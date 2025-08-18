Επιμέλεια Κώστας Στούπας

🔥🔥Το καύσιμο λέγεται ρευστότητα

Οι αγορές, στις τρεις εβδομάδες της απουσίας μας, συνέχισαν να σπάνε ρεκόρ. Κάθε μέρα κι άλλη «αφορμή»: οι ειρηνευτικές πρωτοβουλίες Τραμπ, μια κωλοτούμπα στους δασμούς, κέρδη που βγήκαν… λιγότερο κακά απ’ όσο φοβόταν η αγορά. Αφορμές. Το αίτιο είναι ένα: η πλημμυρίδα ρευστότητας των ετών της ποσοτικής χαλάρωσης και των μηδενικών επιτοκίων. Όταν το χρήμα ρέει, η βαρύτητα αναστέλλεται. 📊

Στις ελληνικές τράπεζες, τα αποτελέσματα β΄ τριμήνου ή μειώθηκαν λιγότερο του αναμενόμενου ή αυξήθηκαν. Το κοινό μοτίβο; Η εκτόξευση των κερδών από χρηματοοικονομικές πράξεις, που υπερκάλυψαν τη φθορά στα καθαρά έσοδα τόκων, αξιοποιώντας το παράθυρο του spread επιτοκίων. Το στοίχημα τώρα είναι αν οι όποιες μειώσεις στα έσοδα τόκων θα αντικατασταθούν με επαναλαμβανόμενα κέρδη από ασφάλειες, real estate κ.λπ. Εδώ θα κριθεί η «ποιότητα» του κύκλου.

Οι οίκοι παραμένουν αισιόδοξοι και—ως συνήθως—αναβαθμίζουν όταν οι τιμές ακουμπούν τους στόχους τους. Ένα αέναο παιχνίδι του ποντικού με την… αρκούδα. 🐭🐻

Το κλίμα βελτιώνεται και ενισχύει το βασικό σενάριο της στήλης: αν δεν υπάρξει διεθνής ανατροπή στους επόμενους 12 μήνες, στην πρώην Σοφοκλέους ο στόχος δεν είναι οι 2.000 (που «πιάστηκαν»), αλλά οι 3.000 μονάδες. Το trend είναι φίλος όσο το καύσιμο λέγεται ρευστότητα.

Εμείς να υπενθυμίσουμε απλώς μια ρήση ενός φίλους της στήλης πως ο πληθωρισμός είναι ουσιαστικά ένα νομισματικό φαινόμενο.

Και πως δεν το λύνεις με δημοσιονομικό έλλειμμα 7% και μια προσφορά χρήματος που φτάνει σε ιστορικά υψηλά…

Αυτά βέβαια για τις ΗΠΑ, αλλά ότι ισχύει για τις ΗΠΑ ισχύει για το πολλαπλάσιο για τον υπόλοιπο κόσμο.

Από την αρχή ο διαγωνισμός για το ΚΕΛ Ραφήνας

Ανοίγει ο δρόμος για νέα διαγωνιστική διαδικασία μετά τις παλινωδίες στο διαγωνισμό για την κατασκευή και λειτουργία του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) των Δήμων Ραφήνας - Πικερμίου και Σπάτων - Αρτέμιδας. Πρόκειται για έναν διαγωνισμό της ΕΥΔΑΠ με προϋπολογισμό 110 εκατ. ευρώ που εκτός απροόπτου παραπέμπεται στις καλένδες.

Από την αρχή στην αγορά είχε προκαλέσει εντύπωση το γεγονός πως είχαν αποκλειστεί οι μεγαλύτερες ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες και έτσι μετά από αρκετές προσφυγές, η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών απέκλεισε όλες τις προσφορές του διαγωνισμού, ματαιώνοντας, ουσιαστικά, την διαγωνιστική διαδικασία, καθώς επίσης και τις κινήσεις της ΕΥΔΑΠ που έφεραν τον αποκλεισμό υποψηφίων ανοδόχων που έχουν μεγάλη εμπειρία σε σύνθετα έργα περιβάλλοντος.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η προσπάθεια να μείνει εκτός διαγωνισμού ο όμιλος Aktor, δήθεν επί τη βάσει της στρέβλωσης του ανταγωνισμού, κάτι που απέρριψε πανηγυρικά η Αρχή, ακυρώνοντας τον λόγο του αποκλεισμού. Η τέως Intrakat και η Άκτωρ είχαν κατέβει στο διαγωνισμό με διαφορετικά σχήματα την περίοδο που είχε προηγηθεί της εξαγοράς της δεύτερης από την πρώτη.

Άλλωστε δεν ήταν ο πρώτος διαγωνισμός, ούτε ο τελευταίος, που οι δύο εταιρείες είχαν υποβάλει ξεχωριστές προσφορές προ της συμφωνίας εξαγοράς, όμως μόνο στην περίπτωση του ΚΕΛ των Δήμων Ραφήνας - Πικερμίου και Σπάτων - Αρτέμιδας έγινε λόγος για νόθεση ανταγωνισμού. Περνώντας στην ουσία ανοίγει ο δρόμος για μία νέα διαγωνιστική διαδικασία που όμως έχει κόστος τόσο χρηματικό όσο και χρονικό. Και εξηγούμαστε: Ήδη για το τεράστιο πρόβλημα των λυμάτων στην Ανατολική Αττική έχει καταδικαστεί η Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Επομένως η ΕΥΔΑΠ έφερε νέες καθυστερήσεις στο διαγωνισμό, η οποία φέρεται να παρασύρθηκε ατυχώς από σύμβουλο που κινείτο εμμέσως (;), όπως αναρωτιούνται στην αγορά, υπερ άλλων μικρότερων παικτών.

Το ΚΕΛ των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδας είναι ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο έργο που αφορά πάνω από 220 χιλιάδες κατοίκους, με σύνθετα συστήματα και τεχνολογίες που προϋποθέτουν απαιτητικές προδιαγραφές και εμπειρία στη λειτουργία τους, καθώς προβλέπεται όχι μόνο η χρήση τεχνολογιών ενεργειακής αξιοποίησης της λυματολάσπης, αλλά και η επιστροφή των επεξεργασμένων λυμάτων στη φύση για άρδευση.

💸🏦📈 Τρεις αποκοπές, δύο ράλι και μία διάχυση

😉 Μερίσματα – το “μπόνους” της εβδομάδας.: Η εβδομάδα ξεκινά με τρεις αποκοπές. Την Τρίτη 19 Αυγούστου διαπραγματεύονται χωρίς δικαίωμα μερίσματος οι Εβροφάρμα και Real Consulting, και την Πέμπτη 21 Αυγούστου η Κρι-Κρι. Καθαρά ποσά: Εβροφάρμα €0,0475, Real Consulting €0,0475, Κρι-Κρι €0,3806 ανά μετοχή. Φέτος, οι υπομονετικοί μέτοχοι δικαιώνονται: στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων, οι τιμές σήμερα στέκουν υψηλότερα από πριν την αποκοπή, ενισχύοντας τη συνολική απόδοση - ειδικά στις μερισματικές άνω του 3%-4%. Τα μερίσματα πληρώνουν το νοίκι· τα κέρδη γράφουν ιστορία.

🔥 Τράπεζες – «κοντά» στους στόχους, «μακριά» από την όρεξη

Παρά το ότι οι τιμές-στόχοι των αναλυτών έχουν, λίγο-πολύ, προσεγγιστεί, το χρήμα συνεχίζει να ρέει στα βαριά χαρτιά. Η Deutsche Bank δίνει: Alpha €3,85, Τράπεζα Κύπρου €8,70, Πειραιώς €7,70, Eurobank €3,85, Εθνική €13,40. Απόσταση από στόχους: ΕΤΕ −€0,02, Κύπρου −€0,12, Eurobank −€0,33, Πειραιώς −€0,47, Alpha −€0,277. Την περασμένη Παρασκευή, Κύπρου, Eurobank και ΕΤΕ έγραψαν νέα υψηλά. Όσο ανεβαίνουν οι ευρωπαϊκές τράπεζες, σπρώχνουν και τις δικές μας. Συν τοις άλλοις, αυξημένες εισροές ξένων και κεφάλαια στα Α/Κ δίνουν επιπλέον καύσιμο.

🚀 Μικρομεσαία – το χρήμα μυρίζει κίνηση.

Η διάχυση ρευστότητας προς μικρή/μεσαία κεφαλαιοποίηση έχει βάλει φωτιά σε αρκετά tickers. Όχι μόνο λόγω «φθηνών» αποτιμήσεων, αλλά και λόγω προσδοκιών από κινήσεις προσώπων και deals: η είσοδος των αδελφών Τζώρτζη στην Κυριακούλης, του Μ. Ξιώνη στα Κλωστήρια Ναυπάκτου, και η εξαγορά της Intertech από τη CD Media ανανέωσαν το story. Ταμπλό του τελευταίου μήνα: Κλωστ. Ναυπάκτου +80%, Προοδευτική +75% (παρά πωλήσεις βασικού μετόχου/αντιπροέδρου), Κυριακούλης +49%, Λανακάμ +36%, Ιατρικό Αθηνών +30%, Χαϊδεμένος +28%. Οι συζητήσεις για συμμαχίες/εξαγορές πληθαίνουν· αν μερικές κλείσουν θετικά, θα δούμε κι άλλα mini ράλι στη γειτονιά.

Στην αγορά δεν αμείβεται η ευσεβής πόθος, αλλά η ψυχρή πειθαρχία. Τα μερίσματα “κοιμίζουν”, τα flows “ξυπνούν”.

Στο φουλ οι μηχανές της Credia Bank

H CrediaBank έχει βάλει μπροστά και δεν σταματά να δίνει ειδήσεις. Στις 15 Αυγούστου η τράπεζα ανακοίνωσε ότι είναι προτιμητέος επενδυτής για το 70% της HSBC Μάλτας, μια είδηση που σχολιάστηκε από τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, τον Υπουργό Οικονομικών της Ελλάδας και τον Υπουργό Οικονομικών της Μάλτας, γεγονός που αποδεικνύει πόσο πολύ θα αλλάξει το παιχνίδι εφόσον η εξαγορά προχωρήσει. Πλέον θα μιλάμε για μια διεθνή τράπεζα άλλων οικονομικών μεγεθών, και άλλης αξίας, και αυτό είναι ένα «credit» που πρέπει να δοθεί στη CEO της Τράπεζας και στην Thrivest. Περιμένουμε λοιπόν το επόμενο βήμα...

🐂⚡🐻Ταύροι και Αρκούδες

Όποιος κοιτάξει την ιστορία των αγορών θα δει πως στο 80–90% του χρόνου κινούνται ανοδικά. Στατιστικά, λοιπόν, το πλεονέκτημα ανήκει στους «ανοδικούς». Η ειρωνεία είναι ότι οι ανοδικοί κύκλοι είναι αργοί, βασανιστικοί και συχνά βαρετοί, ενώ οι πτώσεις έρχονται απότομα και ακαριαία. Γι’ αυτό οι αρκούδες ακούγονται πάντα πιο «έξυπνες», αλλά οι ταύροι συνήθως βγάζουν τα χρήματα.

🇺🇸🛡️ «Δασμοί για πάντα»: Ο νέος αμερικανικός κανόνας

Οι ΗΠΑ δεν «πειραματίζονται» πια· κλειδώνουν τον προστατευτισμό. Σύμφωνα με το Center for Geopolitics της JP Morgan, οι δασμοί μένουν και μετά τον Τραμπ. Όχι απλώς μένουν—κτίζονται πάνω τους.



Τι αλλάζει (και τι όχι):



📈 Βάση 22%: Εκτίμηση για μέσο επίπεδο δασμών, με «σκαλοπάτια» ακόμα ψηλότερα όπου μπαίνει εθνική ασφάλεια.



🟦🟥 Διακομματικό ναι: Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί συμφωνούν πως οι δασμοί είναι εργαλείο βιομηχανικής πολιτικής.

🧠⚙️ Στρατηγικοί τομείς: Ημιαγωγοί, άμυνα, υλικό/λογισμικό μπαίνουν στην «ομπρέλα» προστασίας.

🔒 Δύσκολο ξεκλείδωμα: Ακόμη κι αν ο επόμενος πρόεδρος θελήσει χαλάρωση, το θεσμικό πλέγμα και οι νέες αλυσίδες αξίας δεν ξεβιδώνουν εύκολα.

Ο λογαριασμός:

💸 Το JPMorgan Chase Institute μετρά 187,7 δισ. δολ. άμεσο κόστος εισαγωγών για μεσαίες επιχειρήσεις—περίπου 6x πάνω από τις αρχές του 2025. Οι εταιρείες ήδη ανασχεδιάζουν επενδύσεις με βάση το μόνιμο «τείχος».

Η ουσία :Ο «ελεύθερος εμπορικός λόγος» μένει για τα συνέδρια. Η πράξη λέει βιομηχανική πολιτική με δασμούς. Και όταν το Κογκρέσο συμφωνεί, οι αγορές προσαρμόζονται-όχι το ανάποδο.

🔋🪙 Metlen(MTLN): BofA τιμή-στόχος €66 και σύσταση buy

Η Bank of America τοποθετεί την τιμή-στόχο της Metlen στα €66 ανά μετοχή και ξεκινά κάλυψη με σύσταση buy.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της BofA, οι ευοίωνες αυτές εκτιμήσεις εδράζονται στην πιθανή ένταξη της μετοχής σε διάφορους δείκτες μετά την εισαγωγή της στο LSE, εξέλιξη που λειτουργεί ως καταλύτης για αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς οι «παθητικές» εισροές κεφαλαίων εκτιμάται ότι θα στηρίξουν την πορεία της τιμής.

Παράλληλα, η BofA θεωρεί ιδιαίτερα ελκυστικό το μοντέλο «Ενέργεια + Μέταλλα», αναμένοντας ενίσχυση των τιμών αλουμινίου - πεδίο στο οποίο η Metlen προσφέρει καθαρή έκθεση. Επιπλέον, σημειώνει πως η εταιρεία «εκπαιδεύει» την αγορά γύρω από την κυκλική μεταλλουργία, κάτι που σταδιακά θα της αναγνωριστεί.

Ως πρόσθετοι καταλύτες αναφέρονται: η επέκταση της παραγωγής αλουμίνας, η συνεργασία με τη Rio Tinto και η ενεργή παρουσία στις ΑΠΕ. ⚡️

🌬️⚡️ΔΕΗ: Ανεβάζει στροφές για 1 GW αιολικά στην Κρήτη



Δυναμικά προχωρά η ΔΕΗ στον εμπλουτισμό του χαρτοφυλακίου της με αιολικά πάρκα στην Κρήτη ~1 GW. Με την απόκτηση πλήρους ελέγχου 31 εταιρειών που κατέχουν άδειες συνολικής ισχύος 968,5 MW, ο όμιλος περνά από τη θεωρία στην πράξη.



Η εξαγορά, ύψους 100 εκατ. €, έγινε στο πλαίσιο της συμφωνίας-πλαισίου με τους ομίλους Κοπελούζου και Σαμαρά (φθινόπωρο 2024). Το μεγαλύτερο μέρος του τιμήματος (76,3 εκατ. €) καταβλήθηκε με ίδιες μετοχές, ενώ τα υπόλοιπα 23,8 εκατ. € σε μετρητά—κίνηση που δείχνει σιγουριά για την αποτίμηση και «κρατά» ρευστότητα για την υλοποίηση.



Το timing δεν είναι τυχαίο: η διασύνδεση Κρήτης–Αττικής ανοίγει τον δρόμο ώστε «πράσινη» ενέργεια της Κρήτης να τροφοδοτεί την ηπειρωτική χώρα. Πλοήγηση με τον άνεμο στην πλάτη. ⛵️🔌

Παράλληλα, η ΔΕΗ ανέβασε στο 71% τη συμμετοχή της στην υπό κατασκευή μονάδα φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη (840 MW), εξαγοράζοντας επιπλέον 20% από τη Damco Energy έναντι 12,1 εκατ. €. Ολοκλήρωση στο τέλος του 2027: ένα «μαξιλάρι» ευελιξίας στο ενεργειακό μίγμα.

Το deal περιλαμβάνει και όρους πρόσθετου τιμήματος (earn-out) με ορίζοντα 11ετίας, συνδέοντας την αξία με την πρόοδο των έργων-όπως πρέπει σε μεγάλα projects υποδομών.

🚀 ΚΑΙΡΟΜΕΖ: Γιατί «πετάει» η αποτίμηση…

Από τα €0,10 στις αρχές του 2024 στα ~€0,55 τον Αύγουστο του 2025. Όχι απλώς ράλι, αλλά πενταπλασιασμός που θυμίζει τι συμβαίνει όταν η αγορά μυρίζεται πιθανές ροές μετρητών σε δομές τύπου waterfall.

Τι είναι η ΚΑΙΡΟΜΕΖ

Η εταιρία κατέχει ομολογίες ενδιάμεσης (mezzanine) και μειωμένης εξασφάλισης (junior) εκδόσεως εταιρειών ειδικού σκοπού που κατέχουν το χαρτοφυλάκιο Cairo 1 («Ομολογίες»). Η κατοχή και διαχείριση των Ομολογιών αποτελεί την κύρια –και μοναδική– δραστηριότητα της.

Τι είναι το Cairo

Ως «Χαρτοφυλάκιο Cairo» νοείται το μικτό χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL/NPE) που μεταβιβάστηκε τον Ιούνιο 2019 από την Eurobank Ergasias A.E. στις Cairo No.1 Finance DAC, Cairo No.2 Finance DAC και Cairo No.3 Finance DAC (Ιρλανδία) – οι «Εκδότες».

Πώς ρέει το χρήμα

Πρώτα πληρώνονται οι senior. Ό,τι περισσέψει, πάει στους mezzanine. Κι αν περισσέψει κι άλλο, στους junior. Με απλά λόγια: τα μεσαίας/χαμηλής εξασφάλισης είναι στοίχημα πάνω στις ανακτήσεις, τον ρυθμό ρευστοποιήσεων και την πειθαρχία του servicer. Όταν οι ροές «βγουν», ο μοχλός δουλεύει υπέρ σου· όταν όχι, η βαρύτητα υπενθυμίζει τους κανόνες.

Γιατί «πετάει» η αποτίμηση

Προσδοκίες για υψηλότερες ανακτήσεις από το Cairo (δικαστικές ωριμάνσεις, πλειστηριασμοί, ρυθμίσεις).

Βελτιωμένη ορατότητα ροών προς τα mezz/junior μετά την εξυπηρέτηση των senior.

Χαμηλή αρχική βάση αποτίμησης → υπεραντίδραση σε θετικές ενδείξεις.

Τι να θυμάται κανείς

Η ΚΑΙΡΟΜΕΖ δεν είναι «κλασική μετοχή» με λειτουργικά κέρδη και αναπτυξιακό story. Είναι καθαρό play σε δομή τιτλοποίησης: αν οι ροές επαληθευτούν, ο πολλαπλασιαστής χαμογελά∙ αν όχι, δεν υπάρχει δίχτυ. Οι αριθμοί του 2024 (βλ. πίνακα) είναι ο οδηγός. Μέχρι τότε, λιγότερα συναισθήματα, περισσότερη αριθμητική.

⚡«Γκάζι στο GREGY: Πράσινη γέφυρα Αιγύπτου–Ελλάδας προς την Ευρώπη»

«Γκάζι» πατήθηκε στην υλοποίηση του GREGY, του φιλόδοξου έργου που θα συνδέσει ενεργειακά την Αίγυπτο με την Ελλάδα και μέσω αυτής με το ευρωπαϊκό δίκτυο.

Ο Δ. Κοπελούζος που τρέχει το project από πλευράς μας επισκέφτηκε τη Νέα Διοικητική Πρωτεύουσα της Αιγύπτου συναντώντας τον υπουργό Ηλεκτρισμού και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της χώρας, Dr. Mahmoud Esmat.

Βασικό αντικείμενο ήταν η πρόοδος του.

Στη συνάντηση εξετάστηκαν οι εξελίξεις του έργου διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας Αιγύπτου-Ευρώπης μέσω του έργου άμεσης διασύνδεσης με την Ελλάδα, το μέλλον των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η μεγιστοποίηση των αποδόσεων και η αξιοποίηση των φυσικών πόρων της Αιγύπτου.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, συζητήθηκε επίσης η ανάπτυξη και ενίσχυση του διασυνδεδεμένου δικτύου και στις δύο χώρες, καθώς και ο βαθμός ετοιμότητας του ευρωπαϊκού δικτύου για την υποδοχή νέων δυνατοτήτων μεταφοράς ενέργειας.

Επί τάπητος τέθηκαν οι τοποθεσίες των έργων και η επέκταση των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τα αποτελέσματα των επαφών μεταξύ των διαχειριστών ηλεκτρικής ενέργειας της Αιγύπτου και της Ελλάδας και του κατασκευαστή του έργου. Επιπλέον, εξετάστηκαν οι διαδικασίες υποβολής προσφορών για την υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων και διαγωνισμών.

Το project περιλαμβάνει τη μεταφορά «πράσινης» ενέργειας από φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα στην Αίγυπτο προς την Ευρώπη, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ενεργειακή μετάβαση και την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού.

Το mega έργο αναμένεται να αναδειχθεί ως πύλη συνεργασίας Ανατολικής Μεσογείου – Ευρώπης και καταλύτης για ένα βιώσιμο, διασυνδεδεμένο ενεργειακό μέλλον.

✈️📈 Θεσσαλονίκη: Οι διεθνείς πτήσεις «τραβάνε το κάρο»



Η κίνηση στο «Μακεδονία» συνεχίζει ανοδικά και χωρίς φιοριτούρες. Στο διάστημα Ιανουάριος–Ιούλιος 2025 διακινήθηκαν 4,36 εκατ. επιβάτες έναντι 4,07 εκατ. το 2024 (+7,3%). Το εσωτερικό ανεβαίνει με σταθερό βήμα, το εξωτερικό κάνει το «σπριντ».

Εσωτερικού (7μηνο): 1.427.889 επιβάτες από 1.375.147 (+3,8%).

Ιούλιος (σύνολο): 882.656 από 817.924 (+7,9%).

Διεθνείς: 639.752 από 576.717 (+10,9%).

Εσωτερικού: 242.904 από 241.207 (+0,7%).

Μηνιαία δείγματα (εσωτερικού):

Απρ 2025: 202.244 (+5,7%) · Μάι: 204.598 (από 206.367, –0,9%) · Ιούν: 225.105 (από 215.002, +4,7%) · Ιούλ: 242.904 (από 241.207, +0,7%).

Μηνιαία δείγματα (διεθνείς):

Απρ 2025: 425.033 (από 388.397, +9,4%) · Μάι: 507.776 (από 480.270, +5,7%) · Ιούν: 546.503 (από 503.821, +8,5%) · Ιούλ: 639.752 (από 576.717, +10,9%).

Κινήσεις αεροσκαφών:

Ιούλιος: 7.129 από 6.474 (+10,1%).

7μηνο: 33.982 από 32.054 (+6,0%).

🧭 Η αγορά εξωτερικού δίνει τον ρυθμό και δείχνει ανθεκτική· το εσωτερικό στηρίζει, αλλά χωρίς υπερβολές. Όταν οι αφίξεις αυξάνονται διψήφια και οι κινήσεις ακολουθούν, το trend είναι καθαρό: η Θεσσαλονίκη «γράφει» δυνατά για το 2025.

💵 Απασχόληση vs Δολάριο: Ο καταλύτης της επόμενης κίνησης



Η πορεία της απασχόλησης στις ΗΠΑ θα κρίνει αν το δολάριο δεχθεί νέες πιέσεις, σύμφωνα με τους αναλυτές της ING. Ο οίκος βλέπει αυξημένα ρίσκα για το αμερικανικό νόμισμα μετά τα χθεσινά στοιχεία πληθωρισμού.



Όπως σημειώνει η ING, «η επιτάχυνση του δομικού πληθωρισμού στο 3,1% σε ετήσια βάση και στο 0,33% σε μηνιαία απέχει από το ιδανικό, αλλά δεν είναι αρκετά ανησυχητική ώστε να επισκιάσει την επιδείνωση της αγοράς εργασίας».



Η αγορά προεξοφλεί μειώσεις επιτοκίων από τη Fed τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο. Στο επίκεντρο, ωστόσο, παραμένει η εικόνα της απασχόλησης: ρεαλιστική ανάκαμψη του δολαρίου από τα τρέχοντα επίπεδα θεωρείται πιθανή μόνο αν τα στοιχεία εργασίας εμφανίσουν ουσιαστική βελτίωση.



Ειδικότερα, για τα στοιχεία απασχόλησης, ο E.J. Antoni —που έχει προταθεί από τον Ντ. Τραμπ για τη θέση του επικεφαλής στο Bureau of Labor Statistics (BLS)— φέρεται να εξετάζει μετάβαση από μηνιαία σε τριμηνιαία δημοσίευση, στο πλαίσιο αναθεώρησης της μεθοδολογίας συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων. Οι αναλυτές της ING χαρακτηρίζουν το ενδεχόμενο «απειλή», καθώς η αραιότερη ροή δεδομένων θα αύξανε την αβεβαιότητα και τους καθοδικούς κινδύνους για το δολάριο. ⚠️



Σε μία φράση: αν η αγορά εργασίας δεν «γυρίσει», οι κορυφώσεις του USD θα συνεχίσουν να πουλιούνται.

[email protected]

*Αποποίηση Ευθύνης: Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δε θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.