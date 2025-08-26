🐑 🔮 🐺Το κέρδος γεννιέται από τα λάθη των άλλων

Επιμέλεια: Κώστας Στούπας

🔮 🧠 Επενδύσεις χωρίς κρυστάλλινη σφαίρα



Η επιτυχία στις επενδύσεις δεν απαιτεί να είσαι μέντιουμ ούτε να προβλέπεις με ακρίβεια το μέλλον της αγοράς. Χρειάζεται, κυρίως, να αναγνωρίζεις και να εκμεταλλεύεσαι τα συστηματικά λάθη του πλήθους. Όταν οι άλλοι παρασύρονται σε μαζικά λάθη, τότε δημιουργούνται οι ευκαιρίες.

Θυμάμαι τον χειμώνα του 2008-2009, όταν ο S&P 500 είχε πέσει σε τριψήφια επίπεδα. Ο τίτλος ενός άρθρου φίλου μου τότε ήταν: «Ας χάσω μαζί με τον Μπάφετ». Και πράγματι, μέσα στο χάος, ο θρύλος της αγοράς αγόραζε μαζικά.

Αυτή η σκέψη με γύρισε σε ένα βιβλίο που διάβασα πριν χρόνια:

📖 Contrarian Investment Strategies: The Next Generation του David Dreman.

Το μυστικό του contrarian

Ο Dreman δείχνει ότι οι επενδυτές συχνά υπερβάλλουν στις αντιδράσεις τους, είτε σε θετικά είτε σε αρνητικά νέα. Το αποτέλεσμα είναι υπερτιμήσεις και υποτιμήσεις μετοχών. Η στρατηγική του contrarian βασίζεται στο να εκμεταλλεύεσαι αυτές τις υπερβολές.

🔑 Βασικές αρχές:

📌 Στρατηγική αξίας: Επένδυση σε μετοχές με χαμηλούς δείκτες P/E, P/B και υψηλά μερίσματα - συνήθως εταιρείες «παραμελημένες» από την αγορά.

📌 Ψυχολογία επενδυτών: Μαζική συμπεριφορά και συναισθήματα οδηγούν σε λάθη. Χρειάζεται πειθαρχία και αποφυγή μίμησης.

📌 Διαχείριση κινδύνου: Διαφοροποίηση, μακροπρόθεσμη προσέγγιση και υπομονή.

🗻 Η αγορά σε «κορυφογραμμή»

Η εικόνα στο Χρηματιστήριο Αθηνών θυμίζει ορειβατική αποστολή. Κάθε μέρα κι ένα νέο ρεκόρ, κάθε μέρα και μια νέα κορυφή. Οι μετοχές ανεβαίνουν η μία μετά την άλλη, σαν σχοινοσυντροφιά σε βουνό. Σιγά-σιγά η άνοδος περνάει από όλες - ή σχεδόν από όλες.

Η Aegean πετά σε ιστορικά υψηλά, η Τράπεζα Κύπρου παίζει το παιχνίδι του “higher high”, η Metlen και η Optima Bank έχουν βάλει μόνιμη ανηφόρα. Ο Σαράντης έγραψε άλλο ένα ρεκόρ, η Cenergy, το Αεροδρόμιο Αθηνών, η Jumbo δεν πάνε πίσω. Ακόμα και βαριά χαρτιά όπως Coca-Cola HBC και Titan έχουν “σημαδέψει” νέες κορυφές τους προηγούμενους μήνες.



Πιο πίσω στο «μονοπάτι», η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε υψηλά 25 ετών, η Aktor σε 18, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ σε 15, η Alpha Bank σε δεκαετία. Στα μικρομεσαία η ίδια εικόνα: ΕΚΤΕΡ, Μύλοι Λούλη, AS Company σε 25ετία, Αλουμύλ σε 18ετία, ενώ η Καρέλιας ετοιμάζεται να ανάψει το πούρο της… ιστορικής κορυφής.

Οι μετοχές της περιφέρειας ακολούθησαν τις κινήσεις των «οπλαρχηγών» με τακτικούς ελιγμούς, όπως συνηθίζεται στις μάχες χαρακωμάτων που λέγονται χρηματιστήριο.



🏦 ⚔️💡 Alpha Bank: Ο «σπινθήρας» της αγοράς

Η χθεσινή συνεδρίαση ήταν από εκείνες που γράφονται στο χρηματιστηριακό ημερολόγιο. Μία μετοχή που ήδη μετρά +120% από την αρχή του έτους, να δίνει επιπλέον +6% μέσα σε μια μέρα και μάλιστα με τζίρο που ξεπέρασε το μισό της αγοράς (51 εκατ. τεμάχια), δεν μπορεί να είναι απλή σύμπτωση.

🔹 MSCI inflows: Η πρώτη εξήγηση που κυκλοφόρησε αφορά την αναδιάρθρωση του MSCI, με εκτιμώμενες εισροές ~30 εκατ. ευρώ. Λογικό, αλλά όχι αρκετό για να εξηγήσει τέτοιο μέγεθος συναλλαγών.

🔹 Ιταλική σφραγίδα; Η δεύτερη ερμηνεία είχε πιο… γεωπολιτική διάσταση. Μετά την αύξηση της UniCredit στην Commerzbank, αρκετοί υποπτεύθηκαν ότι ο ιταλικός όμιλος ενισχύει και το ποσοστό του στην Alpha Bank. «Μόνο αυτή μπορεί να αγοράζει έτσι», σχολίαζε χρηματιστής. Και πράγματι, η UniCredit έχει δηλώσει πως βλέπει το ποσοστό της να ανεβαίνει ακόμη και κοντά στο 30%.



🔹 Το μήνυμα: Η αγορά διαβάζει την παρουσία μιας ισχυρής ιταλικής τράπεζας ως στρατηγική εγγύηση για την Alpha Bank. Σε μια συγκυρία που οι ελληνικές τράπεζες ξαναμπαίνουν στο επίκεντρο, το positioning των Ιταλών λειτουργεί σαν επιταχυντής για την αποτίμηση.

Η ουσία; Η Alpha Bank δεν είναι απλώς μια ελληνική τράπεζα που τρέχει. Είναι μια ιστορία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στον τραπεζικό χάρτη - και οι όγκοι δείχνουν πως κάποιοι βλέπουν πολύ μεγαλύτερη συνέχεια.

🚬💰 Καρέλια: το πιο φθηνό «διαμάντι» του Χ.Α.

Η Καρέλια είναι ίσως η πιο «στρεβλά» αποτιμημένη μεγάλη εισηγμένη στο Χ.Α., γιατί η μετοχή της δεν λειτουργεί ως κανονικό χρηματιστηριακό χαρτί. Η free float είναι αστεία, οι δύο βασικοί μέτοχοι ελέγχουν >90% και πρακτικά το χαρτί είναι κλειδωμένο. Έτσι, ενώ τα μεγέθη θυμίζουν mid-cap πολυεθνική, η αγορά τη βλέπει σαν private company με ταμπελάκι στο Χ.Α.

Αν πάμε ψυχρά στους αριθμούς:

➡️ Ταμείο & επενδύσεις ~800 εκατ. ευρώ

➡️ Χρηματιστηριακή αξία ~950 εκατ. ευρώ

➡️ EV μόλις 150–200 εκατ. ευρώ

➡️ EBITDA 2024: 112 εκατ. ευρώ

➡️ EV/EBITDA = 1,3–1,8x (!), όταν οι πολυεθνικές παίζουν 7–9x

📈 Δίκαιη αξία με 6x EV/EBITDA → ~1,5 δισ. (upside +50%)

📈 Αν πάει σε «πολυεθνικά» multiples (8x) → ~1,7 δισ. (upside +80%)

⚠️ Γιατί μένει χαμηλά;

➡️ Free float σχεδόν μηδενικό

➡️ Οικογενειακός έλεγχος >90%

➡️ Μηδενική στρατηγική IR / επικοινωνία

➡️ Αδιαφορία για το ταμπλό

Συνειδητή πολιτική οικογένειας: treat it σαν private asset με μερίσματα, όχι σαν growth story.

Χαμηλή ρευστότητα μετοχής → discount μόνιμο.

Σκέψη – «τι θα μπορούσε να γίνει»

Αν έκαναν split, placement 10–15% σε funds, και μια μικρή εξαγορά σε niche καπνό/νέας γενιάς προϊόντα, η μετοχή θα εκτοξευόταν. Θα έμπαινε MSCI, θα είχαν re-rating προς τα διεθνή multiples και αποτίμηση που θα δικαιολογούσε >€2 δισ. σε λίγα χρόνια.



✈️ Aegean: Από τα γεμάτα αεροπλάνα στα γεμάτα χαρτοφυλάκια



Δεν γίνεται να βλέπεις τα αεροπλάνα και τα καράβια να πηγαινοέρχονται τίγκα, τα νησιά να ξεχειλίζουν από τουρίστες –έστω κι αν κάποιοι επαγγελματίες γκρινιάζουν για το πού και πώς ξοδεύονται τα χρήματα– και την ίδια ώρα η Aegean να «σέρνεται» στο ταμπλό. Η αγορά πάντα καθυστερεί να δει το προφανές, αλλά αργά ή γρήγορα το βλέπει.

Η χαμηλή τιμή του πετρελαίου δίνει σημαντική ανάσα στα κόστη, η κερδοφορία παραμένει σε υψηλά επίπεδα και οι μέτοχοι έχουν ήδη ανταμειφθεί με γενναία μερίσματα. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που τις τελευταίες συνεδριάσεις η μετοχή ξεκόλλησε θεαματικά και πέρασε πάνω από τα 15 ευρώ, καταγράφοντας νέα ιστορικά υψηλά.

Από την αρχή του έτους η απόδοση αγγίζει το +50%, αποδεικνύοντας ότι οι ισχυρές βάσεις, η σωστή διαχείριση και η σταθερά υψηλή ζήτηση στον τουρισμό επιβραβεύονται στο ταμπλό. Στην ουσία, η Aegean είναι ένας από τους καθαρότερους «καθρέφτες» της ελληνικής τουριστικής υπεραπόδοσης.



👉 Με λίγα λόγια: όποιος βλέπει γεμάτα τα αεροπλάνα και τα νησιά, αλλά αγνοεί τη μετοχή, απλώς ταξιδεύει με… καθυστέρηση.



💡 Το κύμα στα ομόλογα και η «σοφία» της Fed

Ο Powell, σαν τον γιατρό που δίνει παυσίπονο χωρίς να κοιτάει την ακτινογραφία, υπαινίχθηκε μείωση επιτοκίων από τον Σεπτέμβριο. Οι αγορές, πάντα πρόθυμες να εθιστούν στη ρευστότητα, έστησαν ράλι και το περίφημο steepening trade επέστρεψε: τα βραχυπρόθεσμα έπεσαν, τα μακροπρόθεσμα κοιτάζουν με καχυποψία.

Οι traders ποντάρουν 80% ότι θα έρθει το «δωράκι» των 25 μ.β., αλλά περιμένουν να δουν αν η πραγματική οικονομία – με την απασχόληση να υποχωρεί και τον πληθωρισμό να παραμονεύει – θα επιτρέψει την πολυτέλεια. Γιατί άλλο οι αγορές, που ζουν με προσδοκίες, κι άλλο τα ελλείμματα και οι δασμοί που γράφουν στον πραγματικό ισολογισμό.

Το «Trump effect» λειτουργεί σαν τον απρόβλεπτο θείο στο γλέντι: μπορεί να πετάξει μια ατάκα που θα γκρεμίσει το μαγαζί. Αν πιέσει για υπερβολικές μειώσεις, οι φόβοι πληθωρισμού θα επανέλθουν, κι ας τραγουδάει ο Powell το νανούρισμα της χαλάρωσης.

👉 Η ουσία; Τα μάκρο θα αποφασίσουν. Μέχρι τότε, οι αγορές θα συνεχίσουν να πίνουν το κοκτέιλ Fed, με την ελπίδα ότι το hangover δεν θα έρθει πολύ βαρύ.



💰Ας κερδίσω μαζί με τον Μπάφετ

Το χαρτοφυλάκιο του Γουόρεν Μπάφετ (Berkshire Hathaway) είναι σαν μια σύγχρονη «Κιβωτός» κεφαλαίου: $258 δισ. σε μετοχές, και ταυτόχρονα ταμειακά διαθέσιμα που ξεπερνούν τα $300 δισ. — η μεγαλύτερη «πολεμική μηχανή ρευστότητας» που έχει στη διάθεσή του ένας επενδυτής.

Τα βασικά σημεία:

📌 Apple (22,3%): Ο Μπάφετ, ο οποίος για χρόνια δεν άγγιζε την τεχνολογία, έχει κάνει την Apple το «κορωνοδιαμάντι» του. Όχι μόνο για την αξία της, αλλά γιατί λειτουργεί ως «καταναλωτική εταιρεία πολυτελείας» με σταθερή πελατειακή βάση.

📌 American Express (18,8%): Παλιό του στοίχημα. Κλασικό value play: brand, μονοπωλιακή ισχύς, πελατεία υψηλού εισοδήματος.

📌 Bank of America (11,1%): Στην καρδιά του αμερικανικού τραπεζικού συστήματος. Στοίχημα ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να είναι το παγκόσμιο κέντρο κεφαλαίου.

📌 Coca-Cola (11%): Το κλασικό «αιώνιο αναψυκτικό» που του δίνει μερίσματα δεκαετίες τώρα. Αντιπροσωπεύει το Μπάφετ της δεκαετίας του ’80.

📌 Chevron (6,8%): Ο Μπάφετ ξέρει πως χωρίς ενέργεια δεν κινείται τίποτα. Παίζει το παιχνίδι του πετρελαίου, παρά το πράσινο αφήγημα.

📌 Moody’s (4,8%): Εταιρεία που «βαφτίζει» την πιστοληπτική ικανότητα. Ένα ρυθμισμένο ολιγοπώλιο που εκτυπώνει κέρδη.



Τα υπόλοιπα (25,2%) είναι ένα μείγμα «παραδοσιακής Αμερικής»: καταναλωτικά (Kraft Heinz, Kroger), υγεία (DaVita, UHG), χρηματοοικονομικά (Visa, Aon, Ally) και βιομηχανίες.

Η φιλοσοφία πίσω από το χαρτοφυλάκιο

Ο Μπάφετ δεν ποντάρει σε 100 εταιρείες. Διαλέγει λίγες «ιερές αγελάδες» που παράγουν σταθερές ροές κέρδους, έχουν ισχυρά brands και διαχρονικότητα. Δεν κυνηγάει την καινοτομία για την καινοτομία, αλλά την ασφάλεια και τη συνήθεια του καταναλωτή.







⚡ Καλώδιο Κρήτης–Αττικής: Το game changer της ελληνικής ενέργειας

Η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης–Αττικής περνά στην τελική της φάση πριν την εμπορική λειτουργία, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών αποδοχής (SAT). Το έργο, που υλοποιείται από την Ariadne Interconnection (θυγατρική ΑΔΜΗΕ), αποτελεί το μεγαλύτερο και πιο σύνθετο ενεργειακό project που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα.

🔹 Οικονομικό αποτύπωμα:

Η εξοικονόμηση από ΥΚΩ (Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας) εκτιμάται σε 300–550 εκατ. ευρώ ετησίως, ποσό που θα περάσει σταδιακά σε χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος για τους καταναλωτές.

🔹 Ενεργειακή ασφάλεια:

Η Κρήτη τερματίζει την ενεργειακή της απομόνωση και πλέον καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της από το ηπειρωτικό σύστημα. Αυτό επιτρέπει την απόσυρση των παλαιών, ρυπογόνων μονάδων πετρελαίου που λειτουργούσαν στο νησί.

🔹 Τεχνική σημασία:

Μέγιστη ικανότητα μεταφοράς: 2×500 MW ανά πόλο

Αμφίδρομη ροή ενέργειας σε πραγματικές συνθήκες

Σταθερότητα και αξιοπιστία για το εθνικό δίκτυο

🔹 Στρατηγική διάσταση:

Η Κρήτη αποκτά ρόλο ενεργειακού κόμβου για την Ανατολική Μεσόγειο, καθώς στο μέλλον θα φιλοξενήσει μεγάλες ΑΠΕ (αιολικά/φωτοβολταϊκά) και πιθανώς θα αποτελέσει σημείο εκκίνησης διεθνών ηλεκτρικών διασυνδέσεων (π.χ. Great Sea Interconnector προς Κύπρο–Ισραήλ).

📌 Με απλά λόγια: Το έργο δεν αφορά μόνο φθηνότερο ρεύμα· μετατρέπει την Κρήτη σε βασικό κρίκο της ελληνικής και ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας.



💧 Unibios: Από το «ράλι του νερού» στη δοκιμασία της επόμενης μέρας

Μετά το εντυπωσιακό ράλι, η μετοχή της Unibios δείχνει να «χωνεύει» τα κέρδη, αναζητώντας νέα κατεύθυνση. Οι προοπτικές, ωστόσο, παραμένουν ισχυρές, καθώς το ζήτημα της λειψυδρίας δεν είναι παροδικό αλλά διαρκές και εντεινόμενο. Η στρατηγική της εταιρείας, που επενδύει σε μονάδες αφαλάτωσης και διαχείρισης υδάτων, την τοποθετεί σε έναν κλάδο που αναμένεται να αναδειχθεί σε «νέο πετρέλαιο» των δεκαετιών που έρχονται.



Η πώληση τμήματος του ακινήτου στη Μαγνησία προς τη Metlen εξασφάλισε ρευστότητα και κεφαλαιακά κέρδη, δίνοντας ανάσα στον ισολογισμό. Το μεγάλο όμως στοίχημα είναι η εξαγορά του 65% της Osmosun, εισηγμένης στη γαλλική αγορά, που ειδικεύεται σε λύσεις αφαλάτωσης με ηλιακή ενέργεια. Η κίνηση αυτή μεταφέρει την Unibios σε μια νέα σφαίρα τεχνογνωσίας και διεθνούς παρουσίας.

Το ζητούμενο τώρα είναι το business plan που θα παρουσιάσει η διοίκηση για την αξιοποίηση της Osmosun, ώστε να φανεί αν η Unibios μπορεί να μετατραπεί από μια μικρή ελληνική εταιρεία με ακίνητα-«βαρίδια» σε έναν παίκτη διεθνούς κύρους στον τομέα του νερού. Η αγορά περιμένει με ενδιαφέρον τις πρώτες ανακοινώσεις μέσα στη χρονιά.



⚡ Ante portas: Η Ελλάδα στο «ραντάρ» των πετρελαϊκών κολοσσών

Η ελληνική ενεργειακή σκακιέρα εισέρχεται σε νέα φάση: στις 10 Σεπτεμβρίου λήγει ο διεθνής διαγωνισμός για τις παραχωρήσεις έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, με το ενδιαφέρον των μεγάλων πολυεθνικών να κορυφώνεται.

Η Ανατολική Μεσόγειος έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό κόμβο, και η Αθήνα θέλει να τοποθετηθεί στο επίκεντρο. Ήδη:

📌 BP και ENI έχουν επισκεφθεί τα data rooms της ΕΔΕΥΕΠ.

📌 Η Chevron διαπραγματεύεται για τρία θαλάσσια blocks.

📌 Στο τραπέζι παραμένουν οι παραχωρήσεις ExxonMobil – Helleniq Energy, δημιουργώντας ερευνητικό πεδίο 81.655 τ.χλμ.

Η παρουσία της Chevron θεωρείται «game changer», καθώς χωρίς αυτήν δύσκολα θα υπάρξει διεθνές momentum, ακόμη κι αν κινηθούν άλλοι κολοσσοί όπως η Total, η ENI ή η BP.



Το σκηνικό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο γεωενεργειακό παιχνίδι:

📌 Chevron – Leviathan (Ισραήλ): νέα στρατηγική συμφωνία.

📌 ExxonMobil – Λιβύη: επιστροφή μετά από μία δεκαετία.

📌 NewMed Energy: deal $35 δισ. για 130 δισ. κ.μ. αερίου έως το 2040, με στόχο την Αίγυπτο ως hub.

Η εμπλοκή ΗΠΑ και Ευρωπαίων παικτών αποκαλύπτει τη γεωπολιτική αναβάθμιση της Ελλάδας: από την Κρήτη μέχρι το Ιόνιο, τα ελληνικά κοιτάσματα εντάσσονται πλέον στον μεγάλο χάρτη ενεργειακής ασφάλειας της Δύσης.

🔑 Η έκβαση του διαγωνισμού θα δείξει αν η Ελλάδα περνά από την εποχή των «υποσχέσεων» στην εποχή των πραγματικών γεωτρήσεων.



💻☁️ Η παγκόσμια αγορά cloud απογειώνεται – και η Ελλάδα μπαίνει στο παιχνίδι

Η αγορά cloud εξελίσσεται στον ταχύτερα αναπτυσσόμενο κλάδο της παγκόσμιας οικονομίας ➡️ Το 2024 τα έσοδα ξεπέρασαν τα 330 δισ. δολάρια, ενώ στο πρώτο εξάμηνο του 2025 η ανάπτυξη άγγιξε το 25%, με τις προβλέψεις να φτάνουν τα 400+ δισ. δολάρια φέτος ➡️ Η τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς (GenAI) λειτουργεί ως επιταχυντής, εκτοξεύοντας τη ζήτηση για ισχυρότερες υποδομές

📌 Οι μεγάλοι κερδισμένοι

➡️ Amazon AWS: +100 δισ. έσοδα, ~40 δισ. λειτουργικά κέρδη (60% των συνολικών κερδών της Amazon)

➡️ Microsoft Azure και Google Cloud: μαζί με την AWS ελέγχουν πάνω από 60% της αγοράς

➡️ Στην “δεύτερη γραμμή”: Salesforce, Adobe (SaaS), NVIDIA, Intel (hardware/AI chips), Accenture, Deloitte (σύμβουλοι)

➡️ Στο τέλος της αλυσίδας: τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι και data centers, με μικρότερα περιθώρια

📍 Η ελληνική διάσταση

Η Ελλάδα, αν και μικρή, αρχίζει να τοποθετείται στον χάρτη ➡️ Υπάρχουν ήδη περίπου 11 πάροχοι υποδομών και 50 εταιρείες συμβούλων/ integrators/ SaaS, ενώ η χώρα αναμένει επενδύσεις hyperscalers άνω του 1 δισ. ευρώ την επόμενη πενταετία ➡️ Τα data centers θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα, θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και θα στηρίξουν το “ψηφιακό κράτος”

⚠️ Οι προκλήσεις

Όπως δείχνουν παραδείγματα από Ιρλανδία, Ισπανία και Γερμανία ➡️

➡️ Υψηλή ενεργειακή κατανάλωση

➡️ Πίεση σε υδάτινους πόρους

➡️ Αύξηση κόστους γης

Η Ελλάδα καλείται να βρει τη σωστή ισορροπία, να προσελκύσει επενδύσεις, χωρίς να υποθηκεύσει περιβάλλον και υποδομές.

⚡ Στο μικροσκόπιο ο «ηλεκτρικός χώρος» και το μέλλον των ΑΠΕ

Η διαχείριση του διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου εξελίσσεται σε κομβικό ζήτημα για το ΥΠΕΝ, καθώς η χορήγηση όρων σύνδεσης σε νέα έργα ΑΠΕ έχει φτάσει στα όρια του συστήματος. Το υπουργείο εξετάζει τρία σενάρια:

Πλήρης αναστολή ωρίμανσης νέων έργων (όλων των τεχνολογιών).

Στοχευμένες αλλαγές ώστε να εξισορροπηθεί το μείγμα (με φρένο στη μονοκαλλιέργεια φωτοβολταϊκών).

Συνέχιση χωρίς αλλαγές, για να αποφευχθεί πάγωμα της αγοράς.

Η επικρατέστερη επιλογή είναι μια «χρυσή τομή»: περιορισμός των νέων συνδέσεων με παράλληλη μέριμνα για πιο ισορροπημένο μείγμα. Κρίσιμο ζήτημα παραμένουν οι περικοπές παραγωγής ΑΠΕ, που θα φτάσουν σε ιστορικό υψηλό έως το τέλος του έτους, απειλώντας την κερδοφορία έργων και την ελκυστικότητα επενδύσεων.

Τον Σεπτέμβριο ενεργοποιείται και ο Μηχανισμός Αντιστάθμισης Περικοπών ΑΠΕ, ο οποίος θα καλύπτει μέρος των απωλειών των παραγωγών. Η κίνηση αυτή αναμένεται να αποκαταστήσει στοιχειώδη τάξη στην αγορά, μειώνοντας τις ανισορροπίες μεταξύ επενδυτών.

Η τελική απόφαση του ΥΠΕΝ δεν αφορά μόνο τη βραχυπρόθεσμη αγορά∙ θα καθορίσει τον ρυθμό ανάπτυξης της πράσινης ενέργειας και το κατά πόσο η Ελλάδα θα παραμείνει σε τροχιά επίτευξης των κλιματικών στόχων του 2030.



⚡ Ενεργειακός τουρισμός: Ανακοινώσεις εντός Σεπτεμβρίου

Το πρόβλημα του «ενεργειακού τουρισμού» έχει διογκωθεί σε βαθμό που πλέον απειλεί την ισορροπία της αγοράς. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν φτάσει τα 3,4 δισ. ευρώ, δηλαδή +1 δισ. μέσα σε έναν χρόνο. Η «μεταπήδηση» καταναλωτών από πάροχο σε πάροχο, αφήνοντας απλήρωτους λογαριασμούς, έχει γίνει δομική στρέβλωση.

🔹 Εισπραξιμότητα: μετά το πρώτο εξάμηνο, περιορίζεται στο 10–15%, με είσπραξη συνήθως μόνο μέσω χρονοβόρων δικαστικών διαδικασιών. Το κόστος; περίπου 1.000€ ανά υπόθεση.

🔹 Επιβάρυνση συνεπών πελατών: καθώς οι απώλειες των προμηθευτών μετακυλίονται, η στρέβλωση πλήττει τον ανταγωνισμό και επιβαρύνει όσους πληρώνουν κανονικά.

🔹 Προηγούμενη πρόταση Σκυλακάκη: «debt flagging» με ορισμό στρατηγικού κακοπληρωτή και μπλοκάρισμα αλλαγής προμηθευτή σε όσους έχουν απλήρωτες οφειλές σε τρεις εταιρείες μέσα σε πενταετία.

🔹 Τρέχουσα ηγεσία ΥΠΕΝ: επανεξετάζει τη λύση από μηδενική βάση. Οι ανακοινώσεις αναμένονται εντός Σεπτεμβρίου με στόχο να περιοριστεί το φαινόμενο και να αποκατασταθεί η σταθερότητα στην αγορά ενέργειας.

👉 Το ερώτημα παραμένει: θα επιλέξει το ΥΠΕΝ μια πιο «τιμωρητική» γραμμή απέναντι στους κακοπληρωτές ή ένα υβριδικό σύστημα κινήτρων και αντικινήτρων που να συνδυάζει προστασία ευάλωτων νοικοκυριών και αυστηρούς φραγμούς στους στρατηγικούς «τουρίστες»;



📉 Fed: Όλο και περισσότεροι “βλέπουν” μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο

Μεγαλώνει ο αριθμός των επενδυτικών οίκων που προβλέπουν μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από τη Fed στη συνεδρίαση της 16-17 Σεπτεμβρίου, μετά την αλλαγή τόνου του Jerome Powell στο Jackson Hole.

Η Barclays μετέφερε την εκτίμησή της νωρίτερα κατά… έναν χρόνο (από τον Σεπτέμβριο του 2026 στον Σεπτέμβριο του 2025), τονίζοντας ότι ο Powell “ανέβασε τον πήχη” για μια μη μείωση τον επόμενο μήνα. Στην ίδια γραμμή, η BNP Paribas και η Deutsche Bank βλέπουν μειώσεις τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο.

Αντίθετα, η Bank of America παραμένει επιφυλακτική, υποστηρίζοντας ότι μείωση χωρίς σαφή επιδείνωση στην αγορά εργασίας θα αποτελούσε λάθος, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις επιμένουν. Η Morgan Stanley επίσης δεν αναμένει κίνηση τον Σεπτέμβριο, αλλά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αν τα στοιχεία δείξουν περαιτέρω αποθέρμανση.

Η αγορά αποτιμά πλέον 87% πιθανότητα για μείωση τον Σεπτέμβριο, έναντι 75% πριν από την ομιλία Powell. Στο ίδιο μήκος κύματος, Goldman Sachs και JPMorgan διατηρούν τις εκτιμήσεις τους για χαλάρωση τον επόμενο μήνα.

[email protected]

*Αποποίηση Ευθύνης: Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δε θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.