Επιμέλεια: Κώστας Στούπας

⚔️⚔️⚔️Η Νέα Τάξη της Αγοράς

🔥Στη δεκαετία του ’70, ο κόσμος έτρεμε: ο πληθωρισμός καλπάζων, τα χρηματιστήρια σέρνονταν, και οι «κόκκινοι» κέρδιζαν έδαφος από το Βιετνάμ μέχρι τη Λατινική Αμερική. Η Δυτική Ευρώπη βούλιαζε σε απεργίες και ακροαριστερή τρομοκρατία. Ήταν η εποχή που το παλιό σύστημα έτριζε.

⚔️Μέχρι που ήρθαν οι τρεις ιππότες της ελεύθερης αγοράς: Ρήγκαν, Θάτσερ, Τενγκ Σιαοπίνγκ. Με αποκρατικοποιήσεις, ελεύθερο εμπόριο και παγκοσμιοποίηση, έσπρωξαν τη σοβιετία στην άβυσσο και πυροδότησαν την απογείωση των χρηματιστηρίων. Το πρώτο κύμα έσκασε το 2000, το δεύτερο το 2008, και τώρα, φίλε μου, βρισκόμαστε στο τρίτο, το πιο ισχυρό κύμα. Οι ελλιοτικοί ψιθυρίζουν: αυτό μπορεί να είναι το 5ο, το τελευταίο.

🌐Αλλά το τοπίο αλλάζει. Οι δασμοί χτυπούν το ελεύθερο εμπόριο σαν σφυριά, η παγκοσμιοποίηση υποχωρεί, και το κράτος επιστρέφει ως πρωταγωνιστής στην οικονομία. Ξέχνα την Ελλάδα – στην άκρη της αυτοκρατορίας, οι αλλαγές φτάνουν με καθυστέρηση. Το epicenter είναι αλλού.

🇺🇸 Ο Τραμπ και η Κρατική Ομπρέλα

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σαν σύγχρονος Μίδας, εισάγει πρωτοφανή κρατική παρέμβαση στην αμερικανική οικονομία, τοποθετώντας το κράτος ως μέτοχο σε στρατηγικές εταιρείες. Οι αποδόσεις; Θεαματικές για όσους διάβασαν σωστά το παιχνίδι.

🔋 Οι Μεγάλοι Κερδισμένοι: Σπάνιες Γαίες & Λίθιο

MP Materials: +156,8%.

Lithium Americas: +123,3%.

Γιατί; Επειδή αυτές οι εταιρείες είναι ο στυλοβάτης της ενεργειακής μετάβασης και της αμυντικής βιομηχανίας. Το μέλλον χτίζεται πάνω τους.

💻 Τεχνολογία: Φως και Σκιά

Intel: +44,6%, με το κράτος να κατέχει 10% και να σπρώχνει την άνοδο.

AMD: -6,6%. Nvidia: -2,7%. Η συμφωνία με την Ουάσινγκτον για το 15% των εσόδων από την Κίνα έφερε πιέσεις. Η αγορά τιμωρεί όσους κρέμονται από το Πεκίνο.

🛠️ U.S. Steel (Nippon Steel): +10% μετά την έγκριση της εξαγοράς. Το ατσάλι, φίλε, παραμένει βασιλιάς όταν το κράτος το στηρίζει.

📌 Το Συμπέρασμα

Η «κρατική ομπρέλα» του Τραμπ λειτουργεί σαν υπερτροφοδοτούμενο καύσιμο για τις αγορές. Οι μέτοχοι που μπήκαν στο παιχνίδι απολαμβάνουν κέρδη που κόβουν την ανάσα. Αλλά πρόσεχε: ο πολιτικός έλεγχος και τα ρυθμιστικά όρια γίνονται πλέον οι νέοι μαέστροι της αγοράς. Το ερώτημα που καίει: Ποιες είναι οι μακροπρόθεσμες συνέπειες; Οι δασμοί και ο κρατικός παρεμβατισμός φουσκώνουν τον δομικό πληθωρισμό, και αυτό αλλάζει τα δεδομένα.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Κρατική Παρέμβαση → Δεν είναι εξαίρεση, είναι η νέα κανονικότητα. Οι αγορές κινούνται πια στον ρυθμό της πολιτικής.

📌 Πληθωρισμός → Οι δασμοί και ο παρεμβατισμός τον τροφοδοτούν. Υπολόγισε τον ως δομικό κίνδυνο.

📌 Σπάνιες Γαίες & Λίθιο → Είναι το νέο «πετρέλαιο» της γεωπολιτικής. Μην τα χάσεις από το ραντάρ σου.

📌 Τεχνολογία με Έκθεση στην Κίνα → Το ρίσκο είναι αυξημένο. Ό,τι κρέμεται από το Πεκίνο καίγεται εύκολα.

📌 Ατσάλι & Ενέργεια → Όταν το κράτος λέει «στηρίζω», οι αποδόσεις εκτοξεύονται.



📈 📈 📈 Ήρεμο τρίμηνο στη Wall Street

Η αμερικανική αγορά κατέγραψε το πιο «γαλήνιο» τρίμηνο από το 2019, με τη μεταβλητότητα να βυθίζεται μετά το sell-off του Απριλίου.

📈 Νέα ιστορικά υψηλά για τον S&P 500

Οι επενδυτές αύξησαν την έκθεσή τους σε μετοχές, οδηγώντας τους δείκτες σε νέα ρεκόρ χωρίς ενδιάμεσα σοκ.

🛑 Ο VIX σε ιστορικά χαμηλά

Το «βαρόμετρο φόβου» της Wall Street κινείται κοντά σε επίπεδα-ρεκόρ, δείχνοντας απόλυτη αυτοπεποίθηση στην αγορά.

⚠️ Ο κίνδυνος επιστροφής της μεταβλητότητας

Ιστορικά, ηρεμία εβδομάδων καταλήγει σε απότομη ανάφλεξη – όπως το 2019 πριν το κραχ της πανδημίας.

⏳ Σε στάση αναμονής οι επενδυτές

Παρά την ηρεμία, πολλοί παραμένουν επιφυλακτικοί, φοβούμενοι νέο κύκλο αναταράξεων.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Μην επαναπαύεστε σε χαμηλή μεταβλητότητα

📌 Θυμηθείτε: τα ήρεμα νερά συχνά κρύβουν καταιγίδες



🛣️🏦 🏗️AKTOR: Ορόσημο στην αγορά παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις από τον Όμιλο AKTOR αποτελεί μια εξέλιξη που αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού στην αγορά των υποδομών και των έργων ΣΔΙΤ στην Ελλάδα.



🚧Η κίνηση αυτή δεν είναι απλώς μια οργανική επέκταση, αλλά μια στρατηγική τοποθέτηση με στόχο τη δημιουργία σταθερών και μακροπρόθεσμων ροών εσόδων, σε έναν κλάδο που παραδοσιακά χαρακτηρίζεται από έντονες διακυμάνσεις.

💰Ο όμιλος αποκτά πλέον κρίσιμη μάζα, διαφοροποιώντας τα έσοδά του και ενισχύοντας την ανθεκτικότητά του απέναντι σε κύκλους που επηρεάζουν την καθαρά κατασκευαστική δραστηριότητα.

💰Για τους επενδυτές, η συμφωνία σηματοδοτεί μια στροφή προς πιο σταθερά και προβλέψιμα έσοδα, με βάση ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο έργων παραχώρησης.

🏗️Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις ολοκληρώθηκε με καθαρό τίμημα 194,6 εκατ. ευρώ, αποτιμώντας την εταιρεία σε enterprise value 374,3 εκατ. ευρώ. Με τη συναλλαγή αυτή, ο Όμιλος AKTOR αποκτά συμμετοχές σε 15 έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, μεταξύ των οποίων ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, η Γέφυρα ΑΕ, η Ολυμπία Οδός και ο Μορέας.

🛣️Ενισχύεται επίσης η παρουσία του σε νέα έργα όπως ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης και ο Αυτοκινητόδρομος Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου.

🏢Η συμφωνία δημιουργεί μελλοντικές ροές που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν το 1,2 δισ. ευρώ, ενώ ο στόχος για EBITDA 40 εκατ. ευρώ από έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης το 2025 θεωρείται πλέον πιο εφικτός. Η είσοδος σε κλάδους όπως η διαχείριση χώρων στάθμευσης (Polis Park) διευρύνει το χαρτοφυλάκιο, ενώ παράλληλα ανοίγει δρόμο για συνέργειες με άλλες δραστηριότητες του Ομίλου.

🧱 Πρόκειται για ένα ορόσημο που καθιστά τον Όμιλο AKTOR έναν από τους πλέον ισχυρούς παίκτες του χώρου, με προοπτική να κεφαλαιοποιήσει περαιτέρω τις ευκαιρίες που θα προκύψουν από το επενδυτικό κύμα στις υποδομές.

💼 🏗️ Intracom Ventures: Από την τεχνολογία στην ασφάλιση και το real estate

Η Intracom Ventures παρουσιάζει εντυπωσιακή εικόνα στο α΄ εξάμηνο 2025, με τις πωλήσεις να εκτινάσσονται κατά +240%, τα κέρδη προ φόρων κατά +89% και τα καθαρά κέρδη του Ομίλου να ξεπερνούν το +480%. Ακόμη και η μητρική σημείωσε ισχυρή άνοδο καθαρών κερδών +118% έναντι του 2024, στοιχείο που καταδεικνύει το νέο momentum.

💼 Στρατηγικής σημασίας ήταν η είσοδος στον ασφαλιστικό κλάδο μέσω εξαγορών (Ευρώπη Ασφαλιστική, ΝΑΚ Insurance Brokers, Άμυνα Μεσίτες Ασφαλίσεων), που προσθέτουν σταθερές ροές εσόδων σε ένα χαρτοφυλάκιο μέχρι πρότινος προσανατολισμένο κυρίως σε τεχνολογία και επενδύσεις.

💰 Παράλληλα, η ισχυρή κερδοφορία και η ρευστοποίηση συμμετοχών ενίσχυσαν σημαντικά τη ρευστότητα, προσφέροντας μαξιλάρι για νέες επενδύσεις. Στρατηγικά projects όπως το VORIA στο Μαρούσι (€300 εκατ.) και η ανάπλαση της Β’ Πλαζ Βούλας μέσω του Athens Beach Club (€15 εκατ.) επεκτείνουν τον όμιλο και στο real estate υψηλών προδιαγραφών.

🏨 Στον τουρισμό και την ανάπτυξη ακινήτων, η Intradevelopment και η Koufonisia Hotel & Resort προχωρούν σε νέα σχέδια, ενώ η Banner Estate επενδύει σε ξενοδοχειακό project στη Μύκονο. Έτσι, ο όμιλος χτίζει ισχυρό χαρτοφυλάκιο real estate & hospitality, με μελλοντικές αποδόσεις και διαφοροποίηση πέραν του core business.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η διαφοροποίηση σε ασφάλιση και τουρισμό μειώνει το ρίσκο συγκέντρωσης.

📌 Η ρευστότητα δημιουργεί χώρο για νέες στοχευμένες εξαγορές.

📌 Τα μεγάλα real estate projects δίνουν ορίζοντα αποδόσεων >5ετίας.

📌 Κλειδί η διαχείριση δανεισμού, καθώς τα κεφαλαιακά ανοίγματα αυξάνονται.

📌 Η Intracom δείχνει να μετατρέπεται σε επενδυτικό όμιλο πολλαπλών κλάδων με προοπτική re-rating.



🥤📉 Coca-Cola HBC: Ήπια διόρθωση ενόψει Q3;



Χθες σχολιάσαμε τις προχθεσινές πιέσεις επί της μετοχής της Coca-Cola HBC (EEE) και περιγράψαμε τα τεχνικά όρια των στηρίξεων ή μια πιθανής ανοδική αντίδρασης.

👉Νωρίς χθες κυκλοφόρησε το σχόλιο του αναλυτή Edward Mundy της Jefferies ο οποίος εκτιμά ότι οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να περιορίσουν τους οργανικούς όγκους κατά ~0,5% στο γ΄ τρίμηνο. Ωστόσο, δεν θεωρεί ότι αυτό επηρεάζει τη δυναμική επίτευξης «υγιών» συνολικών μεγεθών. Κατά το ίδιο:

📌 Οι προβλέψεις για το οικονομικό έτος 2025 παραμένουν αμετάβλητες.

📌 Η ανακοίνωση αποτελεσμάτων γ΄ τριμήνου είναι προγραμματισμένη για 30 Οκτωβρίου.

💹 Στο ταμπλό, η μετοχή έκλεισε χθες στα 40,12 Ευρω. Παρά τη διόρθωση, το YTD παραμένει στο 20,31% έναντι 38% του Γενικού Δείκτη.

➡️ Πρόκειται για μια κλασική «τεχνική» διόρθωση μετά από ισχυρό ράλι, με αφορμή συγκυριακούς παράγοντες ή κάτι περισσότερο. Η Jefferies παραμένει θετική και οι επενδυτές θα έχουν νέα αφορμή αξιολόγησης με τα αποτελέσματα Οκτωβρίου.

Η εικόνα της μετοχής

📈 Δείκτες

Ο RSI(14) βρίσκεται στις 23,25 μονάδες, δηλαδή σε υπερπουλημένα επίπεδα. Ιστορικά, τέτοιες τιμές σηματοδοτούν αντίδραση βραχυπρόθεσμα.

Ο κινητός μέσος όρος των 200 ημερών παραμένει πάνω από τα 40€, αλλά η τιμή «τεστάρει» προς τα κάτω. Αν χαθεί και αυτός, θα μιλάμε για πιο δομική αδυναμία.

⚖️ Συμπέρασμα

Η μετοχή βρίσκεται σε κομβικό σημείο:

Σενάριο Α (θετικό): Αν κρατήσει η ζώνη 39–40€, πιθανή ανοδική αντίδραση προς 42–43€.

Σενάριο Β (αρνητικό): Αν «σπάσει» πειστικά κάτω από 39€, τότε ανοίγει ο δρόμος για 36–37€.

👉 Πρόκειται για κλασικό δίλημμα: βραχυπρόθεσμα oversold, αλλά μεσοπρόθεσμα αδυναμία τάσης.



✨🥇💰 Χρυσός: Πόσο πιθανή είναι μια διόρθωση και ποιο το πιθανό εύρος

📈 Τάση

Από τα μέσα του 2023 έχει διπλασιαστεί (+107% σε 2 χρόνια).

Βρίσκεται σε ισχυρότατη ανοδική τάση, πολύ πάνω από τους κινητούς μέσους όρους SMA 90 ( ~3.200 $) και SMA 180 ( ~2.950 $).

⚠️ Υπεραγορασμένα επίπεδα

Ο RSI (14) κινείται κοντά στο 70, όριο που συνήθως σηματοδοτεί υπεραγορασμένη κατάσταση. Αυτό δείχνει αυξημένη πιθανότητα βραχυπρόθεσμης διόρθωσης.

Ιστορικά, όταν ο RSI μένει για πολύ καιρό πάνω από 70, η αγορά συνεχίζει ανοδικά αλλά με αυξημένο ρίσκο «ξεφουσκώματος».

🧭 Πιθανότητες διόρθωσης

Μετά από ράλι +107% είναι φυσιολογικό να δούμε διόρθωση 8-12% (πιθανή επιστροφή στις ζώνες 3.500–3.600 $), χωρίς να σημαίνει αλλαγή τάσης.

Για πραγματική ανατροπή της τάσης, θα έπρεπε να χαθούν οι 3.200 $ (SMA 90) και κυρίως οι 3.000 $ (SMA 180).

📌 Συμπέρασμα

Η πιθανότητα μιας βραχυπρόθεσμης διόρθωσης είναι αυξημένη, δεδομένων των υπεραγορασμένων ενδείξεων.

Ωστόσο, η μεσομακροπρόθεσμη ανοδική τάση παραμένει ισχυρή, εκτός εάν δούμε κλείσιμο κάτω από τις ζώνες στήριξης (3.200–3.000 $).







🌊📐 Χρυσός μιας Elliott Wave μέτρηση (2023–2025)

1️⃣ Κύμα 1: από ~1.850 $ (Οκτ. 2023) έως ~2.450 $ (Μάρτιος 2024)

2️⃣ Κύμα 2 (διόρθωση): έως ~2.250 $ (Μάιος 2024)

3️⃣ Κύμα 3 (ισχυρό ανοδικό): έως ~3.400 $ (Ιούνιος 2025)

4️⃣ Κύμα 4 (consolidation): μικρή διόρθωση γύρω από 3.100–3.200 $ (Ιούλιος–Αύγ. 2025)

5️⃣ Κύμα 5 (τρέχον): σε εξέλιξη, μας έχει φέρει στα ~3.842 $ σήμερα.

📊 Στόχοι κύματος 5:

Σύμφωνα με Fibonacci extensions, τυπικός στόχος είναι το 1,618 × μήκος κύματος 1 ή 3, που μας δίνει ζώνη 4.200–4.500 $.

Αν υπάρξει «υπερέκταση» (blow-off top), δεν αποκλείεται spike ακόμα και προς 4.800 $.

⚠️ Μετά το κύμα 5:

Αναμένεται μεγάλη διόρθωση τύπου ABC, που μπορεί να επαναφέρει τον χρυσό προς τα 3.200–3.000 $ (SMA 180) ή και χαμηλότερα, αν συνδυαστεί με αλλαγή σε μακροοικονομικά δεδομένα (π.χ. Fed tightening, ενίσχυση δολαρίου).

📌 Συνολική εικόνα:

Βραχυπρόθεσμα: υπάρχει ακόμα «καύσιμο» για 4.200–4.500 $.

Μεσοπρόθεσμα: αυξημένη πιθανότητα μεγάλης διόρθωσης μετά την ολοκλήρωση του κύματος 5.

Μακροπρόθεσμα: το bull market παραμένει, εκτός αν χαθούν οι 3.000 $.



🏗️🏗️ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ισχυρή στήριξη επενδυτών για τη νέα ομολογιακή έκδοση

📈 Με ισχυρό ενδιαφέρον από το επενδυτικό κοινό ολοκληρώθηκε η νέα ομολογιακή έκδοση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία έκανε πρεμιέρα στη Χρηματιστηριακή Αγορά Ομολόγων του Χ.Α. Το «καμπανάκι» χτύπησε ο Γιώργος Περιστέρης, πρόεδρος και CEO, ευχαριστώντας τράπεζες και επενδυτές για την εμπιστοσύνη.

💶 Η ζήτηση ήταν εντυπωσιακή, με την έκδοση να αντλεί 1,2 δισ. ευρώ και να υπερκαλύπτεται κατά 2,4 φορές, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη των αγορών στη δυναμική και σταθερότητα του ομίλου.

🏛 Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, εισηγμένη από το 1969, έχει συγκεντρώσει συνολικά 1,64 δισ. ευρώ από τέσσερις εκδόσεις ομολόγων, με τα 1,4 δισ. να προέρχονται από προηγούμενες κινήσεις. Η νέα άντληση εντάσσεται στο στρατηγικό πλάνο ενίσχυσης της κεφαλαιακής βάσης και της χρηματοδότησης μεγάλων έργων υποδομής και ενέργειας.

📊 Η έκδοση είναι η δεύτερη του 2025 μετά την Aegean, επιβεβαιώνοντας τη ζωτικότητα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, η οποία φέτος γιορτάζει 145 χρόνια λειτουργίας.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η υπερκάλυψη δείχνει ισχυρή εμπιστοσύνη επενδυτών σε ελληνικά εταιρικά ομόλογα.

📌 Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχύει το επενδυτικό της προφίλ σε έργα ενέργειας και υποδομών.

📌 Η σταθερή ανάπτυξη της αγοράς ομολόγων του Χ.Α. δημιουργεί νέες επιλογές για επενδυτές που αναζητούν αποδόσεις πέρα από τις μετοχές.



🏗️ 🏗️ΑΒΑΞ: Στρατηγική επέκταση σε ΣΔΙΤ, ενέργεια & real estate

🏗️ Κατασκευές & ΣΔΙΤ

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ προχωρά σε επιθετική στρατηγική ανάπτυξη, με pipeline ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων ύψους 1,1 δισ. ευρώ. Στόχος έργα υποδομών όπως οι οδικοί άξονες Γιαννιτσά–Έδεσσα και Αμφίπολη–Δράμα, καθώς και το νέο Θεαγένειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Το ανεκτέλεστο φτάνει ήδη τα 2,76 δισ. ευρώ, ενώ πρόσφατα υπεγράφη το ΣΔΙΤ Ταυρωπού (€53 εκατ. συμμετοχή).

💰 Αποτελέσματα & Προοπτικές

Για το 2025, η διοίκηση προβλέπει έσοδα €800 εκατ. και EBITDA €120 εκατ.. Στοχεύει το 2029 σε EBITDA €150 εκατ., με διαφοροποίηση: 60% από κατασκευές, 40% από ενέργεια, real estate & παραχωρήσεις. Οι ετήσιες ταμειακές ροές από παραχωρήσεις διαμορφώνονται σε €156 εκατ. (2025–2029), με εύλογη αποτίμηση στα €423 εκατ.

🌍 Ενέργεια & Μετάβαση

Η ΑΒΑΞ μπαίνει δυναμικά στην πράσινη ενέργεια: διαθέτει ήδη 113 MW σε ΑΠΕ, ενώ αναπτύσσει νέο χαρτοφυλάκιο 300 MW αιολικών, BESS 50 MW/100 MWh και υβριδικό PV + storage 2 MW/5 MWh. Το positioning αυτό την καθιστά παίκτη στην ενεργειακή μετάβαση με λύσεις παραγωγής & αποθήκευσης.

🏘️ Real Estate – AVAX Development

Σε εξέλιξη pipeline 10 έργων αξίας >€70 εκατ. σε Κρήτη, Αστυπάλαια, Κουφονήσι και Αττική. Επικεντρώνεται σε παραθεριστικές & αστικές κατοικίες, προσθέτοντας τρίτη δραστηριότητα στον Όμιλο πέρα από κατασκευές και ενέργεια.

📌 Συμπέρασμα

Η ΑΒΑΞ μετασχηματίζεται από καθαρά κατασκευαστική σε ολοκληρωμένο όμιλο υποδομών – ενέργειας – real estate, με σαφή στόχο περιθώριο EBITDA ≈10% και ισχυρή συμμετοχή σε όλους τους μεγάλους διαγωνισμούς.



🌍🌍 Citi: Ανθεκτικότητα με φρένο από τους δασμούς

Η Citi βλέπει τη διεθνή οικονομία να διατηρεί δυναμική, παρά τις εμπορικές εντάσεις. Η ανάπτυξη στο α΄ εξάμηνο 2025 ήταν 2,6% (έναντι 2,8% το 2024), με ώθηση από την κατανάλωση στις ΗΠΑ. Ωστόσο, οι δασμοί πλήττουν την Κίνα με διψήφια πτώση εξαγωγών και απειλούν να ρίξουν το παγκόσμιο ΑΕΠ κάτω από 2% στο β΄ εξάμηνο.

📉 Δασμοί & πληθωρισμός

Οι εισαγωγικοί φόροι πιέζουν βραχυπρόθεσμα τις τιμές βασικών αγαθών, αλλά ο πληθωρισμός παραμένει ελεγχόμενος στο 2%-2,5%. Οι κεντρικές τράπεζες (Fed, ΕΚΤ) απαντούν με μειώσεις επιτοκίων, δημιουργώντας «μαξιλάρι» για μια ήπια προσγείωση.

🤖 AI & κατανομή κεφαλαίων

Η Citi δίνει έμφαση σε μετοχές, ιδιαίτερα σε ΗΠΑ και Κίνα, όπου η τεχνητή νοημοσύνη και η αυξημένη συμμετοχή ιδιωτών στο χρηματιστήριο λειτουργούν ως καταλύτες. Στα ομόλογα η στάση είναι ουδέτερη, ενώ στα εμπορεύματα προτιμώνται τα πολύτιμα μέταλλα λόγω χαμηλότερων επιτοκίων και αγορών από κεντρικές τράπεζες.

📊 Προοπτικές 2026

Παρά τις βραχυπρόθεσμες πιέσεις, η Citi βλέπει την παγκόσμια ανάπτυξη να ανακάμπτει κοντά στο 2,5% το 2026, στηριζόμενη στη χαλάρωση νομισματικής πολιτικής και στην τεχνολογική ώθηση.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Μετοχές: Υπέρβαρη θέση σε ΗΠΑ & Κίνα, με έμφαση στην AI.

📌 Ομόλογα: Ουδέτερη στάση – αναμονή καλύτερων αποτιμήσεων.

📌 Πολύτιμα μέταλλα: Θέσεις λόγω επιτοκίων & αγορών από κεντρικές τράπεζες.

📌 Προσοχή στους δασμούς: πιθανό «φρενάρισμα» βραχυπρόθεσμα.

📌 Μακροπρόθεσμη εικόνα: θετική ανάκαμψη μετά το 2026.



🪙 🪙 Stablecoins: Υπόσχεση ή Απειλή;

1️⃣ Τι είναι τα stablecoins

🪙 Τα stablecoins είναι κρυπτονομίσματα «δεμένα» με το δολάριο ή άλλα ασφαλή assets. Υπόσχονται σταθερότητα σε έναν κόσμο όπου το Bitcoin θυμίζει… τρενάκι του τρόμου.

2️⃣ Τα βασικά οφέλη

⚡ Γρήγορες, φθηνές και 24/7 συναλλαγές, ειδικά στις διασυνοριακές πληρωμές. 🌍 Παρακάμπτουν τράπεζες και ακριβές πλατφόρμες όπως Visa, PayPal, Swift, δίνοντας στους χρήστες μεγαλύτερη ευελιξία.

3️⃣ Οι μεγάλοι κίνδυνοι

⚠️ Η αδιαφάνεια στα αποθεματικά (Tether, Circle) και το παράδειγμα της κατάρρευσης του TerraUSD δείχνουν ότι τα stablecoins μπορούν να «σπάσουν» κάτω από πίεση, προκαλώντας bank runs και συστημική αστάθεια.

4️⃣ Οι «σκιώδεις τράπεζες»

🏦 Οι εκδότες λειτουργούν χωρίς τους κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας και εποπτείας που ισχύουν για τις τράπεζες. Σε κρίση, υπάρχει ο κίνδυνος οι κυβερνήσεις να υποχρεωθούν σε διασώσεις.



➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Μην παρασύρεστε από το «σταθερό» – η σταθερότητα είναι σχετική.

📌 Παρακολουθήστε στενά τις ρυθμίσεις ΗΠΑ–ΕΕ.

📌 Τα stablecoins είναι εργαλείο συναλλαγών, όχι αποταμιευτικό μέσο.

📌 Προσοχή στους εκδότες που λειτουργούν ως «σκιώδεις τράπεζες».



🛠️⚔️ Μevaco +15%: Που οφείλεται η εκτόξευση της μετοχής

Η μετοχή της Mevaco εκτινάχθηκε κατά 15% μετά από μια περίοδο καλοκαιρινής συσσώρευσης, καθώς η αγορά αντέδρασε έντονα στην εκτόξευση των κερδών στο α εξάμηνο αλλά στη νέα στρατηγική επένδυση της εταιρείας.

💰 Στο εξάμηνο καθαρά κέρδη ανήλθαν σε κέρδη 7, 42 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 1,028 εκατ.. ευρώ αντίστοιχα την προηγούμενη συγκρίσιμη περίοδο (Α΄ εξάμηνο 2024), παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση κατά 622,1%.

🏗️ Νέα Μονάδα Άμυνας

Η εταιρεία ανακοίνωσε τη δημιουργία αυτόνομης βιομηχανικής μονάδας ύψους 10 εκατ. ευρώ, σε ιδιόκτητη έκταση στον Ασπρόπυργο, συνολικής επιφάνειας περίπου 6.000 τ.μ.. Η ολοκλήρωση προβλέπεται σε διάστημα 12 μηνών, εφόσον προχωρήσουν οι μελέτες και οι αδειοδοτήσεις.

🛡️ Είσοδος στον Αμυντικό Κλάδο

Η επένδυση σηματοδοτεί τη διεύρυνση της Mevaco σε έναν στρατηγικό τομέα με υψηλή προστιθέμενη αξία. Η εταιρεία έχει ήδη συνεργασίες με τη Naval Group για τα προγράμματα φρεγατών FDI/Belharra και με την Intracom Defense (IDE) για την κατασκευή μεταλλικών μερών αμυντικών συστημάτων, με συμβάσεις ύψους περίπου 5,7 εκατ. ευρώ.

📊 Γιατί αντιδρά το ταμπλό

Η αγορά βλέπει την επένδυση ως το «αφετηριακό έργο» της Mevaco στον αμυντικό τομέα, σε μια περίοδο που οι ευρωπαϊκές δαπάνες για εξοπλισμούς αυξάνονται κατακόρυφα λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων. Η προοπτική νέων συμβολαίων και η δημιουργία παραγωγικής δυναμικότητας αυξάνει τις προσδοκίες για επιτάχυνση εσόδων και κερδοφορίας.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Παρακολούθηση εξελίξεων στις αδειοδοτήσεις (κρίσιμες για το χρονοδιάγραμμα).

📌 Στρατηγικός τομέας με θετικό momentum λόγω ΕΕ/NATO εξοπλιστικών.

📌 Προσοχή στη γρήγορη αποτίμηση – η μετοχή κινήθηκε απότομα.

📌 Ενδεχόμενες νέες συνεργασίες μπορεί να αποτελέσουν καταλύτη.







🛒 🛒 Motor Oil φέρνει το πρώτο SmartShop στην Ελλάδα

Η Motor Oil, μέσω της Core Innovations, παρουσίασε το πρώτο πλήρως αυτοματοποιημένο SmartShop, που λειτουργεί 24/7 χωρίς προσωπικό. Το πιλοτικό κατάστημα στη Νέα Σμύρνη δίνει τη δυνατότητα εισόδου με σκανάρισμα κάρτας, ενώ η αγοραστική εμπειρία παρακολουθείται με AI και computer vision.

📦 Με πάνω από 2.500 προϊόντα, από είδη πρώτης ανάγκης έως ποτά, το SmartShop λειτουργεί και ως σημείο παραλαβής online παραγγελιών. Το «ηλεκτρονικό πλανόγραμμα» διασφαλίζει ακρίβεια στις χρεώσεις και στη διαχείριση αποθεμάτων.

🚀 Η Core Innovations σχεδιάζει επέκταση σε 28 καταστήματα με δυνατότητα franchise, ενώ το χαμηλό κόστος τεχνολογίας έχει ήδη προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον συνεργατών.

✨ Σύμφωνα με τον Λευτέρη Γιαννακουδάκη, γενικό διευθυντή της Core Innovations, το νέο concept απαντά στις σύγχρονες συνήθειες των καταναλωτών, προσφέροντας αγορές εύκολα, γρήγορα και χωρίς περιορισμούς.



🏦 🏦 Euronext: Νέα εποχή για την ευρωπαϊκή αγορά ETF

Το Euronext ανακοίνωσε την έναρξη του Euronext ETF Europe, της πρώτης πλήρως ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής αγοράς για ETF και ETP. Η νέα πλατφόρμα φιλοδοξεί να ενοποιήσει μια μέχρι σήμερα κατακερματισμένη αγορά, προσφέροντας ενιαία εισαγωγή, διαπραγμάτευση, εκκαθάριση και διακανονισμό.

🏦 Για τους εκδότες, η καινοτομία σημαίνει μία εισαγωγή – πρόσβαση σε όλες τις αγορές του Euronext με απλούστερες διαδικασίες και λιγότερες κανονιστικές επικαλύψεις. Για τους επενδυτές, σημαίνει διαφάνεια, βαθύτερη ρευστότητα και χαμηλότερο κόστος συναλλαγών.

📈 Η συγκέντρωση ρευστότητας σε ένα ενιαίο βιβλίο εντολών, μέσω της πλατφόρμας Optiq, θα ενισχύσει την ανακάλυψη τιμών και την ποιότητα εκτέλεσης. Παράλληλα, η ενοποιημένη εκκαθάριση και ο διακανονισμός μέσω του Euronext Clearing μειώνουν κεφαλαιακές απαιτήσεις και λειτουργικά βάρη.

➡️ Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική Innovate for Growth 2027 και ενισχύει τη φιλοδοξία για μια Ευρωπαϊκή Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

Τι είναι ETF και ETP

🔹 ETF (Exchange Traded Fund – Διαπραγματεύσιμο Αμοιβαίο Κεφάλαιο):

Είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή. Αντί να αγοράσεις μετοχές μίας εταιρείας, αγοράζεις ένα “καλάθι” που μπορεί να περιλαμβάνει μετοχές, ομόλογα, εμπορεύματα ή άλλους δείκτες. Παράδειγμα: ένα ETF στον δείκτη S&P 500 σου δίνει με ένα «κλικ» συμμετοχή σε 500 εταιρείες.

🔹 ETP (Exchange Traded Product – Διαπραγματεύσιμο Χρηματιστηριακό Προϊόν):

Είναι ο γενικός όρος που περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο και μοιάζουν με τα ETF. Δηλαδή τα ETF, τα ETN (Exchange Traded Notes – χρηματιστηριακά ομόλογα) και τα ETC (Exchange Traded Commodities – εμπορεύματα όπως χρυσός, πετρέλαιο κ.λπ.).

📌 Με απλά λόγια:

Όλα τα ETF είναι ETP, αλλά όχι όλα τα ETP είναι ETF.

Το ETF είναι «καλάθι επενδύσεων», ενώ τα ETP μπορεί να περιλαμβάνουν και πιο εξειδικευμένα προϊόντα όπως εμπορεύματα ή δομημένα ομόλογα.



💰 💻 QUALCO: Στρατηγική ισχύς πίσω από την αδράνεια της μετοχής



📉 Μετοχή χωρίς παλμό

Η QUALCO παραμένει σχεδόν αμετάβλητη μετά από τέσσερις μήνες στο ΧΑ, με απώλειες 10% από τα ιστορικά υψηλά της εισαγωγής. Ωστόσο, η εικόνα στο ταμπλό δεν αντικατοπτρίζει την πρόοδο στα θεμελιώδη.

🚀 Ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα

Στο α΄ εξάμηνο 2025, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 18% και το προσαρμοσμένο EBITDA ενισχύθηκε κατά 31%, με περιθώριο 21%. Η μετατροπή ταμειακών ροών βελτιώθηκε 50%, ενώ η μόχλευση παραμένει σταθερή.

🌍 Διεθνής επέκταση και νέες αγορές

Η Qualco απέκτησε 11 νέους πελάτες, ανάμεσά τους τέσσερις διεθνείς τράπεζες, και επεκτάθηκε σε 7 χώρες. Ενίσχυσε τη θέση της με την ίδρυση του κλάδου ICT (Quento) και εξαγορές (Empedus, Cenobe, Indice).

♻️ Διαφοροποίηση και βιωσιμότητα

Η μείωση της εξάρτησης από ενέργεια και utilities, η διεύρυνση του δημόσιου τομέα και οι κινήσεις σε ESG δίνουν βάθος στο διαφοροποιημένο προφίλ εσόδων.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η μετοχή στερείται momentum, αλλά τα θεμελιώδη είναι δυνατά.

📌 Στρατηγική διαφοροποίηση και διεθνείς πελάτες ενισχύουν την ανάπτυξη.

📌 Το περιθώριο EBITDA άνω του 20% δείχνει ανθεκτικότητα.

📌 Μακροπρόθεσμο στοίχημα για όσους στοχεύουν στον κλάδο τεχνολογίας.

📌 Κλειδί η ικανότητα να μεταφράσει την ανάπτυξη σε αξία μετοχής.



🌍 ⚡ GREGY: Το πράσινο γκάζι Ελλάδας – Αιγύπτου

Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου (GREGY) μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης με την υπογραφή τριμερούς Μνημονίου Κατανόησης ανάμεσα σε ΑΔΜΗΕ, EETC και ELICA. Το έργο έχει ενταχθεί στο πλαίσιο των PCI/PMI και στο πρόγραμμα Global Gateway της ΕΕ, κάτι που του εξασφαλίζει χρηματοδοτική και θεσμική ώθηση.

🌍 Η Desktop Study βρίσκεται στο τελικό στάδιο, ενώ έως το τέλος του 2025 αναμένεται η ολοκλήρωση της τεχνικής ανάλυσης. Ο Υπουργός Ενέργειας μίλησε για ένα «στρατηγικό εργαλείο» που θωρακίζει την ενεργειακή ασφάλεια και ανεβάζει τον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας.

⚡Ο ΑΔΜΗΕ τονίζει τη σημασία της τεχνικής συνεργασίας με τον αιγυπτιακό διαχειριστή, ενώ η ELICA μιλά για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πράσινη ενέργεια με ανταγωνιστικό κόστος. Η διασύνδεση υπόσχεται νέα ενεργειακά κανάλια και ανάπτυξη θέσεων εργασίας, καθιστώντας την Ελλάδα κόμβο «πράσινης» τροφοδοσίας της Ευρώπης.



🛢️🚁 🛢️ΟΠΕΚ+: Νέα αύξηση παραγωγής εν μέσω ασταθών τιμών

Η ΟΠΕΚ+ σχεδιάζει αύξηση παραγωγής κατά 137.000 βαρέλια ημερησίως, σε μια περίοδο που οι τιμές πετρελαίου διακυμάνθηκαν έντονα λόγω γεωπολιτικών εντάσεων. Η απόφαση θα ληφθεί στις 5 Οκτωβρίου, με συμμετοχή οκτώ χωρών-μελών.

🔥Από τον Απρίλιο, η συμμαχία έχει ήδη αυξήσει τα όρια παραγωγής πάνω από 2,5 εκατ. βαρέλια/ημέρα, επιδιώκοντας ανάκτηση μεριδίου αγοράς. Οι τιμές, που είχαν κατρακυλήσει στα 60–70 δολάρια, ξαναπέρασαν τα 70 μετά από drone επιθέσεις σε ρωσικές εγκαταστάσεις. 🔥Η ΟΠΕΚ+ αντιπροσωπεύει περίπου το 50% της παγκόσμιας παραγωγής και ισορροπεί ανάμεσα σε ανάγκες για έσοδα, πίεση από ΗΠΑ για χαμηλότερες τιμές και περιορισμένη δυναμικότητα πολλών μελών. Τα ΗΑΕ έχουν δικαίωμα για +300.000 βαρέλια, ενισχύοντας τον ρόλο τους.

[email protected]

*Αποποίηση Ευθύνης: Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δε θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.