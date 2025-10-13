Eπιμέλεια Κώστας Στούπας



🔥 💣💣 Wall Street Crash Mode



📉 S&P 500: -2,71% — Η μεγαλύτερη πτώση από τον Απρίλιο



Η Wall Street «ξύπνησε» από τον ύπνο της ευφορίας. Οι προειδοποιήσεις για φούσκα έγιναν εκκωφαντικές: Τράπεζα της Αγγλίας, ΔΝΤ και Jamie Dimon (JPMorgan) βλέπουν αυξανόμενο ρίσκο απότομης προσγείωσης μετά το “AI party”.



✨ Ο χρυσός ανέκοψε την πορεία του πάνω από τα $4.000/ουγγιά, με ράλι +50% φέτος. Οι ρευστοποιήσεις κερδών δείχνουν ότι η αγορά αρχίζει να ζυγίζει αποτίμηση και ρίσκο.



💼 Το μεγάλο τεστ: Τα αποτελέσματα Q3 των τραπεζών (JPM, Citi, Goldman, Morgan Stanley) θα δείξουν αν η αμερικανική οικονομία μπορεί να απορροφήσει τα υψηλά επιτόκια.



📊 Ο δείκτης, αν και +14% από την αρχή του έτους, μπαίνει σε late-cycle zone με αποτιμήσεις πενταετίας και ψυχολογία 1999.



Στην καθ’ ημάς Ανατολή – Τεχνική Εικόνα Γενικού Δείκτη



📈 Η διάσπαση των 2.110 μονάδων ανοίγει δρόμο για επόμενους στόχους:



Επίπεδο Σημασία



2.286 Μεσοπρόθεσμη αντίσταση



2.720 Μακροπρόθεσμος στόχος



3.410 Πολύ μακροπρόθεσμος, “blue-sky” level



⚙️ Δείκτες Ορμής:



RSI >70 → υπεραγορασμένες ζώνες, πιθανή διόρθωση βραχυπρόθεσμα.



MACD σε κορύφωση, χωρίς ακόμη επιβεβαίωση αναστροφής.



⚠️ Ζώνη-κλειδί:



Αν χαθεί 1.900–1.950, θεωρείται ένδειξη αδυναμίας της ανοδικής δομής.



🧭 Συμπέρασμα Black Box:



Η τάση στο Χ.Α. παραμένει ανοδική, αλλά η διεθνής μεταβλητότητα υπαγορεύει risk control.



Οι στόχοι 2.286–2.720 παραμένουν ενεργοί μόνο με θετικό momentum.



➡️ Συμβουλές Black Box:



📌 Μην υποτιμάς τη δύναμη της ρευστότητας – αλλά ούτε και τη βαρύτητα.



📌 Όσο ο χρυσός “παίζει” με τα $4.000, η αγορά στέλνει μηνύματα φόβου πίσω από τη λάμψη των AI-stocks.



📌 Η ψυχολογία του πλήθους αλλάζει πάντα πριν φανούν τα νούμερα.



📌 Κράτα «στεγνο μπαρούτι» ενόψει Q3 αποτελεσμάτων.



📌 Παρακολούθησε τη ζώνη 1.950–2.000 για πιθανό retest entry.



📌 🦅 Markets never fall — they simply return to gravity.







⚡📡 METLEN: Διπλό Χτύπημα Ενέργειας & Τεχνολογίας



Σε λιγότερο από μία εβδομάδα, η METLEN υπέγραψε δύο συμφωνίες-σταθμούς που χαρτογραφούν το νέο της ενεργειακό DNA:



🔹 Με την COSMOTE TELEKOM για το “MagentaOne – Protergia Picasso”, ένα δίδυμο που ενώνει ρεύμα & τηλεπικοινωνίες κάτω από την ίδια ομπρέλα — με στόχο απλοποίηση, εξοικονόμηση και συνέργειες. Για τη METLEN, ανοίγει νέο κανάλι πωλήσεων μέσω του δικτύου ΟΤΕ & ΓΕΡΜΑΝΟΣ· για την COSMOTE, προστίθεται ενέργεια στο ήδη πλούσιο οικοσύστημα MagentaOne.



🔹 Με τον Όμιλο Καράτζη, για τη δημιουργία της μεγαλύτερης αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας (BESS) στη χώρα — 330 MW / 790 MWh, προϋπολογισμού €170 εκατ., χωρίς επιδοτήσεις. Ένα έργο–ορόσημο στη Θεσσαλία, που θα ολοκληρωθεί έως το Q2 2026 και εντάσσεται στην πράσινη στρατηγική μέσω της M Renewables.



🔥 Δύο όψεις, μία στρατηγική:



Η METLEN ενώνει τον τελικό καταναλωτή με τη βαριά ενεργειακή υποδομή, από το ρεύμα του σπιτιού μέχρι τα “megaprojects” αποθήκευσης.



➡️ Συμβουλές Black Box:



📌 Παίκτης δύο ταχυτήτων — retail & heavy energy.



📌 Το “Utility of Tomorrow” αρχίζει να παίρνει μορφή.



📌 Όταν οι συνέργειες γίνονται στρατηγική, η αγορά ακούει. ⚙️💬



🔥 🧮 💼 INTRALOT: Το μεγάλο στοίχημα της νέας εποχής



Η ΙΝΛΟΤ (INLOT) περνά οριστικά σε άλλη κατηγορία. Καθαρίζει παλιά δάνεια, χτίζει ισχυρό ισολογισμό και συνδέεται στρατηγικά με την Bally’s International Interactive, δημιουργώντας έναν παγκόσμιο παίκτη σε λοταρίες και iGaming.



💥 Το deal



Η Intralot Inc. εξόφλησε πλήρως το Term Loan A ύψους $230 εκατ. πριν τη λήξη του 2026.



Η εξαγορά της Bally’s International Interactive ολοκληρώθηκε με enterprise value €2,7 δισ.



Η Bally’s συνεισφέρει ψηφιακή πλατφόρμα (Vitruvian) και τεχνογνωσία, ενώ η ΙΝΛΟΤ φέρνει το δίκτυο B2G σε 40 χώρες — ένα πανίσχυρο combo δεδομένων + δικτύου.



💶 Χρηματοδότηση & κεφάλαιο



Ομολογίες €900 εκατ. (600 σταθ. 6,75%, 300 Euribor+4,50%)



Δάνειο £400 εκατ., €200 εκατ. από ελληνικές τράπεζες



ΑΜΚ €429 εκατ. (υπερκάλυψη ×3)



Εξόφληση ομολόγου €100 εκατ. και αχρησιμοποίητη γραμμή €160 εκατ. για ευελιξία



Μετά τη συναλλαγή, η Bally’s ελέγχει ~58% του νέου σχήματος.



📊 Pro forma δυναμική (12μηνο έως 30/6/2025):



Έσοδα €1,1 δισ.



Adjusted EBITDA margin >39%



Ισχυρές συνέργειες, scale, recurring ροές και πρόσβαση σε τριπλό μοντέλο B2G / B2B / B2C.



⚠️ Το ρίσκο: υψηλό leverage και απαιτητική ενσωμάτωση.



🚀 Η ευκαιρία: αν οι συνέργειες “γράψουν” γρήγορα στα νούμερα, το rerating στο ταμπλό του Χ.Α. θα έρθει φυσιολογικά.



Η αύξηση κεφαλαίου της Intralot αλλάζει τα δεδομένα στον χάρτη της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Με τη νέα δομή, η μεσοσταθμική κεφαλαιοποίηση της εταιρείας εκτοξεύεται στα 1,8 δισ. ευρώ, καθιστώντας την 20ή μεγαλύτερη εισηγμένη — θέση που λειτουργεί ως “εισιτήριο” για την ένταξή της στον δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap.



📆 Ο Οκτώβριος είναι ο μήνας-κλειδί, καθώς οι 22 συνεδριάσεις του καθορίζουν τη μέση αξία που λαμβάνει υπόψη ο οίκος FTSE Russell για τις αλλαγές στη σύνθεση του δείκτη.



💧 Υποψήφια για αποχώρηση θεωρείται η ΕΥΔΑΠ, η οποία κατατάσσεται 30ή σε κεφαλαιοποίηση και δεν απειλείται από άλλη εταιρεία που θα μπορούσε να τη «σπρώξει» χαμηλότερα, γεγονός που θα την έθετε εκτός δείκτη.



➡️ Συμβουλές Black Box:



📌 Παρακολούθησε το debt ratio – το στοίχημα είναι η πειθαρχημένη εκτέλεση.



📌 Οι επόμενες ανακοινώσεις EBITDA θα δείξουν αν το «mega-deal» φέρνει πραγματική λειτουργική μόχλευση.



📌 Το αφήγημα πλέον είναι «global lottery tech»: όποιος πιστέψει νωρίς, κερδίζει πολλαπλάσια.





🔋 🔌 ΔΕΗ: Νέα έξοδος στις αγορές με «πράσινο» άρωμα



Την Τρίτη αναμένεται να «τρέξει» το βιβλίο προσφορών για το νέο ευρω-ομόλογο της ΔΕΗ, που έρχεται να αναχρηματοδοτήσει την έκδοση του 2021 ύψους 500 εκατ. ευρώ με κουπόνι 4,375%.



📆 Το νέο ομόλογο θα έχει διάρκεια 7 ετών και δικαίωμα ανάκλησης στην 4ετία, δίνοντας στη διοίκηση ευελιξία αν οι συνθήκες επιτοκίων βελτιωθούν.



💶 Η ΔΕΗ, μετά τη θεαματική πορεία στα οικονομικά αποτελέσματα και την άνοδο της πιστοληπτικής της αξιολόγησης, επιδιώκει βελτίωση του κόστους χρηματοδότησης και επέκταση της καμπύλης ωριμάνσεων, ενώ τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν στην πράσινη επενδυτική ατζέντα — έργα ΑΠΕ, δίκτυα και ενεργειακές διασυνδέσεις.



⚡ Με το νέο placement, η επιχείρηση συνεχίζει τη στρατηγική “refinance-to-grow”, που συνδυάζει απομόχλευση, κεφαλαιακή πειθαρχία και ενίσχυση ESG προφίλ — στοιχεία που την κρατούν στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος.



➡️ Συμβουλές Black Box:



📌 Παρακολουθήστε το επιτόκιο έκδοσης — κάθε μονάδα βάσης κάτω από το 4% θα θεωρηθεί επιτυχία και ένδειξη αναβαθμισμένου ρίσκου χώρας.



📌 Η ζήτηση θα λειτουργήσει ως βαρόμετρο για το διεθνή «όρεξη» σε ελληνικά “green corporates”. Μια υπερκάλυψη >3x θα σηματοδοτήσει ισχυρή εμπιστοσύνη.



📌 Θεσμικοί με ESG mandate πιθανότατα θα καλύψουν μεγάλο μέρος του βιβλίου, ενισχύοντας τη διασπορά και το prestige της ΔΕΗ στις αγορές.



📌 Πιθανός “spillover effect” σε άλλους εκδότες (ΜΟΗ, ΕΛΠΕ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ) που βλέπουν θετικό timing για αντίστοιχες κινήσεις μέσα στο Q4.





🔌⚡ ΑΔΜΗΕ: Σενάρια κεφαλαιακής ενίσχυσης για επενδύσεις 6 δισ. ευρώ



Ο ΑΔΜΗΕ ετοιμάζεται για το πιο φιλόδοξο επενδυτικό του στοίχημα: ένα πρόγραμμα 6,1 δισ. ευρώ έως το 2031, που θα καθορίσει τη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική της χώρας. Οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων και του Βορειοανατολικού Αιγαίου, η δεύτερη φάση της Κρήτης, η τέταρτη των Κυκλάδων, ο Ανατολικός Διάδρομος Πελοποννήσου και η επανενεργοποίηση της σύνδεσης Ελλάδας – Ιταλίας συνθέτουν έναν χάρτη έργων στρατηγικής σημασίας.



💰 Για την υλοποίηση, το χρηματοδοτικό παζλ αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η κεφαλαιακή ενίσχυση μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου βρίσκεται στο τραπέζι, είτε στο επίπεδο του ΑΔΜΗΕ Holding (ο εισηγμένος όμιλος), είτε στον ίδιο τον Διαχειριστή.



Σενάρια περιλαμβάνουν:



συμμετοχή των υφιστάμενων μετόχων,



μείωση του ποσοστού του Δημοσίου (51%) ή



placement νέων κεφαλαίων προς θεσμικούς επενδυτές.



📈 Εναλλακτικά, εξετάζεται και έκδοση “πράσινου” ομολόγου, με το πρόσφατο roadshow σε διεθνείς επενδυτές να δείχνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον, εφόσον διασφαλιστεί η ρυθμιστική απόδοση και η σταθερότητα των μερισμάτων.



🔌 Το CAPEX 2025-2031 αποκαλύπτει τις προτεραιότητες:



Διασύνδεση Δωδεκανήσων €2 δισ. – ολοκλήρωση 2029



Διασύνδεση Βορειοανατολικού Αιγαίου €1,2 δισ. – ολοκλήρωση 2030



Κρήτη Β’ Φάση & Κυκλάδες Δ’ Φάση – ολοκλήρωση 2025-2026



🏗️ Ο ΑΔΜΗΕ μετατρέπεται σε πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας και πράσινης μετάβασης, αλλά το μεγάλο στοίχημα είναι η χρηματοδότηση: οι αποφάσεις των επόμενων μηνών θα καθορίσουν αν το έργο θα κινηθεί με ρυθμό… μετασχηματισμού ή με καθυστερήσεις.



➡️ Συμβουλές Black Box:



📌 Παρακολούθησε τις εξελίξεις στο μέτωπο ΑΜΚ / ομολόγου – μπορεί να αποτελέσουν καταλύτη για τη μετοχή.



✈️ ✈️Aegean(+2,41%): Ξανά στον αέρα της Ανατολικής Μεσογείου



Η παύση των εχθροπραξιών στη Λωρίδα της Γάζας αποτελεί σαφώς θετική εξέλιξη για την Aegean Airlines, η οποία είχε περιορίσει ή και αναστείλει πλήρως τις πτήσεις της προς Ισραήλ, Ιορδανία και Λίβανο.



🌍 Με την επανέναρξη των δρομολογίων:



✈️ +100.000 επιβάτες ετησίως εκτιμάται ότι θα προστεθούν άμεσα,



🔁 +35.000 επιβάτες έμμεσα μέσω συνδεδεμένων προορισμών (connecting flights).



⛽ Παράλληλα, η εταιρεία επωφελείται από το χαμηλό κόστος καυσίμων (πτώση αργού πετρελαίου) και την ευνοϊκή ισοτιμία ευρώ/δολαρίου, δύο παράγοντες που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και ενισχύουν τα περιθώρια κέρδους.



🚗 Autohellas, με μερίδιο 11,8% στην Aegean, αναμένεται επίσης να δει έμμεση ενίσχυση στα αποτελέσματά της μέσω πιθανών υψηλότερων μερισμάτων και βελτίωσης αποτίμησης συμμετοχής.



➡️ Συμβουλές Black Box:



📌 Η σταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή προσφέρει ανακούφιση στις αερομεταφορές της περιοχής.



📌 Κλειδί για την Aegean παραμένει η ισορροπία μεταξύ κόστους καυσίμων και πληρότητας πτήσεων.



📌 Autohellas: διπλός ωφελημένος, τόσο από την τουριστική κίνηση όσο και από τη συμμετοχή στην Aegean.



♻️♻️ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Θεσσαλονίκη – Δύο “πράσινες” επενδύσεις 445 εκατ. ευρώ στην τελική ευθεία



Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εισέρχεται στο τελευταίο στάδιο πριν την υπογραφή δύο συμβάσεων-ορόσημο για τη διαχείριση απορριμμάτων στη Βόρεια Ελλάδα, συνολικού προϋπολογισμού 445 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για τα έργα του Ανατολικού και του Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης, που θα αλλάξουν ριζικά τον χάρτη των υποδομών απορριμμάτων στη χώρα.



🟩 Τα έργα:



Ανατολικός Τομέας ΠΚΜ: Μονάδα επεξεργασίας 150.200 τόνων ετησίως, με ανάδοχο σχήμα ΤΕΡΝΑ – Ηλιοχώρα.



Δυτικός Τομέας: Η μεγαλύτερη ΜΕΑ της χώρας (300.000 τόνοι), στη Μαυροράχη, με συμμετοχή ΤΕΡΝΑ – ΤΙΤΑΝ.



Συνοδευτικά, ΜΕΒΑ 35.000 τόνων για οργανικά απόβλητα.



🔋 Περιβαλλοντικό & Ενεργειακό αποτύπωμα:



Οι μονάδες προβλέπεται να μετατρέπουν τα απορρίμματα σε ανακυκλώσιμα υλικά, κομπόστ και ενέργεια, μειώνοντας δραστικά τον όγκο και την επικινδυνότητά τους και αποτρέποντας νέες χωματερές στη Βόρεια Ελλάδα.



💰 Χρηματοδότηση:



Η οριστικοποίηση της ένταξης στο ΕΣΠΑ και η ενεργοποίηση του χρηματοδοτικού σχήματος ΣΔΙΤ βρίσκονται στο τελικό στάδιο — οι υπουργικές υπογραφές θεωρούνται θέμα ημερών. Η κατασκευαστική φάση αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο 2025.



📈 Για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ:



Τα δύο έργα ενισχύουν τη θέση του ομίλου ως ηγέτη στις υποδομές περιβάλλοντος και κυκλικής οικονομίας, δίπλα σε ήδη ανεπτυγμένα projects σε Ήπειρο, Πελοπόννησο και Δυτική Μακεδονία.



➡️ Συμβουλές Black Box:



📌 Η ενίσχυση των ΣΔΙΤ “πράσινων έργων” στηρίζει το EBITDA visibility του ομίλου ως το 2030.



📌 Τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων αποτελούν αντικυκλικό σκέλος του χαρτοφυλακίου – σταθερές ροές, χαμηλό ρίσκο, υψηλή κοινωνική απόδοση.



📜 💎 Moda Bagno (ΜΟΝΤΑ): Η μετοχή που δεν πέφτει ποτέ — αλλά και δεν «κινείται» ποτέ



➡️ Τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου η ΜΟΝΤΑ θα διαπραγματεύεται χωρίς το «συμβολικό» μέρισμα των 0,059€ (1%). Μικρό ποσό, αλλά μεγάλος συμβολισμός για μια εταιρεία που λειτουργεί με πειθαρχία ελβετικού ρολογιού.



📈 Στο ταμπλό: απλησίαστη. Εδώ και σχεδόν δεκαετία, η μετοχή κινείται μόνο ανοδικά, σε μία από τις πιο σταθερές πορείες της ελληνικής αγοράς.



📉 Στην πράξη: με εμπορευσιμότητα μόλις 1.500 τεμάχια/ημέρα, ο τίτλος παραμένει σχεδόν ακίνητος. Ένα “κλειστό club” επενδυτών με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.



🏛️ Οικονομικά:



Σταθερή λειτουργική πορεία, αλλά με κόπωση στα περιθώρια (EBITDA χαμηλότερα από πέρσι).



Γενική ρευστότητα >1, άμεση <1 — η εταιρεία εξαρτάται από ταχεία είσπραξη απαιτήσεων.



Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, περιορισμένο δανεισμό, αυστηρή πιστωτική πολιτική.



Μικρή μόχλευση, ελεγχόμενη ανάπτυξη, ρευστότητα υπό παρακολούθηση.



🌍 Κίνδυνοι: χαμηλό exposure στην Τουρκία, επιτοκιακός κίνδυνος διαχειρίσιμος.



🏗️ Outlook: αισιοδοξία για ισχυρότερο Β’ εξάμηνο, με ώθηση από την οικοδομή και το INTERNI Μυκόνου.



📜 Γ.Σ.: εγκρίσεις χωρίς εκπλήξεις, απόλυτη θεσμική κανονικότητα — διαφάνεια, συνέχεια, συνέπεια.



💬 Συμπέρασμα Black Box:



Η Moda Bagno παραμένει “quiet quality”: δεν εντυπωσιάζει με νούμερα, αλλά πείθει με τη σταθερότητά της.

Δεν υπόσχεται άλματα, μόνο ήπια ανάπτυξη, φερεγγυότητα και πειθαρχία.



💥 💥145 τρισ. φούσκα ή νέα εποχή;



📈 Η παγκόσμια χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση έφτασε στο ιστορικό ρεκόρ των $145 τρισ. το γ’ τρίμηνο του 2025. Από τα $30 τρισ. του 2008, το παγκόσμιο “χαρτοφυλάκιο” έχει πενταπλασιαστεί.



🌍 Μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης 2005–2025: +6,9% CAGR.



Οι μεγάλες καμπές:



💻 2000: Dot-com bubble – το πρώτο μεγάλο “reset” της νέας εποχής.



💣 2008: Παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση – οι αγορές βυθίζονται.



😷 2020: Πανδημία – προσωρινή βουτιά, αλλά με ρεκόρ ρευστότητας.



🚀 2024-25: Tech & AI boom – η φάση της υπεραισιοδοξίας.



🧩 Το ερώτημα τώρα δεν είναι αν η αγορά είναι “ακριβή”, αλλά αν το νέο θεμέλιο της τεχνητής νοημοσύνης, της πράσινης ενέργειας και της χρηματοοικονομικής υπερ-ψηφιοποίησης είναι μια νέα φούσκα ή η γέννηση του 5ου μεγάλου κύκλου ανάπτυξης μετά τη βιομηχανική, ηλεκτρική, τεχνολογική και διαδικτυακή επανάσταση.



➡️ Συμβουλές Black Box:



📌 Οι αγορές δεν καταρρέουν επειδή είναι ακριβές· καταρρέουν όταν η πίστη τελειώνει.



📌 Τα 145 τρισ. $ είναι ρεκόρ — αλλά και προειδοποίηση.









🏗️🌍 Jefferies Global Picks: Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην ελίτ των 23 μετοχών του κόσμου



Η Jefferies επέλεξε μόλις 23 μετοχές παγκοσμίως για τη λίστα “long only investors”, και μέσα σε αυτές βρίσκεται η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ — η μοναδική ελληνική εταιρία, με στάθμιση 4%. Ένα ισχυρό σήμα ότι οι ελληνικές εισηγμένες έχουν πλέον εισέλθει για τα καλά στα ραντάρ των διεθνών θεσμικών.



Ο συντάκτης του report, Christofer Wood, δεν είναι τυχαίος: Global Head of Equity Strategy στη Jefferies, με δεκαετίες εμπειρίας στις διεθνείς αγορές και συγγραφέας τριών επενδυτικών βιβλίων, εδρεύει στο Χονγκ Κονγκ — στο επίκεντρο των ασιατικών κεφαλαιαγορών.



🔹 Για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η αναγνώριση αυτή λειτουργεί διπλά: ενισχύει το επενδυτικό της προφίλ στο εξωτερικό και επικυρώνει τη στρατηγική της διαφοροποίησης (ενέργεια, υποδομές, παραχωρήσεις) που ήδη αποδίδει καρπούς.



🔹 Για το ελληνικό Χρηματιστήριο, αποτελεί σύμβολο αναβάθμισης — ένα ακόμη βήμα στη σταδιακή επαναφορά της εμπιστοσύνης των ξένων κεφαλαίων στην ελληνική αγορά.



➡️ Συμβουλές Black Box:



📌 Η διεθνής ορατότητα μετράει περισσότερο από την αποτίμηση.



📌 Οι “global picks” συχνά προεξοφλούν μακροπρόθεσμες ιστορίες ανάπτυξης, όχι απλώς ένα καλό τρίμηνο.



⚡ Η Ελλάδα στον “Νότιο Διάδρομο Υδρογόνου”



Για πρώτη φορά, η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στο ευρωπαϊκό working group που χαράζει τη στρατηγική για τον Southern Hydrogen Corridor, με την πρώτη συνεδρίαση στις 23 Οκτωβρίου στη Βιέννη.



🎯 Στόχος: Διασύνδεση παραγωγής πράσινου υδρογόνου από την Ελλάδα προς τη Γερμανία, μέσω Ιταλίας και Αυστρίας.



⚙️ Στο τραπέζι:



Ο ΔΕΣΦΑ εκπροσωπεί τη χώρα και ετοιμάζει νέα τεχνικοοικονομική μελέτη που θα καθορίσει ρεαλιστικά σενάρια παραγωγής και εξαγωγής.



Η μελέτη θα βασιστεί σε προηγούμενη ανάλυση που χαρτογράφησε τα ελληνικά hot spots παραγωγής υδρογόνου: περιοχές με ισχυρό ηλιακό & αιολικό δυναμικό και γειτνίαση στο δίκτυο φυσικού αερίου.



Το έργο εντάσσεται στους ευρωπαϊκούς διαδρόμους υδρογόνου της Κομισιόν, με τη διαδρομή μέσω Ιταλίας να προκρίνεται έναντι της γραμμής Βουλγαρία–Ρουμανία–Ουγγαρία–Τσεχία.



💶 Τα νούμερα της πρόκλησης:



Επενδύσεις €13–30 δισ. έως το 2050



Προστιθέμενη αξία για την Ελλάδα: ~€4 δισ.



Στρατηγικό πλεονέκτημα: το φυσικό mix ΑΠΕ της χώρας, που την καθιστά δυνητικό “παραγωγό-κόμβο” πράσινου υδρογόνου για τη ΝΑ Ευρώπη.



➡️ Συμβουλές Black Box:



📌 Ο ΔΕΣΦΑ εισέρχεται σε ενεργειακό “παιχνίδι υποδομών” με ευρωπαϊκή ορατότητα.



📌 Τα έργα υδρογόνου αναβαθμίζουν τη γεωοικονομική θέση της Ελλάδας — από κόμβο φυσικού αερίου σε κόμβο πράσινων μορίων.



📌 Οι ελληνικοί όμιλοι (ΔΕΗ, METLEN, Motor Oil, Helleniq) πιθανόν να βρεθούν στην πρώτη γραμμή συνεργασιών όταν αρχίσει η φάση σχεδιασμού υποδομών.





💥 💥 Επιστροφή στη Σοφοκλέους! Τα Μετοχικά Α/Κ σε τροχιά ρεκόρ από το 2002



💹 Η αγορά των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού διανύει την καλύτερη περίοδό της από το 2002, όταν οι εισροές είχαν φτάσει τα 358 εκατ. ευρώ.



💰 Μέχρι και την Παρασκευή, οι νέες εισροές ανέρχονταν σε 197 εκατ. ευρώ, με την Πειραιώς ΑΕΔΑΚ να κατέχει τη μερίδα του λέοντος — 116 εκατ. ευρώ ή σχεδόν το 60% του συνόλου.



🏆 Πρωταθλητές αποδόσεων:



🥇 Optima Ελληνικό Μετοχικό ➡️ +49,4%



🥈 Ευρωπαϊκή Πίστη Αναπτυξιακό Εσωτερικού (Allianz) ➡️ +48,7%



📈 Ο Γενικός Δείκτης στο ίδιο διάστημα έχει ενισχυθεί κατά +43%, αποδεικνύοντας ότι οι ενεργοί διαχειριστές κερδίζουν το στοίχημα της υπεραπόδοσης.



🔥 Η νέα άνοιξη των ελληνικών Α/Κ δείχνει επιστροφή εμπιστοσύνης των επενδυτών στο ελληνικό χρηματιστήριο — με ρυθμούς που θυμίζουν τα παλιά, ένδοξα χρόνια της Σοφοκλέους.



➡️ Συμβουλές Black Box:



📌 Η επιστροφή των εγχώριων μετοχικών Α/Κ δείχνει ότι το “έξυπνο χρήμα” μπαίνει ξανά στο ελληνικό ταμπλό.



📌 Οι αποδόσεις άνω του 45% αποδεικνύουν πως η ενεργή διαχείριση υπερτερεί φέτος έναντι του δείκτη.



📌 Η Πειραιώς ΑΕΔΑΚ αναδεικνύεται σε κυρίαρχο παίκτη – ένδειξη επενδυτικής συγκέντρωσης και εμπιστοσύνης.



📌 Τα μεγάλα χαρτοφυλάκια πιθανότατα προετοιμάζονται για το 2026, με τοποθετήσεις σε mid και small caps.



📌 Αν οι εισροές συνεχιστούν με αυτό τον ρυθμό, το 2025 μπορεί να γίνει έτος-ορόσημο για την αναγέννηση της ελληνικής αγοράς κεφαλαίου.



💰🏠 Όταν ο Χρυσός "αγοράζει" σπίτι…



Για να αγοράσει κανείς σήμερα το μέσο νέο σπίτι στις ΗΠΑ χρειάζεται μόλις 102 ουγγιές χρυσού — το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 46 ετών!



👉 Εκτός από το 1979, ποτέ ξανά εδώ και 65 χρόνια δεν ήταν τόσο «φθηνό» ένα σπίτι σε όρους χρυσού.



📉 Τα τελευταία 3 χρόνια ο δείκτης έχει πέσει κατά -180 ουγγιές, την ώρα που η τιμή του χρυσού έχει εκτοξευθεί +133%.



📈 Το 2000, χρειάζονταν 650 ουγγιές για την ίδια αγορά — δηλαδή 6,5 φορές περισσότερος χρυσός!



💡 Συμπέρασμα; Ο χρυσός διατηρεί την αγοραστική του δύναμη με τρόπο που ελάχιστα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να ανταγωνιστούν.



Όταν τα νομίσματα διολισθαίνουν, ο χρυσός παραμένει το αμετάβλητο μέτρο αξίας.



➡️ Συμβουλές Black Box:



📌 Παρατηρήστε πώς η ιστορία “επαναλαμβάνεται” στα επίπεδα του ’79.



📌 Όταν ο χρυσός «αγοράζει» περισσότερη πραγματική αξία, σημαίνει ότι κάτι μεγάλο αλλάζει στο νομισματικό σκηνικό.







📱 🍏 Δύο εποχές Apple – Δύο διαφορετικά θαύματα



👨‍💻 Steve Jobs (1997–2011)



🔹 Από $2,5 δισ. σε $347 δισ.



🔹 Απόδοση +13.900% σε 14 χρόνια!



🔹 Εποχή «επανάστασης»: iMac, iPod, iPhone, iPad, App Store.



Ο Jobs δεν απλώς έσωσε την Apple — τη μετέτρεψε σε πολιτισμικό φαινόμενο.



👔 Tim Cook (2011–σήμερα)



🔹 Από $347 δισ. σε $3,45 τρισ.



🔹 Απόδοση +966% σε 14 χρόνια!



🔹 Εποχή «βιομηχανικής τελειότητας»: M1 chip, AirPods, Apple Watch, Vision Pro.

Ο Cook δεν εφηύρε νέα εποχή, την κλιμάκωσε με μαθηματική ακρίβεια.



⚖️ Σύγκριση:



Ο Jobs δημιούργησε το όνειρο.



Ο Cook το έκανε αυτοκρατορία. 👑



➡️ Συμβουλές Black Box:



📌 Οι «μεταβατικές» ηγεσίες είναι μύθος· η συνέχεια χρειάζεται όραμα και εκτέλεση.



📌 Το innovation αποδίδει, αλλά η πειθαρχία κεφαλαίου χτίζει τρισεκατομμύρια.



📌 Από το γκαράζ του 1976 στο Vision Pro του 2025 — Apple παραμένει η πιο σταθερή «ανωμαλία» του καπιταλισμού.







