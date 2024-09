Το μεγάλο comeback του ΟΤΕ, το success story του ΟΠΑΠ, πλησιάζει η ώρα της Εθνικής, οι μετοχές που ξεχώρισαν στο ταμπλό, η Nvidia ταρακουνά τα χρηματιστήρια, τα πονταρίσματα στη Wall Street και τα deals στα data centers

Η επιστροφή των ανησυχιών για ύφεση στις ΗΠΑ, αλλά και η πτώση της Nvidia, ταλαιπώρησε χθες τις αγορές, αλλά θα λέγαμε πως η δική μας είχε μία ψύχραιμη αγορά. Σε χρηματιστηριακά πηγαδάκια ακούστηκε η φράση «δηλαδή για την Nvidia θα διαλύσουν οι ελληνικές αποτιμήσεις;». Πολύ σωστή η άποψη θα μας επιτρέψετε να πούμε, γιατί όταν έκαναν πάρτι οι ξένες αγορές εμείς είχαμε κλειστεί στο… καβούκι μας και λόγω της οικονομικής κρίσης δεν ακολουθούσαμε.

Τώρα που οι αποτιμήσεις των ελληνικών μετοχών δικαιολογούν υψηλότερα επίπεδα ή αν τις συγκρίνουμε με τις ξένες θα πρέπει να καταγράψουν ξέφρενο πάρτι, θα πρέπει να διολισθήσουμε; Γρήγορα ξεχώρισαν κάποια βαριά χαρτιά από τον κλοιό των πρωινών πιέσεων. Ο ΟΤΕ πρώτος και καλύτερος ήταν ο πρώτος που γύρισε θετικός. Ακολούθησε η Cenergy, λόγω των ισχυρών προοπτικών, η Σαράντης, λόγω του θετικού μηνύματος που έστειλε η διοίκηση στην τηλεδιάσκεψη, η Aegean λόγω πορείας τουρισμού, υποχώρησης των τιμών του πετρελαίου, αλλά και επενδυτικών κινήσεων (βλ. Volotea) και η Motor Oil που δείχνει να βρίσκει ξανά τον βηματισμό της.

Ο ΟΤΕ έχει αλλάξει συμπεριφορά αλλά πλέον αυτό είναι γνωστό σε όλους. Η αλλαγή της διοίκησης έφερε μία αλλαγή στη χρηματιστηριακή συμπεριφορά, αλλά η ουσία μένει ίδια. Τόσο ο προηγούμενος CEO, όσο και ο τωρινός είχαν και έχουν ένα διαμάντι στα χέρια τους που όμως λόγω της γενικότερης πορείας του κλάδου των τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη, υποαπέδιδε στο ταμπλό. Το έχουμε ξαναγράψει: Λίγες είναι οι τηλεπικοινωνιακές εταιρείες που έχουν τον ισολογισμό του ΟΤΕ. Αν αποφασίσει η νέα διοίκηση, υπό τον Κώστα Νεμπή, να προσφέρει υψηλότερα μερίσματα στους μετόχους, τότε όπως τονίζουν αναλυτές, θα είναι ο καταλύτης που θα τραβήξει το επενδυτικό ενδιαφέρον. Προς το παρόν η αγορά περιμένει εξελίξεις από τη Ρουμανία, δηλαδή την πώληση της δραστηριότητας που έχει εκεί ο Οργανισμός και η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα έκτακτο μέρισμα.

Η διοίκηση του ΟΠΑΠ, επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις για το σύνολο της χρήσης, ήτοι EBITDA 750-770 εκατ. ευρώ και στην ενημέρωση των αναλυτών, είπε πως το πρώτο εξάμηνο έδειξε πως είναι στο σωστό δρόμο για την επίτευξη των στόχων. Το Euro 2024 ενεργοποίησε το 90% των online παικτών του Οργανισμού και η διοίκηση έμεινε αρκετά ικανοποιημένη από τα αποτελέσματα που έφερε η διοργάνωση.

Επιπλέον, καταγράφεται ότι βελτίωσε σχεδόν όλο το χαρτοφυλάκιο προϊόντων, αφού οι λοταρίες συνεχίζουν την ανοδική πορεία, ειδικά το Λόττο και το Τζόκερ και είναι αρκετά υψηλότερα από εκεί που ήταν πριν το επαναλανσάρισμα, ενώ πολύ καλά πάει και το Eurojackpot που πρόσφατα εντάχθηκε στον ΟΠΑΠ.

Ειδική αναφορά έγινε στην Κύπρο και στη σύμβαση αποκλειστικής διοργάνωσης που πρόσφατα ανέλαβε για 15 χρόνια στην κυπριακή αγορά. Ο ΟΠΑΠ δραστηριοποιείται στην Κύπρο από το 1969 και επί σειρά ετών, η ΟΠΑΠ Κύπρου παρέχει παιχνίδια που έχουν καθιερωθεί ως κορυφαίες επιλογές των Κυπρίων πελατών. Σε αυτά περιλαμβάνονται το ΤΖΟΚΕΡ, το ΛΟΤΤΟ, το ΠΡΟΤΟ, το ΚΙΝΟ, το SUPER 3, το EXTRA 5, το ΠΡΟΠΟ και το ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ. Σύμφωνα με τη νέα σύμβαση θα καταβάλει το 22,5% των εσόδων προ εισφορών (GGR) και άλλο ένα 5% θα πρέπει να δίνεται σε κοινωνικές δράσεις. Το 2023 ο τζίρος από την Κύπρο ήταν στα 94 εκατ. ευρώ.

Ως τις αρχές του Οκτωβρίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επανιδιωτικοποίησης των ελληνικών τραπεζών, όπως αναφέρει το Reuters.

Η διαδικασία θα κλείσει με την πώληση και του τελευταίου μεριδίου της Εθνικής Τράπεζας, που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Σημειώνεται ότι το ΤΧΣ συνεχίζει να κατέχει το 18,4% της Εθνικής Τράπεζας και σχεδιάζει να πουλήσει το 10% ως 13%.

Σύμφωνα με τους οικονομικούς αναλυτές η σχεδιαζόμενη αυτή πώληση σηματοδοτεί την ανάκαμψη του ελληνικού τραπεζικού τομέα, που είχε διασωθεί κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους κατά την οποία η Ελλάδα παραλίγο να αποχωρήσει από την Ευρωζώνη και οι διεθνείς πιστωτές επέβαλαν αυστηρά μέτρα λιτότητας για την παροχή δανείων διάσωσης.

Σημειώνεται ότι το ΤΧΣ άρχισε να αποεπενδύει από τις τράπεζες το 2023, έχοντας προηγουμένως διαθέσει περίπου 50 δισ. ευρώ για να ενισχύσει τις τέσσερις συστημικές τράπεζες της χώρας με αντάλλαγμα μετοχές τους. Συγκεκριμένα, το Ταμείο πούλησε τα μερίδια του στην Eurobank, στην Alpha Bank, στην Τράπεζα Πειραιώς και ένα μέρος της συμμετοχής του στην Εθνική σε ξένους και εγχώριους επενδυτές.

Σε περίπτωση που υπάρξει μεγάλη ζήτηση ενδεχομένως να πουληθεί το 13% της Εθνικής Τράπεζας. Μάλιστα, σύμφωνα με το σχεδιασμό το μερίδιο θα πουληθεί με τη διαδικασία του βιβλίου προσφοράς (book building process) και δημόσια προσφορά.

Εκτός από την ιστορικού μεγέθους απώλεια των 279 δισ. δολαρίων από τη συνολική κεφαλαιοποίηση της Nvidia, η πτώση των μετοχών της εταιρείας την Τρίτη κατά 9,53% σηματοδότησε και ένα domino effect που επηρέασε αρνητικά όλες τις αγορές του κόσμου και κυρίως τις μετοχές των εταιρειών που κατασκευάζουν ημιαγωγούς.

Έτσι, οι απώλειες επεκτάθηκαν και στη Νότια Κορέα, στην εταιρεία κατασκευής τσιπ μνήμης SK Hynix αλλά και στον όμιλο Samsung Electronics. Οι μετοχές της Samsung έχασαν 3,45% και της SK Hynix, η οποία παράγει τσιπ μνήμης για τη Nvidia, διολίσθησαν κατά 8%.

Στην Ιαπωνία, η Tokyo Electron σημείωσε πτώση 8,5%, ενώ η εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου SoftBank Group, η οποία κατέχει μερίδιο στον σχεδιαστή τσιπ Arm υποχώρησε κατά 7,7%.

Ακόμη, η εταιρεία κατασκευής τσιπ της Ταϊβάν, Semiconductor Manufacturing Company υποχώρησε περισσότερο από 5%. Σημειώνεται ότι η TSMC κατασκευάζει τις μονάδες επεξεργασίας γραφικών υψηλής απόδοσης για τη Nvidia, οι οποίες μπορούν να αναγνωρίσουν και να δημιουργήσουν κείμενο.

Η βιομηχανία Hon Hai Precision της Ταϊβάν, γνωστή διεθνώς και ως Foxconn, η οποία έχει στρατηγική συνεργασία με τη Nvidia έχασε σχεδόν 3%. To sell off στην Ασία μεταδόθηκε και στις ευρωπαϊκές μετοχές ημιαγωγών. Οι μετοχές της ASML, η οποία κατασκευάζει εξοπλισμό για την κατασκευή προηγμένων τσιπ, υποχώρησε κατά 5%. Άλλα ευρωπαϊκά ονόματα όπως η ASMI, Be Semiconductor και Infineon σημείωσαν, επίσης, πτώση.

O strategist της Morgan Stanley που είχε προβλέψει σωστά τη διόρθωση του Αυγούστου στη Wall Street εκτιμά ότι οι μετοχές που έμειναν πίσω στο ράλι της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς μπορεί να ενισχυθούν αν τα στοιχεία από την αγορά εργασίας που θα ανακοινωθούν την Παρασκευή δείξουν ότι η αντοχή της οικονομίας συνεχίζεται.

Αν οι νέες θέσεις εργασίας υπερβούν τις προβλέψεις θα δώσουν στους επενδυτές μεγαλύτερη πεποίθηση ότι τα ρίσκα για την ανάπτυξη στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου έχουν υποχωρήσει, αναφέρει σε έκθεση της επενδυτικής τράπεζας ο strategist, Michael Wilson. Oι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι τα νέα στοιχεία θα δείξουν ότι οι θέσεις απασχόλησης αυξήθηκαν κατά 165.000 τον Αύγουστο από 114.000 τον Ιούλιο.

Ο Wilson είχε προειδοποιήσει τον Ιούλιο για σημαντική διόρθωση στη χρηματιστηριακή αγορά. Λιγότερο από ένα μήνα μετά, ο δείκτης S&P 500 σημείωσε πτώση 8,5% από την κορυφή του. Τα δυνατά μακροοικονομικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν μετά το sell off του Αυγούστου βοήθησαν την αγορά να ανακάμψει και ο strategist της Morgan Stanley εκτιμά ότι τα φρέσκα στοιχεία την Παρασκευή θα ενισχύσουν την τάση αυτή.

Αν υπάρξει έκπληξη και οι θέσεις απασχόλησης είναι λιγότερες από τις προβλεπόμενες, με παράλληλη άνοδο του ποσοστού ανεργίας, οι αποτιμήσεις των μετοχών θα δεχτούν πίεση όπως τον προηγούμενο μήνα. Το καλύτερο σενάριο για τις μετοχές θα είναι ένα σερί επιτοκιακών μειώσεων της τάξης των 25 μονάδων βάσης από τη Fed με την ανάπτυξη να παραμένει σταθερή. Μια μεγαλύτερη μείωση 50 μονάδων βάσης από τη Fed μπορεί να μην διαβαστεί θετικά από την αγορά, εκτιμά ο Wilson.

Ο τομέας των data centers είναι από τους πιο «ζεστούς» επιχειρηματικούς τομείς στον κόσμο, αυτό είναι κάτι πολύ γνωστό εδώ και χρόνια. Πριν πολλά χρόνια ξεκίνησε να αποκτά μεγάλο ενδιαφέρον λόγω της ανάπτυξης του cloud computing αλλά την τελευταία διετία η ζήτηση για τις υπηρεσίες που παρέχουν έχει εκτοξευθεί λόγω του ερχομού της Τεχνητής Νοημοσύνης και των εφαρμογών της. Είναι φανερό πως η ζήτηση για υπολογιστική ισχύ που θα μπορέσει να υποστηρίξει τις τεράστιες απαιτήσεις των εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης έχει φέρει τα data centers σε όλο τον κόσμο στο επίκεντρο του επιχειρηματικού και χρηματιστηριακού ενδιαφέροντος.

Οι επιχειρηματικές συμφωνίες στον τομέα είναι πάρα πολλές και σε αυτές πρωταγωνιστούν μεγάλα ονόματα με πολύ γεμάτες τσέπες, καθώς τα έξοδα για την δημιουργία και την λειτουργία αυτών των – γιγαντιαίων πλέον – κέντρων επεξεργασίας ψηφιακών δεδομένων είναι τόσο μεγάλα που μόνο πολύ μεγάλες επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες μπορούν να τα αντέξουν. Χθες, λοιπόν, ανακοινώθηκε μία πολύ μεγάλη τέτοια συμφωνία που στρέφει το ενδιαφέρον στην Αυστραλία και την Ανατολική Ασία.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της εξαγοραζόμενης εταιρείας, μία διεθνής κοινοπραξία υπό την ηγεσία της αμερικανικής επενδυτικής εταιρείας Blackstone (BX NYSE) και με την συμμετοχή του επενδυτικού βραχίονα του καναδικού ταμείου συντάξεων (Canada Pension Plan Investment Board ή «CPP Investments»), θα εξαγοράσει την Air Trunk. Η Air Trunk είναι, όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, η μεγαλύτερη επιχείρηση του τομέα των data centers στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού Ωκεανού, με σημαντική παρουσία στην Αυστραλία, την Ιαπωνία, την Σινγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ και την Μαλαισία.

Η Air Trunk διαθέτει αυτή την στιγμή εν λειτουργία data centers δυναμικότητας άνω 800 των MW, τα οποία χρησιμοποιούν οι πελάτες της. Εκτός από αυτή την εγκατεστημένη ισχύ, η εταιρεία είναι ιδιοκτήτρια γης πάνω στην οποία θα μπορούσαν να κατασκευαστούν data centers μεγαλύτερης του 1 GW στο μέλλον. Συμπεριλαμβανομένων και των επενδύσεων που θα χρειαστούν για την ολοκλήρωση projects τα οποία βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, η συναλλαγή θα κοστίσει στους αγοραστές περίπου 24 δισεκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας, δηλαδή ποσό που αντιστοιχεί σε 16,11 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ή 14,60 δισεκατομμύρια Ευρώ.

Η Air Trunk δεν είναι εισηγμένη σε κάποιο χρηματιστήριο και τωρινοί ιδιοκτήτες της είναι η αυστραλιανή επενδυτική εταιρεία Maquarie Asset Management, μέρος του Maquarie Group (MQG SYDNEY) και ο επενδυτικός βραχίονας του ταμείου συντάξεων των υπαλλήλων του δημοσίου της Αυστραλίας (Public Sector Pension Investment Board). Το ποσό που θα εισπράξουν οι πωλητές δεν είναι ακριβώς γνωστό αλλά είναι βέβαιο πως η επένδυση στην Air Trunk αποδείχθηκε χρυσοφόρα για αυτούς.

Αυτό προκύπτει διαβάζοντας άρθρο του Bloomberg όταν είχε ανακοινωθεί η πώληση της Ari Trunk από μία ομάδα διεθνών επενδυτών στην Macquarie και το συνταξιοδοτικό ταμείο, σύμφωνα με το οποίο η εξαγορά είχε κοστίσει περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας.

Ομολογουμένως εντυπωσιακά κέρδη. Ακόμα πιο εντυπωσιακό όμως είναι αυτό που αναφέρεται στην επίσημη χθεσινή ανακοίνωση. Σύμφωνα με αυτήν η Blackstone, η οποία έχει πολύ σημαντική παρουσία στον κλάδο, εκτιμά πως την επόμενη πενταετία θα γίνουν επενδύσεις ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων ΗΠΑ μέσα στις ΗΠΑ και άλλου ενός τρισεκατομμυρίου έξω από τις ΗΠΑ, για την ανέγερση και θέση σε λειτουργία των νέων data centers που χρειάζονται στην παγκόσμια οικονομία. Και σε αυτά δεν περιλαμβάνονται οι επενδύσεις που θα απαιτηθούν για την τροφοδοσία αυτών των data centers με ηλεκτρική ενέργεια. Τεράστια νούμερα που είναι δύσκολο να χωρέσουν στο μυαλό μας.

