζουν 2–3 τολμηρά περιστέρια. Μετά, βλέποντας ότι όχι μόνο δεν παθαίνουν τίποτα αλλά αποκτούν και πλεονέκτημα, σταδιακά έρχονται όλα.

🟦 Τη δεύτερη μέρα μαζεύονται περισσότερα. Την τρίτη, ολόκληρη η πλατεία. Την τέταρτη, ο κυνηγός κρατά πλέον και το σακουλάκι και το δίκανο. Όταν το κοπάδι έχει συγκεντρωθεί για το «δωρεάν γεύμα»… πατάει τη σκανδάλη.

🟦 Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά είναι ιδιόρρυθμη: περί τις 30.000 ενεργούς κωδικούς, και από αυτούς περίπου 1.000 κάνουν το 60% των συναλλαγών. Οι ξένοι κατέχουν πάνω από το 70% της κεφαλαιοποίησης. Σε τέτοια δομή, αν αποφασίσουν ότι πρέπει να μειώσουν θέσεις, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος; Μα φυσικά, να ρίξουν ψίχουλα. Να δημιουργήσουν την αίσθηση ζήτησης, να κινητοποιήσουν τους εγχώριους, να μαζευτεί «η πλατεία». Και όταν γενικευτεί η ευφορία, να αρχίσουν συστηματικά τις πωλήσεις χωρίς να καταρρεύσει η τιμή.

🟦 Αυτός είναι ο λόγος που η στήλη εμπιστεύεται τη σκέψη περισσότερο από τις φήμες: γιατί τα ψίχουλα μπορεί να κρύβουν και ένα δίκανο.

🟦 Ο καλύτερος τρόπος να καταλάβει κάποιος τι θα κάνουν οι ξένοι, πριν ξεκινήσουν να το κάνουν είναι να παρακολουθεί τις διεθνείς αγορές.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η παρατήρηση όγκων και συμπεριφορών δίνει πιο καθαρό σήμα από τις φήμες για «αγορές fund».

📌 Η χαμηλή εγχώρια συμμετοχή καθιστά την αγορά ευάλωτη σε στρατηγικές δημιουργίας εντυπώσεων.

📌 Ο αναγνώστης ωφελείται όταν αναλύει το κίνητρο πίσω από κάθε «ψίχουλο» πριν ακολουθήσει το κοπάδι.

🚨🔙🎯 Όπισθεν του Ταμπλό: BIO,MTLN, Υ/ΚΝΟΤ, ΟΠΑΠ,ΙΝΛΟΤ, ΕΚΤΕΡ, ΕΥΑΠΣ, ΙΚΤΙΝΟΣ

🟦 Η χθεσινή συνεδρίαση θύμιζε… παρκάρισμα. Ακίνητη, άνευρη, χωρίς window dressing — και δεν το χρειάζεται. Με απόδοση πάνω από 42% YTD, το Χ.Α. έχει ήδη χτίσει γερό μαξιλάρι και αφήνει «κάψιμο» και για το 2026.

🟦 Πειραιώς στο επίκεντρο με μεγάλο όγκο πακέτων. Κλασική μηχανική κίνησης πριν τις γιορτές: τα χέρια αλλάζουν, ο προσανατολισμός μένει.

🟦 ΒΙΟ: νέο high και νέες… σκιές. Η αγορά συνεχίζει να ψιθυρίζει για πιθανό placement. Το discount της μητρικής έναντι NAV μειώθηκε στο ~26% από 40%+ πριν λίγους μήνες — άρα το αφήγημα «value gap» δεν είναι όπως πριν. Οι γνώστες ξέρουν ότι τέτοια discounts συνήθως δεν μένουν για πάντα.

🟦 Υ/ΚΝΟΤ (πρώην Κυριακούλης): Σταθερά στη σέντρα. Κεφαλαιοποίηση 20 εκατ., έσοδα ’24 της τάξης των 40 εκατ. — και η αγορά ακόμη «διαβάζει» την επανατοποθέτηση του ομίλου στη ναυτιλία και το ταμπλό.

🟦 Metlen: Η μικρή διόρθωση μετά τη Citi ξάφνιασε τους φανατικούς. Αλλά όταν μια mid-cap χαρακτηρίζεται «conglomerate in the making», οι αναταράξεις είναι φυσιολογική ανάσα, όχι κόκκινη σημαία.

🎯 Allwyn – OPAP: στοχευμένη ενίσχυση

📌 Οι βασικοί μέτοχοι αγόρασαν συνολικά 566.826 μετοχές στις 1–2 Δεκεμβρίου, αξίας 10,136 εκατ. €.

📌 Συναλλαγές σε Χ.Α. και MTFs στις τιμές 17,7392 € και 18,0204 €.

📌 Η συνεχής ενίσχυση θέσης δείχνει εμπιστοσύνη στο μακροπρόθεσμο cash-machine του ΟΠΑΠ.

📌 Η ανοδική μέση τιμή αγοράς δείχνει ότι η ζήτηση απορροφά άνετα την προσφορά.

🎯 Intralot – Euroxx: Νέα τιμή-στόχος 1,50 €, σύσταση Overweight.

📌 Η ενσωμάτωση της Bally’s αναβαθμίζει το προφίλ: UK No2, US Top3 lottery-tech, North America VLT leader.

📌 Παρά τα νέα EBITDA, η μετοχή παραμένει με ~20% discount έναντι διεθνών ανταγωνιστών.

🎯 ΕΚΤΕΡ: πάντα το ίδιο σενάριο — και καλά κάνει

🏗️ Επανήλθε στις έντονες κινήσεις. Η αγορά συνεχίζει να αποτιμά το δίδυμο μετάταξη + υψηλότερο πτυχίο, άρα eligibility για μεγαλύτερα έργα.

🎯 ΕΥΑΠΣ: ορθολογική ανάσα

Το sell-off μοιάζει περισσότερο τεχνική διόρθωση παρά αλλαγή τάσης. Αλλά με κρατικές εταιρείες κοινής ωφέλειας ο επενδυτής πρέπει πάντα να κρατά… manual ασφαλείας.

🎯 Ικτίνος: ενδιαφέρον για τους «λύτες»

Η διόρθωση προκαλεί το ενδιαφέρον των contrarians. Το στοίχημα είναι ένα: πόσο γρήγορα ξεμπλέκει ο λαβύρινθος.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η στασιμότητα της αγοράς συχνά κρύβει συγκέντρωση θέσεων από υπομονετικά χέρια.

📌 Οι διορθώσεις σε ποιοτικά mid-caps λειτουργούν ως τεστ εμπιστοσύνης πριν την επόμενη κίνηση.

📌 Η δραστηριότητα βασικών μετόχων, όπως στην περίπτωση ΟΠΑΠ, συνήθως προαναγγέλλει αλλαγή ισορροπιών.

📌 Οι αποτιμήσεις έναντι NAV — όπως στη ΒΙΟ — χρειάζονται συνεχή παρακολούθηση, γιατί κλείνουν απότομα.

🔥 Metlen: Το νέο ευρωπαϊκό βιομηχανικό στοίχημα της Citi

Η Citi “τοποθετεί” τη Metlen στο κέντρο της ευρωπαϊκής βιομηχανικής σκηνής για το 2026, αναδεικνύοντάς την στις τρεις κορυφαίες mid-cap επιλογές της. Με σύσταση «αγορά» και τιμή-στόχο 52 ευρώ, βλέπει έναν όμιλο που έχει ξεπεράσει το στενό προφίλ του αλουμινίου και λειτουργεί πλέον ως σύγχρονο βιομηχανικό conglomerate( πολυκλαδικό) με τέσσερις παράλληλους άξονες: ενέργεια, EPC, κυκλική μεταλλουργία και άμυνα.

Τα τρία σενάρια αποτίμησης είναι εντυπωσιακά: 30–80 ευρώ. Το bull case( ανοδικό σενάριο)στα 80 ευρώ αποτυπώνει το πλήρες δυναμικό ενός ομίλου που επιταχύνει επενδύσεις και ενεργοποιεί asset rotation στα solar. Στο bear case( καθοδικό σενάριο) των 30 ευρώ η πίεση στα μέταλλα και καθυστερήσεις στα projects περιορίζουν το upside, αλλά δεν αναιρούν το βασικό αφήγημα.

Η Citi δίνει και 30-Day Upside View, εκτιμώντας βραχυπρόθεσμο καταλύτη από την κερδοφορία και την πρόοδο στο πρόγραμμα ανάκτησης βασικών μετάλλων.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η μετατροπή σε πολυκλαδικός όμιλος ενισχύει τη διάρκεια του κύκλου κερδών.

📌 Τα critical metals προσθέτουν νέο, υψηλής αξίας μοχλό αποτίμησης.

🟡 Ο χρυσός και η νέα νομισματική πραγματικότητα

🟡 Η παλιά σχέση δολαρίου–χρυσού — το επονομαζόμενο «χρηματιστηριακό φίδι» της εποχής του Bretton Woods — εξακολουθεί να ρίχνει σκιά στη σύγχρονη αγορά πολύτιμων μετάλλων. Η Alpha Bank υπενθυμίζει ότι, παρά την κατάργηση της μετατρεψιμότητας το 1971, η δυναμική δολαρίου–χρυσού συνδυάζεται σήμερα με τις πραγματικές αποδόσεις των ομολόγων και τη ροή κεφαλαίων από ιδιώτες επενδυτές, καθορίζοντας την πορεία του μετάλλου.

🟡 Ιστορικά υψηλά 2024–25: Η τιμή του χρυσού σκαρφάλωσε σε επίπεδα άνευ προηγουμένου, τροφοδοτούμενη από μια σιωπηρή αλλά ισχυρή επαναφορά των αποθεματικών χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες. Τα παγκόσμια αποθέματα κινούνται πλέον σε ύψη που θυμίζουν την εποχή του Bretton Woods — μια ομοιότητα που δεν περνά απαρατήρητη από τους αναλυτές της Alpha Bank.

🟡 Διαρθρωτική μεταβολή στη διετία: Η τράπεζα διαπιστώνει ότι από το 2023–2024 έχει συντελεστεί μια μεταστροφή που στηρίζεται σε δύο δομικούς πυλώνες:

1.Γεωπολιτική ένταση και καταφυγή στο ασφαλές λιμάνι

Οι κεντρικές τράπεζες αγοράζουν χρυσό με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων δεκαετιών. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, η αστάθεια στη Μέση Ανατολή και η κλιμάκωση έντασης σε Ασία–Ειρηνικό ενισχύουν την ανάγκη «αποπολιτικοποιημένων» αποθεμάτων. Ο χρυσός, ως περιουσιακό στοιχείο χωρίς κυρώσεις, γίνεται ο μεγάλος ωφελημένος.

2. Δημοσιονομικά ελλείμματα και χρέος — ειδικά στις ΗΠΑ

Το αμερικανικό χρέος, τα υψηλά επιτόκια και οι αυξανόμενες δαπάνες δημιουργούν ανησυχίες για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Ένα μέρος των επενδυτών αναζητά αντιστάθμισμα απέναντι στον κρατικό κίνδυνο — και ο χρυσός γεμίζει το κενό, κόντρα στη θεωρητική υπεροχή των ομολόγων.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η αυξημένη ζήτηση κεντρικών τραπεζών αποτελεί διαρθρωτικό παράγοντα που μειώνει την πιθανότητα βαθιών διορθώσεων.

📌 Οι πραγματικές αποδόσεις παραμένουν ο άμεσος οδηγός: κάθε υποχώρηση λειτουργεί ιστορικά ως καύσιμο για νέα υψηλά.

📌 Η γεωπολιτική αβεβαιότητα διαμορφώνει premium ασφαλείας, ιδιαίτερα σε περιόδους έντονων διεθνών εντάσεων.

🏗️ Ελληνικό 2025: Ταμειακές ροές, επενδύσεις και ο νέος χάρτης του mega-project

👉 Εισπράξεις 1,6 δισ. ευρώ μέσα στο 2025 ανακοίνωσε η Lamda Development για το έργο του Ελληνικού, ανεβάζοντας το σύνολο των μέχρι σήμερα εισροών στα 2,2 δισ. ευρώ. Το project συνεχίζει να λειτουργεί ως «ατμομηχανή» ρευστότητας με εξασφαλισμένες πωλήσεις και μακροχρόνια συμβόλαια.

👉 Οι συνολικές επενδύσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί φτάνουν τα 1,1 δισ. ευρώ, καλύπτοντας υποχρεωτικές υποδομές, μελέτες, τεχνική διαχείριση και το μεγαλύτερο μέρος των κατασκευών πρώτης φάσης — χωρίς να περιλαμβάνονται τα δύο μεγάλα malls.

👉 Οικιστικά: Πλήρης επιτυχία. Έχουν πουληθεί όλες οι 315 κατοικίες στην παραλιακή ζώνη (Riviera Tower, Cove Villas, Cove Residences), ενώ στο Little Athens έχει ήδη τοποθετηθεί το 93% των αγοραστών σε σύνολο 559 κατοικιών.

👉 Εμπορικά κέντρα:

Το Riviera Galleria (100 καταστήματα, marina zone) ολοκληρώνεται στα τέλη του 2026, με 78% προκαταρκτικές συμφωνίες.

Το The Ellinikon Mall (350 καταστήματα), το μεγαλύτερο mall της χώρας, ολοκληρώνεται το 2028, με κάλυψη 64% σε εμπορικές συμφωνίες.

➡️ Το έργο μπαίνει πλέον στη φάση όπου οι προπωλήσεις μετατρέπονται σε παραδόσεις και τα ταμειακά διαθέσιμα ενισχύουν την επενδυτική ταχύτητα.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η παρακολούθηση των ταμειακών ροών της Lamda δείχνει αν η αυτοχρηματοδότηση καλύπτει τον ρυθμό επενδύσεων.

📌 Η πρόοδος προμισθώσεων στα εμπορικά κέντρα αποτυπώνει τη δυναμική ενοικίασης πριν από την παράδοση.

📌 Η πλήρης απορρόφηση των κατοικιών λειτουργεί ως δείκτης εμπιστοσύνης για τις επόμενες φάσεις ανάπτυξης.

🏭🕓 Η αριστερή Φαντασιακή Πραγματικότητα

🟦 Την ώρα που η Κίνα τοποθετεί 300.000 ρομπότ τον χρόνο και η Γερμανία μόλις 27.000, τα γερμανικά συνδικάτα συζητούν τετραήμερη εβδομάδα χωρίς μείωση μισθών. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό παράδειγμα πολιτικής και οικονομικής δυσαρμονίας. Μια χώρα που χάνει έδαφος στη βιομηχανία, βλέπει επενδύσεις να φεύγουν και αντιμετωπίζει δημογραφικό σοκ, ζητά ουσιαστικά να πληρώνει περισσότερη «μη εργασία».

🟦 Η ρητορική θυμίζει παράλληλο σύμπαν: ενώ ο παγκόσμιος ανταγωνισμός τυλίγει την παραγωγή με αυτοματισμό και ταχύτητα, μέρος του πολιτικού κατεστημένου στη Γερμανία λειτουργεί σαν να βρίσκεται ακόμη στη χρυσή εποχή του 2000. Η αποσύνδεση είναι τέτοια που η συζήτηση για τέσσερις ημέρες εργασίας κινδυνεύει να μετατραπεί σε καθόλου εργασία, όχι από επιλογή αλλά από απώλεια θέσεων.

🟦 Η οικονομία δεν συγχωρεί τέτοιες ψευδαισθήσεις. Αν δεν αυξηθεί η παραγωγικότητα, η «μείωση ωραρίου» θα προκύψει αυτόματα — με κλειστά εργοστάσια.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Το εργασιακό μοντέλο χρειάζεται προσαρμογή στην παραγωγικότητα, όχι στις πολιτικές φαντασιώσεις.

📌 Η αυτοματοποίηση διεθνώς καθορίζει τον ρυθμό· όποιος μένει πίσω χάνει βιομηχανικές βάσεις.

📌 Η Γερμανία κινδυνεύει να συζητά για ωράρια σε βιομηχανίες που σύντομα μπορεί να μην υπάρχουν

🚗 Caroo: Νέος γύρος χρηματοδότησης και επέκταση

🌱 Η Caroo εξασφάλισε δεύτερο γύρο χρηματοδότησης €600.000, επιβεβαιώνοντας ότι το free-floating car-sharing αρχίζει να ριζώνει και στην Ελλάδα. Το μοντέλο της εταιρείας αξιοποιεί αδρανείς εποχικούς στόλους, προσφέροντας μετακίνηση από λίγα λεπτά έως μία ημέρα — μια λύση που «κουμπώνει» στις ανάγκες των πυκνοκατοικημένων πόλεων.

🚘 Ο CEO Χρήστος Χιλέτης τονίζει ότι τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν στην ενίσχυση του στόλου στην Αθήνα, με περιβαλλοντικά φιλικά οχήματα, ενώ το μοντέλο θα επεκταθεί στη Θεσσαλονίκη έως το τέλος του έτους και αμέσως μετά στην Κρήτη.

🌍 Στόχος για το 2026: έξοδος στο εξωτερικό. Με τις ελληνικές πόλεις να ασφυκτιούν από κίνηση και έλλειψη χώρων στάθμευσης, το car-sharing αναδεικνύεται σε συμπληρωματικό εργαλείο βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η ευελιξία του car-sharing προσφέρει στον χρήστη μικρότερο κόστος αστικής μετακίνησης χωρίς το βάρος της ιδιοκτησίας.

📌 Η εξάπλωση σε μεγάλες πόλεις δημιουργεί ευκαιρίες για νέες συνήθειες μετακίνησης με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

📌 Η αξιοποίηση αδρανών στόλων μειώνει σπατάλες και ενισχύει τη συνολική αποδοτικότητα της αγοράς mobility.

🟦 Η μικρή κεφαλαιοποίηση επιστρέφει το 2026

📘 Σύμφωνα με τη Bank of America, το 2026 εξελίσσεται σε έτος «comeback» για τη μικρή κεφαλαιοποίηση, με την τράπεζα να εμφανίζεται έντονα bullish και να «βλέπει» σαφή υπεραπόδοση έναντι της μεγάλης κεφαλαιοποίησης.

📘 Το πρώτο στήριγμα είναι η κερδοφορία: το consensus προβλέπει αύξηση κερδών ανά μετοχή περίπου +18% για τη small cap, συγκριτικά με +16% στη μεσαία και μόλις +13% στη μεγάλη. Η δυναμική αυτή λειτουργεί ως καταλύτης re-rating.

📘 Το δεύτερο στήριγμα αφορά τη νομισματική πολιτική: οι οικονομολόγοι της BofA προβλέπουν τρεις ακόμη μειώσεις επιτοκίων ως το τέλος του 2026, στοιχείο που ιστορικά ενισχύει δυσανάλογα τις μικρότερες εταιρείες.

📘 Παράλληλα, η αβεβαιότητα των δασμών που «χτύπησε» τη small cap στις αρχές του 2025 βγαίνει πλέον από τον ορίζοντα, επιτρέποντας ανακούφιση στις αποτιμήσεις.

📘 Τέλος, οι θεσμικοί παραμένουν έντονα underweight, ενώ η μικρή κεφαλαιοποίηση αποτελεί ακόμη το φθηνότερο κομμάτι της αγοράς, προσφέροντας σημαντικό περιθώριο ανατιμήσεων.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η ανάγκη για διαφοροποίηση δείχνει να ενισχύει το ενδιαφέρον προς εταιρείες με καθαρή ανάπτυξη κερδών στη small cap.

📌 Η υποχώρηση των επιτοκίων δημιουργεί περιβάλλον που ευνοεί τις πιο ευάλωτες, αλλά και πιο ευέλικτες εταιρείες.

📌 Η αποτίμηση παραμένει κρίσιμη, καθώς ο χαμηλός πολλαπλασιαστής παρέχει περιθώρια για αναθεωρήσεις όταν μειώνεται η αβεβαιότητα.

📉📈 Ρωσικό πετρέλαιο: πέφτει η Lukoil–Rosneft, ανεβαίνουν «οι άλλοι»

Το γράφημα είναι τόσο εύγλωττο που σχεδόν μιλάει μόνο του.

🟦 Τι βλέπουμε:

Μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων στις 22 Οκτωβρίου, οι εξαγωγές της Lukoil & Rosneft (κόκκινη γραμμή) καταρρέουν κατά περίπου –1,1 mb/d.

Ταυτόχρονα, οι «Other Exporters» (μπλε γραμμή) εκτοξεύονται κατά +1,0 mb/d.

🟦 Άρα;

Δεν μειώνεται το ρωσικό πετρέλαιο στη θάλασσα. Απλώς αλλάζει χέρια.

Η συνολική ρωσική ροή μένει περίπου σταθερή, αλλά μετατοπίζεται από τους μεγάλους ομίλους που πλήττονται άμεσα από τις κυρώσεις, προς μικρότερα ή «ημι-ανώνυμα» σχήματα που λειτουργούν εκτός περιορισμών.

🟦 Η Goldman Sachs το περιγράφει άψογα:

«Τα ρωσικά δίκτυα εμπορίας αναδιοργανώνονται γρήγορα.»

Το γράφημα αποδεικνύει ακριβώς αυτό: οι κυρώσεις αλλάζουν τη δομή, όχι το μέγεθος των εξαγωγών.

🟦 Γεωπολιτική ανάγνωση:

Η Ρωσία ενεργοποιεί το γνωστό «dark fleet», χρησιμοποιεί traders τρίτων χωρών, αλλάζει ασφαλιστικές, σημαίες και δομές τιμολόγησης. Το πετρέλαιο βρίσκει διόδους, απλώς με μεγαλύτερο ρίσκο, μεγαλύτερο κόστος και μεγαλύτερη αδιαφάνεια.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Οι κυρώσεις λειτουργούν κυρίως ως κόστος και όχι ως φραγμός, οδηγώντας σε πιο περίπλοκους μηχανισμούς παράκαμψης

📌 Η αύξηση των «άλλων εξαγωγέων» υποδηλώνει διεύρυνση του σκιώδους στόλου, με υψηλότερο πολιτικό ρίσκο για αγοραστές και ναυτιλία..

📌Στην Ελλάδα προκύπτουν παράπλευρα οφέλη καθώς υπάρχει αυξημένη έκθεση στο σκιώδη στόλο

🧱 Πλειστηριασμοί χωρίς αγοραστές...

✨ Η εικόνα από την πλατφόρμα e-auction δείχνει κάτι πολύ καθαρό: ο μηχανισμός των πλειστηριασμών δεν καταφέρνει να απορροφήσει την προσφορά ακινήτων, άρα δεν συνεισφέρει ουσιαστικά στη λύση του στεγαστικού προβλήματος.

🏙️ Παρά τον μεγάλο αριθμό ακινήτων που ανεβαίνουν κάθε χρόνο, η ζήτηση παραμένει υποτονική. Το 2025 προγραμματίστηκαν 61.435 πλειστηριασμοί, αλλά μόλις 43.334 έγιναν τελικά – και από αυτούς μόνο 9.204 βρήκαν αγοραστή (21,4%).

📉 Ακόμη πιο έντονη η εικόνα στα επαγγελματικά ακίνητα: μόλις 1 στα 7 γραφεία ή επαγγελματικούς χώρους αγοράστηκε. Στις κατοικίες η αναλογία είναι 1 στα 6, με 4.395 αγορές από τις 16.679 που βγήκαν στο σφυρί (26,3%).

💸 Παρά το ότι η συνολική αξία των ακινήτων που κατακυρώθηκαν ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ, η εικόνα είναι χειρότερη από το 2024, όταν πωλήθηκαν 12.476 ακίνητα έναντι 9.204 φέτος.

🚗 Εξαίρεση στον κανόνα οι... θέσεις στάθμευσης: 586 κατακυρώσεις σε 1.637 πλειστηριασμούς (35,8%), δείχνοντας ότι η μικρή αξία και η πρακτικότητα βρίσκουν ευκολότερα αγοραστές.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η χαμηλή ζήτηση δείχνει απουσία ελκυστικών τιμών σε σχέση με ρίσκο κατακύρωσης μια κατοικίας που κάποιος έχει δει μόνο απ’ έξω.

📌Ο νόμος προστατεύει όσους χάνουν ένα ακίνητο περισσότερο από τους υποψήφιους αγοραστές.

🎯 Eurobank: Καθαρό σχήμα – καθαρό αφήγημα

🟦 Η έγκριση της συγχώνευσης Eurobank–Eurobank Holdings κλείνει τον κύκλο της εξυγίανσης και επαναφέρει την τράπεζα σε μία ενιαία, απλή και επενδυτικά φιλική δομή. Το «δίπολο» Bank/Holdings είχε λόγο ύπαρξης στην εποχή των NPEs· σήμερα δεν προσφέρει ούτε εποπτική ούτε λειτουργική αξία.

🟦 Η ενιαία οντότητα ενισχύει τη διαφάνεια, μειώνει κόστη και επιτρέπει καθαρότερη σύγκριση με ευρωπαϊκές τράπεζες. Καίριο στοιχείο είναι η ουδέτερη σχέση ανταλλαγής 1:1, με πλήρη διατήρηση δικαιωμάτων για τους μετόχους, κάτι που θωρακίστηκε και από ανεξάρτητο έλεγχο της Deloitte.

🟦 Το χρονοδιάγραμμα είναι άμεσο: 9/12 τελευταία διαπραγμάτευση της Holdings, 12/12 ολοκλήρωση συγχώνευσης, 15/12 πρεμιέρα των νέων μετοχών μαζί με ενεργό buyback €123 εκατ. έως το 2026. Σημαντικό επίσης ότι δεν αλλάζει το προσωπικό ούτε η εταιρική διακυβέρνηση.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η απλοποίηση ενισχύει την αποτίμηση.

📌 Η ουδετερότητα στη σχέση ανταλλαγής καθησυχάζει τη μετοχική βάση.

📌 Το buyback λειτουργεί ως σήμα εμπιστοσύνης.



⚡ Η «έκρηξη» της υιοθέτησης: από το καζανάκι στην Τεχνητή Νοημοσύνη

🧠 Η εικόνα της JPMorgan είναι αποκαλυπτική: η τεχνητή νοημοσύνη δεν απλώς τρέχει· καταπίνει δεκαετίες τεχνολογικής διάχυσης σε μήνες. Από τις δεκαετίες που χρειάστηκαν το ηλεκτρικό ρεύμα, το τηλέφωνο ή τα ψυγεία για να μπουν στο 75% των σπιτιών, περνάμε σε μια τεχνολογία που πλησιάζει το ίδιο όριο μέσα σε 2–3 χρόνια.

📱 Ακόμη και σε σύγκριση με το smartphone — την πιο εκρηκτική κατανάλωση της δεκαετίας 2007–2015 — το generative AI κινείται πολλαπλάσια γρηγορότερα. Δεν απαιτεί υλικό, εγκαταστάσεις, δίκτυα: φτάνει σε κάθε άνθρωπο μέσω ενός app και ενός server farm. Γι’ αυτό και οι καμπύλες υιοθέτησης μοιάζουν περισσότερο με… κατακόρυφη εκτόξευση παρά με σταδιακή διάχυση.

🚀 Η ταχύτητα αυτή δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα: η κοινωνία και οι θεσμοί δεν μπορούν να προσαρμοστούν τόσο γρήγορα όσο το προϊόν. Από τα δικαιώματα, την εκπαίδευση και την εργασία, μέχρι την παραγωγικότητα και τη δημοκρατία, τα ερωτήματα πολλαπλασιάζονται πριν καν προλάβουμε να τα διατυπώσουμε.

➡️ Το διάγραμμα λειτουργεί σαν καθρέφτης του 2025: ο κόσμος μπαίνει σε έναν κύκλο όπου η τεχνολογία προηγείται, ο άνθρωπος ακολουθεί και οι πολιτικές ηγεσίες… μένουν λαχανιασμένες στο μεταξύ.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η κατανόηση της καμπύλης υιοθέτησης βοηθά στην εκτίμηση των επενδυτικών ευκαιριών και των κινδύνων σε τομείς που αλλάζουν ριζικά.

📌 Η ταχύτητα αποδοχής του AI υποδεικνύει ότι η προσαρμογή σε νέες δεξιότητες γίνεται κρίσιμη για κάθε εργαζόμενο.

📌 Η σύγκριση με παλιές τεχνολογίες δείχνει ότι οι κοινωνικές και θεσμικές αντιστάσεις δεν έχουν πλέον τον χρόνο να φιλτράρουν τις αλλαγές.

⏱️ Ελβετία–ΗΠΑ: Από την ευφορία στα «χρυσά» σύννεφα

✨ Η αρχική ευφορία στην Ελβετία για τη μείωση των αμερικανικών δασμών – από το 39% στο 15% – μετατράπηκε σε πολιτική θύελλα.

💼 Η αποκάλυψη ότι CEOs από Rolex, Richemont, Mercuria, MSC και Partners Group «ξεκλείδωσαν» τον Λευκό Οίκο με μια ράβδο χρυσού και ένα Rolex, πυροδότησε κατηγορίες περί «ολιγαρχικής διπλωματίας».

🌿 Οι Πράσινοι μιλούν για «δηλητηριασμένο δισκοπότηρο» που θυσιάζει την ελβετική γεωργία, ενώ οι Σοσιαλδημοκράτες καταγγέλλουν μυστικές συμφωνίες δισεκατομμυριούχων.

🏛️ Αντίθετα, FDP και δεξιά κόμματα βλέπουν πραγματισμό και θετικό εταιρικό–πολιτικό συντονισμό.

⚖️ Η υπόθεση αγγίζει ευαίσθητα όρια διαφάνειας και πιθανόν να καθυστερήσει την κοινοβουλευτική επικύρωση.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η συμμετοχή ισχυρών επιχειρηματικών ομίλων σε διαπραγματεύσεις συχνά δημιουργεί υποψίες και πολιτικό κόστος.

📌 Η ισορροπία μεταξύ πραγματισμού και θεσμικής διαφάνειας παραμένει κρίσιμο ζητούμενο στις διεθνείς συμφωνίες.

📌 Οι κοινωνικές αντιδράσεις μπορούν να επηρεάσουν ακόμη και συμφωνίες με σαφή οικονομικά οφέλη.

🌲 Πειραιώς: όταν δημόσιο και ιδιωτικό παίζουν στην ίδια ομάδα

🌿 Η ολοκλήρωση των αντιδιαβρωτικών έργων στον Φενεό από την Τράπεζα Πειραιώς αφήνει μια σπάνια, αλλά ευχάριστη αίσθηση: ότι όταν οι φορείς συνεργάζονται με σοβαρότητα, τα πράγματα μπορούν να γίνονται γρήγορα και σωστά. Η παράδοση των έργων πριν τον χειμώνα, μετά την πυρκαγιά του Ιουλίου 2025, δείχνει πως ακόμη και στη χώρα των καθυστερήσεων, υπάρχει χώρος για αποτελεσματικότητα.

🌱 Η Πειραιώς αξιοποίησε εμπειρία από Πάρνηθα και Πεντέλη, αποφεύγοντας παθογένειες και δίνοντας έμφαση στη συνέχεια, όχι στο «φαίνεσθαι». Η πρότυπη μελέτη αποκατάστασης του δασικού οικοσυστήματος ενισχύει αυτή την εικόνα: δεν πρόκειται για μια απλή χορηγία, αλλά για μακροχρόνια συμμετοχή σε μια δύσκολη διαδικασία αναγέννησης.

🌄 Ο Φενεός κερδίζει μια πραγματική ευκαιρία επαναφοράς. Και η υπόμνηση είναι σαφής: οι φυσικές καταστροφές δεν συγχωρούν την αναβλητικότητα — μόνο τον συντονισμό και τη γνώση.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η παρακολούθηση της προόδου τέτοιων έργων βοηθά να αξιολογείται αν η συνεργασία δημόσιου–ιδιωτικού

⚡🌊 Enerwave My Wave Daily: Το «μπλε κύμα» σταθερότητας στο ρεύμα

🔵 Η Enerwave μπαίνει αποφασιστικά στο παιχνίδι των σταθερών τιμολογίων, παρουσιάζοντας πέντε νέα προγράμματα My Wave Daily που «κλειδώνουν» το κόστος. Η λογική είναι καθαρή: ημερήσιο πάγιο = συγκεκριμένες δωρεάν kWh/έτος, ενώ κάθε υπέρβαση χρεώνεται με σταθερή τιμή ανά kWh. Έτσι, ο καταναλωτής ξέρει εκ των προτέρων τι πληρώνει.

🔵 Οι μηνιαίες χρεώσεις (μόνο για το ανταγωνιστικό σκέλος) κινούνται από ≈30 έως ≈90 €/μήνα, καλύπτοντας ετήσιες καταναλώσεις από 1.920 έως 6.600 kWh. Από πάνω, φυσικά, μπαίνουν οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

🌟 Τα πέντε πακέτα My Wave Daily

🔹 Daily 1 — 1 €/ημέρα

• 1.920 δωρεάν kWh/έτος

• 0,239 €/kWh μετά το όριο

🔹 Daily 1.5 — 1,5 €/ημέρα

• 3.000 δωρεάν kWh

• 0,229 €/kWh μετά το όριο

🔹 Daily 2 — 2 €/ημέρα

• 4.200 δωρεάν kWh

• 0,219 €/kWh μετά το όριο

🔹 Daily 2.5 — 2,5 €/ημέρα

• 5.400 δωρεάν kWh

• 0,209 €/kWh μετά το όριο

🔹 Daily 3 — 3 €/ημέρα

• 6.600 δωρεάν kWh

• 0,199 €/kWh μετά το όριο

🌱 Τι κοινό έχουν όλα

🔵 Δωρεάν υπηρεσία Green για 12 μήνες — αντιστοίχιση κατανάλωσης με παραγωγή ΑΠΕ.

🔵 Έγκαιρη ενημέρωση κατανάλωσης: ειδοποίηση στο 50% και στο 100% του ορίου.

🔵 Προστασία αποχώρησης:

Δεν πληρώνετε ρήτρα αν οι καταναλωθείσες kWh είναι αναλογικά μικρότερες από το μέρος του πακέτου που «δικαιούστε» έως την ημερομηνία αποχώρησης.

🎯 Πώς να διαλέξετε το σωστό πρόγραμμα

🔵 Το μοντέλο της Enerwave ευθυγραμμίζεται με τη στροφή της αγοράς σε σταθερά προϊόντα (τύπου Picasso, My Home Plan), δίνοντας σε νοικοκυριά με χαμηλή, μεσαία ή υψηλή κατανάλωση μια κλιμακωτή επιλογή.

🔵 Η επιλογή πρέπει να γίνεται βάσει της πραγματικής ετήσιας κατανάλωσης:

– Αν είστε κοντά στο όριο του πακέτου, συμφέρει.

– Αν το ξεπερνάτε συστηματικά, μετρήστε το κόστος των υπερβάσεων.

– Αν είστε πολύ χαμηλότερα από το όριο, ίσως πληρώνετε αχρείαστο ημερήσιο πάγιο.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η ετήσια κατανάλωση λειτουργεί ως ο βασικός οδηγός επιλογής, ώστε να αποφεύγονται υπερβάσεις με υψηλή χρέωση ανά kWh.

📌 Ο υπολογισμός του ημερήσιου παγίου σε μηνιαία βάση βοηθά τον οικογενειακό προϋπολογισμό να παραμείνει προβλέψιμος.

📌 Η σύγκριση με τα προηγούμενα τιμολόγια επιτρέπει να εντοπίζεται αν η νέα σταθερή τιμολογιακή δομή ταιριάζει πραγματικά στο προφίλ κατανάλωσης.

🌐 Alpha Bank: Innovation Day & η Τράπεζα του Αύριο

💡 Η πρωτοβουλία της Alpha Bank να διοργανώσει το 1ο Innovation Day στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών λειτουργεί σαν επιταχυντής για το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας. Για πρώτη φορά, fintech, startups, επενδυτές και θεσμικοί βρέθηκαν στον ίδιο χώρο, με την Τεχνητή Νοημοσύνη στο επίκεντρο μιας συζήτησης που πλέον δεν είναι θεωρητική αλλά λειτουργική.

🤝 Η Alpha Bank δημιούργησε έναν πραγματικό κόμβο ιδεών, όπου η τεχνολογία συναντά την επιχειρηματική πράξη. Καθοριστική η παρουσία του Βασίλη Ψάλτη, που τοποθετεί την ΑΙ στο κέντρο της τραπεζικής εμπειρίας, χωρίς να υποκαθιστά τον άνθρωπο: ενσυναίσθηση, κριτική σκέψη, δημιουργικότητα ως στρατηγικός πυρήνας.

🧠 Με φιλοσοφία «AI-first» αλλά με σοβαρότητα, εκπαίδευση προσωπικού, κυβερνοασφάλεια και σωστή διαχείριση δεδομένων, η Alpha δείχνει ώριμη μετάβαση. Η συνεργασία με UniCredit και η παρουσία ισχυρών startups (FinQuest) επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα μπαίνει οργανωμένα στην εποχή της ΑΙ.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η παρακολούθηση τέτοιων πρωτοβουλιών βοηθά στην κατανόηση του πώς εξελίσσεται πραγματικά η τραπεζική τεχνολογία.

📌 Η ενίσχυση δεξιοτήτων ΑΙ προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα σε μια οικονομία που μετασχηματίζεται.

📌 Η επαφή με fintech οικοσυστήματα καλλιεργεί πρόσβαση σε νέες ιδέες και ευκαιρίες συνεργασίας.

🟥 Διπλό «κόκκινο» σε ΕΛΥΚΩ και ΕΛΑΠΕ: πώς θα κλείσουν οι τρύπες χωρίς επιβάρυνση λογαριασμών

🟥 Το δημοσιονομικό αγκάθι μεγαλώνει

Οι δύο ειδικοί ενεργειακοί λογαριασμοί – ΕΛΥΚΩ (ΥΚΩ) και ΕΛΑΠΕ (ΑΠΕ) – βρίσκονται ταυτόχρονα σε βαθύ κόκκινο, με συνολικές τρύπες που στο τέλος του 2025 θα ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ. Η κυβέρνηση θέλει να τις κλείσει χωρίς να αγγίξει τους λογαριασμούς ρεύματος, γιατί οποιαδήποτε αύξηση θα χτυπήσει άμεσα τον πληθωρισμό και τη μεσαία τάξη.

🟥 ΥΚΩ: η μεγάλη πληγή των νησιών και του ΚΟΤ

Το έλλειμμα του ΕΛΥΚΩ έχει εκτιναχθεί: από 290 εκατ. το 2023, έφτασε τα 630 εκατ. το 2024 και κινείται προς τα 600+ εκατ. στο κλείσιμο του 2025. Η μερική αποζημίωση των προμηθευτών (–30% έως –60% από τον Απρίλιο 2023) έχει δημιουργήσει σωρευμένες οφειλές ~500 εκατ. και επιπλέον χρηματοδοτικό βάρος 40 εκατ. ετησίως.

Οι ΥΚΩ στηρίζουν το ακριβό μη διασυνδεδεμένο νησιωτικό σύστημα και το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο. Οι χρεώσεις 5–8,5 λ./kWh δεν επαρκούν πλέον λόγω υψηλού κόστους παραγωγής στα νησιά. Η ΡΑΑΕΥ καλείται μέχρι το τέλος του 2025 να παρουσιάσει λύση, αλλά το προσχέδιο προϋπολογισμού 2026 δεν έχει ακόμη ισοδύναμο.

🟥 ΕΛΑΠΕ: πίεση από τις χαμηλές τιμές ρεύματος

Ο λογαριασμός των ΑΠΕ έχει έλλειμμα ~300 εκατ. στο γ’ τρίμηνο και πρόβλεψη ~266 εκατ. για το 2025. Με τις χαμηλότερες χονδρικές τιμές, οι αποζημιώσεις προς έργα ΑΠΕ αυξάνουν το άνοιγμα.

Ο ΔΑΠΕΕΠ υπολογίζει σε δύο «ανάσες»:

• το «πράσινο τέλος» (~100 εκατ.),

• μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων από τα δικαιώματα CO₂ (από το σημερινό 9,08%).

Το ΕΤΜΕΑΡ (17 €/MWh) παραμένει εργαλείο εξισορρόπησης, αλλά η πολιτική βούληση θέλει να μην αυξηθεί.

🟥 Το πραγματικό ζητούμενο

Να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των λογαριασμών για το 2026–27 χωρίς νέα βάρη σε καταναλωτές και χωρίς νέες στρεβλώσεις στην αγορά. Ο σχεδιασμός απαιτεί δημοσιονομικό χώρο, σταθερό ΕΤΜΕΑΡ και ξεκάθαρη κατανομή εσόδων από CO₂ και ΤΕΜ.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η παρακολούθηση των ελλειμμάτων στους λογαριασμούς ΥΚΩ και ΑΠΕ βοηθά στην κατανόηση των μελλοντικών πιέσεων στους λογαριασμούς ρεύματος.

📌 Η αποσύνδεση των λιανικών τιμολογίων από τις διακυμάνσεις της χονδρικής δημιουργεί ανάγκη για σταθερές πηγές χρηματοδότησης των λογαριασμών.

📌 Η κατανομή των εσόδων από τα δικαιώματα CO₂ επηρεάζει άμεσα τη βιωσιμότητα της ενεργειακής πολιτικής και αξίζει συνεχή προσοχή.

